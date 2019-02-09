Ура, нас не обошли на круг! Эй, а чему тут радоваться? - Советский спорт
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Биатлон09 февраля 2019 06:37Источник: «Советский спорт»Автор: Тигай Лев

Ура, нас не обошли на круг! Эй, а чему тут радоваться?

В женской эстафете на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе сборная России финишировала десятой. А могла и не финишировать вообще.

Если бы несколько месяцев назад нам сказали, что в эстафете за Россию на КМ будут бежать Васнецова, Васильева, Бикташева и Кайшева, то сказавшему это в ответ разве что покрутили бы пальцем у виска.

Если бы тот же сказочник сказал, что российская эстафета будет проигрывать так много, что ее едва не снимут из-за отставания на круг, то в ответ у виска покрутили бы тоже.

А вот если бы он сказал сначала про состав, а потом про круг, то вторично крутить пальцем у виска никто не стал бы. С таким составом? Конечно на круг! А чему тут, скажите на милость, удивляться-то?

Скорее, нужно констатировать другое: родившаяся на стартовых этапах КМ-2018/19 иллюзия, что у нашей женской команды есть нормальная скамейка запасных - из новых, разной степени молодости спортсменок, теперь развеялась, как дым. Ерунда это все, миф. На один-два этапа этих девочек на энтузиазме еще хватает, а потом все равно наступает неизбежный кирдык. Как сегодня на первом этапе у Валерии Васнецовой, которая в ноябре стреляла, как богиня, и не могла промахнуться, а сейчас, уже съездив отдохнуть-перекурить из первой сборной на Кубок IBU и вернувшись обратно, все равно сразу залепила штрафной круг на первом рубеже. И привезла Маргарите Васильевой отставание в три минуты. Собственно, уже после стартовой, васнецовской лежки эту эстафету для России можно было закрывать.

Хотя Васильева - наоборот, порадовала: всего десять секунд отставания ногами от норвежки Тандревольд – это хорошо. Пусть именно Васильевой выпала нелегкая доля после стойки какое-то время идти на 16-м, последним на тот момент месте - поскольку кореянок с канадками уже обошли на круг. Его прохождение занимает порядка шести минут, а на четвертом этапе у Ульяны Кайшевой отставание зашкаливало за пять. Так что угроза впервые в истории быть снятыми с дистанции для россиянок была вполне реальной.

Спасла наших… знаменитая Лаура Дальмайер, схлопотавшая штрафной круг на заключительном огневом рубеже. Лидерства немку это все равно не лишило, а вот Кайшевой финишировать возможность дало. Причем даже в первой десятке.

Хорошо? Да ничего хорошего! Хотя количество плохого преувеличивать тут тоже не стоит. Дублеры есть дублеры, в Канаде у нас нет ни Юрловой, ни Старых, ни Павловой, ни Мироновой. Можно лишь зафиксировать, что «честолюбивые» показали меньше 70 (!) процентов попаданий в стрельбе (да, в мороз и ветер – и тем не менее) и, проиграли ходом больше четырех минут. Точнее четыре минуты проиграли трое – все, кроме Васильевой. Единственной, кого, безусловно, стоит отсеять из этого унылого отсева и взять дальше.

А морозы в Кэнморе все крепчают. После женской эстафеты организаторы решили вернуть личные гонки последнего дня с субботы обратно на воскресенье. Пока еще спринтерские.

Кэнмор (Канада)
Кубок мира
7-й этап
Женщины
Эстафета 4х6 км

Стрельба

Ход

Финиш

1

Германия

1+12 (0+1 0+3 0+3 1+5)

1 (58.34,2)

1:10.16,3

2

Норвегия

2+7 (2+3 0+1 0+1 0+2)

2 (+49,1)

+30,2

3

Франция

0+12 (0+3 0+1 0+4 0+4)

3 (+2.04,8)

+41,6

4

Италия

1+8 (0+0 0+1 0+2 1+5)

4 (+2.17,5)

+1.40,5

5

Швейцария

2+10 (0+2 0+0 0+4 2+4)

5 (+2.58,6)

+2.24,6

…10

Россия

1+16 (1+5 0+4 0+4 0+3)

10 (+4.06,3)

+4.39,2

Сборная России по этапам

С1 (л)

Место

С2 (с)

Место

Ход

Финиш

1

Васнецова

1+3

17 (+1.20,4)

0+2

16 (+2.21,2)

17 (+1.12,6)

16 (+2.56,7)

2

Васильева

0+1

15 (+3.15,5)

0+3

16 (+3.26,3)

5 (+11,3)

14 (+3.31,9)

3

Бикташева

0+2

14 (+4.05,3)

0+2

13 (+4.20,8)

8 (+1.34,4)

13 (+4.37,9)

4

Кайшева

0+3

14 (+5.12,7)

0+0

11 (+4.20,6)

9 (+1.23,8)

10 (+4.39,2)

Расписание оставшихся гонок 7-го этапа

10 февраля, воскресенье

22.20. Спринт 10 км. Мужчины

11 февраля, понедельник

0.45. Спринт 7,5 км. Женщины

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