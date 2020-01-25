В чем России нет равных? Мы можем проиграть минуту на любой дистанции

К последним перед чемпионатом мира смешанным эстафетам сборная России отнеслась, пожалуй, серьезней всех. У других команд обе сегодняшние гонки пропускали Фуркад и Экхофф, Вирер и Херрманн, Оберг и Пайффер, Улсбю и Долль. Наши же заявили всех…скажем так-сильнейших на данный момент. Какие-то вопросы могли возникнуть разве что по отсутствию Гараничева, но и здесь определенная логика в выборе тренеров была: Эдуард Латыпов лучше показал себя в позавчерашней «индивидуалкке», в том числе - в стрельбе, которая в спринтерской одиночной эстафете, некогда срисованной IВU с рождественской гонки в Гельзенкирхене, особенно важна. Здесь отыгрываться после промахов толком негде, длина круга - всего то полтора километра.

Роль стартеров в порядке политкорректной очередности в Поклюке перешла к мужчинам (это второй подобный случай на Кубке мира после этапа в Солт-Лейк-Сити почти годичной давности). И героический Латыпов ринулся в борьбу так яростно, что... упал после столкновения на первом же вираже. Хорошо хоть сумел удержаться в хвосте пелотона.

Впрочем, ненадолго - до первого огневого рубежа, где он дважды лазил за дополнительными патронами и поймал отставание в полминуты. В такой гонке это, мягко говоря, многовато.

Дальше все пошло по привычному для наших эстафет нынешнего сезона сценарию. Латыпов, а затем и Кристина Резцова всякий раз бросались в погоню, очертя голову, немного сокращали разрыв, но потом , задохнувшись,мазали на рубежах и проваливались все глубже . А под конец из-за этих постоянных рывков им стало нечем и догонять. Просто силы закончились. Латыпов к тому же вторично угодил в курьезный переплет: убегая со стрельбища, впопыхах уронил палку. Пришлось возвращаться.

В итоге наши мучения закончились почетным 13-м местом в минуте с лишним позади победителей изФранции ЭмильенаЖакелена и АнаисБескон. Женская сборная России выпала из первой пятерки Кубка наций, дающей максимальную квоту на следующий сезон. А для команды в целом это уже 23-я подряд безмедальная гонка Кубка мира. Попытку №24 сегодня вечером предпримет классическая смешанная эстафета в следующем составе: Матвей Елисеев, Александр Логинов, Лариса Куклина и Ирина Старых.

Кубок мира. 6-й этап. Поклюка (Словения)

Одиночная смешанная эстафета

Стрельба Ход Финиш 1 Франция 0+5 (0+0 0+1 0+3 0+1) 1 (30.39,1) 38.33,4 2 Эстония 0+3 (0+0 0+1 0+2 0+0) 8 (+34,2) +5,9 3 Австрия 0+6 (0+2 0+3 0+0 0+1) 4 (+21,0) +12,1 4 Канада 0+6 (0+2 0+1 0+3 0+0) 6 (+27,2) +16,0 5 Украина 1+4(0+0 1+3 0+0 0+1) 9 (+34,9) +28,8 …10 Норвегия 0+7 (0+0 0+2 0+1 0+4) 13 (+47,6) +48,9 …11 Германия 0+6(0+0 0+4 0+1 0+1) 11 (+42,0) +49,1 …13 Россия 0+10(0+3 0+1 0+3 0+3) 12 (+45,2) +1.18,5

Сборная России по этапам