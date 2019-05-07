Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона

После февральских мучений с перелетами, погодой и организационной чехардой на этапах в Канаде и США, биатлонистам дадут годик отдохнуть от географических экспериментов. В предстоящем сезоне Кубок мира целиком пройдет на европейском континенте - равно как и Кубок IBU, ЧМ, ЧЕ и даже все юниорские международные соревнования.
Календарь сезона-2019/2020
30.11-8.12
Кубок мира. 1-й этап
Эстерсунд (Швеция)
СМ+СП+ИГ+ЭС
13-15.12
Кубок мира. 2-й этап
Хохфильцен (Австрия)
СП+ГП+ЭС
19-22.12
Кубок мира. 3-й этап
Анси (Франция)
СП+ГП+МС
9-12.01
Кубок мира. 4-й этап
Оберхоф (Германия)
СП+ЭС+МС
15-19.01
Кубок мира. 5-й этап
Рупольдинг (Германия)
СП+ГП+ЭС
23-26.01
Кубок мира. 6-й этап
Поклюка (Словения)
ИГ+СМ+МС
13-23.02
Чемпионат мира
Антхольц (Италия)
СП+ГП+ИГ+СМ+ЭС+МС
26.02-1.03
Чемпионат Европы
Отепя (Эстония)
СП+ГП+ИГ+СМ
5-8.03
Кубок мира. 7-й этап
Нове-Место (Чехия)
СП+ЭС+МС
12-15.03
Кубок мира. 8-й этап
Контиолахти (Финляндия)
СП+ГП+СМ
20-22.03
Кубок мира. 9-й этап
Холменколлен (Норвегия)
СП+ГП+МС
СП – спринт, ГП – гонки преследования, ИГ – индивидуальные гонки, ЭС – эстафеты, СМ – смешанные эстафеты, МС – масс-старт.
Как видите, места проведения – сплошь привычные, давно и не раз обкатанные. Настоящий биатлонный Старый свет. Плюс чемпионат мира вернулся на привычное место в расписании: в конец февраля, сразу после январской связки из трех этапов. Остается лишь сожалеть, что в этой таблице второй сезон подряд отсутствуют российские города и стадионы.
Напомню, что СБР ограничили в правах в декабре 2017-го и эти санкции действуют до сих пор. Сейчас в нашей федерации надеются на помилование от сентябрьского внеочередного конгресса IBU, но никаких гарантий тут нет и быть не может. Кроме того, все чемпионаты и кубковые этапы уже распределены до конца олимпийского цикла, то есть по сезон-2021/22 включительно. Так что российским болельщикам еще минимум три года придется наблюдать за своими любимцами по телевизору.
Ну, или ехать на соревнования за рубеж. Например, в марте в Финляндию, где наши традиционно составляют львиную долю зрительской аудитории. А скоро добавятся и другие интересные варианты. Сибирякам и жителям Дальнего Востока есть смысл заранее взять на заметку Пекин - тамошние олимпийские трассы должны быть опробованы в рамках КМ весной 2021-го. А еще год спустя, сразу после Игр в Китае, кубковые этапы пройдут уже вблизи наших западных границ - в Белоруссии и Эстонии. Так что не Контиолахти единым.
Где проходили и будут проходить этапы Кубка мира
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
2021/22
Оберхоф (Германия)
+
+
+
+
+
Рупольдинг (Германия)
+
+
+
+
+
Антхольц (Италия)
+
+
ЧМ
+
+
Хохфильцен (Австрия)
+
+
+
+
+
Холменколлен (Норвегия)
+
Ф
Ф
Ф
Ф
Эстерсунд (Швеция)
+
ЧМ
+
-
+
Анси (Франция)
+
-
+
+
+
Поклюка (Словения)
-
+
+
ЧМ
-
Контиолахти (Финляндия)
+
-
+
+
-
Нове-Место (Чехия)
-
+
+
+
-
Пекин (Китай)
-
-
-
+
ОИ
Отепя (Эстония)
-
-
-
-
+
Раубичи (Белоруссия)
-
-
-
-
+
Солт-Лейк-Сити (США)
-
+
-
-
-
Кэнмор (Канада)
-
+
-
-
-
Тюмень (Россия)
Ф
-
-
-
-
Пхенчхан (Корея)
ОИ
-
-
-
-
Ф – последний этап Кубка мира, ЧМ – чемпионат мира, ОИ – Олимпийские игры.
Также любопытны корректировки относительно прошлого сезона по количеству тех или иных дистанций в календаре КМ. После долгого периода под девизом «чем больше спринта, тем лучше» IBU решила, наконец, ударить по тормозам, и сделать шаг назад. Видно сами почувствовали, что уже перебарщивают. В новом КМ и у женщин, и у мужчин спринт урезан на одну гонку, а преследование - так даже на две.
При этом общее количество стартов останется прежним. Так кому же добавят? Прежде всего эстафетам: как обычным, так и смешанным. Плюс еще один «плюс один» получит самая элитная и захватывающая дистанция - масс-старт.
Как меняется соотношение разных дистанций в календаре КМ
2019/20
2018/19
2017/18
Спринт
8
9
8
Гонки преследования
5
7
7
Индивидуальные гонки
2
2
2
Масс-старт
5
4
5
Эстафеты
5
4
4
Смешанные эстафеты
3
2
2
Всего гонок
56
56
56
Без учета чемпионатов мира и Олимпийских игр. Для всех дистанций, кроме смешанных эстафет, указано количество гонок только у мужчин или у женщин (оно одинаковое). Для смешанных эстафет указано число комбинаций «классическая смешанная эстафета+одиночная смешанная эстафета» (они проводятся на одном этапе).
Выгодны ли эти изменения для России? На мой вкус, скорее да, чем нет. Спринт никогда не был нашей коронкой, в отличие от эстафет - при том, что обе эти дисциплины вдобавок идут в зачет Кубка наций. Так что посмотрим. Все-таки минувший сезон вышел довольно сумбурным, через какое плечо и с какого ракурса на него ни оглядывайся. Смена руководства СБР и сборной… Много новых лиц - как в нашей команде, так и в других, что естественно после окончания олимпийского цикла… Уже упомянутая трансатлантическая суета в феврале…
Хватит, накувыркались! Пора все эти шатания утрясать, и IBUочень кстати предлагает нам вернуться к классическому европейскому биатлону. Именно он покажет, готов ли длить свою гегемонию Йоханнес Бе, способен ли воскреснуть Мартен Фуркад, останется ли в мировой элите Александр Логинов и еще массу других интересностей в богатом ассортименте. Который мы с вами, разумеется, еще много раз успеем изучить и переизучить.
Сейчас же предлагаю просто запомнить одну дату: суббота, 30 ноября. Одиночная смешанная эстафета в шведском Этерсунде, которой в этот день откроется Кубок мира-2019/20, стартует в 15.10 по московскому времени.
Ну что, запускаем обратный отсчет?