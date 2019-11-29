Хватит балагана, пора на лыжню. Каким будет для России этот Кубок мира?

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ДОМ-2019

Летом и осенью сборная России не раз оказывалась в центре разнообразных скандалов. То у них раздрай со спортсменами из-за рекламы на экипировке, то пропуски допинг-тестов, то немыслимая чехарда с составом, который чуть ли не ежедневно меняется туда-сюда. И все это – под аккомпанемент интернет-кривляний Дмитрия Губерниева. Какая-то жуткая смесь всеобщего вранья, жадности, интриг и грязного пиара. Балаган, мыльная опера, «Дом-2019»!

Впрочем, спорт тем и хорош, что здесь, в отличие от шоу-бизнеса, нельзя бесконечно валять дурака и развешивать лапшу по ушам окружающих. Рано или поздно воленс-неволенс приходится выходить на трассу, и там очень быстро становится понятно, кто есть ху. Ежели ты проигрываешь ногами минуту на круге и вместо мишеней палишь в белый свет, потом твоих объяснений про «цатое» место никто слушать не станет - все просто отвернутся и пойдут по своим делам.

Так каких же результатов - не по ругани, где нам равных нет и не предвидится, а на табло - ждать от российского биатлона в новом сезоне?

ЛОГИНОВ ПРОТИВ БЕ? ОТБИТЬСЯ БЫ ОТ ФУРКАДА

Боюсь, что в этом смысле мне (хотя я-то тут при чем?) порадовать вас особо нечем. Очень хотел бы ошибиться, но из 13 наших, заявленных на стартовый этап КМ, регулярно бороться за медали способен только один. И это еще в лучшем случае, ведь Александр Логинов только-только залечил травму руки и набрать оптимальную форму наверняка не успел. Разговоры о том, что после второго места в общем зачете прошлого Кубка мира Логинов, дескать, готов дать бой норвежцу Йоханнесу Бе, не подкреплены ничем кроме все того же пиарного ража. Напомню, что весной наш лидер проиграл норвежскому 408 очков, и такая дистанция измеряется не автобусными остановками, а скорее расстояниями до Луны.

Безусловно, статус второго биатлониста в мире тоже очень крут. Однако и он Логинову нынче не гарантирован совершенно. Прежде всего - из-за Мартена Фуркада, который после провала в сезоне-2018/19 (12-е место в общем зачете КМ) явно намерен вернуться на самый верх.

Показательным в этом смысле вышел представительный масс-старт 18 ноября в Шушене, где Фуркад финишировал первым, а Бе-младший – шестым, в 24-х секундах позади. Норвежец, правда, совершил четыре промаха, в то время как у француза их было только два, но это, согласитесь, уже очень похоже на соотношение сил между ними не из прошлого, а позапрошлого Кубка мира, когда Фуркад выиграл. Что у Бе, что у нынешнего депутата Госдумы Антона Шипулина.

МИРОНОВА, ПОПАДАЙ!

Возникает резонный вопрос: Логинов Логиновым, но есть ли у нас хоть кто-то еще? Ведь на отборочных гонках сборной в Тюмени доминировал ветеран Дмитрий Малышко, уже давным-давно не добивавшийся на мировой арене ничего серьезного.

Внятный положительный ответ тут может дать, пожалуй, лишь Светлана Миронова. Единственная российская биатлонистка с нормальным (не по нашим, а по международным меркам) «ходом». Стрельба Мироновой - едва ли не самый интересный для нас сюжет стартующего Кубка мира, за ней действительно интересно будет следить. Начиная с эстерсундского спринта воскресным вечером. Кстати, напомню: летом завершили карьеры Анастасия Кузьмина с Лаурой Дальмайер, и из опытных суперзвезд в женском КМ остались только две - Кайса Макарайнен да Доротея Вирер.

Конечно, у России еще есть надежная Екатерина Юрлова-Перхт, но она, чего уж греха таить, надежна тогда, когда в форме, когда попадает – и когда мажут более быстрые на лыжне соперницы. Про остальную же скамейку говорить пока нечего. Разве что Матвей Елисеев или Антон Бабиков вдруг взбрыкнут, что с ними уже бывало.

Наши предварительные составы на субботу уже объявлены: одиночная «смешанка» - дебютантка КМ Татьяна Воронина и Елисеев, классическая - Юрлова, Миронова, Логинов и Малышко. У немцев в последней финишировать будет Арнд Пайффер, а у французов… Ну, конечно же Фуркад!

КАЛЕНДАРЬ СЕЗОНА-2019/20

30.11-8.12. Кубок мира. Этап 1. Эстерсунд (Швеция)

13-15.12. Кубок мира. Этап 2. Хохфильцен (Австрия)

19-22.12. Кубок мира. Этап 3. Анси (Франция)

9-12.01. Кубок мира. Этап 4. Оберхоф (Германия)

15-19.01. Кубок мира. Этап 5. Рупольдинг (Германия)

23-26.01. Кубок мира. Этап 6. Поклюка (Словения)

13-23.02. Чемпионат мира. Антхольц (Италия)

26.02-1.03. Чемпионат Европы. Отепя (Эстония)

5-8.03. Кубок мира. Этап 7. Нове-Место (Чехия)

12-15.03. Кубок мира. Этап 8. Контиолахти (Финляндия)

20-22.03. Кубок мира. Этап 9. Холменколлен (Норвегия)

РАСПИСАНИЕ ПЕРВОГО ЭТАПА КУБКА МИРА

30 ноября, суббота

15.10 (мск). Одиночная смешанная эстафета

17.00. Смешанная эстафета 2х6+2х7,5 км

1 декабря, воскресенье

14.30. Спринт 10 км. Мужчины

17.30. Спринт 7,5 км. Женщины

4 декабря, среда

18.15. Индивидуальная гонка 20 км. Мужчины

5 декабря, четверг

18.20. Индивидуальная гонка 15 км. Женщины

7 декабря, суббота

19.30. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

8 декабря, воскресенье

17.30. Эстафета 4х6 км. Женщины

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Мужчины

Возраст Дебют в КМ Медали КМ Место в КМ-18/19 Александр Логинов 27 2013 12 (3+3+6) 2 Евгений Гараничев 31 2011 27 (8+9+10) 15 Дмитрий Малышко 32 2011 22 (10+4+8) 36 Матвей Елисеев 26 2015 3 (0+2+1) 29 Антон Бабиков 28 2015 8 (2+2+4) - Эдуард Латыпов 25 2018 1 (0+0+1) 72 Никита Поршнев 23 2019 1 (0+0+1) 96

Женщины

Возраст Дебют в КМ Медали КМ Место в КМ-18/19 Екатерина Юрлова-Перхт 34 2008 7 (3+1+3) 14 Светлана Миронова 25 2018 0 31 Лариса Куклина 28 2019 1 (1+0+0) 62 Виктория Сливко 25 2017 0 84 Кристина Резцова 23 2018 0 - Тамара Воронина 24 - 0 -

СИСТЕМА НАЧИСЛЕНИЯ ОЧКОВ В КУБКЕ МИРА

Обладатели Кубка мира определяются в 15 номинациях: общий зачет у мужчин и женщин, зачеты личных дистанций (спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка, масс-старт) у мужчин и женщин, зачеты эстафет (мужская, женская, смешанная – включая одиночную смешанную) и зачет Кубка наций у мужчин и женщин.

Во всех личных гонках Кубка мира и чемпионата мира кроме масс-старта (спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка), а также в эстафетах и смешанных эстафетах, очки в зачет Кубка мира получают биатлонисты (в эстафетах – страны), занявшие места с 1-го по 40-е:

Место Очки Место Очки Место Очки Место Очки 1 60 11 30 21 20 31 10 2 54 12 29 22 19 32 9 3 48 13 28 23 18 33 8 4 43 14 27 24 17 34 7 5 40 15 26 25 16 35 6 6 38 16 25 26 15 36 5 7 36 17 24 27 14 37 4 8 34 18 23 28 13 38 3 9 32 19 22 29 12 39 2 10 31 20 21 30 11 40 1

В масс-старте очки получают все 30 человек, участвующие в гонке Кубка мира или чемпионата мира:

Место Очки Место Очки Место Очки 1 60 11 30 21 20 2 54 12 29 22 18 3 48 13 28 23 16 4 43 14 27 24 14 5 40 15 26 25 12 6 38 16 25 26 10 7 36 17 24 27 8 8 34 18 23 28 6 9 32 19 22 29 4 10 31 20 21 30 2

В общий зачет идут все очки, набранные биатлонистами в личных гонках КМ и ЧМ, кроме двух худших результатов в сезоне (включая гонки, за которые очков получено не было).

В зачеты отдельных дистанций идут все очки, набранные биатлонистами (в эстафетах – странами) в гонках соответствующего типа в КМ и ЧМ.

В случае равенства очков у двух и более биатлонистов или стран в каком-либо из зачетов, места между ними распределяются по большему количеству наиболее высоких мест: сначала - первых, затем (если первых мест нет ни у кого или их число одинаково) - вторых и т.д.

ПРИЗОВЫЕ КМ-2019/20

Итоговый общий зачет

1-е место - 28 000 евро

2 - 23 000

3 - 18 000

4 - 15 000

5 - 13 000

6 - 10 000

7 - 9000

8 - 8000

9 - 7000

10 - 6000

Итоговый зачет Кубка наций

1 - 50 000

2 - 45 000

3 - 39 000

4 - 34 000

5 - 29 000

6 - 24 000

7 - 19 000

8 - 17 000

9 - 14 000

10 - 11 000

Каждая личная гонка

1 15 000 11 2000 2 12 000 12 1750 3 9000 13 1500 4 7000 14 1250 5 6000 15 1000 6 5000 16 900 7 4000 17 800 8 3500 18 700 9 3000 19 600 10 2500 20 500

Каждая эстафета (на одного члена команды)

1 - 6000

2 - 4500

3 - 3500

4 - 2500

5 - 2000

6 - 1500

За каждую гонку, проведенную в роли лидера зачета КМ

Общий зачет (желтый биб) - 1000

Зачет данной гонки (красный биб) - 850

Выплаты национальным федерациям за первые места в итоговых зачетах малых КМ

Личные гонки - по 10 000

Эстафеты - по 20 000

Суммарный призовой фонд Кубка мира-2019/20 - 5 366 800 евро