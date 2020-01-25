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25 января 2020 16:54БиатлонТигай Лев

В чем России нет равных? Мы можем проиграть минуту на любой дистанции

Очередная провальная гонка нашей сборной на Кубке мира. В одиночной смешанной эстафете Эдуард Латыпов и Кристина Резцова финишировали 13-ми.

К последним перед чемпионатом мира смешанным эстафетам сборная России отнеслась, пожалуй, серьезней всех. У других команд обе сегодняшние гонки пропускали Фуркад и Экхофф, Вирер и Херрманн, Оберг и Пайффер, Улсбю и Долль. Наши же заявили всех…скажем так-сильнейших на данный момент. Какие-то вопросы могли возникнуть разве что по отсутствию Гараничева, но и здесь определенная логика в выборе тренеров была: Эдуард Латыпов лучше показал себя в позавчерашней «индивидуалкке», в том числе - в стрельбе, которая в спринтерской одиночной эстафете, некогда срисованной IВU с рождественской гонки в Гельзенкирхене, особенно важна. Здесь отыгрываться после промахов толком негде, длина круга - всего то полтора километра.

Роль стартеров в порядке политкорректной очередности в Поклюке перешла к мужчинам (это второй подобный случай на Кубке мира после этапа в Солт-Лейк-Сити почти годичной давности). И героический Латыпов ринулся в борьбу так яростно, что... упал после столкновения на первом же вираже. Хорошо хоть сумел удержаться в хвосте пелотона.

Впрочем, ненадолго - до первого огневого рубежа, где он дважды лазил за дополнительными патронами и поймал отставание в полминуты. В такой гонке это, мягко говоря, многовато.

Дальше все пошло по привычному для наших эстафет нынешнего сезона сценарию. Латыпов, а затем и Кристина Резцова всякий раз бросались в погоню, очертя голову, немного сокращали разрыв, но потом , задохнувшись,мазали на рубежах и проваливались все глубже . А под конец из-за этих постоянных рывков им стало нечем и догонять. Просто силы закончились. Латыпов к тому же вторично угодил в курьезный переплет: убегая со стрельбища, впопыхах уронил палку. Пришлось возвращаться.

В итоге наши мучения закончились почетным 13-м местом в минуте с лишним позади победителей изФранции ЭмильенаЖакелена и АнаисБескон. Женская сборная России выпала из первой пятерки Кубка наций, дающей максимальную квоту на следующий сезон. А для команды в целом это уже 23-я подряд безмедальная гонка Кубка мира. Попытку №24 сегодня вечером предпримет классическая смешанная эстафета в следующем составе: Матвей Елисеев, Александр Логинов, Лариса Куклина и Ирина Старых.

Кубок мира. 6-й этап. Поклюка (Словения)

Одиночная смешанная эстафета

Стрельба

Ход

Финиш

1

Франция

0+5 (0+0 0+1 0+3 0+1)

1 (30.39,1)

38.33,4

2

Эстония

0+3 (0+0 0+1 0+2 0+0)

8 (+34,2)

+5,9

3

Австрия

0+6 (0+2 0+3 0+0 0+1)

4 (+21,0)

+12,1

4

Канада

0+6 (0+2 0+1 0+3 0+0)

6 (+27,2)

+16,0

5

Украина

1+4(0+0 1+3 0+0 0+1)

9 (+34,9)

+28,8

…10

Норвегия

0+7 (0+0 0+2 0+1 0+4)

13 (+47,6)

+48,9

…11

Германия

0+6(0+0 0+4 0+1 0+1)

11 (+42,0)

+49,1

…13

Россия

0+10(0+3 0+1 0+3 0+3)

12 (+45,2)

+1.18,5

Сборная России по этапам

1 (лежа)

Место

2 (стоя)

Место

Ход

Финиш

1

Латыпов

0+2

17 (+25,6)

0+1

14 (+35,2)

15 (+15,7)

14 (+35,2)

2

Резцова

0+0

9 (+28,8)

0+1

7 (+25,7)

8 (+6,6)

7 (+25,7)

3

Латыпов

0+2

12 (+41,8)

0+1

12 (+54,1)

7 (+10,8)

12 (+54,1)

4

Резцова

0+2

14 (+57,6)

0+1

13 (+1.11,7)

14 (+21,5)

13 (+1.18,5)

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