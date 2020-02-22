Девушки за обыски не отомстили. Штрафной круг Мироновой лишил Россию шансов на медаль

ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ

Хотя, признаем, это было бы красиво!

Женская сборная России не знает побед на чемпионатах мира с 2009 года – тогда, в Пхенчхане, наша четверка в последний раз брала эстафету. С тех пор, в лучшем случае, призы – и то нечасто. В прошлом сезоне было пятое место. И вообще, за последние 40 гонок в рамках Кубков мира, чемпионатов и Олимпиад, у нас лишь одно золото – добытое в январе 2019-го в Оберхофе. Это к тому, что шансов выиграть в Антхольце у россиянок было немного. Но в день чудовищной по своему цинизму провокации со стороны IBU и местных властей эффектно победить, оставив недругов задыхаться от бессильной злобы, было бы круто!

- Конечно, все мы очень сильно разозлились, – признается в эфире Первого канала Екатерина Юрлова-Перхт. – Я услышала об обысках только на завтраке. Точнее, даже на зарядке. Спустилась вниз, увидела толпу журналистов и то, как Саша Логинов дает интервью - хотя он говорил перед турниром, что общаться с прессой не будет. Тогда и поняла, что случилось что-то серьезное. Потом, конечно, мне все рассказали. Так что перед стартом мы почувствовали двойную ответственность. Что надо нам бороться и за себя, и за ребят. И за команду в целом. Отсюда – запредельная мотивация и настрой.

Тренерский штаб команды еще до обысков в нашем отеле решил пойти ва-банк, выставив на женскую эстафету экспериментальный состав. Не по именам, а по раскладке по этапам. Имена-то как раз были вполне предсказуемые – Юрлова-Перхт, Лариса Куклина (единственные участницы той самой победой эстафеты в Германии год назад, которые сейчас есть в команде), Светлана Миронова и Ирина Старых. Но вот тот факт, что Юрлову поставили забойщицей, Старых – второй, а Куклину – финишером, вызывал удивление. Но такое… Несильное. Понятно – надо рисковать. И делать ставку на убегание. Вдруг удастся с первых этапов создать хороший отрыв, а снайпер-Куклина даже с не самой лучшей скоростью удержит преимущество в борьбе за победу (медаль)?

Кстати, в сборной Италии решили сделать также, поставив Витоцци и Вирер в начале. И вот у них риск не оправдался совсем. Лиза и Доротея свои этапы прошли здорово, привезли соперницам минуту… Но для их менее звездных подруг такой гандикап создал излишнее давление, с которым они справиться не смогли. Итог – три штрафных круга и 10-е место на домашнем турнире. А вот россиянки…

Да ладно, что уж там. У нас ведь ставка тоже не сработала. Правда, кто скажет, что дело именно в порядке участниц?

РОКОВОЙ ШТРАФНОЙ КРУГ

Юрлова-Перхт не зря сказала про настрой. Мотивация и впрямь запредельная. Видно, как Екатерина рвется в бой – с первого круга, с первых метров. Даже выходит в лидеры, держится в одном темпе с Витоцци. Чисто проходит лежку! Правда, немного задыхается на втором круге, работая на одной скорости с итальянкой – мажет третий выстрел на стойке, потом долго выцеливает пятую мишень… Теряет время, но справляется с нервами. Ограничивается одним доппатроном. Пусть пропускает вперед Сюзан Данкли на стрельбище, зато довольно быстро догоняет ее, попутно – отрываясь от преследовательниц. И передает эстафету второй – с отставанием в 24 секунды.

Старых поддерживает бодрый почин. В связке с полячкой Моникой Старегой она немного отпускает реактивную Вирер, но не позволяет подобраться к себе остальным. Даже Ингрид Тандревольд не может обойти Ирину! И свой первый рубеж россиянка отработает чисто, упрочив положение в топ-3.

Да, стойка сложится сложнее. Придется брать три доппатрона (Вирер же стреляет, как из пулемета – меньше секунды между закрытием мишеней, и главное – все чисто!). Болельщики нервничают, Ирина нервничает, все нервничают… И соперницы – тоже. Мажут все. Главное – Старых обходится без круга. И место в группе лидеров не теряет. А эстафету передает третьей. И теперь все – в руках Мироновой. Именинницы, к слову – в день гонки ей исполнилось 26 лет.

Первые два круга – идеальные! По скорости. По стрельбе на лежке. Светлана «упахала» даже Тириль Экхофф – выдержала темп норвежки, закрыла все пять мишеней, тогда как соперница едва не убежала на круг. Теперь бы стойку пройти в том же стиле – учитывая, что итальянка Федерико Санфилиппо «застрелилась» (две незакрытые мишени), и можно помечтать о золоте! Увы, но нет. То, чего мы так боялись, все-таки происходит. Стрельба подводит в ключевой момент. Промазав первым выстрелом и попав четыре следующих, Светлане все равно не удается закрыть одну злосчастную мишень. Итог – один круг. Что интересно – россиянка все равно третья! Уходит сразу вслед за немкой Франциской Пройс и перед Санфилиппо, в 35 секундах от лидера - полячки Камилы Жук. Но ощущение, что все вот-вот рухнет, пришло неспроста. Последний круг Миронова проваливает ходом – уступает основным соперницам почти полминуты за 2 км! А надеяться, что Куклина сумеет вернуться в топ-3 даже при идеальной стрельбе, очень сложно.

Тем более, что и стреляет-то она неидеально. Два промаха на каждом рубеже – и вот, вместо призов у нас только 8-я позиция…

Чемпионат мира. Антхольц (Италия)

Эстафета 4х6 км. Женщины

Стрельба Ход Финиш 1 Норвегия 1+9 (0+1 0+2 1+6 0+0) 1 (58.06,6) 1:07.05,7 2 Германия 0+9 (0+4 0+0 0+1 0+4) 6 (+46,1) +10,7 3 Украина 0+8 (0+2 0+2 0+3 0+1) 9 (+1.09,3) +18,4 4 Чехия 0+10 (0+2 0+1 0+6 0+1) 2 (+18,5) +31,1 5 Швеция 1+11 (0+2 0+4 0+1 1+4) 5 (+35,6) +44,9 …8 Россия 1+11 (0+1 0+3 1+3 0+4) 3 (+22,1) +1.02,6 …14 Франция 4+19 (0+6 0+3 4+6 0+4) 4 (+25,8) +3.44,2

Сборная России по этапам

1 (лежа) Место 2 (стоя) Место Ход Финиш 1 Юрлова-Перхт 0+0 1 (-0,4) 0+1 4 (+27,1) 3 (+11,3) 2 (+24,3) 2 Старых 0+0 3 (+32,7) 0+3 6 (+1.11,7) 7 (+11,9) 3 (+1.08,4) 3 Миронова 0+0 2 (+37,3) 1+3 3 (+35,8) 6 (+32,4) 7 (+53,3) 4 Куклина 0+2 7 (+34,8) 0+2 8 (+55,8) 8 (+42,4) 8 (+1.02,6)

Все медали ЧМ-2020

Золото Серебро Бронза Всего 1 Норвегия 4 2 2 8 2 Франция 2 1 2 5 3 Италия 2 1 0 3 4 Россия 1 0 1 2 5 Германия 0 4 0 4 6 США 0 1 0 1 7 Чехия 0 0 2 2 8-9 Австрия 0 0 1 1 8-9 Украина 0 0 1 1

Расписание оставшихся гонок

22 февраля, суббота

16.45 (мск). Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

23 февраля, воскресенье

14.30. Масс-старт 12,5 км. Женщины

17.00. Масс-старт 15 км. Мужчины