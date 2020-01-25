В чем России нет равных? Мы можем проиграть минуту на любой дистанции

К последним перед чемпионатом мира смешанным эстафетам сборная России отнеслась, пожалуй, серьезней всех. У других команд обе сегодняшние гонки пропускали Фуркад и Экхофф, Вирер и Херрманн, Оберг и Пайффер, Улсбю и Долль. Наши же заявили всех…скажем так-сильнейших на данный момент. Какие-то вопросы могли возникнуть разве что по отсутствию Гараничева, но и здесь определенная логика в выборе тренеров была: Эдуард Латыпов лучше показал себя в позавчерашней «индивидуалкке», в том числе - в стрельбе, которая в спринтерской одиночной эстафете, некогда срисованной IВU с рождественской гонки в Гельзенкирхене, особенно важна. Здесь отыгрываться после промахов толком негде, длина круга - всего то полтора километра.
Роль стартеров в порядке политкорректной очередности в Поклюке перешла к мужчинам (это второй подобный случай на Кубке мира после этапа в Солт-Лейк-Сити почти годичной давности). И героический Латыпов ринулся в борьбу так яростно, что... упал после столкновения на первом же вираже. Хорошо хоть сумел удержаться в хвосте пелотона.
Впрочем, ненадолго - до первого огневого рубежа, где он дважды лазил за дополнительными патронами и поймал отставание в полминуты. В такой гонке это, мягко говоря, многовато.
Дальше все пошло по привычному для наших эстафет нынешнего сезона сценарию. Латыпов, а затем и Кристина Резцова всякий раз бросались в погоню, очертя голову, немного сокращали разрыв, но потом , задохнувшись,мазали на рубежах и проваливались все глубже . А под конец из-за этих постоянных рывков им стало нечем и догонять. Просто силы закончились. Латыпов к тому же вторично угодил в курьезный переплет: убегая со стрельбища, впопыхах уронил палку. Пришлось возвращаться.
В итоге наши мучения закончились почетным 13-м местом в минуте с лишним позади победителей изФранции ЭмильенаЖакелена и АнаисБескон. Женская сборная России выпала из первой пятерки Кубка наций, дающей максимальную квоту на следующий сезон. А для команды в целом это уже 23-я подряд безмедальная гонка Кубка мира. Попытку №24 сегодня вечером предпримет классическая смешанная эстафета в следующем составе: Матвей Елисеев, Александр Логинов, Лариса Куклина и Ирина Старых.
Кубок мира. 6-й этап. Поклюка (Словения)
Одиночная смешанная эстафета
Стрельба
Ход
Финиш
1
Франция
0+5 (0+0 0+1 0+3 0+1)
1 (30.39,1)
38.33,4
2
Эстония
0+3 (0+0 0+1 0+2 0+0)
8 (+34,2)
+5,9
3
Австрия
0+6 (0+2 0+3 0+0 0+1)
4 (+21,0)
+12,1
4
Канада
0+6 (0+2 0+1 0+3 0+0)
6 (+27,2)
+16,0
5
Украина
1+4(0+0 1+3 0+0 0+1)
9 (+34,9)
+28,8
…10
Норвегия
0+7 (0+0 0+2 0+1 0+4)
13 (+47,6)
+48,9
…11
Германия
0+6(0+0 0+4 0+1 0+1)
11 (+42,0)
+49,1
…13
Россия
0+10(0+3 0+1 0+3 0+3)
12 (+45,2)
+1.18,5
Сборная России по этапам
1 (лежа)
Место
2 (стоя)
Место
Ход
Финиш
1
Латыпов
0+2
17 (+25,6)
0+1
14 (+35,2)
15 (+15,7)
14 (+35,2)
2
Резцова
0+0
9 (+28,8)
0+1
7 (+25,7)
8 (+6,6)
7 (+25,7)
3
Латыпов
0+2
12 (+41,8)
0+1
12 (+54,1)
7 (+10,8)
12 (+54,1)
4
Резцова
0+2
14 (+57,6)
0+1
13 (+1.11,7)
14 (+21,5)
13 (+1.18,5)