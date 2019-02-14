Трасса Бьорндалена – это слишком. На спринт в Солт-Лейке у наших не хватило сил

Биатлон 14 февраля 2019 23:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

8-й, американский этап Кубка мира открылся спринтерской гонкой, которую выиграла Марте Олсбю. Лучшая из россиянок Маргарита Васильева заняла 14-е место.

БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК ДЛЯ ВИНТОВОК

Если на прошлой неделе в канадском Кэнморе биатлонистам досаждали сильные морозы, то в тысяче с небольшим километрах к югу погода оказалась куда теплей. Перед стартом женского спринта термометры показывали «+6». Хотя еще несколько дней тому назад здесь стояла сильная пурга, в которой россияне Дмитрий Логинов и Максим Буров умудрились выловить три золотых медали чемпионата мира – по сноуборду и фристайлу соответственно.

Зато вместо метели в Солт-Лейк-Сити обнаружилась новая беда: эпидемия исчезающих винтовок. По дороге из Канады потерялось оружие у немца Эрика Лессера и двух представителей сборной Норвегии – Эрленда Бьонтегорда и Эмили Калькенберг. Правда, лессеровский «ствол» вскоре нашелся. А вот скандинавам так и пришлось тренироваться с запасными.

Еще одного, куда более известного норвежца – бесспорного лидера общего зачета Кубка мира Йоханнеса Бе – неприятно поразила здешняя трасса. Крутые подъемы Солт-Лейк-Сити в сочетании с высотой над уровнем моря за полтора кэмэ изрядно озадачили даже самого быстроногого биатлониста планеты. После тренировки Бе-младший заявил соотечественникам-журналистам, что ничего столь же изматывающего он в своей карьере еще не встречал. И заметил, что 17 лет назад перед Олимпиадой эта трасса, похоже, делалась, специально под тогдашнего короля скорости Уле-Эйнара Бьорндалена, который выиграл в Солт-Лейк-Сити-2002 четыре чемпионских титула из четырех возможных.

Впрочем, Бе на американском этапе стартует только в пятницу. А в четверг (он же – День святого Валентина) нас больше интересовала прекрасная половина биатлонного человечества.

ВАСИЛЬЕВА ПРОСНУЛАСЬ, НО НЕ ДОТЯНУЛА ПОСЛЕДНИЙ КРУГ

У сборной России опять не бежала Лариса Куклина. Находясь с командой в Кэнморе, она из-за неважного самочувствия пропустила все тамошние гонки, а теперь, приехав в Солт-Лейк и даже пройдя жеребьевку спринта, где ей достался весьма элитный стартовый №6, в конце концов все-таки снялась опять. Если Куклина не очухается к воскресным смешанным эстафетам, двухнедельное заокеанское турне выйдет для нее полностью туристическим.

Так или иначе, роль забойщицы в отсутствие Куклиной перешла к Маргарите Васильевой (№11), которая после прилета в США проспала с минимальными перерывами почти сутки. Успела ли проснуться к старту?

Вопрос не такой простой. С одной стороны, Васильева показала лучший результат в нашей команде, с другой результат этот – вне первой десятки. Даже при чистой стрельбе. Которую, со стороны третьей, стоит занести Маргарите в актив, поскольку ее главная ставка – все-таки на скорость. Которой (скорости) со стороны четвертой Васильевой на высотных горках Солт-Лейка явно не хватило на последний круг. Все-таки подустала. Хотя общее впечатление от этого не меняется: без Юрловой и Старых, оставшихся тренироваться по нашу сторону Атлантики, единственным явно «основным игроком» в этой сборной выглядит именно Васильева. Что для дебютантки уже немало – особенно в преддверии мартовского чемпионата мира.

ГЛУПАЯ ИСТЕРИКА ВАСНЕЦОВОЙ

Ульяна Кайшева, наоборот, сэкономила силы на последний круг. И отчасти преуспела. Хотя применительно к ЧМ это (на мой вкус) все равно точечный вариант, не больше. На эстафету и/или индивидуалку.

Кристина Ильченко опять пробежала хорошо и опять застрелилась. Причем сразу, уже на лежке. Это похоже на «случай Мироновой» с хронически плохой стрельбой, но тут нужна поправка – по скорости Ильченко все-таки послабее будет. Увы.

Валерия Васнецова перед гонкой устроила истерику в соцсетях, призвав «диванных болельщиков» на дистанцию. Мол, вы вместо меня побегайте, а я на вас посмотрю. Что тут сказать? Ну, глупость сморозила молодая девочка. Которая вдобавок сама бегать пока не очень-то умеет. Все успехи Васнецовой на старте сезона были связаны с хорошей стрельбой, а потом она вымоталась, начала мазать – и сразу провалилась глубоко в подвал. Хорошо хоть сегодня с двумя промахами сумела-таки пробиться в гонку преследования. А то самой пришлось бы «наблюдать с дивана».

А выиграла этот спринт Марте Олсбю, подавшая пример по скорости на высотных горках капризуле Бе. В общем зачете КМ Доротея Вирер увеличила отрыв от соотечественницы Лизы Виттоцци с пяти очков до десяти. Не менее символических, хотя в субботу молодая итальянка уйдет на дистанцию через 22 секунды после другой, куда более опытной.

Солт-Лейк-Сити (США). Кубок мира. 8-й этап. Женщины. Спринт 7,5 км

Стрельба Ход Финиш 1 Марте Олсбю (Норвегия) 0 (0+0) 4 (+24,6) 19.47,6 2 Кайса Мякяряйнен (Финляндия) 1 (0+1) 1 (17.41,1) +11,5 3 Франциска Хильдебранд (Германия) 0 (0+0) 8 (+36,3) +21,4 4 Моника Хойниш (Польша) 0 (0+0) 7 (+34,0) +23,9 5 Анастасия Кузьмина (Словакия) 1 (0+1) 3 (+22,1) +28,2 …8 Доротея Вирер (Италия) 1 (0+1) 12 (+58,4) +49,0 …12 Лиза Виттоцци (Италия) 1 (1+0) 16 (+1.10,7) +1.11,4 …14 Маргарита Васильева (Россия) 0 (0+0) 32 (+1.26,6) +1.13,3 …20 Ульяна Кайшева (Россия) 1 (0+1) 34 (+1.30,0) +1.32,4 …44 Лейсан Бикташева (Россия) 1 (0+1) 59 (+2.13,5) +2.28,1 …48 Валерия Васнецова (Россия) 2 (1+1) 44 (+1.50,3) +2.39,8 …64 Кристина Ильченко (Россия) 4 (3+1) 30 (+1.25,8) +3.19,6

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л) С2 (c) Васильева 23 (+33,2) 11 (+43,5) Кайшева 30 (+37,9) 30 (+1.10,5) Бикташева 28 (+36,6) 39 (+1.38,7) Васнецова 63 (+1.11,5) 52 (+1.59,6) Ильченко 80 (+2.03,8) 70 (+2.49,7)

Общий зачет Кубка мира

1. Доротея Вирер (Италия) – 685

2. Лиза Виттоцци (Италия) – 675

3. Марте Олсбю (Норвегия) – 597

4. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 580

5. Паулина Фиалкова (Словакия) – 526

6. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – 497

…19. Ирина Старых (Россия) – 307

…22. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 284

Расписание оставшихся гонок 8-го этапа

15 февраля, пятница

21.15 (московское время). Спринт 10 км. Мужчины

16 февраля, суббота

20.02. Гонка преследования 10 км. Женщины

17 февраля, воскресенье

0.05. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины

20.10. Одиночная смешанная эстафета

18 февраля, понедельник

0.05. Смешанная эстафета 2х6+2х7,5 км