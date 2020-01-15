«Я в шоке от такого отставания». Россиянки провели худшую гонку сезона - Советский спорт
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15 января 2020 19:46БиатлонМысин Николай

«Я в шоке от такого отставания». Россиянки провели худшую гонку сезона

Ни одна из россиянок не пробилась в топ-30 в женском спринте этапа в Рупольдинге. Лучшая из наших – Лариса Куклина – стала 36-й. Светлана Миронова не попала даже в гонку преследования.

ДАЛЬШЕ ПАДАТЬ НЕКУДА?

Вы думали, что кошмар – это то, что мы видели в Оберхофе? Помните, да? Лучшая позиция Мироновой в спринте – 19-я (остальные россиянки – значительно ниже). Провал в эстафете (13 дополнительных патронов и седьмое место). Кошмар на стрельбище во время масс-старта, когда та же Миронова, плюс Лариса Куклина на двоих сделали аж 21 промах и заняли последние места в гонке (29-е и 30-е)… Такое в принципе непросто пережить. Особенно, если вспомнить неплохое начало сезона – бронзу Светланы в спринте в Хохфильцене и серебро нашей четверки там же. Но допустим, бывает. Вмешались ветер и туман в отдельных гонках. Не повезло с лыжами. И патроны попались неправильные – с какими-то слишком легкими пульками, которые сдувает в сторону малейшим бризом. Все поправимо! Правда, не очень понятно, почему в мужской сборной с такими же проблемами не столкнулись – ребята в Оберхофе смотрелись гораздо уверенней. Либо столкнулись – не смогли с ними справиться… По крайней мере – куда лучше, чем девушки.

Но, тем не менее – проще верить в хорошее. И в то, что за несколько дней до старта этапа в Рупольдинге тренерский штаб, да и сами спортсменки, сумеют изменить ситуацию. Развернуть ее в свою пользу. Найти хорошие патроны, сделать выводы из ошибок… И вновь начнут бороться за более высокие места, чем во втором-третьем десятке.

Если честно, то во что-то подобное мы верили и после Анси, где результаты нашей сборной тоже были не лучшими. Но ошиблись. В Оберхофе стало лишь хуже. И, к сожалению, с переездом в Рупольдинг падение только продолжилось.

ДЕВУШКИ, ГДЕ СКОРОСТЬ?

Это понятно уже с первых минут. Хотя бы и по скорости спортсменок. Даже Светлана Миронова – сильнейшая из наших на лыжне – заметно уступает лидерам. Еще и мажет – один раз на лежке и дважды на стойке. Итоговое отставание от Тириль Экхофф (ух, как разошлась норвежка – добыла пятую победу в семи последних личных гонках!) – ровно 3 минуты. Это пропасть! Это – просто кошмар! Какой тут подиум? Ту даже до очков не добраться (их дают только 40 лучшим). Даже хуже – лидер нашей команды в итоге не попала в пасьют. И 77-я позиция в протоколе на финише – как нокдаун. Для Светланы, и для наших болельщиков.

Но допустим, бывает… Миронова – лишь одна из пяти россиянок, стартующих в спринте. Может, дела заладятся у остальных? Скажем, у Юрловой-Перхт, вернувшейся после болезни, из-за которой Екатерина пропустила оберхофские гонки? Или у Ирины Старых, которая блистала в декабре на Кубке IBU и заслужила возвращение в главную команду? У снайпера-Куклиной (не может же Лариса «застрелиться» в двух стартах подряд?) и у Кристины Резцовой?

У них и правда дела чуть получше. Но только относительно Мироновой. А относительно основных конкуренток все также печально и грустно…

Старых – два промаха и 60-е место (зато все же попала в преследование!). Резцова – с одним штрафным кругом только 42-я. Куклина и Юрлова отстрелялись на ноль. Но ходом – только ходом! – за 7,5 километров уступили Экхофф почти две минуты. Итог – 36-я и 37-я позиция. И девять зачетных очков на двоих. По чистой скорости лучшая из россиянок – Резцова – отстала от Тириль на 1.33,4. В общем списке участниц – 54-е время! Миронова – лишь 61-я. Вот то, что нужно знать о состоянии нашей команды.

Если это не дно, то сложно представить, что может быть еще хуже…

«НИГДЕ НЕ ОТДЫХАЛА, НЕ ХАЛЯВИЛА»

- Я вообще не понимаю, что происходит, - призналась Светлана в эфире «Матч ТВ». – После провала в масс-старте в Оберхофе отпустила ситуацию. Не стала на ней зацикливаться. Там была тяжелая погода, не справилась с ветром, отсюда и столько промахов. Сделала выводы и стала готовиться дальше. И тут – такой результат… Лыжи? Мне сложно оценить их работу, я ни с кем не скатывалась на спуске одновременно. Но было очень тяжело. На стойке я промазала именно потому, что устала.

- Проблема не только с ногами – со всем телом, - добавила Куклина. – Либо не отошла после масс-старта, либо что-то другое… В чем причина – не знаю. Но после Нового года состояние очень тяжелое. Каждая гонка дается с огромным трудом. Надо обсуждать эту проблему со старшим тренером.

- У меня шок от такого отставания, - рассказала Резцова. – Тем более, что самочувствие нормальное. Идя по трассе, я не чувствовала, что столько проигрываю. Тренеры говорили время, но я не понимала, откуда что берется… Отрабатывала на равнине, к подъемам подходила на максимальной скорости, запрыгивала в небольшие подъемы, нигде не отдыхала, ни халявила… А в итоге – проиграла больше двух минут. Понятия не имею, где можно было так отстать.

И это, кстати, самое страшное. Когда нет понимания, что не так. Успеет ли тренерский штаб понять и как-то повлиять на ситуацию к эстафете?

Кубок мира. 5-й этап. Рупольдинг (Германия)

Спринт 7,5 км. Женщины

Стрельба

Ход

Финиш

1

Тириль Экхофф (Норвегия)

0 (0+0)

1 (17.10,0)

18.55,5

2

Ханна Оберг (Швеция)

0 (0+0)

4 (+34,6)

+29,7

3

Доротея Вирер (Италия)

0 (0+0)

10 (+43,4)

+36,8

4

Анна Сола (Белоруссия)

0 (0+0)

18 (+53,7)

+50,1

5

Паулина Фиалкова (Словакия)

0 (0+0)

8 (+42,1)

+51,2

33

Кайса Макарайнен (Финляндия)

2 (0+2)

15 (+50,9)

+1.50,2

36

Лариса Куклина (Россия)

0 (0+0)

75 (+2.00,4)

+1.54,1

37

Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)

0 (0+0)

67 (+1.46,7)

+1.56,0

42

Кристина Резцова (Россия)

1 (1+0)

53 (+1.33,4)

+2.00,3

60

Ирина Старых (Россия)

2 (2+0)

57 (+1.36,3)

+2.27,2

77

Светлана Миронова (Россия)

3 (1+2)

61 (+1.43,0)

+3.00,3

Сборная России после огневых рубежей

1 (лежа)

2 (стоя)

Куклина

27 (+23,5)

23 (+1.06,8)

Юрлова-Перхт

36 (+28,9)

30 (+1.12,8)

Резцова

60 (+46,5)

37 (+1.21,6)

Старых

93 (+1.24,5)

68 (+1.52,7)

Миронова

64 (+50,1)

79 (+2.14,8)

Общий зачет Кубка мира

1. Тириль Экхофф (Норвегия) - 441
2. Доротея Вирер (Италия) - 438
3. Жюли Симон (Франция) - 321
4. Ингрид Тандревольд (Норвегия) - 314
5. Денизе Херрманн (Германия) – 295
…15. Светлана Миронова (Россия) - 206
…22. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 149
…31. Лариса Куклина (Россия) - 129

Оставшиеся гонки этапа

16 января, четверг

16.30 (мск). Спринт 10 км. Мужчины

17 января, пятница

16.30. Эстафета 4х6 км. Женщины

18 января, суббота

16.15. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

19 января, воскресенье

14.15. Гонка преследования 10 км. Женщины
16.30. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины

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