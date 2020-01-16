Фуркад не даст Бе понянчиться с сыном. В Рупольдинге француз снова опередил всех

В понедельник пришла важная информация из норвежского… роддома. У действующего обладателя Кубка мира и его недавнего лидера в новом сезоне Йоханнеса Бе родился сын. Новость вроде бы радостная, но для конкурентов скандинава – еще и тревожная. То, что Бе-младший, оставшийся дома ради своего первенца, пропустит оба немецких уик-энда, было ясно с самого начала, а вот 6-й этап в Поклюке (23-26 января) находился под вопросом, то ли да, то ли нет. Теперь же до первой словенской гонки у счастливого отца есть целая неделя, и вероятность его скорого возвращения на трассу подскочила в разы – пусть, официальных сообщений на этот счет пока и не поступало.

БУДЕТ ЛИ БЕ В ПОКЛЮКЕ?

Напомню, что воспрянувший в Оберхофе француз Мартен Фуркад в минувшее воскресенье сбросил Бе с первого места в общем зачете. Однако сбросить в данном случае мало – желательно еще оторваться от быстроногого норвежца подальше, максимально затруднив ему ответную погоню. А если Бе вернется в Поклюке, то Фуркаду и прочим «бунтовщикам» на все их «диверсии» остаются каких-то две гонки. Точнее уже одна.

В зачете малого спринтерского КМ ситуация тоже была интереснее некуда. После Оберхофа лидерство там делили братья Бе, Фуркад отставал на три очка, а наш Александр Логинов – на два. И пусть до конца сезона гонок еще много (сегодняшний спринт – лишь пятый по счету из девяти запланированных), даже временное первое место в подобной классификации приносит не только славу, но и доход. За каждый выход на старт в красном бибе его обладатель получает 850 евро, а Фуркад, начав этап в Рупольдинге в желтом, автоматически стал богаче на тысячу.

И в воскресенье заработает еще столько же. В отсутствие Бе-младшего француз выиграл уже третью личную гонку из трех возможных, и его преимущество над рыжим норвежцем достигло 73 очков. А к концу недели, скорее всего, перевалит за сотню. Так что Бе вряд ли рискнет затягивать свои отцовские каникулы.

Не только Фуркад – вся сборная Франции в спринте выступила блестяще. Два человека на пьедестале, четыре – в топ-6, худший результат – 13-е место. Немудрено, что и в общем зачете тройка лидеров теперь полностью французская, без скандинавских братцев.

МЕДАЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ ОТ ЕЛИСЕЕВА

Российской команде до такой коллективной мощи, увы, далеко. Из шести наших биатлонистов четверо выступили вполне в духе женской сборной, с треском провалившейся накануне: Никита Поршнев и Карим Халили не попали в число 60 участников гонки преследования, Евгений Гараничев и Эдуард Латыпов – попали, но еле-еле. В очередной раз приходится констатировать: кроме Логинова и Матвея Елисеева никто из россиян претендовать на что-то хоть мало-мальски серьезное сейчас, увы, не способен.

Логинов отстрелял «на ноль», но скорость на лыжне для себя показал неважную. Даже в десятку забежать не сумел. Елисеев начал очень быстро, вровень с лидерами и держал этот темп до второго огневого рубежа. Когда он быстро закрыл там четыре мишени, показалось, что Матвей может побороться даже за золото, но… Сначала последовал обидный промах заключительным выстрелом, а чуть позже выяснилось, что сил на оставшийся круг у Елисеева тоже нет. Он и при чистой стрельбе на подиум не попал бы. Все 26 секунд, проигранные им Фуркаду «ногами», пришлись именно на последние три с лишним километра. Было 9-е промежуточное место – стало итоговое 17-е.

После финиша Матвей признался в интервью «Матч ТВ», что переоценил свои возможности, когда весь второй круг шел вместе с Эмильеном Жакеленом. Любопытно, что француза на заключительный круг тоже не хватило – загнали они друг друга с Елисеевым.

Фуркад, естественно, возглавил и спринтерский зачет КМ, где Логинов теперь идет третьим. Перед субботней эстафетой нашим тренерам придется поломать голову, кого ставить в квартет к двум лидерам. Навскидку кандидатуры Гараничева с Латыповым выглядят чуть предпочтительней. В пятницу же на старт выйдет женская эстафетная четверка, состав которой известен: первый этап – Евгения Павлова (напомним, что ее специально вызвали ради этой гонки с Кубка IBU), второй – Ирина Старых, третий – Кристина Резцова, четвертый – Екатерина Юрлова. Светлана Миронова, как видите, не бежит.

Общий зачет Кубка мира

1. Мартен Фуркад (Франция) – 447

2. Симон Дестье – 392

3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 382

4. Йоханнес Бе (Норвегия) – 374

5. Александр Логинов (Россия) – 359

...11. Матвей Елисеев (Россия) – 281

Оставшиеся гонки этапа

17 января, пятница

16.30 (мск). Эстафета 4х6 км. Женщины

18 января, суббота

16.15. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

19 января, воскресенье

14.15. Гонка преследования 10 км. Женщины

16.30. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины