Где взять патроны, которые не сдувает? В Рупольдинге сборной надо исправлять стрельбу 

ЮРЛОВА ВОЗВРАЩАЕТСЯ, ПАВЛОВА - ПОД ВОПРОСОМ

По дороге из Тюрингии в Баварию состав сборной претерпел одно изменение: Екатерина Юрлова-Перхт после болезни вернулась в строй, а подменявшая ее Анастасия Поршнева отправилась обратно на Кубок IBU. Кроме того, руководство СБР и национальной команды рассматривает вариант с экстренным вызовом в Рупольдинг на пятничную эстафету Евгении Павловой.

Эта 26-летняя биатлонистка ярко дебютировала в КМ прошлой зимой, однако продержаться весь сезон в основе тогда не смогла и периодически выпадала из первой сборной. В минувший же уик-энд Павлова вновь напомнила о себе, добыв золото в спринте и серебро в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Осрбле и не допустив на шести огневых рубежах ни единого промаха.

На фоне жуткой стрельбы россиянок в Оберхофе (14 дополнительных патронов в эстафете и 21 штрафной круг на двоих в масс-старте!) меткость Павловой выглядит особенно привлекательно. Хотя пока никаких распоряжений в ее адрес не поступало. Видимо, решение примут в среду вечером, по результатам спринта – благо на следующий день женщины не бегут, и у Павловой будет время, чтобы перебраться из Словакии в Германию.

По сложности трасс Рупольдинг Оберхофу не уступает, зато тамошняя погода ведет себя намного приличнее. Второй из традиционной связки немецких этапов встретил биатлонистов ярким солнцем, если не сказать жарой: во вторник было «+8», а на среду вообще обещают «+10». Правда, к субботе прогноз резко меняется - похолодание, усиление ветра и дождь со снегом. Так что наши стрелковые проблемы запросто могут вылезти опять.

ПРИВЕТ ИЗ ПОДМОСКОВНОГО ДЕТСТВА

Комментируя промахи Оберхофа, тренеры грешили на немецкие патроны - мол, при сильном ветре их просто сдувает, неудачная у боеприпасов выдалась партия. Что ж, скандал с формой и рекламой на ней в сборной недавно был, потом все обсуждали смазку и покупку волшебной шлифт-машины, теперь вот до оружия добрались. Еще бы что-нибудь с палками стряслось - и тогда все, полный комплект экипировочных заболеваний.

Тем временем глава СБР Владимир Драчев заявил в интервью ТАСС, что сейчас в России разрабатываются новые патроны, которые сдувать не будет. И примерно через год сборная надеется перейти с импортной продукции на отечественную. Озвученное Драчевым название НИИ, занимающегося этим проектом, показалось мне знакомым. Я полез в интернет-поиск - и от первых же результатов чуть не упал со стула. Ну конечно! Это ж «ЦНИИТочмаш» в подмосковном Климовске, где ваш покорный слуга некогда родился, а затем прожил почти 30 лет! Ничего себе «приветик из прошлого»…

Вся климовская жизнь с советских времен вертелась вокруг завода, при котором и существовал вышеупомянутый институт. А еще конструкторское бюро, большое подсобное хозяйство и много чего другого. В тамошнем КБ я проходил летнюю практику, а моя мама проектировала автоматические линии для завода. Где работал и отец – военпредом, то есть, представителем-контролером от Вооруженных сил.

То, что завод клепает оружие, разумеется, знал весь городок. Хотя основной тип продукции – патроны для «калашей» – по Климовску не особо расползался, папа не зря зарплату получал. Зато «мелкашки» по дворам водилось полно, и пацаны забавлялись ей постоянно. В костер горсть бросишь - уже развлечение. А потом мы бежали к заводу, рядом с которым располагался городской клуб, то есть, кино. Помнится, зрителей там запускали в зал с черного хода по узкой, грязной лестнице, а выпускали после сеанса - почему-то, наоборот, с парадного.

ФАРШ-ПРИЗРАК

В 80-е, когда в стране повеяло капитализмом и из магазинов пропала последняя еда, мамино КБ вздумало перековать мечи на орала и изобрело линию для штамповки дефицитных сосисок. Сделали опытный образец и он даже работал, но когда из Москвы прибыла высокая комиссия, чтобы принять-утвердить дерзкую новинку, то случился конфуз. Сложный, длиннющий (метров 30) механизм деловито щелкал, крутился и гудел всеми тысячами своих деталей, однако в специальный короб на выходе, вопреки инженерным задумкам, не падало ни единого сосисочного хвостика.

Когда у местных прошел первый приступ паники, они путем несложной дедукции дошли от конца линии к ее началу, где находился другой, стартовый короб. Накануне ночью, после бог знает какого по счету испытания, его заполнили свежим фаршем, закрыли, опечатали и с чистой совестью разошлись по домам. Однако к приезду столичных гостей фарш чудесным образом испарился. Все осталось, замок, пломба - а фарша не было. И никому даже в голову не пришло его искать – ясно, что шансов ноль.

Нет, все-таки верно говорят: что бы мы ни делали, у нас всегда получается автомат Калашникова. Ну, или, по крайней мере, патроны для него. Неудивительно, что климовские завод с институтом быстро забросили сосисочные метания и вернулись к своему исконному ассортименту. А я-то, посещая родной город в ХХI веке максимум раз в год, чтобы посидеть за столом со старыми друзьями, и не подозревал, какая там все это время кипела жизнь! Сплошные уголовные дела и смены владельцев, в череде которых мне особенно приглянулся «ранее судимый за убийство бизнесмен Хорхе Портилья-Сумин», словно сошедший со страниц Ильфа и Петрова. Ей-богу, я его не выдумал – можете сами в Википедии посмотреть.

НА КРУГИ СВОЯ

Впрочем, сейчас никакими портильями там не пахнет. Ныне завод принадлежит государственному «Ростеху» и благополучно занимается тем же, что и во времена моего детства. Все на круги своя. Собственно, почему нет, если патроны, в отличие от сосисок, здесь делать действительно умеют и спрос на этот товар в мире по-прежнему велик? Сегодня, думаю, им даже проще: можно продавать не только «идейно близким» воякам, а всем подряд, только плати.

Так что я не сильно удивлюсь, если в один прекрасный момент все ветра станут нашим биатлонистам нипочем, и они примутся закрывать мишени в Оберхофе и на прочих стрельбищах с методичностью снайперов-киллеров. Наверное, даже погоржусь вдвойне: и за сборную, и за родной город. Только мой вам совет, господин Драчев: отправьте-ка на всякий случай в Климовск своего спортпреда - чтоб там опять чего-нибудь не сперли в последний момент. Будь отец жив, он бы по старой памяти проследил, но…

Расписание этапа в Рупольдинге

15 января, среда

16.30 (мск). Спринт 7,5 км. Женщины

16 января, четверг

16.30. Спринт 10 км. Мужчины

17 января, пятница

16.30. Эстафета 4х6 км. Женщины

18 января, суббота

16.15. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

19 января, воскресенье

14.15. Гонка преследования 10 км. Женщины

16.30. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины

Состав сборной России

Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Карим Халили