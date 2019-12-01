Первый после Бе. Елисеев взял бронзу в первом спринте сезона

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НАДЕЖДА – НА АЛЕКСАНДРА

- Подготовка у меня вышла скомканной, - вздыхал Логинов накануне, в субботу. – Из-за травмы спины и проблем с локтем я пропустил контрольные старты. Примерно 20 дней вообще не мог толкаться правой рукой. Конечно, перед стартом Кубка мира пришлось все форсировать, очень много работал. Но все равно не представлял, в какой нахожусь сейчас форме. Так что, судя по выступлению в эстафете, все не так плохо. Удалось нормально подвести себя к Эстерсунду. Остальное буду добирать по ходу новых гонок.

Суббота для российских болельщиков обернулась кошмаром. Особенно – сингл-микст, в котором Матвей Елисеев и дебютантка сборной Тамара Воронина на пару пробежали аж пять штрафных кругов (!), оставшись в итоге 12-ми. В микст-эстафете все получилось лучше, но и здесь россияне в медали попасть не смогли, заняв обидную 4-ю позицию. Но вот сам Логинов…

Логинов впечатлил! И темпом, и стрельбой. Понятно, что сейчас Александр – далек от идеальных кондиций. Но если даже при такой подготовке и нескольких травмах, которые тревожили его еще месяц назад, он смог на равных бороться с сильнейшими, значит, перспективы на сезон хороши. Тем более, Йоханнес Бе планирует пропустить три январских этапа (он готовится стать отцом и перед рождением ребенка хочет побыть с женой, а не в расположении сборной). А удастся ли Мартену Фуркаду вернуться на прежний уровень после провала в прошлом сезоне – вопрос из вопросов.

В общем, есть шанс и за Большой хрустальный глобус побороться!

Но для этого, первым делом, необходимо хорошо пройти спринт. Первую личную гонку сезона.

ОДИН ПРОМАХ ЛОГИНОВА

Снежок, прошедший незадолго до старта, грозил спутать карты стартовым номерам. Включая двух россиян – Евгения Латыпова (он начинал гонку вторым) и Дмитрия Малышко (четвертым). Логинов стартовал 25-й. С одной стороны, к этому времени трассу успели хорошо укатать. С другой – все основные конкуренты шли позади (включая братьев Бе и младшего Фуркада). А значит – получали преимущество, имея представление о скорости и ходе Александра. Впрочем… это что, оправдание для лидера нашей команды? Логинов привык просто работать – и на лыжне, и на стрельбище. Не оглядываясь на соперников. Как правило, такой подход приносит ему успех.

Заснеженная поначалу трасса, как оказалось, не так уж повлияла на скорость другого нашего биатлониста – Латыпов долгое время возглавляет промежуточный протокол и на первой отсечке (2,1 км), и после первого рубежа, который проходит на ноль. Но два промаха на стойке и западение скорости на двух последних кругах в итоге отбрасывают его за пределы топ-20. У Дмитрия Малышко совсем не ладится со стрельбой – четыре штрафных круга и… В его случае хорошо, что в Эстерсунде нет гонки преследования. С 58-й позиции в ней шансов бы не было в принципе.

А Логинов… Александр не форсирует темп, но держится вровень с быстрейшими, уверенно работает на лежке (по 2 секунды в среднем на выстрел, и все – точно в «яблочко»). После первого рубежа проигрывает промежуточным лидерам всего 5 секунд (из них – 2 секунды Латыпову). А на втором… Увы, мажет. Правда, всего один раз. Как часто бывает, конкретно этот промах и стоит россиянину медали. Конкуренты тоже отработают не идеально – у Йоханнеса и Тарьея по одной незакрытой мишени, у Фуркада – две. Но скорость у них выше. Француз, правда, все равно остается позицией ниже – на финише он уступает Александру меньше секунды! Но братья Бе – уверенно впереди…

ПЕРВЫЙ ПОДИУМ МАТВЕЯ

- На каждом круге мне сложнее давалась первая часть, - рассказывал потом Логинов. – Там все очень короткое – подъемы, спуски… На второй отрезки более затяжные, мне было проще держать темп. Состоянием, разумеется, недоволен – пока это не та скорость, которую хотелось бы показывать. Но учитывая, в каком положении я был недавно, могу сказать, что все идет нормально. Планомерно и в правильном направлении.

Так почему же не медаль? Да потому что сюрприз пришел, откуда не ждали!

Матвей Елисеев, забыв про субботний кошмар (там, конечно, больше «начудила» его напарница по сингл-миксту, но и он сам намазал «от души»), держится в числе лидеров с первых метров. На ноль проходит лежку. И стойку – тоже на ноль! На третий круг Матвей уходит лидером – с преимуществом в 9 секунд над Йоханнесом. И почти в 18 секунд – над Бе-старшим. А это – мощная заявка на успех!

Увы, темп россиянина падает. Как ни гонят его тренеры по трассе, как ни стараются подстегнуть, ногами Елисеев выглядит хуже норвежцев. На финише впереди окажутся оба. Причем Тарьею Матвей проиграл 0,9 секунды! Обидно? В общем, да. С другой стороны – это же первый финиш в призах в личной гонке за все сезоны в Кубке мира, которых на счету россиянина уже пять. При этом в прошлом он лишь раз попал в десятку (в пасьюте в Холменколене). А тут – первая гонка, и сразу – медаль.

- Пока я чувствую просто усталость, - рассказывал Матвей в эфире «Матч ТВ» после финиша. На трассе пока оставались соперники, уверенности в подиуме окончательной не было, но уже становилось понятно – никто другой его опередить не сможет. – Эмоции? Конечно, класс! Когда уходишь на последний круг и видишь на табло, что лидируешь, это – огромный кайф! Но и большая ответственность. Я чувствовал, что сил оставалось немного. Западение скорости вышло серьезным. Но ничего. Значит, мне есть, куда стремиться! Сегодня же я сделал все, что мог.

Кубок мира. 1-й этап. Эстерсунд (Швеция)

Спринт 10 км. Мужчины

Стрельба Ход Финиш 1 Йоханнес Бе (Норвегия) 1 (1+0) 1 (21.59,8) 24.18,3 2 Тарьей Бе (Норвегия) 1 (0+1) 3 (+8,4) +19,0 3 Матвей Елисеев (Россия) 0 (0+0) 18 (+48,8) +19,9 4 Александр Логинов (Россия) 1 (0+1) 14 (+38,5) +27,1 5 Мартен Фуркад (Франция) 2 (0+2) 2 (+1,5) +27,9 25 Эдуард Латыпов (Россия) 2 (0+2) 28 (+1.05,9) +1.28,9 29 Евгений Гараничев (Россия) 1 (0+1) 68 (+1.44,9) +1.35,9 37 Никита Поршнев (Россия) 2 (0+2) 56 (+1.32,8) +1.51,8 41 Антон Бабиков (Россия) 1 (0+1) 82 (+2.03,0) +1.55,0 58 Дмитрий Малышко (Россия) 4 (2+2) 23 (+1.02,6) +2.14,3

Сборная России после огневых рубежей