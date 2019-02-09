Ура, нас не обошли на круг! Эй, а чему тут радоваться?

В женской эстафете на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе сборная России финишировала десятой. А могла и не финишировать вообще.
Если бы несколько месяцев назад нам сказали, что в эстафете за Россию на КМ будут бежать Васнецова, Васильева, Бикташева и Кайшева, то сказавшему это в ответ разве что покрутили бы пальцем у виска.
Если бы тот же сказочник сказал, что российская эстафета будет проигрывать так много, что ее едва не снимут из-за отставания на круг, то в ответ у виска покрутили бы тоже.
А вот если бы он сказал сначала про состав, а потом про круг, то вторично крутить пальцем у виска никто не стал бы. С таким составом? Конечно на круг! А чему тут, скажите на милость, удивляться-то?
Скорее, нужно констатировать другое: родившаяся на стартовых этапах КМ-2018/19 иллюзия, что у нашей женской команды есть нормальная скамейка запасных - из новых, разной степени молодости спортсменок, теперь развеялась, как дым. Ерунда это все, миф. На один-два этапа этих девочек на энтузиазме еще хватает, а потом все равно наступает неизбежный кирдык. Как сегодня на первом этапе у Валерии Васнецовой, которая в ноябре стреляла, как богиня, и не могла промахнуться, а сейчас, уже съездив отдохнуть-перекурить из первой сборной на Кубок IBU и вернувшись обратно, все равно сразу залепила штрафной круг на первом рубеже. И привезла Маргарите Васильевой отставание в три минуты. Собственно, уже после стартовой, васнецовской лежки эту эстафету для России можно было закрывать.
Хотя Васильева - наоборот, порадовала: всего десять секунд отставания ногами от норвежки Тандревольд – это хорошо. Пусть именно Васильевой выпала нелегкая доля после стойки какое-то время идти на 16-м, последним на тот момент месте - поскольку кореянок с канадками уже обошли на круг. Его прохождение занимает порядка шести минут, а на четвертом этапе у Ульяны Кайшевой отставание зашкаливало за пять. Так что угроза впервые в истории быть снятыми с дистанции для россиянок была вполне реальной.
Спасла наших… знаменитая Лаура Дальмайер, схлопотавшая штрафной круг на заключительном огневом рубеже. Лидерства немку это все равно не лишило, а вот Кайшевой финишировать возможность дало. Причем даже в первой десятке.
Хорошо? Да ничего хорошего! Хотя количество плохого преувеличивать тут тоже не стоит. Дублеры есть дублеры, в Канаде у нас нет ни Юрловой, ни Старых, ни Павловой, ни Мироновой. Можно лишь зафиксировать, что «честолюбивые» показали меньше 70 (!) процентов попаданий в стрельбе (да, в мороз и ветер – и тем не менее) и, проиграли ходом больше четырех минут. Точнее четыре минуты проиграли трое – все, кроме Васильевой. Единственной, кого, безусловно, стоит отсеять из этого унылого отсева и взять дальше.
А морозы в Кэнморе все крепчают. После женской эстафеты организаторы решили вернуть личные гонки последнего дня с субботы обратно на воскресенье. Пока еще спринтерские.
Кэнмор (Канада)
Кубок мира
7-й этап
Женщины
Эстафета 4х6 км
Стрельба
Ход
Финиш
1
Германия
1+12 (0+1 0+3 0+3 1+5)
1 (58.34,2)
1:10.16,3
2
Норвегия
2+7 (2+3 0+1 0+1 0+2)
2 (+49,1)
+30,2
3
Франция
0+12 (0+3 0+1 0+4 0+4)
3 (+2.04,8)
+41,6
4
Италия
1+8 (0+0 0+1 0+2 1+5)
4 (+2.17,5)
+1.40,5
5
Швейцария
2+10 (0+2 0+0 0+4 2+4)
5 (+2.58,6)
+2.24,6
…10
Россия
1+16 (1+5 0+4 0+4 0+3)
10 (+4.06,3)
+4.39,2
Сборная России по этапам
С1 (л)
Место
С2 (с)
Место
Ход
Финиш
1
Васнецова
1+3
17 (+1.20,4)
0+2
16 (+2.21,2)
17 (+1.12,6)
16 (+2.56,7)
2
Васильева
0+1
15 (+3.15,5)
0+3
16 (+3.26,3)
5 (+11,3)
14 (+3.31,9)
3
Бикташева
0+2
14 (+4.05,3)
0+2
13 (+4.20,8)
8 (+1.34,4)
13 (+4.37,9)
4
Кайшева
0+3
14 (+5.12,7)
0+0
11 (+4.20,6)
9 (+1.23,8)
10 (+4.39,2)
Расписание оставшихся гонок 7-го этапа
10 февраля, воскресенье
22.20. Спринт 10 км. Мужчины
11 февраля, понедельник
0.45. Спринт 7,5 км. Женщины