Названы пять причин неудач российских биатлонистов

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев накануне ЧМ-2020 назвал пять основных причин неудач сборной России в нынешнем сезоне.

ЛЫЖИ ОДОЛЖИЛИ, ПАТРОНЫ И СМАЗКУ ПОМЕНЯЛИ

Начал свое выступление глава СБР с успехов российских юниоров и юношей на недавних юношеской Олимпиаде и первенстве мира. Он напомнил, что молодые российские биатлонисты поделили первое место в общекомандном зачете с норвежцами. Но все же журналисты ждали не этого, а хотели услышать от главного биатлонного начальника причины неудачного сезона нашей первой сборной, учитывая, что в четверг в Антхольтце стартует чемпионат мира. И Драчев перешел к главному.

Он заявил, что руководство СБР внимательно проанализировало выступление наших биатлонистов, особенно на посленовогодних этапах Кубка мира. И назвал пять причин, которые помешали россиянам за 26 последних гонок завоевать хотя бы одну медаль.

– Мы разобрались в причинах неубедительного выступления наших биатлонистов и проанализировали, почему такой прорыв сделали две команды – Норвегия и Франция, – заявил глава СБР. – Сейчас мы работаем над тем, чтобы преодолеть это отставание.

Итак, пять причин неудач и способы их решения от Владимира Драчева.

Причина № 1 – лыжи. Эта проблема была решена с помощью Федерации лыжных гонок России, которая предоставила СБР 25 пар лыж. Эти лыжи обкатывались и доводились до нужной кондиции в Эстонии. После чего были переправлены в расположение биатлонной сборной.

Причина № 2 – сервис. Перед чемпионатом мира сервис-бригаду укрепили двумя специалистами плюс еще двое сервисменов из команды, выступающей на Кубке IBU, отправились в расположение первой сборной. Таким образом, сервис-бригада на ЧМ составит девять человек.

Было также немало нареканий по шлифт-машине. И здесь опять на помощь биатлонистам пришли лыжники. В Федерации лыжного спорта подготовили и полностью укомплектовали для биатлонной сборной шлиф-машину.

Причина № 3 – смазочные материалы. Их СБР приобретал в России. По словам Владимира Драчева, они были удивлены, что эти мази и парафины по своему составу и качеству сильно отличались в худшую сторону от тех, что предлагают поставщики на этапах Кубка мира. В данный момент СБР занимается приобретением этих смазочных материалов.

Причина № 4 – патроны. Были претензии к их качеству, поэтому техническая бригада отстреляла и подготовила для сборной партию патронов новой серии.

Причина № 5 – винтовки. Спортсмены высказывали нарекания к их работе, поэтому на винтовках некоторых сборников были заменены стволы.

На вопрос, почему только сейчас встали эти проблемы, Владимир Драчев ответил, что впервые они увидели сильное отставание наших биатлонистов от лидеров из-за работы лыж на этапе в Анси. После этого стали анализировать причины. Глава СБР выразил надежду, что если все вышеназванные причины будут устранены, то отставание наших биатлонистов от лидеров можно будет свести на нет.

«МЫ УЖЕ ДОЛЖНЫ IBU 1 МИЛЛИОН ЕВРО»

Спикеру был задан и вопрос не совсем по теме пресс-конференции, но крайне важный – о взаимодействии СБР со специальной комиссией Международного союза биатлонистов по вопросу восстановления СБР в правах.

Владимир Драчев посетовал, что с восстановлением нет ясности. СБР выполняет все требования комиссии – например, выплачивает приличные штрафы. Вот только за что – Драчев пока сказать затруднился.

– Мы провели работу в хорошей обстановке с комиссией IBU, но по результатам этих встреч у меня остается много вопросов, – посетовал Драчев. – Комиссия была создана сразу после конгресса в 2018 году. Мы с ноября 2018 года совещаемся, проводим разные обсуждения критериев, которые необходимо выполнить СБР для полного восстановления в правах. Но в настоящий момент той конструктивной работы я не вижу, вижу только ухудшения.

Драчев признался, что с каждым приездом комиссии долги СБР только увеличиваются.

– Например, в октябре долг СБР перед IBU составил 150 тысяч евро. Нам говорили: «Заплатите эту сумму и будете восстановлены в правах», – поделился проблемой глава СБР. – Но, заплатив 240 тысяч, мы на сегодняшний момент должны еще 356 тысяч евро. Эта сумма постоянно увеличивается непонятно почему.

– Я хотел бы задать много вопросов руководству Международного союза биатлонистов. Мы уже должны в районе 1 млн евро, это наводит на мысли, что мы выбраны в качестве той федерации, которая постоянно что-то должна оплачивать, только непонятно что. Будем встречаться и разговаривать на чемпионате мира. Без конца и края это не может продолжаться, мы должны идти навстречу друг другу, а не отдаляться, – подытожил президент СБР.

На вопрос, за что СБР должен заплатить IBU еще 356 тысяч евро, Владимир Драчев ответил, что они получили все документы и сейчас с ними разбираются. Он заметил лишь, что перечень довольно большой, и предположил, что это долги СБР перед IBU за предыдущие несколько лет.

Драчев посетовал, что эту сумму можно было бы использовать с большой пользой для российского биатлона. Например, полностью обеспечить всем необходимым еще одну сборную команду, а также помочь с оборудованием, оружием и инвентарем регионам.

Затем главу СБР вернули к проблеме подготовки резервов.

– Вы вначале рассказывали, какие наши юниоры молодцы. Но статистика показывает, что за последние 10 лет юниоры выиграли 56 золотых медалей на чемпионатах мира, а первая сборная только пять. При этом у Норвегии, Франции, Германии примерное соотношение в районе 30 к 30. Как вы намерены поменять эту печальную для нас статистику?

– Анализируя отставание, которое получилось в этом сезоне, мы пришли к выводу, что от мировых лидеров мы сильно отстаем в технической части. О чем я говорил выше, – напомнил Владимир Драчев. – В рамках импортозамещения нам необходимо усилить ствол винтовки, приблизиться к лидерам по качеству порошков, парафинов. Если вы заметили, сразу после финиша иностранцы не показывают свои лыжи, а тут же отдают их сервисменам. Те уносят лыжи, а спортсменам вручают другую пару, которая покрыта толстым слоем парафина, что невозможно ничего рассмотреть.

Почему же тогда наши юниоры не проигрывают тем же норвежцам и немцам? На это последовал ответ, что техническое оснащение юношеской сборной России сопоставимо с техническим оснащением конкурентов. А вот у первых команд этих стран техническое оснащение на гораздо более высоком уровне. Если же сравнивать выступление наших юниоров и их главных конкурентов на последнем чемпионате мира, то в стрельбе и скорости россияне им не уступали.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ НА ЧМ-2020

Владимир Драчев назвал состав сборной России

Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Кирилл Стрельцов.

Также рассматривается кандидатура Саида Каримуллы Халили.

Женщины: Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Ирина Старых.

Практически согласована и кандидатура Екатерины Глазыриной. Также к сборной на ЧМ может подключиться Ульяна Кайшева.