Обыски у биатлонистов? По делу! Сами виноваты! Колонка Яременко

Она бежала в ночи, спасаясь от наказания.

Неласковый снег Турина хлестал ей по лицу. Пылева, пойманная на допинге, под покровом ночи стремилась скорее покинуть Италию и Игры-2006. Уже не важно было, кто ее скармливал допингом - тренер-муж или сама. В Италии уже тогда допинг был уголовным преступлением. Сначала закроют, а потом будут тщательно разбираться.

Обыскали российских биатлонистов. Формальным поводом стала чужая аккредитация у тренера Логинова. Мы - разумеется, когда сами по уши в грязи - кричим о всемирном заговоре против русского спорта. А как же, дескать, презумпция невиновности? А как же ничтожность повода?

Ребята, у вас бардак. Вы даже не понимаете, что у Вас тренером работает человек, у которого с чего-то вдруг аккредитация, оформленная не через вас, а через другую страну! А подопечный этого тренера был под серьезными допинг-подозрениями! Но это не останавливает вас от громких заявлений. Ах, они в одних трусах там сидели! А простите, в чем они должны сидеть? Я бы и трусы снял, чтобы там тоже допинг поискать.

И не надо про презумпцию невиновности. Если многократно судимого педофила ловят неподалеку от очередного пострадавшего ребенка, то почему-то никто за голову не хватается. Проведут расследование; если не виноват - иди с богом. Поймают снова - опять дознание проведут. А иначе никак. Мы сейчас в области допинга ровно в такой же ситуации. Видят у нас косяки - проверяют.

Что нам делать? Только терпеть, только исправляться. И избавляться от бардака. И перестать кричать на каждом углу про заговор.

Один из комментов в интернете «доставил» сегодня: итальянская полиция провела у наших обыск, чтобы они чувствовали себя как дома.

Смотрим на бумагу, которой машет Драчев. Там указано, что обыск инициирован обращением Сары Фуссек. Это не какая-то зловредная тетя в шляпе. Это антидопинговый менеджер IBU. Она честно выполняет свою работу. Вот будьте добры, выполняйте и вы.