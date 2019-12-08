Опять даем всем фору в минуту с лишним. В женской эстафете Россия – только пятая - Советский спорт
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08 декабря 2019 19:15БиатлонТигай Лев

Опять даем всем фору в минуту с лишним. В женской эстафете Россия – только пятая

Завершен стартовый этап Кубка мира в Эстерсунде. В его последней гонке четверка российских биатлонисток финишировала на пятом месте.

Первый этап - он на то и первый, чтобы по нему судить о перспективах на весь сезон. Мужская половина нашей команды, в прямом и переносном смыслах отстрелявшаяся накануне, кое-какие поводы для оптимизма в Швеции, бесспорно, дала. При таком Матвее Елисееве, который принес нам в спринте единственную (бронзовую) медаль турнира, и при таком Эдуарде Латыпове, как на третьем этапе субботней эстафеты, уже не напишешь «Логинов и пустота». Да, кое-какие пустоты в сборной все-таки были, но для декабря это естественно - нужно только четко корректировать состав дальше, реагируя на текущие результаты.

Женская сборная у России совсем новая, тут мы второй год подряд начинаем чуть ли не с нуля. И, как уже не раз бывало прежде, слишком много проигрываем в самом начале, превращая дальнейшие эстафетные этапы почти в бессмыслицу. Вот и теперь стартерша и заодно дебютантка Кубка мира Тамара Воронина привезла Светлане Мироновой отставание в минуту с четвертью. Там (в смысле у Ворониной) было все: и три промаха на стойке, и солидное отставание ногами. А в результате не она одна оказалась шестнадцатой, а мы все. И как хотите, так дальше и выбирайтесь.

Миронова, надо признать, взялась за эту задачу с энтузиазмом. И даже поразила нас не только фирменной скоростью на лыжне (тут как раз немного сил на последний круг не хватило), но и пулеметно-стопроцентной стрельбой из положения стоя. Впрочем, от исходной «минус минуты» наши все равно ушли не шибко далеко.

Шанс на это появился чуть позже у Екатерины Юрловой-Перхт – если бы та вслед за четырьмя мишенями так же четко закрыла и пятую, но… В итоге это удалось сделать только с третьей попытки. Статус-кво сохранилось, и стало окончательно ясно, что медалей в этой гонке россиянкам не видать.

Диагноз - практически такой же, как у мужчин: кое-какая движуха налицо, но на нормальный эстафетный квартет мы ни там, ни сям пока не набираем. Слишком много дыр приходится затыкать, причем материала для затычек явно не хватает.

Что ж, закрываем историю с Эстерсундом и переходим к этапу №2 в австрийском Хохфильцене, который будет куда компактнее: пятница-суббота-воскресенье в конце новой недели – и все.

Кубок мира. 1-й этап. Эстерсунд (Швеция)

Эстафета 4х6 км. Женщины

Стрельба

Ход

Финиш

1

Норвегия

0+10 (0+1 0+5 0+2 0+2)

1 (1:02.22,1)

1:11.08,7

2

Швейцария

0+4 (0+2 0+1 0+0 0+1)

4 (+1.18,4)

+8,5

3

Швеция

0+8 (0+3 0+2 0+0 0+3)

3 (+36,3)

+10,2

4

Германия

1+9 (0+2 1+3 0+3 0+1)

2 (+3,2)

+15,5

5

Россия

0+9 (0+3 0+2 0+3 0+1)

7 (+1.41,9)

+1.37,7

6

Франция

0+9 (0+3 0+1 0+1 0+4)

8 (+1.56,5)

+2.09,5

Сборная России по этапам

С1 (л)

Место

С2 (с)

Место

Ход

Финиш

1

Воронина

0+0

5 (+6,9)

0+3

3 (+52,6)

15 (+40,6)

16 (+1.15,6)

2

Миронова

0+2

11 (+1.12,0)

0+0

8 (+43,1)

4 (+31,6)

8 (+50,1)

3

Юрлова-Перхт

0+1

7 (+44,6)

0+2

7 (+1.01,9)

6 (+31,9)

7 (+57,1)

4

Куклина

0+0

6 (+1.12,8)

0+1

5 (+1.24,4)

6 (+39,2)

5 (+1.37,7)

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