Растворились в тумане. Россиянки провалили спринт в Оберхофе - Советский спорт
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09 января 2020 19:31БиатлонМысин Николай

Растворились в тумане. Россиянки провалили спринт в Оберхофе

В первой гонке 2020 года лишь одна наша девушка сумела пробиться в топ-20. Светлана Миронова с двумя промахами стала 19-й в спринте.

КАПРИЗЫ ПОГОДЫ

Мы, разумеется, надеялись на лучшее. В Новый год – с новыми успехами? Тем более, после провала в Анси очень хотелось вновь увидеть хорошие результаты в исполнении россиянок. Там, во Франции, хотя бы было оправдание – в виде теплой погоды, дождя и вышедших из этого проблем с подготовками лыж. Отсутствие своей шлифт-машины, малое количество сервисеров в команде (по сравнению с ведущими сборными) – это, конечно, печально, но фактор вполне объективный. Если тебе не могут дать хороший инвентарь, сложно бороться за медали с лучшими. И тут вина спортсменок несколько меркла. Но после новогодней паузы, после короткого отпуска, была же вероятность прибавить!

Жаль, правда, что с погодой в Оберхофе вновь не повезло.

Во-первых – здесь так же тепло, как в Анси. И тоже идет дождь. Во-вторых - ко всем этим проблемам еще добавился сильный туман. То есть, и бежать тяжело (лыжи «залипают»). И стрелять неудобно. Итог немного предсказуем. Только-только мы радовались победам наших лыжников на «Тур де Ски» (где Александр Большунов и Сергей Устюгов заняли первые два места в генеральной классификации, а Наталья Непряева вновь стала второй), теперь – вернулись в суровую реальность биатлона. В которой наши девушки (что покажут мужчины, узнаем только в пятницу) уж очень далеки от элиты.

ПРОВАЛ СТАРЫХ, СЛАБЫЙ ТЕМП МИРОНОВОЙ

Перемены в составе? Здесь тоже было интересно – как проявят себя Ирина Старых и Анастасия Поршнева, заменившие Тамару Воронину и приболевшую Екатерину Юрлову-Перхт. Старых приехала в Германию, пройдя отбор по Кубку IBU. И, как в Эстерсунде (где выступала по личной квоте за достижения в том же Кубке IBU в сезоне-2019), просто провалилась. Ни точности (три промаха на лежке, еще один – на стойке!). Ни скорости – только за первые два километра отставание Ирины от лидеров составило 40 секунд!

- Если проигрываешь полминуты за 900 метров, вообще нет смысла бежать, - вздыхала девушка в эфире «Матч ТВ». – Не знаю, что случилось. Лыжи работали нормально, но состояние организма оказалось плохим. Мышцы вообще не работали. Наверное, сказалась пауза в выступлениях, но чтобы так сильно упала форма по сравнению с концом декабря? Это странно.

Поршнева сработала гораздо лучше. Обошлась одним промахом (на втором рубеже) и вообще стала второй из россиянок в этой гонке. Вот только в общем протоколе осталась… лишь 29-й.

Три незакрытые мишени Кристины Резцовой и две – Ларисы Куклиной (вот кто расстроил особенно, мы-то привыкли считать ее снайпером!) тоже отбросили этих девушек далеко. А номинальный лидер – Светлана Миронова – претендовала на медали, как оказалось, только в наших мечтах.

И дело не только в двух промахах – по одному на каждом рубеже (на стойке Светлана, увы, привычно для себя смазала пятый выстрел). Но и в скорости. Начав гонку первой, Миронова уже с начала взяла не слишком быстрый темп. И позже уже не ускорилась. Так что даже при чистой стрельбе не смогла бы пробиться в топ-10. И это – самое обидное. Мы ведь знаем, какова ее реальная скорость!

- В принципе, мне было комфортно – не скажу, что не повезло со стартовым номером, - отмечала Светлана. – Наоборот – здесь очень опасный спуск, и когда на трассе толчея, все друг другу мешают и есть риск падения. А так я работала сама по себе. Но ход, очевидно, получился не очень хороший. Не знаю, из-за чего - на дистанции было трудно. Надо посмотреть аналитику.

Но знаете, что самое забавное? Даже с таким-то результатом в спринте (по сути – худшим из всех гонок сезона), женская сборная России опередила Швецию и вышла на второе место в Кубке наций! Позитив есть везде! Будем надеяться, оставшиеся гонки в Оберхофе добавят его и в виде медалей.

Кубок мира. 4-й этап. Оберхоф (Германия)

Спринт 7,5 км. Женщины

Стрельба

Ход

Финиш

1

Марте Улсбю (Норвегия)

0 (0+0)

4 (+9,3)

22.04,9

2

Денизе Херрманн (Германия)

1 (0+1)

1 (20.13,8)

+33,1

3

Жюли Симон (Франция)

1 (1+0)

7 (+26,9)

+47,4

4

Доротея Вирер (Италия)

1 (0+1)

14 (+47,6)

+1.01,8

5

Тириль Экхофф (Норвегия)

2 (1+1)

3 (+8,7)

+1.07,1

11

Кайса Макарайнен (Финляндия)

3 (2+1)

2 (+3,6)

+1.34,1

19

Светлана Миронова (Россия)

2 (1+1)

23 (+1.04,0)

+1.59,8

29

Анастасия Поршнева (Россия)

1 (0+1)

53 (+1.40,1)

+2.16,8

30

Лариса Куклина (Россия)

2 (0+2)

39 (+1.25,0)

+2.18,7

50

Кристина Резцова (Россия)

3 (1+2)

38 (+1.22,2)

+3.04,3

69

Ирина Старых (Россия)

4 (3+1)

57 (+1.49,9)

+3.51,3

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л)

С2 (с)

Миронова

31 (+41,5)

22 (+1.39,2)

Поршнева

16 (+25,8)

21 (+1.37,5)

Куклина

13 (+24,2)

29 (+1.46,8)

Резцова

43 (+52,8)

52 (+2.32,9)

Старых

92 (+2.11,3)

72 (+3.14,2)

Общий зачет Кубка мира

1. Доротея Вирер (Италия) - 347
2. Тириль Экхофф (Норвегия) - 327
3. Ингрид Тандревольд (Норвегия) - 289
4. Жюли Симон (Франция) - 261
5. Жюстин Бреза (Франция) – 247
…9. Светлана Миронова (Россия) - 202
…17. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 145
…24. Лариса Куклина (Россия) - 122

Оставшиеся гонки этапа

10 января, пятница

16.30 (мск). Спринт 10 км. Мужчины

11 января, суббота

14.00. Эстафета 4х6 км. Женщины
16.15. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

12 января, воскресенье

14.45. Масс-старт 12,5 км. Женщины
16.30. Масс-старт 15 км. Мужчины

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