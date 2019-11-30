Как не поймать две минуты? Логинов вытащил Россию только на четвертое место

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При всем уважении к дневному спринтерскому варианту смешанной эстафеты, где сильнейшие составы выставили только шведы, австрийцы и американцы да вдобавок ни одной команде не удалось избежать штрафных кругов (россияне схлопотали аж пять штук и тихо доехали двенадцатыми), настоящим стартом Кубка мира-2019/20 стала, конечно, классическая «смешанка» с участием практически всех звезд. Разве что одни немцы попытались охватить обе сегодняшних гонки, но прогадали: в первом случае не дотянулись до золота, а во втором провалились совсем. У них из предварительного состава на вечернюю эстафету незадолго до старта пропал Арнд Пайффер, а заменивший его Симон Шемпп подвел – грохнулся с текущего второго места на пятое, поймав две минуты отставания.

Сборная России ту же пару минут, к сожалению, схлопотала гораздо раньше. Сначала Екатерина Юрлова после прекрасной лежки, которая даже вывела ее в промежуточные лидеры (!), на втором огневом рубеже заработала штрафной круг. А затем Светлана Миронова потеряла еще 40 секунд относительно лидеров. Пять мироновских дополнительных патронов, думаю, мало кого удивили, а вот ее же «-40» (как раз те самые, да-да!) ногами разочаровали всерьез. Похоже, экономила силы ради стрельбы, а в итоге ни из винтовки толком не попала, ни на лыжне ничего не отыграла.

Как и Дмитрий Малышко. Он свой третий этап прошел «не супер», но ровно. И привез Александру Логинову две с половиной минуты отставания. Тот еще «подарочек», чего уж говорить.

А финишировал Логинов – четвертым! Пусть без внятных шансов забраться на пьедестал, но обогнав Швейцарию, Германию и США. Если бы не пара торопливых промахов на стойке, может, и бронзового шведа Понсилуому надкусил бы. Медали нет, и все же мы убедились: форма у Логинова – нормальная. Даже после недавнего обострения старой травмы.

На четвертом этапе Логинов показал третий «ход». В шести секундах позади Мартена Фуркада, которому партнеры по команде привезли даже не две минуты отставания, а целых три, и в 29 – от Йоханнеса Бе. Норвежец как всегда был быстрее всех и едва не отыграл минуту с лишним (!) у Доминика Виндиша. Однако итальянец свое лидерство сумел отстоять. На заключительном двухкилометровом круге из 12 секунд преимущества растерял только восемь.

У наших кроме Логинова хвалить, увы, некого. И внятным составом для эстафет Россия нынче, увы, не располагает. Хоть так, хоть сяк, хоть наперекосяк – все равно получишь законные две минуты. Остается ждать личных гонок. Они в Эстерсунде начинаются уже в воскресенье, двумя спринтами.

Расписание остальных гонок этапа

1 декабря, воскресенье

14.30 мск. Спринт 10 км. Мужчины

17.30. Спринт 7,5 км. Женщины

4 декабря, среда

18.15. Индивидуальная гонка 20 км. Мужчины

5 декабря, четверг

18.20. Индивидуальная гонка 15 км. Женщины

7 декабря, суббота

19.30. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

8 декабря, воскресенье

17.30. Эстафета 4х6 км. Женщины