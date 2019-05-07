Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона

ИЗ ЕВРОПЫ - НИ ЛЫЖЕЙ

После февральских мучений с перелетами, погодой и организационной чехардой на этапах в Канаде и США, биатлонистам дадут годик отдохнуть от географических экспериментов. В предстоящем сезоне Кубок мира целиком пройдет на европейском континенте - равно как и Кубок IBU, ЧМ, ЧЕ и даже все юниорские международные соревнования.

Календарь сезона-2019/2020

30.11-8.12 Кубок мира. 1-й этап Эстерсунд (Швеция) СМ+СП+ИГ+ЭС 13-15.12 Кубок мира. 2-й этап Хохфильцен (Австрия) СП+ГП+ЭС 19-22.12 Кубок мира. 3-й этап Анси (Франция) СП+ГП+МС 9-12.01 Кубок мира. 4-й этап Оберхоф (Германия) СП+ЭС+МС 15-19.01 Кубок мира. 5-й этап Рупольдинг (Германия) СП+ГП+ЭС 23-26.01 Кубок мира. 6-й этап Поклюка (Словения) ИГ+СМ+МС 13-23.02 Чемпионат мира Антхольц (Италия) СП+ГП+ИГ+СМ+ЭС+МС 26.02-1.03 Чемпионат Европы Отепя (Эстония) СП+ГП+ИГ+СМ 5-8.03 Кубок мира. 7-й этап Нове-Место (Чехия) СП+ЭС+МС 12-15.03 Кубок мира. 8-й этап Контиолахти (Финляндия) СП+ГП+СМ 20-22.03 Кубок мира. 9-й этап Холменколлен (Норвегия) СП+ГП+МС

СП – спринт, ГП – гонки преследования, ИГ – индивидуальные гонки, ЭС – эстафеты, СМ – смешанные эстафеты, МС – масс-старт.

Как видите, места проведения – сплошь привычные, давно и не раз обкатанные. Настоящий биатлонный Старый свет. Плюс чемпионат мира вернулся на привычное место в расписании: в конец февраля, сразу после январской связки из трех этапов. Остается лишь сожалеть, что в этой таблице второй сезон подряд отсутствуют российские города и стадионы.

В БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА У НАС НИЧЕГО НЕ БУДЕТ

Напомню, что СБР ограничили в правах в декабре 2017-го и эти санкции действуют до сих пор. Сейчас в нашей федерации надеются на помилование от сентябрьского внеочередного конгресса IBU, но никаких гарантий тут нет и быть не может. Кроме того, все чемпионаты и кубковые этапы уже распределены до конца олимпийского цикла, то есть по сезон-2021/22 включительно. Так что российским болельщикам еще минимум три года придется наблюдать за своими любимцами по телевизору.

Ну, или ехать на соревнования за рубеж. Например, в марте в Финляндию, где наши традиционно составляют львиную долю зрительской аудитории. А скоро добавятся и другие интересные варианты. Сибирякам и жителям Дальнего Востока есть смысл заранее взять на заметку Пекин - тамошние олимпийские трассы должны быть опробованы в рамках КМ весной 2021-го. А еще год спустя, сразу после Игр в Китае, кубковые этапы пройдут уже вблизи наших западных границ - в Белоруссии и Эстонии. Так что не Контиолахти единым.

Где проходили и будут проходить этапы Кубка мира

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Оберхоф (Германия) + + + + + Рупольдинг (Германия) + + + + + Антхольц (Италия) + + ЧМ + + Хохфильцен (Австрия) + + + + + Холменколлен (Норвегия) + Ф Ф Ф Ф Эстерсунд (Швеция) + ЧМ + - + Анси (Франция) + - + + + Поклюка (Словения) - + + ЧМ - Контиолахти (Финляндия) + - + + - Нове-Место (Чехия) - + + + - Пекин (Китай) - - - + ОИ Отепя (Эстония) - - - - + Раубичи (Белоруссия) - - - - + Солт-Лейк-Сити (США) - + - - - Кэнмор (Канада) - + - - - Тюмень (Россия) Ф - - - - Пхенчхан (Корея) ОИ - - - -

Ф – последний этап Кубка мира, ЧМ – чемпионат мира, ОИ – Олимпийские игры.

СПРИНТА - МЕНЬШЕ, ЭСТАФЕТ - БОЛЬШЕ

Также любопытны корректировки относительно прошлого сезона по количеству тех или иных дистанций в календаре КМ. После долгого периода под девизом «чем больше спринта, тем лучше» IBU решила, наконец, ударить по тормозам, и сделать шаг назад. Видно сами почувствовали, что уже перебарщивают. В новом КМ и у женщин, и у мужчин спринт урезан на одну гонку, а преследование - так даже на две.

При этом общее количество стартов останется прежним. Так кому же добавят? Прежде всего эстафетам: как обычным, так и смешанным. Плюс еще один «плюс один» получит самая элитная и захватывающая дистанция - масс-старт.

Как меняется соотношение разных дистанций в календаре КМ

2019/20 2018/19 2017/18 Спринт 8 9 8 Гонки преследования 5 7 7 Индивидуальные гонки 2 2 2 Масс-старт 5 4 5 Эстафеты 5 4 4 Смешанные эстафеты 3 2 2 Всего гонок 56 56 56

Без учета чемпионатов мира и Олимпийских игр. Для всех дистанций, кроме смешанных эстафет, указано количество гонок только у мужчин или у женщин (оно одинаковое). Для смешанных эстафет указано число комбинаций «классическая смешанная эстафета+одиночная смешанная эстафета» (они проводятся на одном этапе).

Выгодны ли эти изменения для России? На мой вкус, скорее да, чем нет. Спринт никогда не был нашей коронкой, в отличие от эстафет - при том, что обе эти дисциплины вдобавок идут в зачет Кубка наций. Так что посмотрим. Все-таки минувший сезон вышел довольно сумбурным, через какое плечо и с какого ракурса на него ни оглядывайся. Смена руководства СБР и сборной… Много новых лиц - как в нашей команде, так и в других, что естественно после окончания олимпийского цикла… Уже упомянутая трансатлантическая суета в феврале…

Хватит, накувыркались! Пора все эти шатания утрясать, и IBUочень кстати предлагает нам вернуться к классическому европейскому биатлону. Именно он покажет, готов ли длить свою гегемонию Йоханнес Бе, способен ли воскреснуть Мартен Фуркад, останется ли в мировой элите Александр Логинов и еще массу других интересностей в богатом ассортименте. Который мы с вами, разумеется, еще много раз успеем изучить и переизучить.

Сейчас же предлагаю просто запомнить одну дату: суббота, 30 ноября. Одиночная смешанная эстафета в шведском Этерсунде, которой в этот день откроется Кубок мира-2019/20, стартует в 15.10 по московскому времени.

Ну что, запускаем обратный отсчет?