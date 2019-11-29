Хватит балагана, пора на лыжню. Каким будет для России этот Кубок мира? - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
29 ноября 2019 20:18БиатлонТигай Лев

Хватит балагана, пора на лыжню. Каким будет для России этот Кубок мира?

В субботу в шведском Эстерсунде двумя смешанными эстафетами стартует большой биатлонный сезон.

ДОМ-2019

Летом и осенью сборная России не раз оказывалась в центре разнообразных скандалов. То у них раздрай со спортсменами из-за рекламы на экипировке, то пропуски допинг-тестов, то немыслимая чехарда с составом, который чуть ли не ежедневно меняется туда-сюда. И все это – под аккомпанемент интернет-кривляний Дмитрия Губерниева. Какая-то жуткая смесь всеобщего вранья, жадности, интриг и грязного пиара. Балаган, мыльная опера, «Дом-2019»!

Впрочем, спорт тем и хорош, что здесь, в отличие от шоу-бизнеса, нельзя бесконечно валять дурака и развешивать лапшу по ушам окружающих. Рано или поздно воленс-неволенс приходится выходить на трассу, и там очень быстро становится понятно, кто есть ху. Ежели ты проигрываешь ногами минуту на круге и вместо мишеней палишь в белый свет, потом твоих объяснений про «цатое» место никто слушать не станет - все просто отвернутся и пойдут по своим делам.

Так каких же результатов - не по ругани, где нам равных нет и не предвидится, а на табло - ждать от российского биатлона в новом сезоне?

ЛОГИНОВ ПРОТИВ БЕ? ОТБИТЬСЯ БЫ ОТ ФУРКАДА

Tarjei_Bø_et_Martin_Fourcade_25995191043

Боюсь, что в этом смысле мне (хотя я-то тут при чем?) порадовать вас особо нечем. Очень хотел бы ошибиться, но из 13 наших, заявленных на стартовый этап КМ, регулярно бороться за медали способен только один. И это еще в лучшем случае, ведь Александр Логинов только-только залечил травму руки и набрать оптимальную форму наверняка не успел. Разговоры о том, что после второго места в общем зачете прошлого Кубка мира Логинов, дескать, готов дать бой норвежцу Йоханнесу Бе, не подкреплены ничем кроме все того же пиарного ража. Напомню, что весной наш лидер проиграл норвежскому 408 очков, и такая дистанция измеряется не автобусными остановками, а скорее расстояниями до Луны.

Безусловно, статус второго биатлониста в мире тоже очень крут. Однако и он Логинову нынче не гарантирован совершенно. Прежде всего - из-за Мартена Фуркада, который после провала в сезоне-2018/19 (12-е место в общем зачете КМ) явно намерен вернуться на самый верх.

Показательным в этом смысле вышел представительный масс-старт 18 ноября в Шушене, где Фуркад финишировал первым, а Бе-младший – шестым, в 24-х секундах позади. Норвежец, правда, совершил четыре промаха, в то время как у француза их было только два, но это, согласитесь, уже очень похоже на соотношение сил между ними не из прошлого, а позапрошлого Кубка мира, когда Фуркад выиграл. Что у Бе, что у нынешнего депутата Госдумы Антона Шипулина.

МИРОНОВА, ПОПАДАЙ!

_pbUMATcvm8

Возникает резонный вопрос: Логинов Логиновым, но есть ли у нас хоть кто-то еще? Ведь на отборочных гонках сборной в Тюмени доминировал ветеран Дмитрий Малышко, уже давным-давно не добивавшийся на мировой арене ничего серьезного.

Внятный положительный ответ тут может дать, пожалуй, лишь Светлана Миронова. Единственная российская биатлонистка с нормальным (не по нашим, а по международным меркам) «ходом». Стрельба Мироновой - едва ли не самый интересный для нас сюжет стартующего Кубка мира, за ней действительно интересно будет следить. Начиная с эстерсундского спринта воскресным вечером. Кстати, напомню: летом завершили карьеры Анастасия Кузьмина с Лаурой Дальмайер, и из опытных суперзвезд в женском КМ остались только две - Кайса Макарайнен да Доротея Вирер.

Конечно, у России еще есть надежная Екатерина Юрлова-Перхт, но она, чего уж греха таить, надежна тогда, когда в форме, когда попадает – и когда мажут более быстрые на лыжне соперницы. Про остальную же скамейку говорить пока нечего. Разве что Матвей Елисеев или Антон Бабиков вдруг взбрыкнут, что с ними уже бывало.

Наши предварительные составы на субботу уже объявлены: одиночная «смешанка» - дебютантка КМ Татьяна Воронина и Елисеев, классическая - Юрлова, Миронова, Логинов и Малышко. У немцев в последней финишировать будет Арнд Пайффер, а у французов… Ну, конечно же Фуркад!

КАЛЕНДАРЬ СЕЗОНА-2019/20

30.11-8.12. Кубок мира. Этап 1. Эстерсунд (Швеция)
13-15.12. Кубок мира. Этап 2. Хохфильцен (Австрия)
19-22.12. Кубок мира. Этап 3. Анси (Франция)
9-12.01. Кубок мира. Этап 4. Оберхоф (Германия)
15-19.01. Кубок мира. Этап 5. Рупольдинг (Германия)
23-26.01. Кубок мира. Этап 6. Поклюка (Словения)
13-23.02. Чемпионат мира. Антхольц (Италия)
26.02-1.03. Чемпионат Европы. Отепя (Эстония)
5-8.03. Кубок мира. Этап 7. Нове-Место (Чехия)
12-15.03. Кубок мира. Этап 8. Контиолахти (Финляндия)
20-22.03. Кубок мира. Этап 9. Холменколлен (Норвегия)

РАСПИСАНИЕ ПЕРВОГО ЭТАПА КУБКА МИРА

30 ноября, суббота

15.10 (мск). Одиночная смешанная эстафета
17.00. Смешанная эстафета 2х6+2х7,5 км

1 декабря, воскресенье

14.30. Спринт 10 км. Мужчины
17.30. Спринт 7,5 км. Женщины

4 декабря, среда

18.15. Индивидуальная гонка 20 км. Мужчины

5 декабря, четверг

18.20. Индивидуальная гонка 15 км. Женщины

7 декабря, суббота

19.30. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

8 декабря, воскресенье

17.30. Эстафета 4х6 км. Женщины

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Мужчины

Возраст

Дебют

в КМ

Медали КМ

Место

в КМ-18/19

Александр Логинов

27

2013

12 (3+3+6)

2

Евгений Гараничев

31

2011

27 (8+9+10)

15

Дмитрий Малышко

32

2011

22 (10+4+8)

36

Матвей Елисеев

26

2015

3 (0+2+1)

29

Антон Бабиков

28

2015

8 (2+2+4)

-

Эдуард Латыпов

25

2018

1 (0+0+1)

72

Никита Поршнев

23

2019

1 (0+0+1)

96

Женщины

Возраст

Дебют

в КМ

Медали КМ

Место

в КМ-18/19

Екатерина Юрлова-Перхт

34

2008

7 (3+1+3)

14

Светлана Миронова

25

2018

0

31

Лариса Куклина

28

2019

1 (1+0+0)

62

Виктория Сливко

25

2017

0

84

Кристина Резцова

23

2018

0

-

Тамара Воронина

24

-

0

-

СИСТЕМА НАЧИСЛЕНИЯ ОЧКОВ В КУБКЕ МИРА

Обладатели Кубка мира определяются в 15 номинациях: общий зачет у мужчин и женщин, зачеты личных дистанций (спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка, масс-старт) у мужчин и женщин, зачеты эстафет (мужская, женская, смешанная – включая одиночную смешанную) и зачет Кубка наций у мужчин и женщин.

Во всех личных гонках Кубка мира и чемпионата мира кроме масс-старта (спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка), а также в эстафетах и смешанных эстафетах, очки в зачет Кубка мира получают биатлонисты (в эстафетах – страны), занявшие места с 1-го по 40-е:

Место

Очки

Место

Очки

Место

Очки

Место

Очки

1

60

11

30

21

20

31

10

2

54

12

29

22

19

32

9

3

48

13

28

23

18

33

8

4

43

14

27

24

17

34

7

5

40

15

26

25

16

35

6

6

38

16

25

26

15

36

5

7

36

17

24

27

14

37

4

8

34

18

23

28

13

38

3

9

32

19

22

29

12

39

2

10

31

20

21

30

11

40

1

В масс-старте очки получают все 30 человек, участвующие в гонке Кубка мира или чемпионата мира:

Место

Очки

Место

Очки

Место

Очки

1

60

11

30

21

20

2

54

12

29

22

18

3

48

13

28

23

16

4

43

14

27

24

14

5

40

15

26

25

12

6

38

16

25

26

10

7

36

17

24

27

8

8

34

18

23

28

6

9

32

19

22

29

4

10

31

20

21

30

2

В общий зачет идут все очки, набранные биатлонистами в личных гонках КМ и ЧМ, кроме двух худших результатов в сезоне (включая гонки, за которые очков получено не было).

В зачеты отдельных дистанций идут все очки, набранные биатлонистами (в эстафетах – странами) в гонках соответствующего типа в КМ и ЧМ.

В случае равенства очков у двух и более биатлонистов или стран в каком-либо из зачетов, места между ними распределяются по большему количеству наиболее высоких мест: сначала - первых, затем (если первых мест нет ни у кого или их число одинаково) - вторых и т.д.

ПРИЗОВЫЕ КМ-2019/20

Итоговый общий зачет

1-е место - 28 000 евро
2 - 23 000
3 - 18 000
4 - 15 000
5 - 13 000
6 - 10 000
7 - 9000
8 - 8000
9 - 7000
10 - 6000

Итоговый зачет Кубка наций

1 - 50 000
2 - 45 000
3 - 39 000
4 - 34 000
5 - 29 000
6 - 24 000
7 - 19 000
8 - 17 000
9 - 14 000
10 - 11 000

Каждая личная гонка

1

15 000

11

2000

2

12 000

12

1750

3

9000

13

1500

4

7000

14

1250

5

6000

15

1000

6

5000

16

900

7

4000

17

800

8

3500

18

700

9

3000

19

600

10

2500

20

500

Каждая эстафета (на одного члена команды)

1 - 6000
2 - 4500
3 - 3500
4 - 2500
5 - 2000
6 - 1500

За каждую гонку, проведенную в роли лидера зачета КМ

Общий зачет (желтый биб) - 1000

Зачет данной гонки (красный биб) - 850

Выплаты национальным федерациям за первые места в итоговых зачетах малых КМ

Личные гонки - по 10 000

Эстафеты - по 20 000

Суммарный призовой фонд Кубка мира-2019/20 - 5 366 800 евро

Кошмар на кортах Лондона. Медведев упустил матчбол и проиграл Надалю Даниил Медведев вел 5:1 и имел матчбол в третьем сете поединка с Рафаэлем Надалем. Но в итоге все равно проиграл. Второй раз на этом Итоговом турнире. 13.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Медведев претендует на звание самого прогрессирующего игрока 2019 года Медведев остался на пятой позиции в рейтинге ATP Победа Надаля над Шаповаловым принесла Испании Кубок Дэвиса
Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай
Алена Идеальная. Косторная разгромила Загитову и Кихиру с мировым рекордом В Японии стартовал заключительный этап Гран-при. Короткую программу в блестящем стиле выиграла Алена Косторная. Алина Загитова – лишь четвертая. 22.11.2019 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Михаил Кокляев: Емельяненко видели пьяным? Это какой-то вброс Известный российский стронгмен Михаил Кокляев поделился своим настроем и ожиданием от поединка с бойцом ММА Александром Емельяненко. 17.11.2019 12:30 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Александр Емельяненко о борьбе с алкоголизмом: Человека не исправишь Емельяненко: Кокляев? Не смешите меня. Если он поднимется на ринг – это уже успех Кокляев – перед боем с Емельяненко: Небольшой мандраж у меня есть
Сергей Герасимец: Три очка со «Спартаком» перевесят победу над «Лионом» Бывший полузащитник «Зенита» поделился впечатлениями от последнего матча питерцев в Лиге чемпионов и ожиданиями от предстоящей им игры в РПЛ. 28.11.2019 16:00 Футбол Григорьевская Юлия
Султан Ибрагимов: Время Ковалева ушло, а Джошуа возьмет реванш у Руиса Бывший чемпион мира по версии WBO Султан Ибрагимов поделился мнением о самых интригующих противостояниях в тяжелом весе, которые пройдут в конце этого года. 22.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Овечкин – гарантия аншлага на сессии НХЛ в Москве. Ждем «Вашингтон» в столице России На днях вице-президент НХЛ Билл Дэйли заявил, что обладатель Кубка Стэнли 2018 года и лидер нынешнего регулярного чемпионата «Вашингтон Кэпиталз» может сыграть официальный матч в Москве в ближайших сезонах. 27.11.2019 08:00 Хоккей Домрачев Владислав
Репетируем Пекин-2022. Косторная с Загитовой в Японии против Кихиры На последнем этапе Гран-при в Саппоро нас ждет интереснейшая борьба трех фигуристок экстра-класса: двух российских и одной японской. 21.11.2019 19:30 Фигурное катание Тигай Лев
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Хватит балагана, пора на лыжню. Каким будет для России этот Кубок мира? В субботу в шведском Эстерсунде двумя смешанными эстафетами стартует большой биатлонный сезон. 29.11.2019 20:18 Биатлон Тигай Лев
Новости
20:50 Футбол Аллегри отказался от предложения возглавить «Арсенал»
20:48 Футбол Видаль может уйти из «Барселоны» уже зимой
20:39 Футбол «Славия» призвала Лукаку принести извинения болельщикам команды
20:22 Футбол Украинец Пятов попал в символическую сборную квалификации Евро-2020
20:15 Хоккей Питерс уволен с поста главного тренера «Калгари» после обвинений в расизме
20:03 Футбол Шунин стал лучшим игроком «Динамо» в ноябре
20:02 Футбол «Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера Манджукича в январе
19:45 Футбол Кевин Кэмпбелл: Аллегри или Почеттино смогут вывести «Арсенал» из кризиса
19:39 Футбол Роман Березовский – об эпидемии ангины: В команде необычная обстановка
19:17 Футбол Погба должен восстановиться к матчу с «Тоттенхэмом»
19:14 Футбол «Сочувствую Эмери». Роджерс опроверг слухи о своем уходе в «Арсенал»
18:47 Хоккей Тэйлор Холл: Когда Гусев не попадал в состав «Нью-Джерси», то не жаловался и не унывал
18:31 Футбол Юнгберг хочет вернуть улыбки болельщиков «Арсенала»
18:24 Хоккей Блейк Колман: Гусев, наверное, один из самых опасных парней во всей лиге
18:20 Олимпиада В ОКР состоялись семинары с участием ведущих журналистов
18:08 Хоккей Джон Хайнс: Стоит отдать Гусеву должное, его уверенность растет
18:07 ММА Вердум хочет провести бой против Дос Сантоса
17:38 Футбол «Сочи» – «Оренбург»: 10 игроков хозяев перед матчем заболели ангиной
17:16 Футбол Александр Мостовой – об увольнении Эмери: Все шло к тому, что его уберут
16:58 Лыжный спорт Клебо в 17-й раз одержал победу в спринте, установив новый рекорд
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array