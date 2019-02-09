Ура, нас не обошли на круг! Эй, а чему тут радоваться?

Биатлон 09 февраля 2019 06:37 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

В женской эстафете на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе сборная России финишировала десятой. А могла и не финишировать вообще.

Если бы несколько месяцев назад нам сказали, что в эстафете за Россию на КМ будут бежать Васнецова, Васильева, Бикташева и Кайшева, то сказавшему это в ответ разве что покрутили бы пальцем у виска.

Если бы тот же сказочник сказал, что российская эстафета будет проигрывать так много, что ее едва не снимут из-за отставания на круг, то в ответ у виска покрутили бы тоже.

А вот если бы он сказал сначала про состав, а потом про круг, то вторично крутить пальцем у виска никто не стал бы. С таким составом? Конечно на круг! А чему тут, скажите на милость, удивляться-то?

Скорее, нужно констатировать другое: родившаяся на стартовых этапах КМ-2018/19 иллюзия, что у нашей женской команды есть нормальная скамейка запасных - из новых, разной степени молодости спортсменок, теперь развеялась, как дым. Ерунда это все, миф. На один-два этапа этих девочек на энтузиазме еще хватает, а потом все равно наступает неизбежный кирдык. Как сегодня на первом этапе у Валерии Васнецовой, которая в ноябре стреляла, как богиня, и не могла промахнуться, а сейчас, уже съездив отдохнуть-перекурить из первой сборной на Кубок IBU и вернувшись обратно, все равно сразу залепила штрафной круг на первом рубеже. И привезла Маргарите Васильевой отставание в три минуты. Собственно, уже после стартовой, васнецовской лежки эту эстафету для России можно было закрывать.

Хотя Васильева - наоборот, порадовала: всего десять секунд отставания ногами от норвежки Тандревольд – это хорошо. Пусть именно Васильевой выпала нелегкая доля после стойки какое-то время идти на 16-м, последним на тот момент месте - поскольку кореянок с канадками уже обошли на круг. Его прохождение занимает порядка шести минут, а на четвертом этапе у Ульяны Кайшевой отставание зашкаливало за пять. Так что угроза впервые в истории быть снятыми с дистанции для россиянок была вполне реальной.

Спасла наших… знаменитая Лаура Дальмайер, схлопотавшая штрафной круг на заключительном огневом рубеже. Лидерства немку это все равно не лишило, а вот Кайшевой финишировать возможность дало. Причем даже в первой десятке.

Хорошо? Да ничего хорошего! Хотя количество плохого преувеличивать тут тоже не стоит. Дублеры есть дублеры, в Канаде у нас нет ни Юрловой, ни Старых, ни Павловой, ни Мироновой. Можно лишь зафиксировать, что «честолюбивые» показали меньше 70 (!) процентов попаданий в стрельбе (да, в мороз и ветер – и тем не менее) и, проиграли ходом больше четырех минут. Точнее четыре минуты проиграли трое – все, кроме Васильевой. Единственной, кого, безусловно, стоит отсеять из этого унылого отсева и взять дальше.

А морозы в Кэнморе все крепчают. После женской эстафеты организаторы решили вернуть личные гонки последнего дня с субботы обратно на воскресенье. Пока еще спринтерские.

Кэнмор (Канада)

Кубок мира

7-й этап

Женщины

Эстафета 4х6 км

Стрельба Ход Финиш 1 Германия 1+12 (0+1 0+3 0+3 1+5) 1 (58.34,2) 1:10.16,3 2 Норвегия 2+7 (2+3 0+1 0+1 0+2) 2 (+49,1) +30,2 3 Франция 0+12 (0+3 0+1 0+4 0+4) 3 (+2.04,8) +41,6 4 Италия 1+8 (0+0 0+1 0+2 1+5) 4 (+2.17,5) +1.40,5 5 Швейцария 2+10 (0+2 0+0 0+4 2+4) 5 (+2.58,6) +2.24,6 …10 Россия 1+16 (1+5 0+4 0+4 0+3) 10 (+4.06,3) +4.39,2

Сборная России по этапам

С1 (л) Место С2 (с) Место Ход Финиш 1 Васнецова 1+3 17 (+1.20,4) 0+2 16 (+2.21,2) 17 (+1.12,6) 16 (+2.56,7) 2 Васильева 0+1 15 (+3.15,5) 0+3 16 (+3.26,3) 5 (+11,3) 14 (+3.31,9) 3 Бикташева 0+2 14 (+4.05,3) 0+2 13 (+4.20,8) 8 (+1.34,4) 13 (+4.37,9) 4 Кайшева 0+3 14 (+5.12,7) 0+0 11 (+4.20,6) 9 (+1.23,8) 10 (+4.39,2)

Расписание оставшихся гонок 7-го этапа

10 февраля, воскресенье

22.20. Спринт 10 км. Мужчины

11 февраля, понедельник

0.45. Спринт 7,5 км. Женщины