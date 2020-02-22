Девушки за обыски не отомстили. Штрафной круг Мироновой лишил Россию шансов на медаль

Хотя, признаем, это было бы красиво!
Женская сборная России не знает побед на чемпионатах мира с 2009 года – тогда, в Пхенчхане, наша четверка в последний раз брала эстафету. С тех пор, в лучшем случае, призы – и то нечасто. В прошлом сезоне было пятое место. И вообще, за последние 40 гонок в рамках Кубков мира, чемпионатов и Олимпиад, у нас лишь одно золото – добытое в январе 2019-го в Оберхофе. Это к тому, что шансов выиграть в Антхольце у россиянок было немного. Но в день чудовищной по своему цинизму провокации со стороны IBU и местных властей эффектно победить, оставив недругов задыхаться от бессильной злобы, было бы круто!
- Конечно, все мы очень сильно разозлились, – признается в эфире Первого канала Екатерина Юрлова-Перхт. – Я услышала об обысках только на завтраке. Точнее, даже на зарядке. Спустилась вниз, увидела толпу журналистов и то, как Саша Логинов дает интервью - хотя он говорил перед турниром, что общаться с прессой не будет. Тогда и поняла, что случилось что-то серьезное. Потом, конечно, мне все рассказали. Так что перед стартом мы почувствовали двойную ответственность. Что надо нам бороться и за себя, и за ребят. И за команду в целом. Отсюда – запредельная мотивация и настрой.
Тренерский штаб команды еще до обысков в нашем отеле решил пойти ва-банк, выставив на женскую эстафету экспериментальный состав. Не по именам, а по раскладке по этапам. Имена-то как раз были вполне предсказуемые – Юрлова-Перхт, Лариса Куклина (единственные участницы той самой победой эстафеты в Германии год назад, которые сейчас есть в команде), Светлана Миронова и Ирина Старых. Но вот тот факт, что Юрлову поставили забойщицей, Старых – второй, а Куклину – финишером, вызывал удивление. Но такое… Несильное. Понятно – надо рисковать. И делать ставку на убегание. Вдруг удастся с первых этапов создать хороший отрыв, а снайпер-Куклина даже с не самой лучшей скоростью удержит преимущество в борьбе за победу (медаль)?
Кстати, в сборной Италии решили сделать также, поставив Витоцци и Вирер в начале. И вот у них риск не оправдался совсем. Лиза и Доротея свои этапы прошли здорово, привезли соперницам минуту… Но для их менее звездных подруг такой гандикап создал излишнее давление, с которым они справиться не смогли. Итог – три штрафных круга и 10-е место на домашнем турнире. А вот россиянки…
Да ладно, что уж там. У нас ведь ставка тоже не сработала. Правда, кто скажет, что дело именно в порядке участниц?
Юрлова-Перхт не зря сказала про настрой. Мотивация и впрямь запредельная. Видно, как Екатерина рвется в бой – с первого круга, с первых метров. Даже выходит в лидеры, держится в одном темпе с Витоцци. Чисто проходит лежку! Правда, немного задыхается на втором круге, работая на одной скорости с итальянкой – мажет третий выстрел на стойке, потом долго выцеливает пятую мишень… Теряет время, но справляется с нервами. Ограничивается одним доппатроном. Пусть пропускает вперед Сюзан Данкли на стрельбище, зато довольно быстро догоняет ее, попутно – отрываясь от преследовательниц. И передает эстафету второй – с отставанием в 24 секунды.
Старых поддерживает бодрый почин. В связке с полячкой Моникой Старегой она немного отпускает реактивную Вирер, но не позволяет подобраться к себе остальным. Даже Ингрид Тандревольд не может обойти Ирину! И свой первый рубеж россиянка отработает чисто, упрочив положение в топ-3.
Да, стойка сложится сложнее. Придется брать три доппатрона (Вирер же стреляет, как из пулемета – меньше секунды между закрытием мишеней, и главное – все чисто!). Болельщики нервничают, Ирина нервничает, все нервничают… И соперницы – тоже. Мажут все. Главное – Старых обходится без круга. И место в группе лидеров не теряет. А эстафету передает третьей. И теперь все – в руках Мироновой. Именинницы, к слову – в день гонки ей исполнилось 26 лет.
Первые два круга – идеальные! По скорости. По стрельбе на лежке. Светлана «упахала» даже Тириль Экхофф – выдержала темп норвежки, закрыла все пять мишеней, тогда как соперница едва не убежала на круг. Теперь бы стойку пройти в том же стиле – учитывая, что итальянка Федерико Санфилиппо «застрелилась» (две незакрытые мишени), и можно помечтать о золоте! Увы, но нет. То, чего мы так боялись, все-таки происходит. Стрельба подводит в ключевой момент. Промазав первым выстрелом и попав четыре следующих, Светлане все равно не удается закрыть одну злосчастную мишень. Итог – один круг. Что интересно – россиянка все равно третья! Уходит сразу вслед за немкой Франциской Пройс и перед Санфилиппо, в 35 секундах от лидера - полячки Камилы Жук. Но ощущение, что все вот-вот рухнет, пришло неспроста. Последний круг Миронова проваливает ходом – уступает основным соперницам почти полминуты за 2 км! А надеяться, что Куклина сумеет вернуться в топ-3 даже при идеальной стрельбе, очень сложно.
Тем более, что и стреляет-то она неидеально. Два промаха на каждом рубеже – и вот, вместо призов у нас только 8-я позиция…
Чемпионат мира. Антхольц (Италия)
Эстафета 4х6 км. Женщины
Стрельба
Ход
Финиш
1
Норвегия
1+9 (0+1 0+2 1+6 0+0)
1 (58.06,6)
1:07.05,7
2
Германия
0+9 (0+4 0+0 0+1 0+4)
6 (+46,1)
+10,7
3
Украина
0+8 (0+2 0+2 0+3 0+1)
+18,4
4
Чехия
0+10 (0+2 0+1 0+6 0+1)
2 (+18,5)
+31,1
5
Швеция
1+11 (0+2 0+4 0+1 1+4)
5 (+35,6)
+44,9
…8
Россия
1+11 (0+1 0+3 1+3 0+4)
3 (+22,1)
+1.02,6
…14
Франция
4+19 (0+6 0+3 4+6 0+4)
4 (+25,8)
+3.44,2
Сборная России по этапам
1 (лежа)
Место
2 (стоя)
Место
Ход
Финиш
1
Юрлова-Перхт
0+0
1 (-0,4)
0+1
4 (+27,1)
3 (+11,3)
2 (+24,3)
2
Старых
0+0
3 (+32,7)
0+3
6 (+1.11,7)
7 (+11,9)
3 (+1.08,4)
3
Миронова
0+0
2 (+37,3)
1+3
3 (+35,8)
6 (+32,4)
7 (+53,3)
4
Куклина
0+2
7 (+34,8)
0+2
8 (+55,8)
8 (+42,4)
8 (+1.02,6)
Все медали ЧМ-2020
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
Норвегия
4
2
2
8
2
Франция
2
1
2
5
3
Италия
2
1
0
3
4
Россия
1
0
1
2
5
Германия
0
4
0
4
6
США
0
1
0
1
7
Чехия
0
0
2
2
8-9
Австрия
0
0
1
1
8-9
Украина
0
0
1
1
Расписание оставшихся гонок
22 февраля, суббота
16.45 (мск). Эстафета 4х7,5 км. Мужчины
23 февраля, воскресенье
14.30. Масс-старт 12,5 км. Женщины
17.00. Масс-старт 15 км. Мужчины