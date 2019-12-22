Не медаль, так хоть букет. Юрлова – шестая в последней гонке года

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Окончание первой, предновогодней трети биатлонного Кубка мира пришлось на самый короткий день в году и, как обычно, было связано с первыми в сезоне масс-стартами. Это элитная гонка, по представительству в которой вполне можно судить о силе команд. Россия, получившая сегодня по три места у мужчин и женщин, уступила по данному показателю Норвегии (5+4), Франции и Германии (по 5+3), но превзошла все остальные страны.

Если же брать только женскую половину сборной, то год назад в аналогичной предрождественской гонке в Нове-Место стартовали две биатлонистки – Екатерина Юрлова-Перхт и Ирина Старых. Причем в топ-25 общего зачета тогда входили три россиянки, ровно как сейчас. Но Евгения Павлова после бодрого начала к концу декабря явно выдохлась и снялась с третьего этапа КМ перед первой же гонкой. А до конца всего сезона, который тоже принято завершать масс-стартом, в числе 25 сильнейших продержалась одна Юрлова. Так что посмотрим, насколько хватит пороху у нынешней, сильно обновленной команды.

Сегодня этот порох определенно отсырел. После короткой субботней передышки французская погода приготовила новое «блюдо»: не просто ливень, а ливень со снегом. Из российского трио к такому «меню» оказалась готова одна Юрлова – Светлана Миронова с Ларисой Куклиной «застрелились» на первой же лежке, и все, что им оставалось потом, это с переменным успехом барахтаться то в середине, а то и в конце третьего десятка. В общем зачете Миронова опустилась с восьмого места на десятое.

Зато Юрлова там теперь – 15-я. Могло быть и еще выше, если бы не обидные промахи на обеих стойках, хотя стрельба из этого положения у нее вообще-то хромает давно, не сюрприз. Зато приятно удивила скорость Кати по лужам на последнем круге. Записных бегуний Мякяряйнен и Херрманн она вперед, конечно, пропустила, но зато сама сумела обойти Пройсс и Бескон. Минус один неточный выстрел – и было бы серебро, а так вместо медали получила букет. Пустячок, а приятно.

Доротея Вирер вернула себе желтую майку лидера КМ после однодневной сдачи ее в «аренду» Ингрид Тандревольд. Хотя теперь на пятках у Вирер сидит другая норвежка – Тириль Экхофф, выигравшая сегодня уже четвертую (!) гонку подряд и затмившая в Анси самого Йоханнеса Бе.

Следующий этап в немецком Оберхофе стартует 9 января. По тамошнему составу сборной России ясно почти все. У мужчин – те же Логинов, Елисеев, Поршнев, Гараничев, Малышко и Латыпов плюс, возможно (если получится обеспечить расширенный состав из семи человек), Саид Халили. Женщины: Тамара Воронина уезжает на Кубок IBU, а оттуда на ее место в первой команде приходит Старых. В остальном – без перемен, включая Кристину Резцову.

Общий зачет Кубка мира

1. Доротея Вирер (Италия) – 304

2. Тириль Экхофф (Норвегия) – 287

3. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 282

4. Жюстин Бреза (Франция) – 234

5. Жюли Симон (Франция) – 213

…10. Светлана Миронова (Россия) – 180

…15. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 145

…24. Лариса Куклина (Россия) – 111