И кого теперь ставить в эстафету? В первой женской гонке Кэнмора мы – вне топ-15

Биатлон 08 февраля 2019 03:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

Индивидуальную гонку на стартовавшем в Канаде седьмом этапе Кубка мира выиграла Тириль Экхофф из Норвегии. Лучшая из россиянок Маргарита Васильева – 16-я.

30-градусные морозы, царившие в Кэнморе еще пару дней назад и заставившие организаторов перекроить все расписание этапа, сегодня сжалилилсь над биатлонистами. К началу женской индивидуальной гонки столбик термометра даже соизволил подняться чуть выше отметки «-10». Не Ташкент, конечно, но все-таки и не прежний заполярный круг.

Если в заокеанском варианте мужской сборной России есть такие признанные гранды, как Александр Логинов и Евгений Гараничев, то у женщин состав – экспериментальнее некуда. Без Юрловой, без Старых, без Мироновой, без Павловой… Плюс непосредственно перед этапом заменили Анастасию Морозову на дебютантку Лейсан Бикташеву (почему именно на нее, а не на кого-то другого, лично я могу объяснить только наличием визы), а на самом флажке с первой гонки снялась и Лариса Куклина. Уже прошедшая жеребьевку и получившая 34-й стартовый номер, оказавшийся в итоге невостребованным.

Какой был состав – такой получился и результат. Маргарита Васильева с Ульяной Кайшевой за счет хорошей стрельбы (по одному промаху, за которые на сокращенной дистанции штрафовали не на минуту, а на 45 секунд) протиснулись в конец второго десятка, все остальные – от сорокового места и ниже. Разве что стоит обратить внимание на приличный ход Кристины Ильченко, дебютировавшей, наконец, в первой российской сборной после трехлетней отлучки в Белоруссию и обратно. 25-летняя биатлонистка по скорости на лыжне опередила даже лидера общего зачета КМ Доротею Вирер. Хотя семь промахов на рубежах – это, что называется, без комментариев.

Вирер, кстати, еле-еле удержала первое место в Кубке мира: ее отрыв от другой итальянки Лизы Виттоцци сократился с 34 очков до символических пяти. Ну, а победа, как и в мужской гонке тремя часами ранее, досталась Норвегии. Быстроногая Тириль Экхофф на последнем круге сумела превратить отставание в десять секунд от чешки Маркеты Давидовой в такое же преимущество. Напомню, что у мужчин, если бы не третий результат Логинова, норвежцы заняли бы весь пьедестал. И никаких заметных проблем с морозами-акклиматизациями у них почему-то не наблюдается.

Однако вернемся к сборной России, тренерам которой предстоит серьезно поломать головы над составом женской эстафеты. Понятно, что Васильева с Кайшевой там будут, а вот что дальше? Позволит ли состояние здоровья бежать Куклиной, которая славится точной стрельбой и которую, возможно, приберегли именно для эстафеты? И если даже позволит ей, то все равно: кто четвертый? Шустрая «самоубийца» Ильченко? Васнецова с Бикташевой, которые едут «не в ту сторону» и сегодня проиграли ногами по четыре минуты?

В общем, выбирать в любом случае придется между различными сортами хрена и редьки. Женская эстафета стартует в ночь с пятницы на субботу по московскому времени в 0.45. После мужской, где наши, надеюсь, все-таки навяжут борьбу осатаневшим норвежцам.

Кэнмор (Канада). Кубок мира. 7-й этап. Женщины. Индивидуальная гонка 12,5 км

Стрельба Ход Финиш 1 Тириль Экхофф (Норвегия) 1 (0+1+0+0) 3 (+19,8) 36.32,9 2 Маркета Давидова (Чехия) 0 (0+0+0+0) 7 (+1.02,1) +9,8 3 Лиза Виттоцци (Италия) 0 (0+0+0+0) 16 (+1.40,8) +20,9 4 Франциска Хильдебранд (Германия) 0 (0+0+0+0) 19 (+1.50,3) +47,8 5 Ингрид Тандревольд (Норвегия) 1 (0+0+0+1) 9 (+1.09,4) +1.05,8 …8 Анастасия Кузьмина (Словакия) 3 (0+1+1+1) 4 (+34,3) +1.29,4 9 Лаура Дальмайер (Германия) 2 (0+1+1+0) 8 (+1.06,7) +1.30,5 …16 Маргарита Васильева (Россия) 1 (0+0+1+0) 31 (+2.19,6) +2.17,9 17 Ульяна Кайшева (Россия) 1 (1+0+0+0) 43 (+2.51,9) +2.19,0 …22 Доротея Вирер (Италия) 3 (0+0+2+1) 20 (+1.57,3) +2.44,3 …40 Лейсан Бикташева (Россия) 1 (0+1+0+0) 66 (+4.02,5) +4.01,5 …48 Кайса Мякяряйнен (Финляндия) 6 (2+0+3+1) 12 (+1.16,0) +4.48,7 …56 Валерия Васнецова (Россия) 4 (2+2+0+0) 58 (+3.38,1) +5.30,1 …67 Кристина Ильченко (Россия) 7 (3+1+1+2) 18 (+1.45,2) +6.17,6

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л) С2 (c) С3 (л) С4 (с) Васильева 23 (+29,0) 9 (+29,4) 12 (+1.26,6) 13 (+1.55,0) Кайшева 58 (+1.16,8) 39 (+1.34,1) 21 (+1.47,9) 15 (+2.00,6) Бикташева 34 (+44,0) 54 (+1.59,7) 44 (+2.38,9) 37 (+3.23,9) Васнецова 77 (+2.13,8) 81 (+4.05,2) 75 (+4.27,2) 57 (+4.49,8) Ильченко 82 (+2.35,2) 77 (+3.17,9) 70 (+4.13,8) 72 (+5.52,7)

Общий зачет Кубка мира

1. Доротея Вирер (Италия) – 651

2. Лиза Виттоцци (Италия) – 646

3. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 540

4. Марте Олсбю (Норвегия) – 537

5. Паулина Фиалкова (Словакия) – 526

6. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – 443

…18. Ирина Старых (Россия) – 307

…22. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 284

Расписание оставшихся гонок 7-го этапа

8 февраля, пятница

22.30 (время московское). Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

9 февраля, суббота

0.45. Эстафета 4х6 км. Женщины

22.20. Спринт 10 км. Мужчины

10 февраля, воскресенье

0.45. Спринт 7,5 км. Женщины