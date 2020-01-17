Отмучились… Россиянки – лишь 11-е в эстафете - Советский спорт
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17 января 2020 19:27БиатлонМысин Николай

Отмучились… Россиянки – лишь 11-е в эстафете

Женская сборная России провалила эстафету в Рупольдинге. При хорошей стрельбе (всего шесть доппатронов), наша четверка не попала в топ-10. Причина – отсутствие скорости. У всех без исключения спортсменок.

- Что случилось на лежке? Да ничего особенного – долгое время не могла вставить доппатрон. Так бывает. Куда веселее получилось на стойке. Вы не видели? – спросила Кристина Резцова в эфире «Матч ТВ».

- Нет.
- Я встала на изготовку и увидела, что соперница справа стала стрелять по моей установке. Даже закрыла две мишени. Я попала в последние три и два оставшихся патрона просто выпустила в сторону установки. По правилам с рубежа нельзя уходить, не сделав пять выстрелов. В общем, получилось забавно.

Такой вот интересный, необычный эпизод, чуть скрасивший нам эту гонку. И давший повод улыбнуться, порадоваться за внезапную помощь, откуда не ждали. Пришла она, как оказалось, от белоруски Анны Солы, которая на том рубеже в итоге закрыла аж семь мишеней, не промахнувшись ни разу. Но из-за такой необычной (хотя и не исключительно редкой) ошибки ей все равно пришлось использовать два доппатрона, потеряв время.

Вот только все это несильно повлияло на выступление россиянок в целом. И поводов для веселья у нас, на самом деле, не было.

ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ ПАВЛОВОЙ

Падение результатов, начавшись в Анси, затем продолжилось в Оберхофе и вышло на какой-то новый уровень в Рупольдинге. Оно касается и мужской сборной, но на примере женской особо заметно. В спринте наши спортсменки провалились по всем статьям – ни одна девушка не попала в топ-30! Стрельба-то нормальная, но скорость…. На уровне Кубка IBU. Светлана Миронова даже не отобралась в пасьют, а лучшей стала Куклина, занявшая 36-ю позицию. Надеяться, что в эстафете россиянки прибавят, не приходилось. Проблемы не в лыжах. По крайней мере, не только в них. Даже с плохой текстурой и не лучшей смазкой нельзя проигрывать по 2 минуты в спринте ходом! И вряд ли за два дня вернуть спортсменок в форму представлялось возможным.

Так что тренерский штаб пошел на новые риски. Или не риски, а просто решил – терять нечего… И в эстафетную четверку включил необычный состав. Оставили вне игры Куклину и Поршневу. Не заявили на старт и Миронову – хотя, казалось бы, почему? Ей единственной из всей основы не бежать в воскресенье преследование, так смысл Свете экономить силы? Зато специально вызвали Евгению Павлову.

- Я только прилетела, распаковала вещи, и тут звонок – собирайся в Рупольдинг. Ну что ж, собралась – и поехала, - рассказала спортсменка.

На что был расчет, никто толком не понял. У Павловой отличная стрельба, но вот ее функциональная готовность оставляется желать много лучшего. При этом именно Евгению (не бежавшую в Рупольдинге спринт) ставят на первый этап эстафеты. Дальше – Ирина Старых, Кристина Резцова и Екатерина Юрлова-Перхт. Надо ли говорить, что ни одна из девушек не смогла сделать чудо? И прыгнуть выше головы?

НЕ ОБОГНАТЬ ДАЖЕ АМЕРИКУ

Павлова отстрелялась отлично! Да, с одним доппатроном, но это – не так много. При этом, работала на рубежах очень быстро, укладываясь в 30 секунд. Только на финише проиграла Италии (лидеру) без малого минуту. И половину из нее – на заключительном круге.

- Бежала, как могла. Не стояла, работала. На что была готова, то и продемонстрировала, - вздохнула Евгения. К которой, собственно, претензий нет.

Забавно, но в этот момент команда России на 13-м месте идет рядом с норвежками и шведками. Их-то как раз подвела стрельба. Тем не менее, значит – не все для нас потеряно? На финише Норвегия будет первой. Швеция – пятой. Россия… Только 11-й.

И это – при почти идеальной стрельбе! Но не бегут ни Старых, ни Резцова, ни Юрлова. Всего шесть доппатронов и без штрафных кругов – это отличный результат! Лучше – лишь у швейцарок (4 промаха и бронза в итоге) и Китая (3 промаха). При этом отставание – 2,5 минуты. А впереди – и США (с одним штрафным кругом). И тот же Китай. И Германия (уже с двумя кругами!). Причем немки – четвертые. Поскольку ход у них есть. А вот у россиянок – отсутствует в принципе.

- Не знаю, почему так вышло. К лыжам претензий нет – спасибо сервисной бригаде. Но на трассе пришлось тяжело. Первый круг был как финишный – сил совсем не хватало, - призналась Старых. И, видимо, в таком же состоянии находились и все остальные.

Кстати, 11-е место – наш худший результат за три года. В Пхенчхане-2017, на предолимпийской неделе, россиянки остались 12-ми. Но знаете, что страшно? Глядя на выступление сборной на последних этапах есть тревожное ощущение, что это еще не предел. И дальше может стать гораздо хуже…

Кубок мира. 5-й этап. Рупольдинг (Германия)

Эстафета 4х6 км. Женщины

Стрельба

Ход

Финиш

1

Норвегия

0+9 (0+3 0+2 0+2 0+2)

1 (1:00.43,4)

1:08.46,4

2

Франция

0+8 (0+1 0+2 0+2 0+3)

2 (+15,0)

+10,7

3

Швейцария

0+4 (0+1 0+3 0+0 0+0)

6 (+1.02,5)

+20,7

4

Германия

2+4 (0+1 0+0 2+3 0+0)

3 (+25,1)

+31,7

5

Швеция

0+11 (0+3 0+2 0+2 0+4)

4 (+31,7)

+54,3

11

Россия

0+6 (0+1 0+1 0+2 0+2)

13 (+2.37,0)

+2.33,8

Сборная России по этапам

1 (лежа)

Место

2 (стоя)

Место

Ход

Финиш

1

Павлова

0+0

4 (+4,5)

0+1

11 (+21,8)

21 (+50,9)

15 (+57,4)

2

Старых

0+0

15 (+1.03,4)

0+1

12 (+58,1)

9 (+15,0)

9 (+50,9)

3

Резцова

0+2

12 (+1.18,0)

0+0

11 (+1.09,7)

11 (+1.00,1)

9 (+1.21,4)

4

Юрлова-Перхт

0+0

9 (+1.32,6)

0+2

11 (+2.14,7)

13 (+1.26,7)

11 (+2.33,8)

Оставшиеся гонки этапа

18 января, суббота

16.15 (мск). Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

19 января, воскресенье

14.15. Гонка преследования 10 км. Женщины
16.30. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины

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