Поражение в вакс-кабине. Первая десятка спринта в Анси – без россиян

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После двух этапов КМ-2019/20 мужская и женская сборные России в зачете Кубка наций шли параллельными курсами: обе занимали третьи места при практически равном количестве очков – 2013:2093, всего «+10» в пользу слабого пола. При том, что кадровая ситуация в половинах национальной команды совершенно разная. У биатлонисток состав постоянно меняется уже не первый год, там за редкими исключениями вроде Екатерины Юрловой-Перхт одни дебютантки сменяют других, а на места других вскоре приходят третьи. Мужчины же разнообразием действующих лиц, наоборот, не балуют: Дмитрий Малышко с Евгением Гараничевым как бегали в сборной восемь лет назад, так и бегают до сих пор.

И поди пойми, какая из этих двух крайностей лучше - непрерывно бурлящая «движуха» или стабильность даже во втором эшелоне? Тем паче, что результат на выходе, как видите, одинаковый. Думаю, тут хорошо бы нащупать некую золотую середину.Для начала - хоть на каком-то«фланге» из двух.

«+12» И СОЛНЦЕ

Только вот как эту середину найти в такую жару, как сегодня в Анси? «+12» и палящее альпийское солнце! В такой обстановке очень многое зависело от жеребьевки, и с ней россиянам, увы, не повезло. Александр Логинов, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев улетели в самый конец первой и сильнейшей стартовой группы: 30-й, 31-й и 33-й номера соответственно. Что автоматически сказалось на скорости их лыжного хода – лучший из наших по этому показателю Логинов проиграл ногами лучшему из ненаших Йоханнесу Бе больше минуты.

Ну, не повезло, бывает, разве нет?..

Нет, не так! Проблема в том, что Бе-младший стартовал через две минуты после Логинова. То есть,ровно по той же каше. Да что Йоханнес - лидера сборной России размазали украинец Пидручный, чех Крчмар, финн Сеппала… Эточто, скажите на милость, за ерунда такая?..

В общем, эту гонку мы проиграли на лыжне. А если быть совсем точным, то в смазочной – или, как ее теперь по-модному называют «вакс» - кабине. Норвежцам, французам, немцам, шведам - да всем! В двадцатке лидеров по скорости в этой гонке отметились представители семи стран. И ни одна из них не называлась «Россия». Да, условия, были экстремальными. Но дальше они лучше не станут: в пятницу в Анси обещают сильный дождь. Жара заканчивается.

ФУРКАД «ЗАСТРЕЛИЛСЯ»

Хозяева трассы тоже не могут быть довольны спринтерской гонкой. Король местной публики Мартен Фуркад при чистой стрельбе точно выиграл бы, но ему помешали два промаха на «стойке» первым и последним патронами. В субботу они с Логиновым ринутся в преследование вместе, с символическим интервалом в две секунды, и это может быть интересно. С другой стороны, у норвежской «банды» там вообще идеальные стар овые позиции: четыре человека в первой шестерке.

Ну, а выиграл сегодня Бенедикт Долль, принесший провалившей начало КМ-2019/20 Германии долгожданное первое золото сезона. В общем зачете Логинов опустился со второго места на четвертое, позволив возглавить данный рейтинг обоим братьям Бе. Хотя отставание от старшего невелико, всего «-15», а младший, как известно, собирается пропускать январские этапы из-за рождения ребенка.

В мужском Кубке наций нас догнали немцы, там теперь ничья – 2453:2453. Которая останется незыблемой до нового, 2020-го года: субботняя гонка преследования и воскресный масс-старт в этот зачет не входят. Ну а в пятницу – женский спринт. Видимо, под дождем.

Кубок мира. 3-й этап. Анси (Франция)

Спринт 10 км. Мужчины

Стрельба Ход Финиш 1 Бенедикт Долль (Германия) 0 (0+0) 2 (+21,2) 23.22,1 2 Тарьей Бе (Норвегия) 0 (0+0) 5 (+26,8) +9,4 3 Кентен Фийон-Майе 0 (0+0) 9 (+32,8) +11,3 4 Йоханнес Бе (Норвегия) 2 (1+1) 1 (21.28,1) +14,8 5 Эрлен Бьонтегорд (Норвегия) 0 (0+0) 6 (+31,5) +15,0 …11 Александр Логинов (Россия) 0 (0+0) 22 (+1.01,3) +44,8 …12 Мартен Фуркад (Франция) 2 (0+2) 8 (+32,3) +46,9 …24 Никита Поршнев (Россия) 0 (0+0) 37 (+1.31,8) +1.12,1 …28 Матвей Елисеев (Россия) 1 (1+0) 32 (+1.13,5) +1.16,4 …29 Евгений Гараничев (Россия) 0 (0+0) 37 (+1.27,1) +1.17,6 …41 Дмитрий Малышко (Россия) 1 (1+0) 46 (+1.32,2) +1.38,9 …55 Эдуард Латыпов (Россия) 1 (1+0) 66 (+1.56,7) +2.05,5

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л) С2 (с) Логинов 19 (+20,0) 9 (+31,5) Поршнев 16 (+18,4) 13 (+43,9) Елисеев 52 (+40,6) 18 (+45,6) Гараничев 23 (+23,5) 27 (+55,8) Малышко 61 (+43,2) 38 (+1.05,4) Латыпов 59 (+42,0) 51 (+1.19,8)

Общий зачет Кубка мира

1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 254

2. Тарьей Бе (Норвегия) - 222

3. Симон Дестье (Франция) - 209

4. Александр Логинов (Россия) - 207

5. Мартен Фуркад (Франция) - 191

...7. Матвей Елисеев (Россия) - 168

…24. Евгений Гараничев (Россия) - 61

Оставшиеся гонки этапа

20 декабря, пятница

16.15 (мск). Спринт 7,5 км. Женщины

21 декабря, суббота

15.00. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины

17.00. Гонка преследования 10 км. Женщины

22 декабря, воскресенье

14.10. Масс-старт 15 км. Мужчины

16.15. Масс-старт 12,5 км. Женщины