В логове Фуркада – жара, а потом дожди. Во Франции стартует 3-й этап Кубка мира

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ДВА ГОДА НАЗАД МАРТЕН БЫЛ СЧАСТЛИВ

Предыдущий раз Анси принимал гонки КМ ровно два года назад. Тогда здешний этап тоже был предрождественским, а вот настроения в сборной России царили совсем другие: после Эстерсунда и Хохфильцена наши не имели в активе ни одного призового места. Лишь во Франции удалось прервать серию неудач, благодаря бронзе Антона Шипулина в гонке преследования. Причем борьбу на последних метрах с ним вел не кто иной, как Александр Логинов, для которого эта «деревянная» медаль стала первым успехом в личных гонках после долгого перерыва, связанного с дисквалификацией.

Нынче Шипулин заседает в Госдуме, а Логинов сменил его в роли лидера сборной и одного из сильнейших биатлонистов планеты. И достойный партнер-преследователь у него с недавних пор тоже есть – в лице Матвея Елисеева. Что же до попаданий на пьедестал, то с ними у россиян дела обстоят куда лучше, чем в декабре 2017-го: в прошлый уик-энд в Австрии наши добыли четыре награды, в том числе - две серебряных.

Еще из Анси двухлетней давности вспоминаются дождь, а также заполненный и очень громкий 15-тысячный стадион - прежде такого наплыва публики на биатлоне во Франции не случалось. А уж как ликовали трибуны, когда в последний день хозяева сделали золотой дубль… Самым счастливым человеком на земле в тот день был, конечно, Мартен Фуркад. Ведь это он своими победами и публичной активностью заразил соотечественников любовью к данному виду спорта. На финише масс-старта, в котором Мартен не допустил ни одного промаха, он чуть ли не плясал на лыжне от радости с национальным флагом в руках.

«ГОНКИ ПО КАШЕ» - ЭТО ДЛЯ ФРАНЦУЗОВ

И вот мы снова в логове у Фуркада, который теперь далеко не одинок. Шутка ли: кроме него еще три француза (Симон Дестье, Эмильен Жакелен и Кентен Фийон-Майе) входят в первую восьмерку общего зачета КМ, а еще двое (Фабьен Клод с Антоненом Гигонна) - во вторую десятку. Больше ни одна сборная и близко не может похвастать столь сильной и глубокой скамейкой. А уж на родной трассе справиться с этой «бандой» будет вдвойне сложней. Тем более, в такую погоду.

Да-да, опять дождь. Если в 2017-м он лишь слегка зацепил начало этапа, то теперь синоптики обещают ненастье посерьезнее. В пятницу и воскресенье ожидаются затяжные ливни, в субботу днем с неба тоже покапает, а прогноз на четверг - ясно и жарища, около 12 градусов тепла. Вообще, проведение этапа в Анси до последнего момента находилось вод вопросом - не только из-за погоды, но и из-за отсутствия снега. Но потом кое-что во французских Альпах все-таки нападало, и 11 декабря IBU постановил: Кубок мира не остается в Хохфильцене (провести там два уик-энда подряд - таков был запасной вариант), а все-таки переезжает.

В среду трасса в Анси находилась во вполне приличном состоянии. Но насколько его удастся сохранить до конца недели - большой вопрос. А ведь «гонки по каше» тоже выгодны прежде всего французам с их не «прокатной», а «прыгающей» манерой передвижения по лыжне. Хотя оптимисты из нашей команды сразу вспомнили январский Оберхоф, где тоже лило, как из ведра, и победы в трех гонках из шести одержала Россия. Мол, почему бы не закончить биатлонный год столь же успешно, как начали? Что ж, хотелось бы верить, хотя верится, если честно, с известным трудом. Видать, тоже из-за погоды: за московским окном - льет и «плюс».

В составе нашей сборной по сравнению со вторым этапом нет никаких изменений. Они ожидаются только в январе, с уже упомянутого Оберхофа, и, возможно, коснутся только женской половины команды. Там всерьез рассчитывают на молодых Анастасию Поршневу и Полину Шевнину. Имена опытных Екатерины Газыриной и Ирины Старых, которые возглавляют общий зачет Кубка IBU, руководители сборной и СБР пока обходят молчанием. Впрочем, Поршнева в Кубке IBU идет третьей, а Шевнина - пятой, там все впритык.

РАСПИСАНИЕ ЭТАПА КМ В АНСИ

19 декабря, четверг

16.15 (мск). Спринт 10 км. Мужчины

20 декабря, пятница

16.15. Спринт 7,5 км. Женщины

21 декабря, суббота

15.00. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины

17.00. Гонка преследования 10 км. Женщины

22 декабря, воскресенье

14.10. Масс-старт 15 км. Мужчины

16.15. Масс-старт 12,5 км. Женщины

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев.

Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Тамара Воронина.

ОБЩИЙ ЗАЧЕТ КУБКА МИРА

Мужчины

1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 211

2. Александр Логинов (Россия) - 177

3. Симон Дестье (Франция) - 175

4. Тарьей Бе (Норвегия) - 168

5. Мартен Фуркад (Франция) - 162

6. Матвей Елисеев (Россия) - 155

…24. Евгений Гараничев (Россия) - 49

Женщины

1. Доротея Вирер (Италия) - 188

2. Ингрид Тандревольд (Норвегия) - 61

3. Ханна Оберг (Швеция) - 155

…10. Светлана Миронова (Россия) - 104

…23. Лариса Куклина (Россия) - 63

…28. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) - 59

…36. Кристина Резцова (Россия) - 45