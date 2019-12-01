Миронова - чемпион. Среди тех, кто промазал три раза - Советский спорт
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01 декабря 2019 19:58БиатлонТигай Лев

Миронова - чемпион. Среди тех, кто промазал три раза

На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде лучший результат из россиянок в женском спринте показала Светлана Миронова. С тремя промахами она заняла 15-е место.

ПОМНИТЕ ПРО ПАВЛОВУ С ВАСНЕЦОВОЙ?

Удивительно, но из шести биатлонисток, выступавших за нашу сборную на стартовом этапе предыдущего КМ, до начала нынешнего сезона добралась всего одна - Екатерина Юрлова-Перхт. Ну, или доползла, заняв почетное 51-е место. Перечень остальных «декабристок» из 2018-го сейчас выглядит очень занятно: Валерия Васнецова, Маргарита Васильева, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Ирина Старых. И где они все теперь?..

Старых, которая, кстати, год назад была самой стабильной, только что вырвалась в лидеры второй по значимости серии биатлонных турниров – Кубка IBU. Ее недавнее невключение в состав Эстерсунда-2019 вызвало немало споров и, так или иначе, Ирина остается более-менее на виду. А остальные-то?..

Видимо, пропадают на каких-то внутренних соревнованиях - помимо Васильевой, которая отбывает полуторагодовою дисквалификацию за пропуск допинг-тестов. А помните, как мы все (включая вашего покорного слугу) едва ли не кипятком с них писали от оптимизма в 2018-м? Ах, как попадает Васнецова! Ах как резво бежит Васильева! А-хах-ах, ля-ля-тополя…

Сейчас ничего этого уже нет: чушь, бред, забытый сон. На шведскую трассу вышла совершенно новая команда. Интересно, на сколько проб с ошибками у нас еще хватит «одноразовых» биатлонисток?

НЕДОНЯНЧЕННАЯ

Впрочем, может я и сгущаю краски. И главное основание для таких подозрений – бесспорно, Светлана Миронова. То, что она - самая быстроногая из стреляющих лыжниц России, известно давно, но теперь руководство СБР и сборной, наконец, занялось мироновской стрельбой всерьез, как задачей национального масштаба. Да, с ней надо нянчиться – а вы чего хотели? Жаль только, что пока эти усилия результата толком не принесли. Три раза мимо из десяти - это три раза мимо.

Хотя интервью Мироновой после финиша в прямом эфире «Матч ТВ» несколько обнадежило. Она, слава богу, понимает, что один промах на стойке – это нормально, а вот два на лежке - категорически «не то». И при этом вполне довольна своей физической-лыжной формой. Последнее немудрено: у Мироновой - второе время «ногами» среди всех участников спринта, а кроме того вообще лучший второй круг. Настоящая «русская Макарайнен» - с тем небольшим отличием, что пока ничего еще толком не выиграла. С другой стороны, в этот день Миронова как раз обогнала титулованную финку по всем параметрам.

В общем, процесс идет, и нам остается только набраться терпения. Рано или поздно она ведь должна попасть, а? Да, при стрельбе в 70 процентов, как в этом спринте, рассчитывать на что-то серьезное трудно. Но всего на один ляп меньше – и Светлана точно была бы в середине первой десятки. А если на два - то и на призовом подиуме.

ВОРОНИНА ПОПАЛА. НЕ ПОМОГЛО

Теперь – о грустном, про остальных. Лариса Куклина до поры-до времени держалась неплохо, но на последнем круге грохнулась с 7-го места на 18-е. Дебютантка Татьяна Воронина, кое-как пережив кошмар субботней одиночной смешанной эстафеты, где она схлопотала четыре штрафных круга на одном рубеже, отчасти восстановила репутацию надежного стрелка, и все равно получила «ногами» полторы минуты. Юрлова на лыжне проиграла поменьше, зато намазала от души. Дальше - уже совсем неинтересно. Что называется, ни хода-ни стрельбы.

А вывод из этой перетасовки прост: в России то ли мало перспективных биатлонисток, то ли они есть, но их некому толком учить. Причем я считаю, что правильны оба диагноза: тут есть и то, и другое.

Этап в Эстерсунде продолжится в среду и четверг марафонскими индивидуальными гонками.

Кубок мира. 1-й этап. Эстерсунд (Швеция)

Спринт 7,5 км. Женщины

Стрельба

Ход

Финиш

1

Доротея Вирер (Италия)

1 (0+1)

3 (+16,6)

19.48,5

2

Марте Улсбю (Норвегия)

2 (2+0)

1 (17.29,5)

+14,1

3

Маркета Давидова (Чехия)

0 (0+0)

4 (+19,2)

+11,9

4

Франциска Пройс (Германия)

0 (0+0)

27 (+55,4)

+19,2

5

Линн Перссон (Швеция)

1 (0+1)

9 (+28,8)

+21,6

15

Светлана Миронова (Россия)

3 (2+1)

2 (+14,1)

+52,8

18

Лариса Куклина (Россия)

1 (0+1)

45 (+1.12,4)

+57,7

29

Татьяна Воронина (Россия)

1 (0+1)

55 (+1.28,5)

+1.19,6

51

Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)

3 (2+1)

42 (+1.05,5)

+1.53,0

53

Кайса Макарайнен (Финляндия)

4 (1+3)

7 (+23,5)

+1.57,9

61

Виктория Сливко (Россия)

2 (1+1)

65 (+1.45,2)

+2.12,9

78

Кристина Резцова (Россия)

3 (2+1)

74 (+1.56,4)

+2.56,9

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л)

С2 (с)

Миронова

58 (+53,7)

23 (+52,6)

Куклина

7 (+12,2)

7 (+27,2)

Воронина

14 (+21,8)

16 (+41,0)

Юрлова-Перхт

77 (+1.06,8)

54 (+1.30,6)

Резцова

95 (+1.28,2)

75 (+2.15,3)

Сливко

74 (+1.03,7)

60 (+1.39,4)

Расписание остальных гонок этапа

4 декабря, среда

18.15. Индивидуальная гонка 20 км. Мужчины

5 декабря, четверг

18.20. Индивидуальная гонка 15 км. Женщины

7 декабря, суббота

19.30. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

8 декабря, воскресенье

17.30. Эстафета 4х6 км. Женщины

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