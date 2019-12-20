Чуть не доплыла до подиума. В ливень Миронова осталась в двух секундах от бронзы

ГОНКА ПО КАШЕ
Если накануне в Анси пекло солнце (плюс 12!) и впору было загорать, то сегодня французская погода, как и предсказывали синоптики, подкинула другой сюрприз: проливной дождь. Да такой, что вместо лыж впору было надевать ласты!
Жеребьевка спринта сложилась для наших женщин удачнее, чем для мужчин, которым в четверг пришлось стартовать с четвертого десятка и дальше. На сей раз Светлана Миронова ушла в гонку 17-й, а Екатерина Юрлова – 24-й. Но что толку, если редиска-ливень уже успел сделать свое мокрое дело? В этом барахтаньи по каше из снега, селитры и воды преимущество открывавших протокол было куда как меньше.
Что и доказала норвежка Тириль Экхофф, одержавшая в КМ-2019/20 вторую победу подряд - с промахом и при 30-м стартовом номере. Точно таком же, как у Александра Логинова, который сутками ранее попал десять из десяти и все равно пришел одиннадцатым, проиграв ногами больше минуты.
ИЗ ЧЕТЫРЕХ СЕКУНД ОТЫГРАЛА ТОЛЬКО ДВЕ
Миронова отстала поменьше, на 45 секунд. Но главное – все попала! Самой быстрой из российских биатлонисток пока трудно рассчитывать на успех в гонках с четырьмя огневыми рубежами, зато спринт – это точно ее. Со стойки Светлана уходила всего в 3,8 секунды от чешки Маркеты Давыдовой, замкнувшей в итоге тройку призеров, но отыграть из этого отставания удалось только половину. Интересно, что на последнем круге Миронова была на 1,8 быстрей Давыдовой, и все же чешке хватило запаса, добытого раньше. Вообще эта 22-летняя Маркета выглядит очень перспективно. Не исключено, что через пару-тройку лет она будет диктовать свои условия всему миру почище своей предшественницы Габриэлы Коукаловой.
Хотя Мироновой - тоже лишь 25. Теперь они с Давыдовой стоят в общем зачете Кубка мира рядом, в каких-то двух очках, и в субботней гонке преследования стартуют, считайте, вместе. Посмотрим, насколько слаженным получится этот тандем и докуда он в итоге доедет - ну, или доплывет. На завтра прогнозы все-таки более щадящие: немного капать с неба должно, но далеко не так сильно, как сегодня. Правда, с потеплением до «+10». Эх, будь она проклята, эта французская погода!
КАКИЕ БУДУТ ЗАМЕНЫ?
Еще отметим, что из пяти российских участниц сегодняшнего спринта в гонку преследования попали только три. И теперь у Кристины Резцовой и, особенно, Тамары Ворониной есть все основания опасаться за свое участие в следующем, четвертом этапе КМ в Оберхофе. С другой стороны, их конкурентки из Кубка IBU тоже выступают неровно. Только что в австрийском Обертильяхе закончился аналогичный спринт, и вот вам результаты: Ирина Старых (два промаха) – 8-я, Полина Шевнина (один) – 10-я, Екатерина Глазырина (один) – 13-я, Анастасия Поршнева, которая экс-Морозова (три), - 22-я. Что называется, не фонтан.
Последний момент: как известно, в масс-старт, которым в воскресенье будет закрываться этап в Анси, попадают 25 лидеров общего зачета. Так вот, на данный момент Юрлова идет там 23-й, а Лариса Куклина – 26-й. 38-ю Резцову с 39-й Ворониной теперь, к сожалению, можно уже не считать.
Кубок мира. 3-й этап. Анси (Франция)
Спринт 7,5 км. Женщины
Стрельба
Ход
Финиш
1
Тириль Экхофф (Норвегия)
1 (1+0)
1 (18.21,6)
20.27,0
2
Жюстин Бреза (Франция)
0 (0+0)
4 (+22,9)
+6,2
3
Маркета Давыдова (Чехия)
0 (0+0)
3 (+22,7)
+20,5
4
Светлана Миронова (Россия)
0 (0+0)
13 (+45,9)
+22,5
5
Денизе Херрманн (Германия)
2 (0+2)
2 (+8,2)
+29,7
…18
Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)
1 (0+1)
29 (+1.09,4)
+1.14,8
…22
Доротея Вирер (Италия)
2(0+2)
19 (+56,8)
+1.19,5
…28
Лариса Куклина (Россия)
1 (0+1)
58 (+1.34,6)
+1.31,6
…56
Кайса Макарайнен (Финляндия)
4 (1+3)
9 (+35,8)
+2.10,8
…63
Кристина Резцова (Россия)
2 (1+1)
66 (+1.34,3)
+2.19,7
…73
Тамара Воронина (Россия)
1 (0+1)
86 (+2.33,8)
+2.36,2
Сборная России после огневых рубежей
С1 (л)
С2 (с)
Миронова
9 (+11,4)
4 (+7,6)
Юрлова-Перхт
23 (+21,8)
24 (+56,7)
Куклина
25 (+24,3)
25 (+59,5)
Резцова
60 (+57,5)
57 (+1.42,1)
Воронина
40 (+38,1)
55 (+1.35,4)
Общий зачет Кубка мира
1. ДоротеяВирер (Италия) - 207
2. Ингрид Тандревольд (Норвегия) - 199
3. Ханна Оберг (Швеция) –182
4. ЖюстинБреза (Франция) – 173
5. ТирильЭкхофф (Норвегия) - 167
…8. Светлана Миронова (Россия) - 147
…23. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) - 82
21 декабря, суббота
15.00 (мск). Гонка преследования 12,5 км. Мужчины
17.00. Гонка преследования 10 км. Женщины
22 декабря, воскресенье
14.10. Масс-старт 15 км. Мужчины
16.15. Масс-старт 12,5 км. Женщины