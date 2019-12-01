Миронова - чемпион. Среди тех, кто промазал три раза

Удивительно, но из шести биатлонисток, выступавших за нашу сборную на стартовом этапе предыдущего КМ, до начала нынешнего сезона добралась всего одна - Екатерина Юрлова-Перхт. Ну, или доползла, заняв почетное 51-е место. Перечень остальных «декабристок» из 2018-го сейчас выглядит очень занятно: Валерия Васнецова, Маргарита Васильева, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Ирина Старых. И где они все теперь?..
Старых, которая, кстати, год назад была самой стабильной, только что вырвалась в лидеры второй по значимости серии биатлонных турниров – Кубка IBU. Ее недавнее невключение в состав Эстерсунда-2019 вызвало немало споров и, так или иначе, Ирина остается более-менее на виду. А остальные-то?..
Видимо, пропадают на каких-то внутренних соревнованиях - помимо Васильевой, которая отбывает полуторагодовою дисквалификацию за пропуск допинг-тестов. А помните, как мы все (включая вашего покорного слугу) едва ли не кипятком с них писали от оптимизма в 2018-м? Ах, как попадает Васнецова! Ах как резво бежит Васильева! А-хах-ах, ля-ля-тополя…
Сейчас ничего этого уже нет: чушь, бред, забытый сон. На шведскую трассу вышла совершенно новая команда. Интересно, на сколько проб с ошибками у нас еще хватит «одноразовых» биатлонисток?
Впрочем, может я и сгущаю краски. И главное основание для таких подозрений – бесспорно, Светлана Миронова. То, что она - самая быстроногая из стреляющих лыжниц России, известно давно, но теперь руководство СБР и сборной, наконец, занялось мироновской стрельбой всерьез, как задачей национального масштаба. Да, с ней надо нянчиться – а вы чего хотели? Жаль только, что пока эти усилия результата толком не принесли. Три раза мимо из десяти - это три раза мимо.
Хотя интервью Мироновой после финиша в прямом эфире «Матч ТВ» несколько обнадежило. Она, слава богу, понимает, что один промах на стойке – это нормально, а вот два на лежке - категорически «не то». И при этом вполне довольна своей физической-лыжной формой. Последнее немудрено: у Мироновой - второе время «ногами» среди всех участников спринта, а кроме того вообще лучший второй круг. Настоящая «русская Макарайнен» - с тем небольшим отличием, что пока ничего еще толком не выиграла. С другой стороны, в этот день Миронова как раз обогнала титулованную финку по всем параметрам.
В общем, процесс идет, и нам остается только набраться терпения. Рано или поздно она ведь должна попасть, а? Да, при стрельбе в 70 процентов, как в этом спринте, рассчитывать на что-то серьезное трудно. Но всего на один ляп меньше – и Светлана точно была бы в середине первой десятки. А если на два - то и на призовом подиуме.
Теперь – о грустном, про остальных. Лариса Куклина до поры-до времени держалась неплохо, но на последнем круге грохнулась с 7-го места на 18-е. Дебютантка Татьяна Воронина, кое-как пережив кошмар субботней одиночной смешанной эстафеты, где она схлопотала четыре штрафных круга на одном рубеже, отчасти восстановила репутацию надежного стрелка, и все равно получила «ногами» полторы минуты. Юрлова на лыжне проиграла поменьше, зато намазала от души. Дальше - уже совсем неинтересно. Что называется, ни хода-ни стрельбы.
А вывод из этой перетасовки прост: в России то ли мало перспективных биатлонисток, то ли они есть, но их некому толком учить. Причем я считаю, что правильны оба диагноза: тут есть и то, и другое.
Этап в Эстерсунде продолжится в среду и четверг марафонскими индивидуальными гонками.
Кубок мира. 1-й этап. Эстерсунд (Швеция)
Спринт 7,5 км. Женщины
Стрельба
Ход
Финиш
1
Доротея Вирер (Италия)
1 (0+1)
3 (+16,6)
19.48,5
2
Марте Улсбю (Норвегия)
2 (2+0)
1 (17.29,5)
+14,1
3
Маркета Давидова (Чехия)
0 (0+0)
4 (+19,2)
+11,9
4
Франциска Пройс (Германия)
0 (0+0)
27 (+55,4)
+19,2
5
Линн Перссон (Швеция)
1 (0+1)
9 (+28,8)
+21,6
…15
Светлана Миронова (Россия)
3 (2+1)
2 (+14,1)
+52,8
…18
Лариса Куклина (Россия)
1 (0+1)
45 (+1.12,4)
+57,7
…29
Татьяна Воронина (Россия)
1 (0+1)
55 (+1.28,5)
+1.19,6
…51
Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)
3 (2+1)
42 (+1.05,5)
+1.53,0
…53
Кайса Макарайнен (Финляндия)
4 (1+3)
7 (+23,5)
+1.57,9
…61
Виктория Сливко (Россия)
2 (1+1)
65 (+1.45,2)
+2.12,9
…78
Кристина Резцова (Россия)
3 (2+1)
74 (+1.56,4)
+2.56,9
Сборная России после огневых рубежей
С1 (л)
С2 (с)
Миронова
58 (+53,7)
23 (+52,6)
Куклина
7 (+12,2)
7 (+27,2)
Воронина
14 (+21,8)
16 (+41,0)
Юрлова-Перхт
77 (+1.06,8)
54 (+1.30,6)
Резцова
95 (+1.28,2)
75 (+2.15,3)
Сливко
74 (+1.03,7)
60 (+1.39,4)
4 декабря, среда
18.15. Индивидуальная гонка 20 км. Мужчины
5 декабря, четверг
18.20. Индивидуальная гонка 15 км. Женщины
7 декабря, суббота
19.30. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины
8 декабря, воскресенье
17.30. Эстафета 4х6 км. Женщины