Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона - Советский спорт
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07 мая 2019 13:06БиатлонТигай Лев

Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона

Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.

ИЗ ЕВРОПЫ - НИ ЛЫЖЕЙ

После февральских мучений с перелетами, погодой и организационной чехардой на этапах в Канаде и США, биатлонистам дадут годик отдохнуть от географических экспериментов. В предстоящем сезоне Кубок мира целиком пройдет на европейском континенте - равно как и Кубок IBU, ЧМ, ЧЕ и даже все юниорские международные соревнования.

Календарь сезона-2019/2020

30.11-8.12

Кубок мира. 1-й этап

Эстерсунд (Швеция)

СМ+СП+ИГ+ЭС

13-15.12

Кубок мира. 2-й этап

Хохфильцен (Австрия)

СП+ГП+ЭС

19-22.12

Кубок мира. 3-й этап

Анси (Франция)

СП+ГП+МС

9-12.01

Кубок мира. 4-й этап

Оберхоф (Германия)

СП+ЭС+МС

15-19.01

Кубок мира. 5-й этап

Рупольдинг (Германия)

СП+ГП+ЭС

23-26.01

Кубок мира. 6-й этап

Поклюка (Словения)

ИГ+СМ+МС

13-23.02

Чемпионат мира

Антхольц (Италия)

СП+ГП+ИГ+СМ+ЭС+МС

26.02-1.03

Чемпионат Европы

Отепя (Эстония)

СП+ГП+ИГ+СМ

5-8.03

Кубок мира. 7-й этап

Нове-Место (Чехия)

СП+ЭС+МС

12-15.03

Кубок мира. 8-й этап

Контиолахти (Финляндия)

СП+ГП+СМ

20-22.03

Кубок мира. 9-й этап

Холменколлен (Норвегия)

СП+ГП+МС

СП – спринт, ГП – гонки преследования, ИГ – индивидуальные гонки, ЭС – эстафеты, СМ – смешанные эстафеты, МС – масс-старт.

Как видите, места проведения – сплошь привычные, давно и не раз обкатанные. Настоящий биатлонный Старый свет. Плюс чемпионат мира вернулся на привычное место в расписании: в конец февраля, сразу после январской связки из трех этапов. Остается лишь сожалеть, что в этой таблице второй сезон подряд отсутствуют российские города и стадионы.

В БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА У НАС НИЧЕГО НЕ БУДЕТ

Напомню, что СБР ограничили в правах в декабре 2017-го и эти санкции действуют до сих пор. Сейчас в нашей федерации надеются на помилование от сентябрьского внеочередного конгресса IBU, но никаких гарантий тут нет и быть не может. Кроме того, все чемпионаты и кубковые этапы уже распределены до конца олимпийского цикла, то есть по сезон-2021/22 включительно. Так что российским болельщикам еще минимум три года придется наблюдать за своими любимцами по телевизору.

Ну, или ехать на соревнования за рубеж. Например, в марте в Финляндию, где наши традиционно составляют львиную долю зрительской аудитории. А скоро добавятся и другие интересные варианты. Сибирякам и жителям Дальнего Востока есть смысл заранее взять на заметку Пекин - тамошние олимпийские трассы должны быть опробованы в рамках КМ весной 2021-го. А еще год спустя, сразу после Игр в Китае, кубковые этапы пройдут уже вблизи наших западных границ - в Белоруссии и Эстонии. Так что не Контиолахти единым.

Где проходили и будут проходить этапы Кубка мира

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

Оберхоф (Германия)

+

+

+

+

+

Рупольдинг (Германия)

+

+

+

+

+

Антхольц (Италия)

+

+

ЧМ

+

+

Хохфильцен (Австрия)

+

+

+

+

+

Холменколлен (Норвегия)

+

Ф

Ф

Ф

Ф

Эстерсунд (Швеция)

+

ЧМ

+

-

+

Анси (Франция)

+

-

+

+

+

Поклюка (Словения)

-

+

+

ЧМ

-

Контиолахти (Финляндия)

+

-

+

+

-

Нове-Место (Чехия)

-

+

+

+

-

Пекин (Китай)

-

-

-

+

ОИ

Отепя (Эстония)

-

-

-

-

+

Раубичи (Белоруссия)

-

-

-

-

+

Солт-Лейк-Сити (США)

-

+

-

-

-

Кэнмор (Канада)

-

+

-

-

-

Тюмень (Россия)

Ф

-

-

-

-

Пхенчхан (Корея)

ОИ

-

-

-

-

Ф – последний этап Кубка мира, ЧМ – чемпионат мира, ОИ – Олимпийские игры.

СПРИНТА - МЕНЬШЕ, ЭСТАФЕТ - БОЛЬШЕ

Также любопытны корректировки относительно прошлого сезона по количеству тех или иных дистанций в календаре КМ. После долгого периода под девизом «чем больше спринта, тем лучше» IBU решила, наконец, ударить по тормозам, и сделать шаг назад. Видно сами почувствовали, что уже перебарщивают. В новом КМ и у женщин, и у мужчин спринт урезан на одну гонку, а преследование - так даже на две.

При этом общее количество стартов останется прежним. Так кому же добавят? Прежде всего эстафетам: как обычным, так и смешанным. Плюс еще один «плюс один» получит самая элитная и захватывающая дистанция - масс-старт.

Как меняется соотношение разных дистанций в календаре КМ

2019/20

2018/19

2017/18

Спринт

8

9

8

Гонки преследования

5

7

7

Индивидуальные гонки

2

2

2

Масс-старт

5

4

5

Эстафеты

5

4

4

Смешанные эстафеты

3

2

2

Всего гонок

56

56

56

Без учета чемпионатов мира и Олимпийских игр. Для всех дистанций, кроме смешанных эстафет, указано количество гонок только у мужчин или у женщин (оно одинаковое). Для смешанных эстафет указано число комбинаций «классическая смешанная эстафета+одиночная смешанная эстафета» (они проводятся на одном этапе).

Выгодны ли эти изменения для России? На мой вкус, скорее да, чем нет. Спринт никогда не был нашей коронкой, в отличие от эстафет - при том, что обе эти дисциплины вдобавок идут в зачет Кубка наций. Так что посмотрим. Все-таки минувший сезон вышел довольно сумбурным, через какое плечо и с какого ракурса на него ни оглядывайся. Смена руководства СБР и сборной… Много новых лиц - как в нашей команде, так и в других, что естественно после окончания олимпийского цикла… Уже упомянутая трансатлантическая суета в феврале…

Хватит, накувыркались! Пора все эти шатания утрясать, и IBUочень кстати предлагает нам вернуться к классическому европейскому биатлону. Именно он покажет, готов ли длить свою гегемонию Йоханнес Бе, способен ли воскреснуть Мартен Фуркад, останется ли в мировой элите Александр Логинов и еще массу других интересностей в богатом ассортименте. Который мы с вами, разумеется, еще много раз успеем изучить и переизучить.

Сейчас же предлагаю просто запомнить одну дату: суббота, 30 ноября. Одиночная смешанная эстафета в шведском Этерсунде, которой в этот день откроется Кубок мира-2019/20, стартует в 15.10 по московскому времени.

Ну что, запускаем обратный отсчет?

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