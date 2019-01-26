Фуркад окончательно сдулся? Мартен уступил троим французам в битве за медали - Советский спорт
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Биатлон26 января 2019 18:45Источник: «Советский спорт»Автор: Мысин Николай

Фуркад окончательно сдулся? Мартен уступил троим французам в битве за медали

Йоханнес Бе отпраздновал очередную победу, Александр Логинов прорвался на 7-е место (при старте с 26-го), а Мартен Фуркад на заключительном круге не смог выдержать темп троих друзей по сборной. Чем запомнится мужской пасьют в Антхольце?

НЕТ СРЕДСТВА ПРОТИВ БЕ

С таким-то преимуществом в скорости, да с гандикапом почти в 20 секунд, Йоханнес Бе на рубежах мог вообще не напрягаться. Допустил бы по промаху на каждом из четырех, на одном мог не закрыть и две мишени – и все равно остался бы лидером. Привозить соперникам почти по полминуте с круга… Ну о какой интриге может идти речь?

Норвежец – глыба! Скала! Монстр!

При этом расслабляться лидер общего зачета не спешил. Тешить других парней ложной надеждой – тоже. Первую стойку вообще прошел на ноль. На остальных рубежах смазал всего по выстрелу. И на последний круг ушел тогда, когда ближайшие преследователи только вставали на изготовку. Очередная, уже 11-я победа в сезоне. В том числе – пятая подряд. Еще более увеличившийся отрыв в общем зачете… Хотя есть еще кто-то, кто сомневается, что Йоханнес получит свой Большой хрустальный глобус? Этот сезон – его бенефис. И последний серьезный недостающий трофей в эффектной и яркой карьере Бе-младшему ему, по сути, уже обеспечен. Мы окончательно поняли это сейчас. После пасьюта в Антхольце.

Удивило другое. Даже не дружная четверка французов, шедшая следом за Йоханнесом к последней стрельбе. И не то, что Фуркад-младший обидно промахнулся, лишившись возможности обеспечить себе серебро (его в итоге получит Антонин Гигонна). А то, что Мартен на финишном круге… не смог бороться ни с Дестье, ни с Фийоном-Майе. Сдулся многократный обладатель Кубка мира. Не хватило ни сил, ни энергии. Может, желании и мотивации – тоже. Уходя в одни ноги с Симоном и Кентеном, он задолго до финиша отпустил их вперед – решать друг с другом посредством фотофиниша, кто замкнет тройку призеров (повезло Фийону-Майе). А сам в гордом, но унылом одиночестве катил дальше пятым. И снова пролетел мимо медали.

Таким Мартена мы не видели давно. Точнее – почти никогда.

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРОМАХ ЛОГИНОВА

А наши что?

Все россияне провалили спринт. Да, назовем вещи своими именами. Ошибки на рубежах отбросили за пределы топ-20 и Александра Логинова (который выдал худший для себя в сезоне результат – 26-е место), и остальных парней из нашей мужской сборной. Пасьют предоставил возможность немного исправить позиции. И лучше всех этой возможностью воспользовался, разумеется, лидер!

Ох, как бодро нагонял соперников Логинов. Как быстро – в своем привычном стиле – стрелял по мишеням. И главное – чисто! После первой лежки Александр уже был 17-м. После второй – ворвался в топ-10. Да, отрыв от Бе-младшего не сокращался (держался в районе 1,5 минут), ну так Йоханнеса, как сказано выше, догнать никто не мог в принципе. А остальных россиянин уверенно проходил.

Кто знает, как бы все сложилось, не допусти он один промах на третьем рубеже? Возможно, была бы медаль! Но нет – незакрытая мишень лишила Логинова шансов. Он даже поднялся еще на одну строчку в протоколе, но отставание от группы лидеров – тех самых французов – уже было слишком велико (40-50 секунд). Даже чистая стрельба на заключительной стойке серьезно ничего не исправила. А следом и кончились силы – в борьбе с Арндом Пайффером на финишном круге Александр не смог удержаться шестым.

Впрочем, после серии не самых удачных гонок, прорыв на седьмую позицию с 26-й – достойный результат для спортсмена, который остается вторым в абсолюте! Увы, никто из остальных наших ребят в субботу нас не порадовал…

Антхольц (Италия). Кубок мира. 6-й этап. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км

Старт

Стрельба

Ход

Финиш

1

Йоханнес Бе (Норвегия)

1 (-18,0)

3 (1+1+0+1)

1 (27.00,3)

31.33,7

2

Антонин Гигонна (Франция)

3 (+20,0)

1 (0+0+1+0)

24 (+50,8)

+34,8

3

Кентен Фийон-Майе (Франция)

7 (+34,0)

2 (1+0+0+1)

5 (+22,5)

+40,6

4

Симон Дестье (Франция)

6 (+34,0)

2 (1+0+0+1)

9 (+29,5)

+40,6

5

Мартен Фуркад (Франция)

4 (+21,0)

3 (1+0+1+1)

4 (+20,0)

+50,9

…7

Александр Логинов (Россия)

26 (+1.22,0)

1 (0+0+1+0)

3 (+15,0)

+57,5

…20

Евгений Гараничев (Россия)

21 (+1.15,0)

4 (0+1+3+0)

27 (+53,7)

+2.36,9

…27

Дмитрий Малышко (Россия)

52 (+2.03,0)

3 (1+0+2+0)

21 (+46,0)

+3.03,5

…35

Александр Поварницын (Россия)

30 (+1.29,0)

3 (2+0+0+1)

46 (+1.44,4)

+3.45,3

…53

Матвей Елисеев (Россия)

39 (+1.41,0)

8 (1+3+2+2)

47 (+1.45,7)

+5.40,5

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л)

С2 (л)

С3 (с)

С4 (с)

Логинов

17 (+1.05,0)

10 (+53,7)

9 (+1.20,2)

7 (+1.09,5)

Гараничев

15 (+1.04,5)

16 (+1.15,4)

26 (+2.38,8)

20 (+2.33,8)

Малышко

44 (+2.12,7)

35 (+2.08,4)

36 (+3.05,8)

28 (+3.01,2)

Поварницын

46 (+2.18,6)

45 (+2.37,0)

34 (+3.01,2)

35 (+3.31,4)

Елисеев

39 (+2.00,2)

51 (+3.17,5)

53 (+4.35,4)

54 (+5.43,5)

Общий зачет Кубка мира

1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 782
2. Александр Логинов (Россия) – 527
3. Мартен Фуркад (Франция) – 511
4. Симон Дестье (Франция) – 481
5. Симон Эдер (Австрия) – 468
…16. Евгений Гараничев (Россия) – 259
…22. Матвей Елисеев (Россия) – 209

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