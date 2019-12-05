Лариса, это – пять. Лариса Куклина – пятая в индивидуальной гонке - Советский спорт
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05 декабря 2019 21:20БиатлонМысин Николай

Лариса, это – пять. Лариса Куклина – пятая в индивидуальной гонке

Лариса Куклина впервые в карьере попала в топ-10 на этапе Кубка мира. В шведском Эстерсунде она с двумя промахами показала пятый результат в индивидуальной гонке.

А СТАВИТЬ НА КОГО?

- Мои главные соперницы в этом сезоне? Думаю – Кайса Макарайнен, Ханна Эбер, Марте Рейселанд… Ну и, надеюсь, кто-то из итальянской команды, - как всегда обаятельно улыбалась Доротея Вирер. Если забыли – действующий обладатель Кубка мира и победительница первой личной гонки в Эстерсунде – спринта.

Россиянок нет в списке? Так и нечего удивляться. Не котируются сейчас наши девушки на уровне топ-соперниц. По крайней мере, не воспринимают их всерьез… Да и результаты прошедших гонок в Швеции – неудачи что в эстафетах, что в том же спринте – оптимизма болельщикам не добавили. Но это ведь не навсегда, правда? И, может быть, уже в этом сезоне кто-то из них заставит Вирер (да и других претенденток на Большой хрустальный глобус) обратить внимание на себя.

Вопрос, у кого больше шансов?

У опытной Екатерины Юрловой-Перхт, которая уже не первый год является лидером нашей сборной и в профессионализме которой ни у кого не осталось сомнений? Или, может быть, у дебютантки Тамары Ворониной, которая, конечно, провалила сингл-микст, но ей это отчасти простительно, а перспективы у девушки есть. Может, у быстроногой Светланы Мироновой, которая давно нас впечатляет скоростью, а в межсезонье обещала подтянуть стрельбу? Возможно, выстрелит – во всех хороших смыслах – Кристина Резцова? Вторая дочка знаменитой Анфисы Резцовой, попавшая в главную сборную, причем – полностью заслуженно, по итогам отборочных стартов. Или порадует Лариса Куклина, которая привлекает внимание не только яркими фото в своих соцсетях, но и постепенным прогрессом? Да и как насчет Виктории Сливко? Не просто так она в прошлом сезоне выиграла Кубок IBU, получив личную квоту на участие в этапе в Эстерсунде!

По крайней мере, выбор у нас есть. И есть надежда, что российские девушки сумеют серьезно прибавить. Правда, прошедший спринт этих надежд не оправдал. Но вдруг индивидуальная гонка получится значительно лучше?

В общем, она такой и получилась.

ДВЕ ДОСАДНЫЕ ОШИБКИ

У Мироновой – действительно быстрые ноги. Лучшие в нашей сборной. И, видимо, одни из лучших в мире! Она первой из россиянок отправляется на дистанцию и идет почти с точностью в темпе Макарайнен и Вирер. Жаль, со стрельбой все по-прежнему плохо – два промаха на первом рубеже, еще один – на втором…. Правда, вторую лежку Светлана проходит без незакрытых мишеней. Учитывая, что те же Доротея и Кайса сами не обошлись без трех штрафных минут, а в промежуточном протоколе стоят в топ-5 и лишь на 20 секунд опережают Миронову, то даже возникают мысли о медали! Гипотетической, конечно. И тут же, кстати, быстро улетучиваются.

На заключительном рубеже Светлана мажет еще трижды. И это – место в конце топ-50. А не на цветочной церемонии. Хотя ход…. Ход хорош! Даже очень хорош – в десятке лучших! Но толку от него с такой стрельбой?

Юрлова-Перхт, наоборот, работает надежнее… Но медленнее. По скорости проигрывает много. Да и без ошибок не обходится – три смазанных выстрела тоже отбрасывают лидера команды далеко за пределы десятки. Резцова будто не справляется с волнением – на старте бежит очень бодро, но резко сникает к середине дистанции, а пять незакрытых мишеней в ее случае – как приговор. Такие гонки в актив не заносят. Впрочем, сколько их еще впереди? Чего, кстати, не скажешь о Сливко. Свой личную квоту на выступление в Кубке мира она уже выбрала. А возьмут ли ее на новые – пока вопрос. С 65-м местом на финише индивидуалки шансов на это не так, чтобы много…

И не было бы поводов для особой радости, если бы не две оставшиеся девушки. Лариса Куклина, по разу промахнувшись на первых двух рубежах, на удивление уверенно проходит третий. А потом и четвертый! И уходит в 25 секундах от лидера – француженки Жюстин Бреза (с теми же двумя минутами в пассиве). До золота, конечно, не дотянуться. Но, скажем, норвежка Ингрид Тандреволд до этого бежала медленнее. И 7 секунд до нее вполне возможно отыграть! А это в перспективе – бронза.

Увы, на финишный круг Куклиной не хватает. Скорость падает, усталость дает о себе знать. Впоследствии Ларису обойдет еще и Юлия Джима – единственная, кто в этот вечер отстрелялся на ноль. Итог – пятое место. Но все равно ведь – лучшее в карьере! И из разряда мини-сенсаций.

Как и 14-я строчка Ворониной – Тамара собралась, промахнулась лишь дважды и тоже неплохо смотрелась ногами.

Но нам ведь всегда хочется большего!

- Не прощу себе эти два промаха! – вздыхала Лариса в эфире «Матч ТВ». – Очень-очень обидно. На лежке сама дернула выстрел, на стойке – немного не довела. Мне нужны старты, так организм лучше работает – когда гонки идут одна за другой. Переживала, что после спринта у нас четыре дня отдыха – боялась, что впаду в «спячку». Но, на удивление, бежалось легче, чем в воскресенье. Еще заметила, что обычно мне плохо даются первые круги. Не могу показать на них высокую скорость. Сегодня же такой проблемы не было. В общем, могла бы быть довольна собой, если бы… Не две этих ошибки.

Но шанс исправиться появится скоро. Уже в воскресенье. В эстафете.

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