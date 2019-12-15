К ежедневным медалям привыкать рано. Наша мужская эстафета – только шестая

Традицию «ни гонки без медали» на австрийском этапе чуть раньше прервали наши женщины, в преследовании оставшиеся за пределами десятки сильнейших. Но вариант «ни дня без медали» еще оставался. Тренерский выбор по составу эстафетного квартета выглядел логичным. В частности – в пользу молодого Эдуарда Латыпова, который в пятницу провалил здесь спринт (три промаха, слабый ход и 74-е место), но благодаря этому получил день отдыха – и кроме того блеснул в предыдущий уик-энд именно в командной гонке, когда в Эстерсунде вытащил Россию с восьмого места на пятое.

Теперь Латыпова переставили с третьего этапа на второй, и стартер Матвей Елиссеев привез ему как раз пятое место. Из-за двух промахов по последней мишени на первом же огневом рубеже. По ходу последнего круга Елисеев пытался догонять, но потом сдался – силенки кончились.

Как и у Латыпова, проблем которому добавило падение на втором круге. Хотя проиграл он в основном опять же на третьем. Было 16 секунд отставания, стало – почти минута. Спасибо хоть отстрелял десять из десяти.

А Дмитрий Малышко – нет. Наш ветеран схлопотал на стойке штрафной круг, и на этом борьба за медали для сборной России закончилась. То, что Малышко показал лучшую в нашей команде скорость, никакого значения уже не имело. Что называется, возьми, парень, с полки пирожок, протри с него пыль – и положи обратно.

Кто только не лидировал по ходу этой гонки! Даже китайцы, которых теперь тренируют Уле-Айнар Бьорндален и его жена Дарья Домрачева. Но в условиях практически полного штиля преимущество в итоге получили, конечно же, быстрые лыжники. Норвежцы, немцы, французы…

Кстати, сборная Германии, проваливающая начало сезона, очень хотела сегодня прервать полосу неудач, но… Вроде бы очень сильный бегун Бенедикт Долль дал отыграть у себя на заключительном круге 14 секунд. Кому? Да конечно Йоханнесу Бе! Одно слово – монстр. И золото – опять у Норвегии.

У нас Александр Логинов на последнем этапе особо не упирался. Может и правильно. Шансов на медали все равно не было, а четвертое, пятое или шестое – какая, спрашивается, разница?

Этап завершен. Лучший для сборной России за последнее время. Даже несмотря на неудачный последний день. Единственное «но»: что-то не складывается мужская эстафета, народу не хватает. У женщин в этом плане даже получше на конкретный момент.