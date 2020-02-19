Логинов начинает, Елисеев - отдыхает. Сегодня на ЧМ – мужская индивидуальная гонка - Советский спорт
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19 февраля 2020 12:20БиатлонТигай Лев

Логинов начинает, Елисеев - отдыхает. Сегодня на ЧМ – мужская индивидуальная гонка

В среду на чемпионате мира в Антхольце мужчины побегут 20 километров. Наши тренеры дали отдохнуть Матвею Елисееву, его заменит дебютант ЧМ Эдуард Латыпов.

КТО КАК ВЫСТУПАЛ В ЭТОМ СЕЗОНЕ

В воскресной гонке преследования Александр Логинов чисто прошел три огневых рубежа, но ошибся на последнем и вместо второго подряд золота довольствовался бронзой. В обеих индивидуальных гонках Кубка мира-2019/20 лидер нашей сборной тоже стрелял безошибочно до последней «стойки», но там - что в декабрьском Эстерсунде, что в январской Поклюке - допускал по два промаха и улетал в конец первой, а то и второй десятки. Еще в активе у наших было одно восьмое место Матвея Елисеева, вспоминать про которое, впрочем, нет никакого смысла: Елисеев сегодня не бежит, ему дали выходной.

Как российские участники индивидуальной гонки на ЧМ бежали эту дистанцию в Кубке мира-2019/20

Логинов

Гараничев

Латыпов

Поршнев

4.12.2019

Эстерсунд

9 (+2.55,1)

2 (0+0+0+2)

11 (+3.16,4)

2 (0+1+0+1)

50 (+6.43,6)

5 (0+3+1+1)

87 (+10.06,8)

7 (2+3+0+2)

23.01.2020

Поклюка

16 (+2.49,7)

2 (0+0+0+2)

35 (+4.56,5)

3 (0+0+0+3)

24 (+3.33,3)

1 (1+0+0+0)

37 (+5.01,3)

3 (1+0+1+1)

Зачет малого Кубка мира по индивидуальным гонкам

1. Мартен Фуркад (Франция) - 114
2. Йоханнес Бе (Норвегия) - 91
3-4. Кентен Фийон-Майе (Франция) - 84
3-4. Фабьен Клод (Франция) - 84
5. Тарьей Бе (Норвегия) - 76
…8. Александр Логинов (Россия) - 57
…18. Матвей Елисеев (Россия) - 37
…19. Евгений Гараничев (Россия) - 36
…26. Антон Бабиков (Россия) - 27
…29. Кирилл Стрельцов (Россия) - 24
…37. Эдуард Латыпов (Россия) - 17
…52. Никита Поршнев (Россия) - 4

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ГОНКИ

Прежде всего – капризов погоды. Синоптики обещают похолодание, вместо «плюса» последних дней – небольшой мороз, а кроме того ожидается снег и приличный ветер. В общем, «индивидуалка» грозит превратиться в лотерею. Наши Логинов и Евгений Гараничев решили заявиться пораньше, они уйдут на дистанцию 7-м и 16-м соответственно. Зарубежные фавориты выбрали середину стартового протокола. В конце, после 65-го номера из 105 никого из даже мало-мальски потенциальных призеров нет.

Кроме того, по итогам этой гонки будут определяться наши составы на две эстафеты – классическую мужскую (в субботу) и одиночную смешанную (четверг). Старший тренер мужской сборной Сергей Белозеров заявил в интервью «Матч ТВ», что за исключением Логинова все будет зависеть от того, какой лыжный «ход» наши биатлонисты покажут сегодня - мол, стрельба у них примерно одинаковая. Шансы выступить на ЧМ молодого Карима Халили, который был вызван в главную команду с Кубка IBU и уже находится в Антхольце, не очень велики.

Стартовые номера

7 - Александр Логинов (Россия)
16 - Евгений Гараничев (Россия)
21 - Тарьей Бе (Норвегия)
30 - Мартен Фуркад (Франция)
31 - Йоханнес Дале (Норвегия)
37 - Симон Дестье (Франция)
43 - Никита Поршнев (Россия)
45 - Арнд Пайффер (Германия)
47 - Бенедикт Долль (Германия)
51 - Кентен Фийон-Майе (Франция)
54 - Йоханнес Бе (Норвегия)
62 - Ветле Кристиансен (Норвегия)
73 - Эдуард Латыпов (Россия)

Где смотреть

В прямом эфире гонку транслируют «Матч ТВ» и Eurosport.

Индивидуальная гонка на предыдущем чемпионате мира

13.03.2019. Эстерсунд (Швеция)

Стрельба

Финиш

1

Арнд Пайффер (Германия)

0 (0+0+0+0)

52.42,4

2

Владимир Илиев (Болгария)

1 (0+1+0+0)

+1.08,7

3

Тарьей Бе (Норвегия)

1 (0+1+0+0)

+1.09,1

4

Себастьян Самуэльссон (Швеция)

1 (0+0+1+0)

+1.35,7

5

Лукас Хофер (Италия)

2 (0+1+1+0)

+1.53,2

7

Евгений Гараничев (Россия)

1 (0+0+1+0)

+1.56,5

9

Йоханнес Бе (Норвегия)

3 (0+2+1+0)

+2.00,8

14

Александр Логинов (Россия)

3 (1+1+0+1)

+2.48,3

36

Никита Поршнев (Россия)

4 (1+1+1+1)

+5.13,1

39

Мартен Фуркад (Франция)

4 (1+1+0+2)

+5.46,0

45

Александр Поварницын (Россия)

4 (0+2+1+1)

+6.31,6

Все медали ЧМ-2020

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1

Норвегия

2

1

2

5

2

Италия

2

1

0

3

3

Франция

1

1

1

3

4

Россия

1

0

1

2

5

Германия

0

2

0

2

6

США

0

1

0

1

7

Чехия

0

0

2

2

Расписание оставшихся гонок

19 февраля, среда

16.15 (мск). Индивидуальная гонка 20 км. Мужчины

20 февраля, четверг

17.15. Одиночная смешанная эстафета

22 февраля, суббота

13.45. Эстафета 4х6 км. Женщины
16.45. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

23 февраля, воскресенье

14.30. Масс-старт 12,5 км. Женщины
17.00. Масс-старт 15 км. Мужчины

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