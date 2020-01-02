Жизнь кипит, а результат – тот же. Сборная России в начале этого и прошлого сезонов

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В начале января 2019-го «Советский спорт» уже проделывал такую операцию. Ее цель: абстрагироваться от мелких частностей и взять картину общим планом – чтобы отдельные деревья не загораживали леса в целом. И вот какой результат принесло сопоставление декабрьских результатов сборной в нынешнем и предыдущем КМ.

БУРИ В СТАКАНЕ ВОДЫ

Как видите, изменения минимальны. У Александра Логинова немного похуже, у Матвея Елисеева – получше, Светлана Миронова сменила Ирину Старых на границе первого и второго десятков общего зачета, а третий и четвертый номера мужской сборной опустились из конца топ-30 в начало топ-40 – сейчас Евгений Гараничев и Никита Поршнев идут 31-м и 32-м соответственно.

На ощутимую прибавку по очкам (но, заметьте, не по местам) в Кубке наций внимания обращать не стоит. Просто год назад до рождественских каникул состоялись семь гонок, идущих в этот зачет, а сейчас – на одну больше. А в среднем получается то же самое, это и в уме можно прикинуть-подсчитать. Существенно лишь то, что женская команда сохранила свои позиции, несмотря на сокращенную из-за дисквалификации Маргариты Васильевой квоту – пять биатлонисток на дистанцию вместо прежних шести. Во многом из-за этого резко снизилась сумма очков в личном зачете КМ, зато в командном наши пока держатся хорошо.

Но в целом: кипучая жизнь, вроде бы бурлившая в сборной последние месяцы, на выходе обернулась пшиком. Все эти скандалы с рекламными местами, принципами отбора, винтовкой Бабикова, криками Губерниева, изгнаниями Малышко… Ноль, пусто-пусто, буря в стане воды, ругань ради ругани. Жванецкий когда-то точно написал: «При чем тут борщ, когда такие дела на кухне?!»

ХОДИМ ПО КРУГУ

Во время новогодних каникул кухонные разборки и не думали прерываться. Наша коммуналка никогда не спит!

Президент СБР Владимир Драчев объявил о близкой покупке волшебной шлифт-машины, позволяющей лучше готовить лыжи. Правда, работать на ней в России не умеют – иностранного сервисера придется нанимать.

В федерации возродили должность вице-президента по обеспечению сборной и радостно назначили на нее Валерия Польховского. Того самого, что с перерывами работал в нашей национальной команде аж с 2002 года.

На «Ижевской винтовке», куда отказался ехать 32-летний Дмитрий Малышко, все выиграл 33-летний Алексей Слепов. За что его вместе с Викторией Сливко в бог знает какой раз отправляют на Кубок IBU (см. составы), а Старых опять возвращают оттуда в первую сбо…

Скука смертная. Переходя от Жванецкого к Джером Джерому: мимо этих «булочек» мы в нашем биатлонном лабиринте гуляем по кругу уже давным-давно.

Может, лучше выход все-таки поищем?

Календарь оставшейся части сезона-2019/20

9-12.01. Кубок мира. Этап 4. Оберхоф (Германия)

15-19.01. Кубок мира. Этап 5. Рупольдинг (Германия)

23-26.01. Кубок мира. Этап 6. Поклюка (Словения)

13-23.02. Чемпионат мира. Антхольц (Италия)

26.02-1.03. Чемпионат Европы. Отепя (Эстония)

5-8.03. Кубок мира. Этап 7. Нове-Место (Чехия)

12-15.03. Кубок мира. Этап 8. Контиолахти (Финляндия)

20-22.03. Кубок мира. Этап 9. Холменколлен (Норвегия)

Состав сборной России на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU

Мужчины: Кубок мира – Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Саид Халили, Кубок IBU – Алексей Слепов, Семен Сучилов, Кирилл Стрельцов, Василий Томшин, Вадим Филимонов, Ильназ Мухамедзянов.

Женщины: Кубок мира – Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина, Ирина Старых, Кристина Резцова, Кубок IBU – Екатерина Глазырина, Виктория Сливко, Ульяна Кайшева, Анастасия Поршнева, Полина Шевнина, Анна Никулина.