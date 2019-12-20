Чуть не доплыла до подиума. В ливень Миронова осталась в двух секундах от бронзы - Советский спорт
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20 декабря 2019 18:33БиатлонТигай Лев

Чуть не доплыла до подиума. В ливень Миронова осталась в двух секундах от бронзы

На этапе Кубка мира во Франции лучшей из наших в женском спринте стала Светлана Миронова, занявшая четвертое место.

ГОНКА ПО КАШЕ

Если накануне в Анси пекло солнце (плюс 12!) и впору было загорать, то сегодня французская погода, как и предсказывали синоптики, подкинула другой сюрприз: проливной дождь. Да такой, что вместо лыж впору было надевать ласты!

Жеребьевка спринта сложилась для наших женщин удачнее, чем для мужчин, которым в четверг пришлось стартовать с четвертого десятка и дальше. На сей раз Светлана Миронова ушла в гонку 17-й, а Екатерина Юрлова – 24-й. Но что толку, если редиска-ливень уже успел сделать свое мокрое дело? В этом барахтаньи по каше из снега, селитры и воды преимущество открывавших протокол было куда как меньше.

Что и доказала норвежка Тириль Экхофф, одержавшая в КМ-2019/20 вторую победу подряд - с промахом и при 30-м стартовом номере. Точно таком же, как у Александра Логинова, который сутками ранее попал десять из десяти и все равно пришел одиннадцатым, проиграв ногами больше минуты.

ИЗ ЧЕТЫРЕХ СЕКУНД ОТЫГРАЛА ТОЛЬКО ДВЕ

Миронова отстала поменьше, на 45 секунд. Но главное – все попала! Самой быстрой из российских биатлонисток пока трудно рассчитывать на успех в гонках с четырьмя огневыми рубежами, зато спринт – это точно ее. Со стойки Светлана уходила всего в 3,8 секунды от чешки Маркеты Давыдовой, замкнувшей в итоге тройку призеров, но отыграть из этого отставания удалось только половину. Интересно, что на последнем круге Миронова была на 1,8 быстрей Давыдовой, и все же чешке хватило запаса, добытого раньше. Вообще эта 22-летняя Маркета выглядит очень перспективно. Не исключено, что через пару-тройку лет она будет диктовать свои условия всему миру почище своей предшественницы Габриэлы Коукаловой.

Хотя Мироновой - тоже лишь 25. Теперь они с Давыдовой стоят в общем зачете Кубка мира рядом, в каких-то двух очках, и в субботней гонке преследования стартуют, считайте, вместе. Посмотрим, насколько слаженным получится этот тандем и докуда он в итоге доедет - ну, или доплывет. На завтра прогнозы все-таки более щадящие: немного капать с неба должно, но далеко не так сильно, как сегодня. Правда, с потеплением до «+10». Эх, будь она проклята, эта французская погода!

КАКИЕ БУДУТ ЗАМЕНЫ?

Еще отметим, что из пяти российских участниц сегодняшнего спринта в гонку преследования попали только три. И теперь у Кристины Резцовой и, особенно, Тамары Ворониной есть все основания опасаться за свое участие в следующем, четвертом этапе КМ в Оберхофе. С другой стороны, их конкурентки из Кубка IBU тоже выступают неровно. Только что в австрийском Обертильяхе закончился аналогичный спринт, и вот вам результаты: Ирина Старых (два промаха) – 8-я, Полина Шевнина (один) – 10-я, Екатерина Глазырина (один) – 13-я, Анастасия Поршнева, которая экс-Морозова (три), - 22-я. Что называется, не фонтан.

Последний момент: как известно, в масс-старт, которым в воскресенье будет закрываться этап в Анси, попадают 25 лидеров общего зачета. Так вот, на данный момент Юрлова идет там 23-й, а Лариса Куклина – 26-й. 38-ю Резцову с 39-й Ворониной теперь, к сожалению, можно уже не считать.

Кубок мира. 3-й этап. Анси (Франция)

Спринт 7,5 км. Женщины

Стрельба

Ход

Финиш

1

Тириль Экхофф (Норвегия)

1 (1+0)

1 (18.21,6)

20.27,0

2

Жюстин Бреза (Франция)

0 (0+0)

4 (+22,9)

+6,2

3

Маркета Давыдова (Чехия)

0 (0+0)

3 (+22,7)

+20,5

4

Светлана Миронова (Россия)

0 (0+0)

13 (+45,9)

+22,5

5

Денизе Херрманн (Германия)

2 (0+2)

2 (+8,2)

+29,7

…18

Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)

1 (0+1)

29 (+1.09,4)

+1.14,8

…22

Доротея Вирер (Италия)

2(0+2)

19 (+56,8)

+1.19,5

…28

Лариса Куклина (Россия)

1 (0+1)

58 (+1.34,6)

+1.31,6

…56

Кайса Макарайнен (Финляндия)

4 (1+3)

9 (+35,8)

+2.10,8

…63

Кристина Резцова (Россия)

2 (1+1)

66 (+1.34,3)

+2.19,7

…73

Тамара Воронина (Россия)

1 (0+1)

86 (+2.33,8)

+2.36,2

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л)

С2 (с)

Миронова

9 (+11,4)

4 (+7,6)

Юрлова-Перхт

23 (+21,8)

24 (+56,7)

Куклина

25 (+24,3)

25 (+59,5)

Резцова

60 (+57,5)

57 (+1.42,1)

Воронина

40 (+38,1)

55 (+1.35,4)

Общий зачет Кубка мира

1. ДоротеяВирер (Италия) - 207

2. Ингрид Тандревольд (Норвегия) - 199

3. Ханна Оберг (Швеция) –182

4. ЖюстинБреза (Франция) – 173

5. ТирильЭкхофф (Норвегия) - 167

…8. Светлана Миронова (Россия) - 147

…23. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) - 82

Оставшиеся гонки этапа

21 декабря, суббота

15.00 (мск). Гонка преследования 12,5 км. Мужчины

17.00. Гонка преследования 10 км. Женщины

22 декабря, воскресенье

14.10. Масс-старт 15 км. Мужчины

16.15. Масс-старт 12,5 км. Женщины

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