Девушки за обыски не отомстили. Штрафной круг Мироновой лишил Россию шансов на медаль - Советский спорт
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22 февраля 2020 15:49БиатлонМысин Николай

Девушки за обыски не отомстили. Штрафной круг Мироновой лишил Россию шансов на медаль

А ведь мы могли бороться даже за победу! Жаль, все испортила стрельба. Светлана Миронова в свой 26-й день рождения не справилась со стойкой, зашла на штрафной круг и лишила сборную возможности попасть на подиум.

ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ

Хотя, признаем, это было бы красиво!

Женская сборная России не знает побед на чемпионатах мира с 2009 года – тогда, в Пхенчхане, наша четверка в последний раз брала эстафету. С тех пор, в лучшем случае, призы – и то нечасто. В прошлом сезоне было пятое место. И вообще, за последние 40 гонок в рамках Кубков мира, чемпионатов и Олимпиад, у нас лишь одно золото – добытое в январе 2019-го в Оберхофе. Это к тому, что шансов выиграть в Антхольце у россиянок было немного. Но в день чудовищной по своему цинизму провокации со стороны IBU и местных властей эффектно победить, оставив недругов задыхаться от бессильной злобы, было бы круто!

- Конечно, все мы очень сильно разозлились, – признается в эфире Первого канала Екатерина Юрлова-Перхт. – Я услышала об обысках только на завтраке. Точнее, даже на зарядке. Спустилась вниз, увидела толпу журналистов и то, как Саша Логинов дает интервью - хотя он говорил перед турниром, что общаться с прессой не будет. Тогда и поняла, что случилось что-то серьезное. Потом, конечно, мне все рассказали. Так что перед стартом мы почувствовали двойную ответственность. Что надо нам бороться и за себя, и за ребят. И за команду в целом. Отсюда – запредельная мотивация и настрой.

Тренерский штаб команды еще до обысков в нашем отеле решил пойти ва-банк, выставив на женскую эстафету экспериментальный состав. Не по именам, а по раскладке по этапам. Имена-то как раз были вполне предсказуемые – Юрлова-Перхт, Лариса Куклина (единственные участницы той самой победой эстафеты в Германии год назад, которые сейчас есть в команде), Светлана Миронова и Ирина Старых. Но вот тот факт, что Юрлову поставили забойщицей, Старых – второй, а Куклину – финишером, вызывал удивление. Но такое… Несильное. Понятно – надо рисковать. И делать ставку на убегание. Вдруг удастся с первых этапов создать хороший отрыв, а снайпер-Куклина даже с не самой лучшей скоростью удержит преимущество в борьбе за победу (медаль)?

Кстати, в сборной Италии решили сделать также, поставив Витоцци и Вирер в начале. И вот у них риск не оправдался совсем. Лиза и Доротея свои этапы прошли здорово, привезли соперницам минуту… Но для их менее звездных подруг такой гандикап создал излишнее давление, с которым они справиться не смогли. Итог – три штрафных круга и 10-е место на домашнем турнире. А вот россиянки…

Да ладно, что уж там. У нас ведь ставка тоже не сработала. Правда, кто скажет, что дело именно в порядке участниц?

РОКОВОЙ ШТРАФНОЙ КРУГ

Юрлова-Перхт не зря сказала про настрой. Мотивация и впрямь запредельная. Видно, как Екатерина рвется в бой – с первого круга, с первых метров. Даже выходит в лидеры, держится в одном темпе с Витоцци. Чисто проходит лежку! Правда, немного задыхается на втором круге, работая на одной скорости с итальянкой – мажет третий выстрел на стойке, потом долго выцеливает пятую мишень… Теряет время, но справляется с нервами. Ограничивается одним доппатроном. Пусть пропускает вперед Сюзан Данкли на стрельбище, зато довольно быстро догоняет ее, попутно – отрываясь от преследовательниц. И передает эстафету второй – с отставанием в 24 секунды.

Старых поддерживает бодрый почин. В связке с полячкой Моникой Старегой она немного отпускает реактивную Вирер, но не позволяет подобраться к себе остальным. Даже Ингрид Тандревольд не может обойти Ирину! И свой первый рубеж россиянка отработает чисто, упрочив положение в топ-3.

Да, стойка сложится сложнее. Придется брать три доппатрона (Вирер же стреляет, как из пулемета – меньше секунды между закрытием мишеней, и главное – все чисто!). Болельщики нервничают, Ирина нервничает, все нервничают… И соперницы – тоже. Мажут все. Главное – Старых обходится без круга. И место в группе лидеров не теряет. А эстафету передает третьей. И теперь все – в руках Мироновой. Именинницы, к слову – в день гонки ей исполнилось 26 лет.

Первые два круга – идеальные! По скорости. По стрельбе на лежке. Светлана «упахала» даже Тириль Экхофф – выдержала темп норвежки, закрыла все пять мишеней, тогда как соперница едва не убежала на круг. Теперь бы стойку пройти в том же стиле – учитывая, что итальянка Федерико Санфилиппо «застрелилась» (две незакрытые мишени), и можно помечтать о золоте! Увы, но нет. То, чего мы так боялись, все-таки происходит. Стрельба подводит в ключевой момент. Промазав первым выстрелом и попав четыре следующих, Светлане все равно не удается закрыть одну злосчастную мишень. Итог – один круг. Что интересно – россиянка все равно третья! Уходит сразу вслед за немкой Франциской Пройс и перед Санфилиппо, в 35 секундах от лидера - полячки Камилы Жук. Но ощущение, что все вот-вот рухнет, пришло неспроста. Последний круг Миронова проваливает ходом – уступает основным соперницам почти полминуты за 2 км! А надеяться, что Куклина сумеет вернуться в топ-3 даже при идеальной стрельбе, очень сложно.

Тем более, что и стреляет-то она неидеально. Два промаха на каждом рубеже – и вот, вместо призов у нас только 8-я позиция…

Чемпионат мира. Антхольц (Италия)

Эстафета 4х6 км. Женщины

Стрельба

Ход

Финиш

1

Норвегия

1+9 (0+1 0+2 1+6 0+0)

1 (58.06,6)

1:07.05,7

2

Германия

0+9 (0+4 0+0 0+1 0+4)

6 (+46,1)

+10,7

3

Украина

0+8 (0+2 0+2 0+3 0+1)

9 (+1.09,3)

+18,4

4

Чехия

0+10 (0+2 0+1 0+6 0+1)

2 (+18,5)

+31,1

5

Швеция

1+11 (0+2 0+4 0+1 1+4)

5 (+35,6)

+44,9

8

Россия

1+11 (0+1 0+3 1+3 0+4)

3 (+22,1)

+1.02,6

14

Франция

4+19 (0+6 0+3 4+6 0+4)

4 (+25,8)

+3.44,2

Сборная России по этапам

1 (лежа)

Место

2 (стоя)

Место

Ход

Финиш

1

Юрлова-Перхт

0+0

1 (-0,4)

0+1

4 (+27,1)

3 (+11,3)

2 (+24,3)

2

Старых

0+0

3 (+32,7)

0+3

6 (+1.11,7)

7 (+11,9)

3 (+1.08,4)

3

Миронова

0+0

2 (+37,3)

1+3

3 (+35,8)

6 (+32,4)

7 (+53,3)

4

Куклина

0+2

7 (+34,8)

0+2

8 (+55,8)

8 (+42,4)

8 (+1.02,6)

Все медали ЧМ-2020

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1

Норвегия

4

2

2

8

2

Франция

2

1

2

5

3

Италия

2

1

0

3

4

Россия

1

0

1

2

5

Германия

0

4

0

4

6

США

0

1

0

1

7

Чехия

0

0

2

2

8-9

Австрия

0

0

1

1

8-9

Украина

0

0

1

1

Расписание оставшихся гонок

22 февраля, суббота

16.45 (мск). Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

23 февраля, воскресенье

14.30. Масс-старт 12,5 км. Женщины
17.00. Масс-старт 15 км. Мужчины

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