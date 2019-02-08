И кого теперь ставить в эстафету? В первой женской гонке Кэнмора мы – вне топ-15 - Советский спорт
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Биатлон08 февраля 2019 03:30Источник: «Советский спорт»Автор: Тигай Лев

И кого теперь ставить в эстафету? В первой женской гонке Кэнмора мы – вне топ-15

Индивидуальную гонку на стартовавшем в Канаде седьмом этапе Кубка мира выиграла Тириль Экхофф из Норвегии. Лучшая из россиянок Маргарита Васильева – 16-я.

30-градусные морозы, царившие в Кэнморе еще пару дней назад и заставившие организаторов перекроить все расписание этапа, сегодня сжалилилсь над биатлонистами. К началу женской индивидуальной гонки столбик термометра даже соизволил подняться чуть выше отметки «-10». Не Ташкент, конечно, но все-таки и не прежний заполярный круг.

Если в заокеанском варианте мужской сборной России есть такие признанные гранды, как Александр Логинов и Евгений Гараничев, то у женщин состав – экспериментальнее некуда. Без Юрловой, без Старых, без Мироновой, без Павловой… Плюс непосредственно перед этапом заменили Анастасию Морозову на дебютантку Лейсан Бикташеву (почему именно на нее, а не на кого-то другого, лично я могу объяснить только наличием визы), а на самом флажке с первой гонки снялась и Лариса Куклина. Уже прошедшая жеребьевку и получившая 34-й стартовый номер, оказавшийся в итоге невостребованным.

Какой был состав – такой получился и результат. Маргарита Васильева с Ульяной Кайшевой за счет хорошей стрельбы (по одному промаху, за которые на сокращенной дистанции штрафовали не на минуту, а на 45 секунд) протиснулись в конец второго десятка, все остальные – от сорокового места и ниже. Разве что стоит обратить внимание на приличный ход Кристины Ильченко, дебютировавшей, наконец, в первой российской сборной после трехлетней отлучки в Белоруссию и обратно. 25-летняя биатлонистка по скорости на лыжне опередила даже лидера общего зачета КМ Доротею Вирер. Хотя семь промахов на рубежах – это, что называется, без комментариев.

Вирер, кстати, еле-еле удержала первое место в Кубке мира: ее отрыв от другой итальянки Лизы Виттоцци сократился с 34 очков до символических пяти. Ну, а победа, как и в мужской гонке тремя часами ранее, досталась Норвегии. Быстроногая Тириль Экхофф на последнем круге сумела превратить отставание в десять секунд от чешки Маркеты Давидовой в такое же преимущество. Напомню, что у мужчин, если бы не третий результат Логинова, норвежцы заняли бы весь пьедестал. И никаких заметных проблем с морозами-акклиматизациями у них почему-то не наблюдается.

Однако вернемся к сборной России, тренерам которой предстоит серьезно поломать головы над составом женской эстафеты. Понятно, что Васильева с Кайшевой там будут, а вот что дальше? Позволит ли состояние здоровья бежать Куклиной, которая славится точной стрельбой и которую, возможно, приберегли именно для эстафеты? И если даже позволит ей, то все равно: кто четвертый? Шустрая «самоубийца» Ильченко? Васнецова с Бикташевой, которые едут «не в ту сторону» и сегодня проиграли ногами по четыре минуты?

В общем, выбирать в любом случае придется между различными сортами хрена и редьки. Женская эстафета стартует в ночь с пятницы на субботу по московскому времени в 0.45. После мужской, где наши, надеюсь, все-таки навяжут борьбу осатаневшим норвежцам.

Кэнмор (Канада). Кубок мира. 7-й этап. Женщины. Индивидуальная гонка 12,5 км

Стрельба

Ход

Финиш

1

Тириль Экхофф (Норвегия)

1 (0+1+0+0)

3 (+19,8)

36.32,9

2

Маркета Давидова (Чехия)

0 (0+0+0+0)

7 (+1.02,1)

+9,8

3

Лиза Виттоцци (Италия)

0 (0+0+0+0)

16 (+1.40,8)

+20,9

4

Франциска Хильдебранд (Германия)

0 (0+0+0+0)

19 (+1.50,3)

+47,8

5

Ингрид Тандревольд (Норвегия)

1 (0+0+0+1)

9 (+1.09,4)

+1.05,8

…8

Анастасия Кузьмина (Словакия)

3 (0+1+1+1)

4 (+34,3)

+1.29,4

9

Лаура Дальмайер (Германия)

2 (0+1+1+0)

8 (+1.06,7)

+1.30,5

…16

Маргарита Васильева (Россия)

1 (0+0+1+0)

31 (+2.19,6)

+2.17,9

17

Ульяна Кайшева (Россия)

1 (1+0+0+0)

43 (+2.51,9)

+2.19,0

…22

Доротея Вирер (Италия)

3 (0+0+2+1)

20 (+1.57,3)

+2.44,3

…40

Лейсан Бикташева (Россия)

1 (0+1+0+0)

66 (+4.02,5)

+4.01,5

…48

Кайса Мякяряйнен (Финляндия)

6 (2+0+3+1)

12 (+1.16,0)

+4.48,7

…56

Валерия Васнецова (Россия)

4 (2+2+0+0)

58 (+3.38,1)

+5.30,1

…67

Кристина Ильченко (Россия)

7 (3+1+1+2)

18 (+1.45,2)

+6.17,6

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л)

С2 (c)

С3 (л)

С4 (с)

Васильева

23 (+29,0)

9 (+29,4)

12 (+1.26,6)

13 (+1.55,0)

Кайшева

58 (+1.16,8)

39 (+1.34,1)

21 (+1.47,9)

15 (+2.00,6)

Бикташева

34 (+44,0)

54 (+1.59,7)

44 (+2.38,9)

37 (+3.23,9)

Васнецова

77 (+2.13,8)

81 (+4.05,2)

75 (+4.27,2)

57 (+4.49,8)

Ильченко

82 (+2.35,2)

77 (+3.17,9)

70 (+4.13,8)

72 (+5.52,7)

Общий зачет Кубка мира

1. Доротея Вирер (Италия) – 651
2. Лиза Виттоцци (Италия) – 646
3. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 540
4. Марте Олсбю (Норвегия) – 537
5. Паулина Фиалкова (Словакия) – 526
6. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – 443
…18. Ирина Старых (Россия) – 307
…22. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 284

Расписание оставшихся гонок 7-го этапа

8 февраля, пятница
22.30 (время московское). Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

9 февраля, суббота
0.45. Эстафета 4х6 км. Женщины
22.20. Спринт 10 км. Мужчины

10 февраля, воскресенье
0.45. Спринт 7,5 км. Женщины

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