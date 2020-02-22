Обыски у биатлонистов? По делу! Сами виноваты! Колонка Яременко - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 февраля 2020 14:50БиатлонЯременко Николай

Обыски у биатлонистов? По делу! Сами виноваты! Колонка Яременко

Главный редактор «Советского спорта» в своей полемичной колонке обращается к главному спортивному скандалу последних суток.

Она бежала в ночи, спасаясь от наказания.

Неласковый снег Турина хлестал ей по лицу. Пылева, пойманная на допинге, под покровом ночи стремилась скорее покинуть Италию и Игры-2006. Уже не важно было, кто ее скармливал допингом - тренер-муж или сама. В Италии уже тогда допинг был уголовным преступлением. Сначала закроют, а потом будут тщательно разбираться.

Обыскали российских биатлонистов. Формальным поводом стала чужая аккредитация у тренера Логинова. Мы - разумеется, когда сами по уши в грязи - кричим о всемирном заговоре против русского спорта. А как же, дескать, презумпция невиновности? А как же ничтожность повода?

Ребята, у вас бардак. Вы даже не понимаете, что у Вас тренером работает человек, у которого с чего-то вдруг аккредитация, оформленная не через вас, а через другую страну! А подопечный этого тренера был под серьезными допинг-подозрениями! Но это не останавливает вас от громких заявлений. Ах, они в одних трусах там сидели! А простите, в чем они должны сидеть? Я бы и трусы снял, чтобы там тоже допинг поискать.

И не надо про презумпцию невиновности. Если многократно судимого педофила ловят неподалеку от очередного пострадавшего ребенка, то почему-то никто за голову не хватается. Проведут расследование; если не виноват - иди с богом. Поймают снова - опять дознание проведут. А иначе никак. Мы сейчас в области допинга ровно в такой же ситуации. Видят у нас косяки - проверяют.

Что нам делать? Только терпеть, только исправляться. И избавляться от бардака. И перестать кричать на каждом углу про заговор.

Один из комментов в интернете «доставил» сегодня: итальянская полиция провела у наших обыск, чтобы они чувствовали себя как дома.

Смотрим на бумагу, которой машет Драчев. Там указано, что обыск инициирован обращением Сары Фуссек. Это не какая-то зловредная тетя в шляпе. Это антидопинговый менеджер IBU. Она честно выполняет свою работу. Вот будьте добры, выполняйте и вы.

Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Медведев не смог выйти в полуфинал турнира ATP в Марселе, уступив Симону Федерер перенес операцию на колене и пропустит «Ролан Гаррос» Хачанов проиграл словенцу Бедене в первом круге турнира в Марселе
Гранаты не той системы. Женская сборная России продолжает разочаровывать На чемпионате мира прошла женская индивидуальная гонка. Победу одержала итальянка Доротея Вирер. Лучшая из россиянок Екатерина Юрлова-Перхт лишь 13-я. 18.02.2020 19:45 Биатлон Волохов Юрий
Тотальное превосходство. Россиянин Молдавский не оставил шансов американцу Аяле (видео) Российский тяжеловес Валентин Молдавский одержал очередную победу в американском промоушене Bellator. Ученик Федора Емельяненко является главным претендентом на пояс чемпиона. 22.02.2020 05:50 ММА Ващенко Сергей
От Кокорина и Смолова до Тарасова и Фролова. «Самые-самые» зимние трансферы РПЛ Выделяем самые громкие переходы уходящей футбольной зимы. 21.02.2020 10:00 Футбол Мощенко Захар
Даниелян едет на ЧМ, Самарин остается дома. Обзор событий недели Объявлен состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 17 по 22 марта. В команду вошли все участники ЧЕ-2020 кроме Александра Самарина. 02.02.2020 15:01 Фигурное катание Тигай Лев
Сергей Чепиков: У Логинова и Юрловой хорошие шансы на медаль в супермиксте В Антхольце продолжается чемпионат мира по биатлону. 18.02.2020 14:00 Биатлон Волохов Юрий
Фернандо Морьентес: Смолов? Сложно представить, что кто-то сравнится с Мостовым Бывший форвард «Реала» принимает участие в «Кубке легенд». 21.02.2020 17:00 Футбол Григорьевская Юлия
Возвращение Черышева и плакат Смолова «Советский спорт» предлагает вашему вниманию анонс очередного тура европейских чемпионатов. 22.02.2020 08:09 Футбол Федоровский Александр
Панарину – Харта, Шестеркину – Колдера! А Лундквист готовится к пенсии? Нью-йоркские россияне тащат «Рейнджерс» в плей-офф и при успехе миссии могут претендовать на титулы MVP сезона и лучшего новичка. 22.02.2020 12:45 Хоккей Славин Виталий
Самый главный тренер-олимпиец. Владимиру Юрзинову – 80 лет Самый главный тренер-олимпиец. Владимиру Юрзинову – 80 лет 20.02.2020 11:00 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
15:51 Футбол «Спартак» в товарищеском матче разгромил «Пахтакор»
15:47 Биатлон Президент IBU: Знал ли я о проблемах Касперовича с аккредитацией? Я слышал о них
15:33 Биатлон Дмитрий Губерниев: У всех иностранных коллег сейчас недоумение, говорят, все высосано из пальца
15:22 Фигурное катание Игнатов выиграл финал Кубка России по фигурному катанию
15:01 Биатлон Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на чемпионате мира, Россия - восьмая
14:53 Футбол «Челси» - «Тоттенхэм». Стартовые составы команд
14:45 Санный спорт Иванова заняла второе место на этапе Кубка мира по санному спорту
14:34 Футбол Смолов выйдет в стартовом составе «Сельты» на матч с «Леганесом»
14:19 Биатлон Владимир Драчев: Мы уверены, что сейчас мы самая чистая команда в мире
14:05 Футбол «Зенит» в товарищеском матче не смог переиграть «Ислочь»
13:42 Биатлон Анатолий Хованцев: В этом сезоне Логинова проверяли не менее 16 раз
13:28 Биатлон Евгений Гараничев: Полицейские три дня шли к нам, чтобы дойти именно перед эстафетой
13:15 Биатлон Анатолий Хованцев: Пока окончательного решения нет, но думаю, что Логинов выступит в эстафете
13:00 Биатлон Олимпийский комитет России выступил с официальным заявлением по ситуации с обысками в сборной России
12:44 Биатлон Алексей Нуждов: В IBU решили: аккредитация не российская у тренера Логинова, значит что-то замышляют
12:39 Лыжный спорт Юрий Бородавко: Ребята шутят, что норвежцы не заметили за рулем снегохода Устюгова
12:21 Биатлон Алексей Нуждов: Полиция хотела забрать Логинова, но Драчев сказал: «Саша никуда не поедет»
Итальянская полиция начала обыски в номерах российских биатлонистов
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Муфтий Татарстана выступил за многоженство
Мозаичное панно гостиницы «Россия» на Верхне-Волжской набережной будет утрачено
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика