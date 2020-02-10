Названы пять причин неудач российских биатлонистов

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев накануне ЧМ-2020 назвал пять основных причин неудач сборной России в нынешнем сезоне.
Начал свое выступление глава СБР с успехов российских юниоров и юношей на недавних юношеской Олимпиаде и первенстве мира. Он напомнил, что молодые российские биатлонисты поделили первое место в общекомандном зачете с норвежцами. Но все же журналисты ждали не этого, а хотели услышать от главного биатлонного начальника причины неудачного сезона нашей первой сборной, учитывая, что в четверг в Антхольтце стартует чемпионат мира. И Драчев перешел к главному.
Он заявил, что руководство СБР внимательно проанализировало выступление наших биатлонистов, особенно на посленовогодних этапах Кубка мира. И назвал пять причин, которые помешали россиянам за 26 последних гонок завоевать хотя бы одну медаль.
– Мы разобрались в причинах неубедительного выступления наших биатлонистов и проанализировали, почему такой прорыв сделали две команды – Норвегия и Франция, – заявил глава СБР. – Сейчас мы работаем над тем, чтобы преодолеть это отставание.
Итак, пять причин неудач и способы их решения от Владимира Драчева.
Причина № 1 – лыжи. Эта проблема была решена с помощью Федерации лыжных гонок России, которая предоставила СБР 25 пар лыж. Эти лыжи обкатывались и доводились до нужной кондиции в Эстонии. После чего были переправлены в расположение биатлонной сборной.
Причина № 2 – сервис. Перед чемпионатом мира сервис-бригаду укрепили двумя специалистами плюс еще двое сервисменов из команды, выступающей на Кубке IBU, отправились в расположение первой сборной. Таким образом, сервис-бригада на ЧМ составит девять человек.
Было также немало нареканий по шлифт-машине. И здесь опять на помощь биатлонистам пришли лыжники. В Федерации лыжного спорта подготовили и полностью укомплектовали для биатлонной сборной шлиф-машину.
Причина № 3 – смазочные материалы. Их СБР приобретал в России. По словам Владимира Драчева, они были удивлены, что эти мази и парафины по своему составу и качеству сильно отличались в худшую сторону от тех, что предлагают поставщики на этапах Кубка мира. В данный момент СБР занимается приобретением этих смазочных материалов.
Причина № 4 – патроны. Были претензии к их качеству, поэтому техническая бригада отстреляла и подготовила для сборной партию патронов новой серии.
Причина № 5 – винтовки. Спортсмены высказывали нарекания к их работе, поэтому на винтовках некоторых сборников были заменены стволы.
На вопрос, почему только сейчас встали эти проблемы, Владимир Драчев ответил, что впервые они увидели сильное отставание наших биатлонистов от лидеров из-за работы лыж на этапе в Анси. После этого стали анализировать причины. Глава СБР выразил надежду, что если все вышеназванные причины будут устранены, то отставание наших биатлонистов от лидеров можно будет свести на нет.
Спикеру был задан и вопрос не совсем по теме пресс-конференции, но крайне важный – о взаимодействии СБР со специальной комиссией Международного союза биатлонистов по вопросу восстановления СБР в правах.
Владимир Драчев посетовал, что с восстановлением нет ясности. СБР выполняет все требования комиссии – например, выплачивает приличные штрафы. Вот только за что – Драчев пока сказать затруднился.
– Мы провели работу в хорошей обстановке с комиссией IBU, но по результатам этих встреч у меня остается много вопросов, – посетовал Драчев. – Комиссия была создана сразу после конгресса в 2018 году. Мы с ноября 2018 года совещаемся, проводим разные обсуждения критериев, которые необходимо выполнить СБР для полного восстановления в правах. Но в настоящий момент той конструктивной работы я не вижу, вижу только ухудшения.
Драчев признался, что с каждым приездом комиссии долги СБР только увеличиваются.
– Например, в октябре долг СБР перед IBU составил 150 тысяч евро. Нам говорили: «Заплатите эту сумму и будете восстановлены в правах», – поделился проблемой глава СБР. – Но, заплатив 240 тысяч, мы на сегодняшний момент должны еще 356 тысяч евро. Эта сумма постоянно увеличивается непонятно почему.
– Я хотел бы задать много вопросов руководству Международного союза биатлонистов. Мы уже должны в районе 1 млн евро, это наводит на мысли, что мы выбраны в качестве той федерации, которая постоянно что-то должна оплачивать, только непонятно что. Будем встречаться и разговаривать на чемпионате мира. Без конца и края это не может продолжаться, мы должны идти навстречу друг другу, а не отдаляться, – подытожил президент СБР.
На вопрос, за что СБР должен заплатить IBU еще 356 тысяч евро, Владимир Драчев ответил, что они получили все документы и сейчас с ними разбираются. Он заметил лишь, что перечень довольно большой, и предположил, что это долги СБР перед IBU за предыдущие несколько лет.
Драчев посетовал, что эту сумму можно было бы использовать с большой пользой для российского биатлона. Например, полностью обеспечить всем необходимым еще одну сборную команду, а также помочь с оборудованием, оружием и инвентарем регионам.
Затем главу СБР вернули к проблеме подготовки резервов.
– Вы вначале рассказывали, какие наши юниоры молодцы. Но статистика показывает, что за последние 10 лет юниоры выиграли 56 золотых медалей на чемпионатах мира, а первая сборная только пять. При этом у Норвегии, Франции, Германии примерное соотношение в районе 30 к 30. Как вы намерены поменять эту печальную для нас статистику?
– Анализируя отставание, которое получилось в этом сезоне, мы пришли к выводу, что от мировых лидеров мы сильно отстаем в технической части. О чем я говорил выше, – напомнил Владимир Драчев. – В рамках импортозамещения нам необходимо усилить ствол винтовки, приблизиться к лидерам по качеству порошков, парафинов. Если вы заметили, сразу после финиша иностранцы не показывают свои лыжи, а тут же отдают их сервисменам. Те уносят лыжи, а спортсменам вручают другую пару, которая покрыта толстым слоем парафина, что невозможно ничего рассмотреть.
Почему же тогда наши юниоры не проигрывают тем же норвежцам и немцам? На это последовал ответ, что техническое оснащение юношеской сборной России сопоставимо с техническим оснащением конкурентов. А вот у первых команд этих стран техническое оснащение на гораздо более высоком уровне. Если же сравнивать выступление наших юниоров и их главных конкурентов на последнем чемпионате мира, то в стрельбе и скорости россияне им не уступали.
Владимир Драчев назвал состав сборной России
Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Кирилл Стрельцов.
Также рассматривается кандидатура Саида Каримуллы Халили.
Женщины: Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Ирина Старых.
Практически согласована и кандидатура Екатерины Глазыриной. Также к сборной на ЧМ может подключиться Ульяна Кайшева.