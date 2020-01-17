Отмучились… Россиянки – лишь 11-е в эстафете

- Что случилось на лежке? Да ничего особенного – долгое время не могла вставить доппатрон. Так бывает. Куда веселее получилось на стойке. Вы не видели? – спросила Кристина Резцова в эфире «Матч ТВ».
- Нет.
- Я встала на изготовку и увидела, что соперница справа стала стрелять по моей установке. Даже закрыла две мишени. Я попала в последние три и два оставшихся патрона просто выпустила в сторону установки. По правилам с рубежа нельзя уходить, не сделав пять выстрелов. В общем, получилось забавно.
Такой вот интересный, необычный эпизод, чуть скрасивший нам эту гонку. И давший повод улыбнуться, порадоваться за внезапную помощь, откуда не ждали. Пришла она, как оказалось, от белоруски Анны Солы, которая на том рубеже в итоге закрыла аж семь мишеней, не промахнувшись ни разу. Но из-за такой необычной (хотя и не исключительно редкой) ошибки ей все равно пришлось использовать два доппатрона, потеряв время.
Вот только все это несильно повлияло на выступление россиянок в целом. И поводов для веселья у нас, на самом деле, не было.
Падение результатов, начавшись в Анси, затем продолжилось в Оберхофе и вышло на какой-то новый уровень в Рупольдинге. Оно касается и мужской сборной, но на примере женской особо заметно. В спринте наши спортсменки провалились по всем статьям – ни одна девушка не попала в топ-30! Стрельба-то нормальная, но скорость…. На уровне Кубка IBU. Светлана Миронова даже не отобралась в пасьют, а лучшей стала Куклина, занявшая 36-ю позицию. Надеяться, что в эстафете россиянки прибавят, не приходилось. Проблемы не в лыжах. По крайней мере, не только в них. Даже с плохой текстурой и не лучшей смазкой нельзя проигрывать по 2 минуты в спринте ходом! И вряд ли за два дня вернуть спортсменок в форму представлялось возможным.
Так что тренерский штаб пошел на новые риски. Или не риски, а просто решил – терять нечего… И в эстафетную четверку включил необычный состав. Оставили вне игры Куклину и Поршневу. Не заявили на старт и Миронову – хотя, казалось бы, почему? Ей единственной из всей основы не бежать в воскресенье преследование, так смысл Свете экономить силы? Зато специально вызвали Евгению Павлову.
- Я только прилетела, распаковала вещи, и тут звонок – собирайся в Рупольдинг. Ну что ж, собралась – и поехала, - рассказала спортсменка.
На что был расчет, никто толком не понял. У Павловой отличная стрельба, но вот ее функциональная готовность оставляется желать много лучшего. При этом именно Евгению (не бежавшую в Рупольдинге спринт) ставят на первый этап эстафеты. Дальше – Ирина Старых, Кристина Резцова и Екатерина Юрлова-Перхт. Надо ли говорить, что ни одна из девушек не смогла сделать чудо? И прыгнуть выше головы?
Павлова отстрелялась отлично! Да, с одним доппатроном, но это – не так много. При этом, работала на рубежах очень быстро, укладываясь в 30 секунд. Только на финише проиграла Италии (лидеру) без малого минуту. И половину из нее – на заключительном круге.
- Бежала, как могла. Не стояла, работала. На что была готова, то и продемонстрировала, - вздохнула Евгения. К которой, собственно, претензий нет.
Забавно, но в этот момент команда России на 13-м месте идет рядом с норвежками и шведками. Их-то как раз подвела стрельба. Тем не менее, значит – не все для нас потеряно? На финише Норвегия будет первой. Швеция – пятой. Россия… Только 11-й.
И это – при почти идеальной стрельбе! Но не бегут ни Старых, ни Резцова, ни Юрлова. Всего шесть доппатронов и без штрафных кругов – это отличный результат! Лучше – лишь у швейцарок (4 промаха и бронза в итоге) и Китая (3 промаха). При этом отставание – 2,5 минуты. А впереди – и США (с одним штрафным кругом). И тот же Китай. И Германия (уже с двумя кругами!). Причем немки – четвертые. Поскольку ход у них есть. А вот у россиянок – отсутствует в принципе.
- Не знаю, почему так вышло. К лыжам претензий нет – спасибо сервисной бригаде. Но на трассе пришлось тяжело. Первый круг был как финишный – сил совсем не хватало, - призналась Старых. И, видимо, в таком же состоянии находились и все остальные.
Кстати, 11-е место – наш худший результат за три года. В Пхенчхане-2017, на предолимпийской неделе, россиянки остались 12-ми. Но знаете, что страшно? Глядя на выступление сборной на последних этапах есть тревожное ощущение, что это еще не предел. И дальше может стать гораздо хуже…
Кубок мира. 5-й этап. Рупольдинг (Германия)
Эстафета 4х6 км. Женщины
Стрельба
Ход
Финиш
1
Норвегия
0+9 (0+3 0+2 0+2 0+2)
1 (1:00.43,4)
1:08.46,4
2
Франция
0+8 (0+1 0+2 0+2 0+3)
2 (+15,0)
+10,7
3
Швейцария
0+4 (0+1 0+3 0+0 0+0)
6 (+1.02,5)
+20,7
4
Германия
2+4 (0+1 0+0 2+3 0+0)
3 (+25,1)
+31,7
5
Швеция
0+11 (0+3 0+2 0+2 0+4)
4 (+31,7)
+54,3
…11
Россия
0+6 (0+1 0+1 0+2 0+2)
13 (+2.37,0)
+2.33,8
Сборная России по этапам
1 (лежа)
Место
2 (стоя)
Место
Ход
Финиш
1
Павлова
0+0
4 (+4,5)
0+1
11 (+21,8)
21 (+50,9)
15 (+57,4)
2
Старых
0+0
15 (+1.03,4)
0+1
12 (+58,1)
9 (+15,0)
9 (+50,9)
3
Резцова
0+2
12 (+1.18,0)
0+0
11 (+1.09,7)
11 (+1.00,1)
9 (+1.21,4)
4
Юрлова-Перхт
0+0
9 (+1.32,6)
0+2
11 (+2.14,7)
13 (+1.26,7)
11 (+2.33,8)
Оставшиеся гонки этапа
18 января, суббота
16.15 (мск). Эстафета 4х7,5 км. Мужчины
19 января, воскресенье
14.15. Гонка преследования 10 км. Женщины
16.30. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины