Фуркад окончательно сдулся? Мартен уступил троим французам в битве за медали

Биатлон 26 января 2019 18:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

Йоханнес Бе отпраздновал очередную победу, Александр Логинов прорвался на 7-е место (при старте с 26-го), а Мартен Фуркад на заключительном круге не смог выдержать темп троих друзей по сборной. Чем запомнится мужской пасьют в Антхольце?

НЕТ СРЕДСТВА ПРОТИВ БЕ

С таким-то преимуществом в скорости, да с гандикапом почти в 20 секунд, Йоханнес Бе на рубежах мог вообще не напрягаться. Допустил бы по промаху на каждом из четырех, на одном мог не закрыть и две мишени – и все равно остался бы лидером. Привозить соперникам почти по полминуте с круга… Ну о какой интриге может идти речь?

Норвежец – глыба! Скала! Монстр!

При этом расслабляться лидер общего зачета не спешил. Тешить других парней ложной надеждой – тоже. Первую стойку вообще прошел на ноль. На остальных рубежах смазал всего по выстрелу. И на последний круг ушел тогда, когда ближайшие преследователи только вставали на изготовку. Очередная, уже 11-я победа в сезоне. В том числе – пятая подряд. Еще более увеличившийся отрыв в общем зачете… Хотя есть еще кто-то, кто сомневается, что Йоханнес получит свой Большой хрустальный глобус? Этот сезон – его бенефис. И последний серьезный недостающий трофей в эффектной и яркой карьере Бе-младшему ему, по сути, уже обеспечен. Мы окончательно поняли это сейчас. После пасьюта в Антхольце.

Удивило другое. Даже не дружная четверка французов, шедшая следом за Йоханнесом к последней стрельбе. И не то, что Фуркад-младший обидно промахнулся, лишившись возможности обеспечить себе серебро (его в итоге получит Антонин Гигонна). А то, что Мартен на финишном круге… не смог бороться ни с Дестье, ни с Фийоном-Майе. Сдулся многократный обладатель Кубка мира. Не хватило ни сил, ни энергии. Может, желании и мотивации – тоже. Уходя в одни ноги с Симоном и Кентеном, он задолго до финиша отпустил их вперед – решать друг с другом посредством фотофиниша, кто замкнет тройку призеров (повезло Фийону-Майе). А сам в гордом, но унылом одиночестве катил дальше пятым. И снова пролетел мимо медали.

Таким Мартена мы не видели давно. Точнее – почти никогда.

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРОМАХ ЛОГИНОВА

А наши что?

Все россияне провалили спринт. Да, назовем вещи своими именами. Ошибки на рубежах отбросили за пределы топ-20 и Александра Логинова (который выдал худший для себя в сезоне результат – 26-е место), и остальных парней из нашей мужской сборной. Пасьют предоставил возможность немного исправить позиции. И лучше всех этой возможностью воспользовался, разумеется, лидер!

Ох, как бодро нагонял соперников Логинов. Как быстро – в своем привычном стиле – стрелял по мишеням. И главное – чисто! После первой лежки Александр уже был 17-м. После второй – ворвался в топ-10. Да, отрыв от Бе-младшего не сокращался (держался в районе 1,5 минут), ну так Йоханнеса, как сказано выше, догнать никто не мог в принципе. А остальных россиянин уверенно проходил.

Кто знает, как бы все сложилось, не допусти он один промах на третьем рубеже? Возможно, была бы медаль! Но нет – незакрытая мишень лишила Логинова шансов. Он даже поднялся еще на одну строчку в протоколе, но отставание от группы лидеров – тех самых французов – уже было слишком велико (40-50 секунд). Даже чистая стрельба на заключительной стойке серьезно ничего не исправила. А следом и кончились силы – в борьбе с Арндом Пайффером на финишном круге Александр не смог удержаться шестым.

Впрочем, после серии не самых удачных гонок, прорыв на седьмую позицию с 26-й – достойный результат для спортсмена, который остается вторым в абсолюте! Увы, никто из остальных наших ребят в субботу нас не порадовал…

Антхольц (Италия). Кубок мира. 6-й этап. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км

Старт Стрельба Ход Финиш 1 Йоханнес Бе (Норвегия) 1 (-18,0) 3 (1+1+0+1) 1 (27.00,3) 31.33,7 2 Антонин Гигонна (Франция) 3 (+20,0) 1 (0+0+1+0) 24 (+50,8) +34,8 3 Кентен Фийон-Майе (Франция) 7 (+34,0) 2 (1+0+0+1) 5 (+22,5) +40,6 4 Симон Дестье (Франция) 6 (+34,0) 2 (1+0+0+1) 9 (+29,5) +40,6 5 Мартен Фуркад (Франция) 4 (+21,0) 3 (1+0+1+1) 4 (+20,0) +50,9 …7 Александр Логинов (Россия) 26 (+1.22,0) 1 (0+0+1+0) 3 (+15,0) +57,5 …20 Евгений Гараничев (Россия) 21 (+1.15,0) 4 (0+1+3+0) 27 (+53,7) +2.36,9 …27 Дмитрий Малышко (Россия) 52 (+2.03,0) 3 (1+0+2+0) 21 (+46,0) +3.03,5 …35 Александр Поварницын (Россия) 30 (+1.29,0) 3 (2+0+0+1) 46 (+1.44,4) +3.45,3 …53 Матвей Елисеев (Россия) 39 (+1.41,0) 8 (1+3+2+2) 47 (+1.45,7) +5.40,5

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л) С2 (л) С3 (с) С4 (с) Логинов 17 (+1.05,0) 10 (+53,7) 9 (+1.20,2) 7 (+1.09,5) Гараничев 15 (+1.04,5) 16 (+1.15,4) 26 (+2.38,8) 20 (+2.33,8) Малышко 44 (+2.12,7) 35 (+2.08,4) 36 (+3.05,8) 28 (+3.01,2) Поварницын 46 (+2.18,6) 45 (+2.37,0) 34 (+3.01,2) 35 (+3.31,4) Елисеев 39 (+2.00,2) 51 (+3.17,5) 53 (+4.35,4) 54 (+5.43,5)

Общий зачет Кубка мира

1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 782

2. Александр Логинов (Россия) – 527

3. Мартен Фуркад (Франция) – 511

4. Симон Дестье (Франция) – 481

5. Симон Эдер (Австрия) – 468

…16. Евгений Гараничев (Россия) – 259

…22. Матвей Елисеев (Россия) – 209