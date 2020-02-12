Анфиса Резцова: Реально выиграть медали только в эстафетах

«НА РЕБЯТ ДАВИТ ДОПИНГОВЫЙ СКАНДАЛ»

- Что происходит с нашей биатлонной сборной – как провалились на 3-м этапе в Анси, так все и пошло наперекосяк? – первый вопрос Резцовой.

- У меня нет ответа. Я общаюсь с дочерью (Кристина Резцова – членсборной России. – Прим. ред.), отвечает: у них все хорошо, все идет по плану. Говорю Кристине: «Вы проигрываете две минуты соперницам, и это у вас называется по плану?!». У нее сразу стальные нотки в голосе: все хорошо, все по плану.

На днях общалась с нашим знаменитым тренером Александром Васильевичем Приваловым. Он высказал предположение, что в свое время мы просто пахали по-черному, поэтому показывали результаты. Сейчас современные роллеры сами везут. На них на летних сборах можно накрутить большой объем, при этом особо не напрягаясь.

Разговаривала я и с тренерами. Анатолий Хованцев отвечает то же самое: «Все по плану». Виталий Норицын улыбается: мол, все хорошо.

- То есть, причины неудач в первой половине сезона не ясны?

- На данный момент у меня нет объяснения. Правда, есть еще одна версия – на ребят действует допинговый скандал. Это давит им на мозги и сказывается на результатах. Возьмите Сашу Логинова: человек свое наказание отбыл, а ему постоянно напоминают про прошлое. Конечно, это влияет.

Еще и иностранные спортсмены постоянно подливают масла в огонь, педалируют эту тему. Мартен Фуркад – великий спортсмен, огромный талант, но все равно какую-то медицинскую поддержку получает. То же самое – норвежцы. Ну не могу поверить, что Тириль Экхофф настолько на голову всех сильнее ходом. Все пять этапов она прет, как ужаленная. Не поверю, что такое возможно без медицинской помощи. А сколько у норвежцев астматиков? Люди, болеющие астмой, с трудом ходят, а эти постоянно побеждают. Но, как говорится, не пойман – не вор.

- Видимо, у них медицина на очень высоком уровне.

- Видимо, так. Но у меня другой вопрос: почему должны страдать наши невинные спортсмены. Возможно, после Олимпиады в Сочи у нас и были какие-то нарушения. Но невиновных не пустили на Игры в Пхенчхан. А наш лидер Антон Шипулин просто ушел, бросил команду, партнеров и стал депутатом Госдумы. Вместо того, чтобы биться за ребят, чтобы они смогли выступить на Играх 2018 года.

- Как Шипулин мог биться?

- Как Елена Вяльбе билась за своих лыжников. Она не уезжала из Лозанны, где находится Спортивный арбитражный суд, пока не отстояла своих ребят.

- Вяльбе президент федерации, а Шипулин – спортсмен…

- Правильно. А где был президент СБР Александр Кравцов?! Да, кого-то из биатлонистов подозревали, но невиновных-то просто бросили. А Кравцов взял и уехал на охоту и отключил все телефоны.

- Удачно поохотился?

- Не знаю – удачно или нет. Но я еще больше зауважала Елену Валерьевну за то, что она отбила ребят. И, вспомните, как они выступили в Пхенчхане!

«ТИХОНОВ МУТИЛ ВОДУ В СБОРНОЙ»

- Если вернуться к причинам неудач, вы сказали, что, возможно, спортсмены мало тренируются.

- Думаю, одна из причин – разрушена вся система подготовки. Возможно, нужны какие-то изменения в тренерском штабе. Вот сейчас подключили Валерия Польховского. Считаю, это правильно. Но он выполняет роль главного тренера, а я считаю, что он должен быть старшим тренером женской сборной. Он уже тренировал женскую команду, и у нее были неплохие результаты.

- Двадцать шесть гонок без медалей. Как такое может быть?

- Мы задаем этот же вопрос тренерам, а ответа нет. Что мы видим – ни стрельбы, ни хода. Взять Ирину Старых, с чистой стрельбой она занимает восьмое место. Куда такое годится?! Когда стреляешь без промаха, ну хотя бы за третье место можно зацепиться.

Думаю, причина в том, что время Хованцева (главного тренера сборной России. – Прим. ред.) просто прошло.

- Кого бы вы назначили тренером сборной, будь ваша воля?

- Позвала бы Владимира Аликина. Он в свое время работал с ребятами и давал результат. Я с ним перед Играми в Сочи разговаривала, Володя ответил, что пока в правлении Александр Тихонов, он в сборную не вернется. Тихонов настолько мутил воду в команде.

- Если к иностранцам обратиться?

- Не нужны нам иностранцы. Хотя мне нравился Рикко Гросс. Он ведь и сам был хорошим спортсменом. Но у него не было свободы действий. Ему говорили: «Этого ты должен к этой гонке готовить, а этого - к той». Я же с ним общалась. Хотела, чтобы Кристина тренировалась с ребятами. А он: «Как я девчонку возьму, когда у меня одни ребята?» А я в свое время с мужиками тренировалась - и ничего.

- И кто же Гроссу диктовал, как работать?

- Руководство СБР, в частности, Кравцов. И Тихонов, который все время влезал в работу тренерского штаба.

«ПОХОЖЕ, НАШИ НЕ ГОТОВЫ ФИЗИЧЕСКИ»

- Впереди чемпионат мира. Как исправить ситуацию?

- Сборная готовилась к турниру в Риднау, там высота 1400 метров, а в Антхольце– 1600. Это неправильно: надо готовиться на более высокой отметке. Мы перед Олимпиадой забирались в Италии на высоту две тысячи. Там вообще ничего не было – одна гостиница и трасса. Затем спускались в Антхольц, заряженные кислородом и чувствовали себя прекрасно.

- Некоторые специалисты считают, что основе нужно было пропускать этап в Поклюке и готовиться к чемпионату мира. А в Поклюку отправить молодежь. Согласны?

- Нет, если уж и пропускать, то предыдущий этап в Рупольдинге. А так получился бы очень большой период без соревнований, ребята выпали бы из ритма. Никакие тренировки не заменят соревновательную практику.

- Глава СБР Владимир Драчев ожидает, что наши биатлонисты завоюют три медали на чемпионате мира. Реальные ожидания?

- Мы все надеемся и верим, но в реальности мы можем рассчитывать на медали только в эстафетах.

- То есть, если в женской эстафете девушки отстреляют на ноль, то медаль будет?

- Не факт. Мы знаем, как Миронова или Старых стреляли без промаха, а до подиума не дотянули. Они очень много проигрывают ходом, вот в чем проблема. Если б проигрывали хотя бы 30 секунд, могли бы побороться за пьедестал. А когда отстают на две минуты, о чем тут говорить. И еще есть одна проблема – все очень плохо бегут финишный круг.

Я, когда стреляла на ноль, на финише из последних сил рвала все жилы, но никому не уступала. А сейчас девчонки еле-еле догребают до финиша, и за чертой падают без сил.

- В чем дело?

- Значит, не совсем готовы физически. Думаю, в подготовительный период объем работы проделали далеко не запредельный.

- На юниорском чемпионате россияне выступили очень мощно…

- Что такое юниорский чемпионат или Кубок IBU? Это совсем другой уровень. Сливко в прошлом сезоне выиграла общий зачет Кубка IBU, а в этом приехала на Кубок мира, и что мы увидели – да она никакая!

- Видимо есть проблема при переходе с юниорского на взрослый уровень. В ведущих биатлонных странах 20-летние спортсмены на взрослом уровне побеждают, а у нас в 23 все еще ходят в перспективных…

- …А в 24 года меняют спортивное гражданство и выступают за другие страны. Это прокол наших руководителей. Что делать? Прошла Олимпиада, надо начинать готовиться к следующей. Для этого нужно набирать расширенный состав – человек по 15 в каждой команде в возрасте до 25 лет, чтоб никого не упустить. И накатывать их. Да, на первых этапах многие будут в лучшем случае попадать в тридцатку. Не смогут они сразу в десятку забежать или на подиум. Не все сразу, обкатывать надо. А что у нас? Сейчас вообще хотят сократить число кандидатов в сборную до восьми человек. У них что, денег нет?

- Ну да, жалуются. Руководители СБР без зарплаты работают. За свои деньги ездят на этапы Кубка мира.

- Ах, вот оно что! И это сборная самой богатой страны в мире!

- Как в СБР аргументируют, что в сборных будет не 15-16 человек, а восемь?

- Я только слышала о таком проекте. Финансирования, видимо, нет, поэтому сокращают. В таком случае можно вообще возить на этапы по четыре человека. Чтобы на эстафету хватило, и достаточно.

«БИАТЛОНИСТЫ СОВЕТУЮТСЯ С ЛЫЖНИКАМИ»

- В чем причина того, что мы который уже год проигрываем в скорости? Разучились бегать на лыжах?

- Не на лыжах. Проблема в летне-осенней подготовке. Мы просто перестали много трудиться.

- Это единственная причина?

- Нет, плюс нас напрягают тем, что мы должны тренироваться в Сочи. Но мы никому ничего не должны! Тренировка за границей стоит тех же денег, что и в Сочи. Там все очень дорого, но деньги мы должны оставить у себя в стране. И все потому, что в эти объекты столько вложено народных средств!

- Тогда такой вопрос: почему у нас биатлонисты не бегут, а лыжники бегут?

- Знаю, биатлонисты сейчас обращаются к лыжникам за советом, но что уж там они между собой решают – не в курсе.

- Не практикуются совместные сборы?

- Нет, такого не было. Потому что и этапы Кубка мира в разных местах, да и летом состыковаться не получается.

- Нет ли у наших биатлонистов проблем с техникой?

- Все бегают по-разному. Что касается Кристины Резцовой, то она затягивает шаги, поэтому я ей советую – беги покороче. Примерно, как тараканы бегают. Но она не слышит. Я предлагала свои услуги в качестве консультанта. При всем уважении к Михаилу Девятьярову – какой из него тренер по физподготовке? Он всю жизнь бегал классическим стилем, которого нет в биатлоне. Вот я и предлагала – приеду и буду помогать бесплатно.

- Какова была реакция?

- Кроме «давай» - никаких телодвижений.

«В КОНФЛИКТЕ ГУБЕРНИЕВА И ВЯЛЬБЕ, Я НА СТОРОНЕ ЕЛЕНЫ»

- Кристина говорила, что ее мотивирует ее молодой человек…

- Да, Иван. Они встречаются уже больше года, и он заставляет ее тренироваться между сборами. Кристина в это время обычно расслабляется. А Иван – он правильный в этом вопросе. Говорит: либо в зал надо пойти, либо кросс побегать.

Я не вмешиваюсь. Признаться, я между сборами тоже практически никогда не тренировалась. Мне хватало работы на сборах, где я пахала по полной программе.

- В прошлом году возник конфликт между Дмитрием Губерниевым и Еленой Вяльбе, которая не хотела, чтобы он комментировал лыжные гонки. На чьей стороне вы?

- Я на стороне Елены, потому что Губерниев просто мешает работе спортсменов и тренеров. Есть у тебя биатлон, вот его и комментируй, если тебя там уважают. Вяльбе не нуждается в Губерниеве.

- А зрители?

- А что зрители? Они у лыжных гонок свои. И они, кстати, Вяльбе за это не осуждают.

- Но в плане популяризации биатлона Губерниев большое дело сделал. Лыжам бы это тоже не помешало.

- Ну сделал и сделал. Лыжным гонкам не нужна лишняя реклама. Лыжники создают популярность своими результатами.

«НА ОЛИМПИАДУ НУЖНО ЕХАТЬ ПОД ЛЮБЫМ ФЛАГОМ»

- Чем, по-вашему, закончатся разбирательства в Спортивном арбитражном суде между Россией и ВАДА?

- Я думаю, что закончится все для нас отрицательно. Все действия наших чиновников и руководителей очень медленные. Разборки затянутся до Олимпийских игр. И уже перед самой Олимпиадой, возможно, нас поставят перед фактом, что туда мы снова не поедем. Или же нас допустят с нейтральным флагом, а чиновники будут орать, что нам под нейтральным ехать не надо.

- Надо ехать индивидуально?

- Да! Ехать надо всем: не индивидуально, а всей команде. Надо биться за команду, неважно, под каким флагом. Я в 1992 году выступала под олимпийским флагом с пятью кольцами. В этом нет ничего зазорного. В душе-то мы все - русские. И мы вернулись домой с победой. Какая разница, какой флаг был и какой гимн играл. У нас вот французский гимн играл. Ну и что? Для спортсмена Олимпиада – цель всей жизни. У меня старшая дочь 22 года отдала спорту, а их не пустили в Корею. Это нормально?! Она заслужила эту поездку. Скорее всего, медаль не выиграла бы, но хотя бы посмотрела, что такое Олимпиада!

- После Игр в Пхенчхане провели старты с олимпийскими призовыми…

- В 1984 году было так же, когда советские спортсмены не поехали в Лос-Анджелес. Но те «Игры дружбы» разве могли сравняться по статусу с Олимпийскими играми? И сейчас после Пхенчхана, ну какая это замена Олимпиаде? Ну, да ребята заработали. А дальше что?

- Чем занимается ваша старшая дочь?

- Дашиному мальчику сейчас 11 месяцев, она еще кормящая мать. Но я говорю: «Давай-ка, заканчивай». Вообще она готовилась: стрельбу тренировал отец, а муж – физподготовку. На «Ижевской винтовке» Даша была седьмая. Сейчас готовится в Финляндии, затем вроде хотят поехать тренироваться в горы в Австрию перед чемпионатом России в марте.

- Хочет побороться за место в сборной?

- Сейчас в сборной такой состав, что Виролайнен реально может пробиться в команду.

- Напоследок вопрос на засыпку: какая из ваших дочерей талантливее?

- Даша – трудолюбивая, в школе до 9 класса была отличницей, очень целеустремленный человек. Но от природы ей не дано столько физики, сколько требуется. У Даши не хватает мышечной массы, она маленькая. Где-то за счет стрельбы может выиграть, но ей очень тяжело. Говорю это, как мама. И мне очень жаль этого трудоголика.

Ну а Кристина – это вылитая я: мамина физика, мамин характер. Конечно, она посильнее и поталантливее. Радует, что сейчас она стала сдержаннее, повзрослела. Раньше-то могла себе позволить что-то вроде: «Да … я, всех вас видела». Теперь Ваня ее приструнить может. Очень рассчитываю на Кристину.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Анфиса РЕЗЦОВА

Родилась 16 декабря 1964 года в деревне Якимец (Гусь-Хрустальный район, Владимирская область).

Достижения в лыжных гонках: олимпийская чемпионка (1988), серебряный призер Олимпиады (1988), чемпионка мира (1985, 1987, 1989), двукратный серебряный призер ЧМ (1987).

Достижения в биатлоне: олимпийская чемпионка (1992, 1994), серебряный призер Олимпиады (1992), двукратный серебряный призер ЧМ (1992), Победитель Кубка мира в общем зачете (сезон-1991/92, сезон-1992/93).