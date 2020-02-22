Алексей Нуждов: Нервы Логинову потрепали, но к эстафете Саша продолжает готовиться

- Что вы обо всем этом думаете?

- Что тут думать – все понятно. Хорошим словом эту операцию назвать сложно.

- Почему именно сегодня?

- Не думаю, что здесь кто-то подгадывал под эстафету. Из IBU пришла бумага, местная полиция отреагировала. Не думаю, что итальянские полицейские вообще в курсе всяких биатлонных историй.

- Кто в IBU написал эту бумагу?

- Это было официальное письмо, я его видел. Там стоит подпись Сары Фуссек-Хаккарайнен. Она отвечает за антидопинговую программу в IBU.

- Что там написано?

- Вкратце суть такова. Касперович приехал по чужой аккредитации. А это личный тренер Логинова, а у того уже был допинговый случай. И тогда Касперович был личным тренером. Видимо, все это не просто так. Возможно, опять что-то недоброе замышляют и нужно все это проверить.

- Почему у Касперовича украинская аккредитация?

- Я не могу сказать, обращался ли он к нам за аккредитацией, как личный тренер Логинова. Мы с Александром Владимировичем созваниваемся раза три за неделю. Возможно, он не придал этому значение – посчитал, что с украинской аккредитацией ему комфортней.

Сейчас начинаются разговоры: лучшему тренеру не сделали аккредитацию, а сами все с аккредитациями. Это неправильная постановка вопроса: если бы возникла такая необходимость, вопрос с аккредитацией для Касперовича решили бы.

- А какая связь между тем что написано на аккредитации и допингом? С украинской, что легче провозить допинг?

- Я читал четыре дня назад, как Тихонов сказал, что лучшему тренеру не нашлось аккредитации. Я не могу утверждать, что именно интервью Тихонова прочитали в IBU, но как-то информация дошла до них. И, видимо, они подумали: что-то здесь не чисто, давайте всех проверим.

- На данный момент только Касперовича забрали?

- Не забрали, а пригласили на опрос. Хотели Сашу пригласить, но Владимир Петрович (Драчев, глава СБР. – Прим. ред.) сказал, что Саша никуда не поедет. «Я вместо него поеду», - сказал Петрович. И они с Касперовичем поехали в полицейский участок для проведения опроса. Все уже заканчивается, скоро вернутся. Полиция оформит бумаги, что провели осмотр номеров, автомобиля Касперовча и все.

- Логинов будет участвовать в эстафете?

- Нервы, конечно, Саше потрепали, но пока у меня нет информации, что его заменят.

- Компьютер и все гаджеты вернут Логинову и Касперовичу?

- Конечно, вернут после осмотра. Что они там хотели найти? По-видимому, по мнению Сары Фуссек, в компьютере содержится информация, по которой можно уличить Логинова в нарушении антидопинговых правил.