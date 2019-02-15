Пулемет системы Логинов заклинило на «трассе смерти»

Биатлон 15 февраля 2019 23:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

На восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити спринтерскую гонку выиграл норвежец Ветле Кристиансен. Евгений Гараничев – 15-й, Александр Логинов – 28-й.

ГОНКИ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕНЕСЛИ… НА ПЯТЬ МИНУТ

Предыдущий этап приучил поклонников биатлона чутко следить за расписанием заокеанских гонок: в Кэнморе оно менялось шесть раз за четыре дня. Хотя в Солт-Лейк-Сити погода совсем другая, тут свои приключения. Вместо канадских морозов – сплошной «плюс», сильные порывы ветра, время от времени идет дождь. И вот, в пятницу случилось страшное…

Или смешное. На самом деле этого, по-моему, вообще никто толком не заметил. Однако факт налицо: организаторы изменили время старта субботних гонок преследования: женской – с 20.05 на 20.10 по московскому времени, мужской – с 0.05 на 0.10.

Нет, это не ошибка. И не галлюцинация. Наученный горьким кэнморским опытом, я заранее выписал первоначальный календарь следующего этапа на бумажку, так что любые неточности здесь исключены. Они действительно перенесли две гонки на пять минут. Такая вот виртуозно-американская организация.

Зачем? Ну, тут мы с вами рискуем углубиться в дебри медицинской терминологии, потому что в здравом уме и твердой памяти никто ничего подобного делать не станет. Или даже не медицинской в целом, а психиатрической в частности. Кстати, на официальном сайте IBU расписание изменилось уже после полуночи по времени Солт-Лейк-Сити. И сильно позже: когда я обнаружил эту «пятиминутку», у них было начало пятого утра. Словно какой-то чудик подскочил посреди ночи и в приступе еще неведомой мировой науке биатлонной шизофрении взял да и поменял стартовые времена. После чего с чувством выполненного долга плюхнулся обратно в койку – и наутро сам не помнил совершенно ничего. Какие-такие переносы? Да вы что?! Впервые слышу. А на сколько? Ну, если на пять минут, то пусть остается, как сейчас…

Шутки шутками, но мне как-то сложно представить что-либо подобное на европейских этапах. Скажем, в Германии. Что же до США, то вздумай кто-нибудь учинить там подобную шалость с началом любого матча НБА или другой серьезной профессиональной лиги, то этот шалун уже через несколько часов был бы и безработным, и подсудимым, и банкротом. А что такое биатлон и с чем его едят им толком неведомо.

ЭТА ТРАССА ПЛЕННЫХ НЕ БЕРЕТ

Было очень интересно посмотреть: насколько сумеет справиться со сверхтяжелой (крутой рельеф плюс среднегорье за полтора километра) американской трассой лидер сборной России Александр Логинов. Он стартовал 18-м, первый круг пробежал спокойно, с запасом, и после точной лежки шел многообещающе-высоко. Но стоило Логинову после этого прибавить на лыжне, как его боеспособность стала стремительного улетучиваться. До второго огневого рубежа он еще доехал на уровне, а вот там… После финиша Александр признался в интервью «Матч ТВ», что когда прибежал на стрельбище, то ни о какой нормальной концентрации речи уже не шло.

В итоге наш биатлонист по наитию решил рискнуть: выполнить стойку в скоростном, пулеметном режиме. И – проиграл, схлопотав три штрафных круга. После чего и на заключительном дистанционном круге уже не мог показывать привычный лыжный ход. Эта трасса пленных не берет и гусарских наскоков никому не прощает. Даже бесспорному лидеру Кубка мира Йоханнесу Бе, застрелившемуся на стойке еще пуще Логинова: всего одно попадание из пяти. И хотя ногами Бе был, как всегда, лучше всех, последний круг он по скорости тоже проиграл – причем шестерым сразу!

Впрочем, это не помешало сборной Норвегии выиграть четвертую заокеанскую личную гонку из четырех. В Кэнморе отличились Бе и Тириль Экхофф, в Солт-Лейке – Марте Олсбю и Ветле Кристиансен. Немцы с французами на «трассе смерти» (и накануне чемпионата мира) тоже выглядели неплохо. А что же наши?

Наши выступили даже хуже, чем женская команда накануне: Евгений Гараничев, показавший 15-е время, оказался на одно место ниже вчерашней Маргариты Васильевой. А Александр Поварницын, сумевший отстрелять «на ноль», шел настолько небыстро, что все равно приземлился рядом с Логиновым в третьем десятке. Про остальных особо нечего и рассказать…

Логинов остался на втором месте в общем зачете и увеличил отрыв от не приехавшего на североамериканские этапы Мартена Фуркада с «+42» до «+55». Хотя Фуркад там уже не третий, а четвертый. И его соотечественник Симон Дестье теперь уступает нашему лидеру лишь 21 очко, от которых после субботней гонки преследования еще неизвестно что останется.

Как и неизвестно во сколько. Только что посмотрел: пока стартовое время – по-прежнему 0.10 ночи московского. Но кто знает, что им успеет прискакать в головы за оставшиеся 25 часов?...

Солт-Лейк-Сити (США). Кубок мира. 8-й этап. Мужчины. Спринт 10 км

Стрельба Ход Финиш 1 Ветле Кристиансен (Норвегия) 0 (0+0) 13 (+47,7) 23.29,7 2 Симон Дестье (Франция) 1 (1+0) 2 (+28,3) +1,3 3 Роман Реес (Германия) 1 (0+1) 8 (+41,6) +22,4 4 Эрик Лессер (Германия) 0 (0+0) 21 (+1.07,5) +23,0 5 Йоханнес Бе (Норвегия) 4 (0+4) 1 (20.58,5) +41,5 …15 Евгений Гараничев (Россия) 1 (1+0) 35 (+1.30,8) +1.07,5 …24 Александр Поварницын (Россия) 0 (0+0) 61 (+2.12,9) +1.27,4 …28 Александр Логинов (Россия) 3 (0+3) 26 (+1.16,0) +1.32,6 …48 Эдуард Латыпов (Россия) 3 (2+1) 44 (+1.42,5) +2.19,5 …55 Юрий Шопин (Россия) 2 (1+1) 72 (+2.35,1) +2.34,1 …77 Сергей Корастылев (Россия) 5 (3+2) 58 (+2.05,9) +3.34,6

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л) С2 (с) Гараничев 38 (+1.03,1) 13 (+51,9) Поварницын 20 (+47,5) 9 (+43,9) Логинов 4 (+31,6) 20 (+1.08,2) Латыпов 60 (+1.29,9) 51 (+1.54,3) Шопин 53 (+1.20,9) 54 (+1.56,1) Корастылев 81 (+2.08,7) 81 (+3.10,7)

Общий зачет Кубка мира

1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 936

2. Александр Логинов (Россия) – 609

3. Симон Дестье (Франция) – 588

4. Мартен Фуркад (Франция) – 554

5. Симон Эдер (Австрия) – 541

…15. Евгений Гараничев (Россия) – 348

Расписание оставшихся гонок 8-го этапа

16 февраля, суббота

20.10 (мск). Женщины. Гонка преследования 10 км

17 февраля, воскресенье

00.10. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км

20.10. Одиночная смешанная эстафета

18 февраля, понедельник

00.05. Смешанная эстафета 2х6+2х7,5 км