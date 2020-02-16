Назло норвежцам. Логинов выиграл вторую медаль за два дня - Советский спорт
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16 февраля 2020 19:20Биатлон

Назло норвежцам. Логинов выиграл вторую медаль за два дня

После победы в спринте Александр Логинов завоевал и вторую награду чемпионата мира. В гонке преследования лидер российской сборной допустил один промах, финишировав третьим.

ДОЛГОЖДАННОЕ ЗОЛОТО

А вы тоже забыли это чувство, когда следишь за гонкой широко открытыми глазами, забывая дышать, а сердце колотится, как у спортсмена на трассе – под 200 ударов в минуту? Заламывая пальцы, молясь всем спортивным богам, смотришь на графику на экране, показывающую точность выстрелов. Ликуешь в душе или громко кричишь, радуясь точным попаданиям. Внимательно отслеживаешь время на отсечках вдоль трассы – растет ли отрыв, сокращается ли с каждым метром? И выдыхаешь на финише, довольно потрясая кулаком. Победил!

Российские болельщики давно таких эмоций не испытывали. Мы как-то привыкли уже просто смотреть, как наши спортсмены бегут от старта к финишу, стреляют с разной степенью успеха, но не претендуют всерьез на медаль. Тем более – на золотую. Не шутка, а суровая реальность – 28 гонок подряд россияне не попадали на подиум! Антирекорд всех времен. Надеемся, таковым и останется. На что после подобной серии можно было рассчитывать в Антхольце? Разве что на Александра Логинова. Который хоть и не помог нашей смешанной эстафетной четверке пробиться в призеры, но свой – конечно же, последний этап – прошел в одни ноги с лидерами и с безупречной стрельбой.

В субботнем спринте он сделал то, что вернуло нам радость и вкус к биатлону. Победил! В драматичной, эффектной борьбе. Опередил ногами самого Йоханнеса Бе. Прошел последний круг в одном темпе с Кентеном Фийоном-Майе. Шикарно отработал на двух рубежах – хоть в учебники заноси, как пример эталонной стрельбы! И выиграл золото. Во-первых, прерывав ту самую безмедальную серию. А во-вторых – став первым нашим чемпионом мира в мужской личной гонке с 2008 года! Тогда, в Эстерсунде, тоже в спринте выиграл Максим Чудов. Только вдумайтесь, сколько воды утекло!

Правда, триумф Логинова, восхитивший российских болельщиков, вскрыл много неприглядных фактов о лидерах биатлона. Которых, скажем прямо, «забомбило» от его результата. И вместо того, чтобы достойно признать поражение, эти кумиры миллионов, примеры для детишек начали… дружно поливать россиянина грязью. Достойно, что уж там говорить…

«РАДОСТЬ» ПО-СКАНДИНАВСКИ

- Мне тяжело смириться с тем, что я четвертый, потому что этот русский допингист лишил меня бронзы, - не скрывая злобы, признался Тарьей Бе. – Мы тренируемся каждый день, чтобы участвовать в честных соревнованиях, а потом приходят люди, вроде Логинова, и уничтожают наш спорт. Уверен, что все согласятся – настоящим чемпионом стал Кентен.

- Учитывая его прошлое и то, что он был слаб на лыжне в этом сезоне, такая победа выглядит странно, - добавил брат Тарьея Йоханнес Бе. – Верю ли я в его чистоту? Ну, если его сейчас не тестируют постоянно, то я очень разочарован в ВАДА. Хотя, по всей видимости, за ним следят довольно пристально.

- Мне было бы приятнее услышать сегодня гимн Франции. Как отношусь к Логинову? Никак не отношусь, - пожал плечами Фуркад.

- Мне кажется, это не честно, когда тебя дисквалифицируют за ЭПО, а потом ты возвращаешься и выигрываешь чемпионат мира. Это позор для всего спорта. В раздевалке было много грубых слов. Даже не знаю, стоит ли их пересказывать, - истекал желчью главный «фанат» сборной России Себастьян Самюэльссон.

Правда, в истерику впали не все.

- Братье Бе так отреагировали, поскольку Логинов настолько быстро в этом сезоне пока не бежал, - отметил Эмиль Хегле Свендсен. – Конечно же, они разочарованы. Йоханнес обычно ему привозил по 40 секунд, теперь – проиграл сразу 6. Никто не понимает, за счет чего Александр так резко прибавил. И это вызывает раздражение.

- Да, у него мутное прошлое, но сейчас мы соревнуемся в равных условиях. Правила есть правила, их надо уважать. Если Александра допускают до старта, значит он это заслужил. И мы должны признать, что в спринте он был просто сильнее, - добавил член норвежской сборной Ветле Шостад Кристиансен.

Сам Логинов повел себя спокойно. Не стал давать норвежцам интервью («Я плохо говорю по-английски»), а на пресс-конференции лишь посмеялся по поводу нападок в свой адрес.

- Я постоянно сдаю тесты на допинг. О чем тут еще говорить? Если кто-то хочет, то я готов все 366 дней в году прожить с ним в одной комнате, на соседних кроватях. На одной не готов – жена не поймет, - рассмеялся наш чемпион мира.

Как ни крути, а это золото у него уже не отнять. Что, впрочем, не отменяло задачи успешно выступить в гонке преследования. Которую Александр начал с 6-секундным преимуществом над Фийоном-Майе. И с еще большим – надо всеми остальными.

ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ

Быстро бежать и чисто стрелять – простой залог успеха в биатлоне. Ни по скорости, ни по точности к Логинову вопросов не было. Но как поведут себя злые соперники, взбешенные субботним успехом спортсмена? Все же признаем – в своей лучшей форме тот же Йоханнес Бе, тот же Фуркад и прочие французы превосходят Александра ногами. А ну как вдруг «съедят» его на первых кругах? Или задавят психологически, заставив допустить промахи?

Не задавят. И не съедят!

Наоборот – начнут ломаться сами. Как тот же Фийон Майе, быстро догнавший россиянина до первого рубежа, но допустивший на нем сразу четыре промаха! По разу мажут братья Бе. Из основных преследователей точны лишь Фуркад и Эмильен Жакелен. А Александр все делает, как привык – за несколько секунд закрывает все пять мишеней и уносится вдаль. С преимуществом в 10-12 секунд.

И так будет почти всю гонку. На круге Мартен, Йоханнес и Эмильен будут к россиянину подтягиваться. На рубежах – немного отставать. Не столько из-за промахов, сколько за счет чуть более долгой работы на стрельбище. А Логинов – бесперебойный автомат. На подготовку выстрела – не более секунды. И каждый выстрел – в яблочко!

Вплоть до заключительной стойки. Где центральная мишень на первой установке так и остается не закрытой… Семь рубежей в Антхольце (с учетом смешанной эстафеты и спринта) наш лидер прошел без помарок. На восьмом дал осечку. И эта осечка лишает его новой победы. Хотя и не лишает медали – поскольку Фуркад тоже мажет, и остается позади. Примерно в 20 секундах. Логинов – третий с одним штрафным кругом. Но Йоханнес Бе и Жакелен уносятся вдаль, сработав на последней стойке чисто. И судя по их темпу и скорости, они могли опередить Александра, даже останься он с «нулем».

Йоханнес, правда, может снова взбеситься – на финише он уступил французу один шаг. Но нас это уже не волнует. А Логинов берет бронзу. И за эти эмоции – за то, как билось наше сердце во время стрельбы, как с придыханием мы смотрели эту битву за награды, как снова поверили в наш мужской биатлон – мы ему благодарны ничуть не меньше, чем за первое золото.

Подача – на вылет. Плохая подача привела Павлюченкову к поражению Анастасия Павлюченкова не сумела пробиться в полуфинал Australian Open. В среду россиянка уступила Гарбине Мугурусе – 5:7, 3:6. Больше наших игроков в одиночных сетках не осталось. 29.01.2020 15:30 Теннис Мысин Николай
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