Б-р-р-р! Бронза! В самой холодной гонке года россияне стали третьими

Биатлон 09 февраля 2019 00:19 Источник: «Советский спорт» Автор: Кузина Наталья

Мужская сборная России завоевала бронзовую медаль в эстафете в Кэнморе. Первые – норвежцы, за ними – французы.

Б-р-р! Безумно холодно в Кэнморе! Настолько, что перед каждой гонкой стоит вопрос – проводить ее или нет. Индивидуальные провели, но сократили. Обе эстафеты были под угрозой отмены. На момент начала мужской заморозило до минус 19. И все еще не было понятно выйдут ли в этот же день на старт женщины.

Зрителей на здешнем стадионе и в добрые времена негусто было, а в такой мороз стало еще меньше. В первый день пришедших насчитали 200 человек. Негусто!

Давно известно, что местным жителям этот вид спорта совсем не интересен. Однако Международный союз биатлонистов с упорством тех мышей, продолжающих есть кактус, привозит сюда Кубок мира. А тут будто даже сама природа говорит – нечего здесь делать стреляющим лыжникам!

ПЕРВЫЙ ЭТАП

Евгений Гараничев -- 0+0, 0+3, место на финише этапа – 6-е. Отставание – 28 секунд.

Гараничев – молодец! Во-первых, само его появление на первом этапе это уже мегакруто. Вспомним, что Евгений никогда не считался надежным эстафетным бойцом. Но в этом сезоне все изменилось. В первую очередь, его стрельба, которая и позволяет тренерам проводить такие изысканные эксперименты.

Что покажет Евгений на лежке? Пять из пяти и выход со стадиона первым. Йоху!

Но стойка… ох, стойка. Сглазили что ли мы? Или замерз? В общем, балансировал Евгений на грани штрафного круга. Но все же закрыл все пять мишеней восемью патронами. И вот они 39 секунд позади лидера. Слишком долго выцеливал.

Но дальше россиянин так круто втопил, что сократил это отставание до 28.

ВТОРОЙ ЭТАП

Эдуард Латыпов – 0+0, 0+0. Место на финише этапа – 3-е. Отставание – 1 минута 16 секунд.

В бой идут новички. Ну как новички. Латыпову – 25 лет. (Йоханнесу Бе столько же). Латыпова призывали в этом сезоне в команду трижды – в Полклюку, в Хохфильцен и Антхольц. Результаты были скромны – дебютант как дебютант. Но вот в Кэнморе в индивидуалке он стал 15-м. Это космос по сравнению с тем, что мы видели раньше.

Здорово он прошел свой первый рубеж, оставив у нашей команды троечку в графе дополнительные патроны. Но ход слабоват. Да, он сохранил третье место, но отставание выросло почти до минуты.

На стойке же Эдуард опять творил чудеса. Снова ноль. А условия-то были далеки от идеальных. Эрик Лессер в эти же секунды зашел на штрафной круг – ветер шалил. Ну и мороз такой, что пальцы не сгибаются. Но Латыпов – просто Эдди-орел.

На последнем круге наш орел, правда, не мог составить конкуренцию лидерам – только на этом отрезке проиграл полминуты. Но третье место остался у нашей команды.

И в путь отправился лидер сборной Александр Логинов.

ТРЕТИЙ ЭТАП

Александр Логинов – 0+2, 0+2. Место на финише этапа – 3-е. Отставание – 1 минута 48 секунд.

Что интересного рассказать вам про Александра Логинова?

Например, то, что он вернулся на второе место в общем зачете Кубка мира. Уже ради этого стоило ехать в Кэнмор. Пока Мартен Фуркад холит и лелеет себя в Европе, готовясь к чемпионату мира, Логинов здесь не жалеет себя и накануне в индивидуалке ворвался в тройку.

А что в эстафете? Саша верен себе: бежит быстро, на стрельбе рискует, платит за это двумя дополнительными. То же и на стойке. Остается в итоге при своих: третье место и минута с хорошим хвостом отставания от лидеров. А рядом – австрийцы и немцы. Кажется, нас ждет большое сражение за бронзу. Золото и серебро неужто уж не поделят Йоханнес Бе и Кентен Фийон-Майе?

Александр Поварницын 0+0, 0+2. Место на финише этапа – 3-е. Отставание --

Сражение за бронзу пришлось вести еще одному Александру – Поварницыну.

Первую стрельбу россиянин провел идеально, в отличие от преследовавшего его Эберхарда – тот ушел на два штрафных круга. А в полминуте от россиянина на второй круг пошел немец Кюн. И очень быстро сократил отставание на треть. За бронзу стало тревожно! А перед стойкой той разницы и вовсе осталось 13 секунд. Это означало буквально следующее: Поварницыну мало того, что надо было самому стрелять как можно чище, так еще и нужно было рассчитывать на неудачу Кюна. Два дополнительных патрона Саши заставили схватиться за голову. Но Кюн спас нашу медаль – у него оказалось два штрафных круга.

Очень нужная медаль – все-таки это последняя эстафета перед чемпионатом мира.

Кубок мира.

7-й этап. Кэнмор (Канада).

Эстафета 4х7,5 км.

Мужчины

Стрельба Ход Финиш 1 Норвегия 0+7 (0+2 0+2 0+3 0+0) 1 (1:07.19,0) 1:16.36,6 2 Франция 0+8 (0+2 0+1 0+1 0+4) 2 (+41,8) +1.10,4 3 Россия 0+9 (0+3 0+0 0+4 0+2) 5 (+1.18,0) +1.48,4 4 Германия 3+12 (0+3 1+3 0+3 2+3) 3 (+46,2) +2.48,6 5 Австрия 3+11 (0+1 0+2 0+2 3+6) 4 (+58,4) +3.22,2

Сборная России по этапам

С1 (л) Место С2 (с) Место Ход Финиш 1 Гараничев 0+0 1 (-4,2) 0+3 8 (+39,3) 1 (-0,8) 6 (+28,0) 2 Латыпов 0+0 4 (+34,4) 0+0 3 (+47,2) 9 (+1.00,4) 3 (+1.16,6) 3 Логинов 0+2 3 (+1.22,7) 0+2 3 (+1.13,3) 2 (+3,6) 3 (+1.15,2) 4 Поварницын 0+0 3 (+1.33,1) 0+2 3 (+2.01,2) 8 (+42,0) 3 (+1.48,4)

Расписание оставшихся гонок 7-го этапа

9 февраля, суббота

0.45. Эстафета 4х6 км. Женщины

22.20. Спринт 10 км. Мужчины

10 февраля, воскресенье

0.45. Спринт 7,5 км. Женщины