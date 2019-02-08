И кого теперь ставить в эстафету? В первой женской гонке Кэнмора мы – вне топ-15

Индивидуальную гонку на стартовавшем в Канаде седьмом этапе Кубка мира выиграла Тириль Экхофф из Норвегии. Лучшая из россиянок Маргарита Васильева – 16-я.
30-градусные морозы, царившие в Кэнморе еще пару дней назад и заставившие организаторов перекроить все расписание этапа, сегодня сжалилилсь над биатлонистами. К началу женской индивидуальной гонки столбик термометра даже соизволил подняться чуть выше отметки «-10». Не Ташкент, конечно, но все-таки и не прежний заполярный круг.
Если в заокеанском варианте мужской сборной России есть такие признанные гранды, как Александр Логинов и Евгений Гараничев, то у женщин состав – экспериментальнее некуда. Без Юрловой, без Старых, без Мироновой, без Павловой… Плюс непосредственно перед этапом заменили Анастасию Морозову на дебютантку Лейсан Бикташеву (почему именно на нее, а не на кого-то другого, лично я могу объяснить только наличием визы), а на самом флажке с первой гонки снялась и Лариса Куклина. Уже прошедшая жеребьевку и получившая 34-й стартовый номер, оказавшийся в итоге невостребованным.
Какой был состав – такой получился и результат. Маргарита Васильева с Ульяной Кайшевой за счет хорошей стрельбы (по одному промаху, за которые на сокращенной дистанции штрафовали не на минуту, а на 45 секунд) протиснулись в конец второго десятка, все остальные – от сорокового места и ниже. Разве что стоит обратить внимание на приличный ход Кристины Ильченко, дебютировавшей, наконец, в первой российской сборной после трехлетней отлучки в Белоруссию и обратно. 25-летняя биатлонистка по скорости на лыжне опередила даже лидера общего зачета КМ Доротею Вирер. Хотя семь промахов на рубежах – это, что называется, без комментариев.
Вирер, кстати, еле-еле удержала первое место в Кубке мира: ее отрыв от другой итальянки Лизы Виттоцци сократился с 34 очков до символических пяти. Ну, а победа, как и в мужской гонке тремя часами ранее, досталась Норвегии. Быстроногая Тириль Экхофф на последнем круге сумела превратить отставание в десять секунд от чешки Маркеты Давидовой в такое же преимущество. Напомню, что у мужчин, если бы не третий результат Логинова, норвежцы заняли бы весь пьедестал. И никаких заметных проблем с морозами-акклиматизациями у них почему-то не наблюдается.
Однако вернемся к сборной России, тренерам которой предстоит серьезно поломать головы над составом женской эстафеты. Понятно, что Васильева с Кайшевой там будут, а вот что дальше? Позволит ли состояние здоровья бежать Куклиной, которая славится точной стрельбой и которую, возможно, приберегли именно для эстафеты? И если даже позволит ей, то все равно: кто четвертый? Шустрая «самоубийца» Ильченко? Васнецова с Бикташевой, которые едут «не в ту сторону» и сегодня проиграли ногами по четыре минуты?
В общем, выбирать в любом случае придется между различными сортами хрена и редьки. Женская эстафета стартует в ночь с пятницы на субботу по московскому времени в 0.45. После мужской, где наши, надеюсь, все-таки навяжут борьбу осатаневшим норвежцам.
Кэнмор (Канада). Кубок мира. 7-й этап. Женщины. Индивидуальная гонка 12,5 км
Стрельба
Ход
Финиш
1
Тириль Экхофф (Норвегия)
1 (0+1+0+0)
3 (+19,8)
36.32,9
2
Маркета Давидова (Чехия)
0 (0+0+0+0)
7 (+1.02,1)
+9,8
3
Лиза Виттоцци (Италия)
0 (0+0+0+0)
16 (+1.40,8)
+20,9
4
Франциска Хильдебранд (Германия)
0 (0+0+0+0)
19 (+1.50,3)
+47,8
5
Ингрид Тандревольд (Норвегия)
1 (0+0+0+1)
9 (+1.09,4)
+1.05,8
…8
Анастасия Кузьмина (Словакия)
3 (0+1+1+1)
4 (+34,3)
+1.29,4
9
Лаура Дальмайер (Германия)
2 (0+1+1+0)
8 (+1.06,7)
+1.30,5
…16
Маргарита Васильева (Россия)
1 (0+0+1+0)
31 (+2.19,6)
+2.17,9
17
Ульяна Кайшева (Россия)
1 (1+0+0+0)
43 (+2.51,9)
+2.19,0
…22
Доротея Вирер (Италия)
3 (0+0+2+1)
20 (+1.57,3)
+2.44,3
…40
Лейсан Бикташева (Россия)
1 (0+1+0+0)
66 (+4.02,5)
+4.01,5
…48
Кайса Мякяряйнен (Финляндия)
6 (2+0+3+1)
12 (+1.16,0)
+4.48,7
…56
Валерия Васнецова (Россия)
4 (2+2+0+0)
58 (+3.38,1)
+5.30,1
…67
Кристина Ильченко (Россия)
7 (3+1+1+2)
18 (+1.45,2)
+6.17,6
Сборная России после огневых рубежей
С1 (л)
С2 (c)
С3 (л)
С4 (с)
Васильева
23 (+29,0)
9 (+29,4)
12 (+1.26,6)
13 (+1.55,0)
Кайшева
58 (+1.16,8)
39 (+1.34,1)
21 (+1.47,9)
15 (+2.00,6)
Бикташева
34 (+44,0)
54 (+1.59,7)
44 (+2.38,9)
37 (+3.23,9)
Васнецова
77 (+2.13,8)
81 (+4.05,2)
75 (+4.27,2)
57 (+4.49,8)
Ильченко
82 (+2.35,2)
77 (+3.17,9)
70 (+4.13,8)
72 (+5.52,7)
Общий зачет Кубка мира
1. Доротея Вирер (Италия) – 651
2. Лиза Виттоцци (Италия) – 646
3. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 540
4. Марте Олсбю (Норвегия) – 537
5. Паулина Фиалкова (Словакия) – 526
6. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – 443
…18. Ирина Старых (Россия) – 307
…22. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 284
Расписание оставшихся гонок 7-го этапа
8 февраля, пятница
22.30 (время московское). Эстафета 4х7,5 км. Мужчины
9 февраля, суббота
0.45. Эстафета 4х6 км. Женщины
22.20. Спринт 10 км. Мужчины
10 февраля, воскресенье
0.45. Спринт 7,5 км. Женщины