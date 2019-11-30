«Попала в ажиотаж». А надо было в мишень: россияне провалили первую гонку сезона

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В который раз биатлонный Кубок мира открылся в шведском Эстерсунде. Правда, уже в следующем году эта традиция претерпит изменения.

В который же раз сезон начинается с сингл-микста. В прошлом сезоне тренеры многих команд выставили на сингл-микст лидеров, на этот раз заявка оказалась намного скромнее. Наставники сборной России сделали ставку на Матвея Елисеева и дебютантку Тамару Воронину. В женской части дуэта выбор удивил, ведь изначально Тамара собиралась на Кубок IBU, но накануне старта сезона ее перевели в основную команду. При этом ей предстояло этот самый сезон открывать… Тренеры объяснили свою позицию тем, что Тамара уже не раз бегала одиночную смешанную эстафету, а еще меткостью спортсменки.

В целом выбор тренеров первой половины участников сингл-микста выглядел так:

1. Норвегия: Ройселанн, Кристиансен

2. Австрия: Хаузер, Эберхард

3. Италия: Санфилиппо, Бормоллини

4. Франция: Симон, Дестье

5. Украина: Меркушина, Тищенко

6. Швеция: Эберг, Самуэльссон

7. Германия: Пройс, Лессер

8. Россия: Воронина, Елисеев

9. Канада: Ландер, Гоу

10. Эстония: Ойя, Закха

13. Белоруссия: Сола, Лабастов

…Шансы на удачное выступление россияне потеряли уже на первом этапе из четырех: на «лежке» Воронина промахнулась дважды, на «стойке» (сядьте, если стоите) – семь (!) раз. Попала лишь раз из восьми. Хотелось бы поговорить с тем человеком, который так здорово подготовил спортсменку к главному (надеемся, пока главному) старту в жизни. С выводами спешить, конечно, не стоит, но пока напрашивается один из двух: либо, ближайший резерв – неконкурентоспособен на высшем уровне, либо в тренерском штабе собраны не те специалисты.

Тем временем, лидерами первый этап закончили украинцы, которых преследовали немцы и норвежцы. Елисеев, бежавший на втором этапе за нашу команду промазал четыре раза на «стойке»: с без малого тремя минутами отставания россияне по итогам первой половины дистанции уютно расположились на 21-м месте между такими «монстрами», как Китай и Япония.

Дальше было лучше (понятно: груз ответственности-то ушел), и в итоговом протоколе цифры нашей позиции поменялись местами – 12. Однако менее глубоким провал от этого не стал.

Украинцы лидировали вплоть до шестой стрельбы, где Анастасия Меркушина была слишком неточна. Ее обогнали сначала Пройс и Эберг, а потом и остальные. Исход же гонки решился на последней стрельбе, когда немец Лессер промахнулся четырежды, а швед Самуэльссон – лишь раз.

– Не удалось справиться с нервами и ветром, сказала Воронина после финиша в эфире «Матч ТВ». – Попала в ажиотаж. Перед стартом не знала, как это будет, а потом накрыло…