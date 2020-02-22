Ищите женщину. Почему сборная России не справилась с эстафетой

Давайте начистоту: конечно, мерзкая история с обыском у лидера нашей сборной Александра Логинова субботним утром не могла не сказаться на выступлении в эстафете. Причем, повлияла она не только на Александра, но и на остальных наших спортсменов. Особенно на Евгения Гараничева, который живет в одном номере вместе с Логиновым, и вместе с Александром вынужден был подняться в 5.50 утра после стука в дверь и слов “Откройте, полиция!”

Спасибо Саре Фуссек-Хаккарайнен, отвечающей за антидопинговую программу в IBU, больное воображение которой заставило ей заподозрить Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в допинговом сговоре. Именно по ее навету полицейские сорвали подготовку россиян к, пожалуй, самой интересной гонке в программе чемпионата мира.

Форс-мажор стал хорошей проверкой на стрессоустойчивость, на наличие настоящего спортивного характера для нашей команды. Проверкой, которую прошли не все.

Прежде всего, не прошел Гараничев, которого спустя длительное время вновь включили в эстафету. Евгений то ли перенервничал, то ли очень хотел отличиться. Факт тот, что опытный спортсмен провалил стартовый этап, вновь заставив говорить о себе, как о некомандном “игроке”. Медленная стрельба и промах на первом рубеже, два промаха на втором и почти минута проигрыша при передаче эстафеты...

Матвей Елисеев начал за упокой, дважды промазав на “лежке”, зато на “стойке”, возможно, пойдя на риск, он отстрелял как из пулемета, и вывел россиян на пятое место с отставанием чуть больше минуты от лидеров. Ими еще с первого этапа были сборные Германии и Франции. Борьба за первые два места почти наверняка должна была развернуться между ними, а вот шансы на бронзу Елисеев сборной вернул - при передаче эстафеты места с третьего по восьмое разделили всего несколько секунд.

Два дополнительных патрона Никиты Поршнева на первой стрельбе стали плохим подспорьем в борьбе за медаль. В такой ситуации “стойку” нужно было отрабатывать идеально. И Поршнев справился! Эх, если бы еще добежал... Никита, скорее, дошел, уступив передавшему эстафету третьим Тарьею Бё 51 секунду.

Отыграть такое отставание у Йоханнеса, конечно, утопия, но Логинов попытался. Безуспешно. На последней стрельбе Бенедикт Долль четырьмя промахами подарил золото французам, а серебро - норвежцам. Нервы. Бывает.

Россияне остались с деревянной медалью.

Чемпионат мира. Антхольц (Италия)

Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

Стрельба Ход Финиш 1 Франция 0+4 (0+1 0+0 0+1 0+2) 3 (+58,6) 1:12.35,9 2 Норвегия 1+12 (1+3 0+3 0+3 0+3) 1 (1:04.09,4) +21,5 3 Германия 1+8 (0+0 0+1 0+1 1+6) 2 (+50,1) +36,2 4 Россия 0+9 (0+3 0+2 0+2 0+2) 5 (+2.00,2) +1.44,7 5 Словения 0+8 (0+2 0+3 0+3 0+0) 6 (+2.33,5) +1.45,8

Сборная России по этапам

1 (лежа) Место 2 (стоя) Место Ход Финиш 1 Гараничев 0+1 17 (+23,1) 0+2 17 (+50,3) 7 (+26,4) 14 (+56,1) 2 Елисеев 0+2 13 (+1.06,0) 0+0 5 (+1.03,7) 5 (+16,0) 7 (+1.07,4) 3 Поршнев 0+2 8 (+1.23,5) 0+0 5 (+1.28,4) 10 (+51,8) 5 (+2.05,3) 4 Логинов 0+0 5 (+1.55,5) 0+2 5 (+2.01,2) 5 (+29,5) 4 (+1.44,7)

Все медали ЧМ-2020

Золото Серебро Бронза Всего 1 Норвегия 4 3 2 9 2 Франция 3 1 2 6 3 Италия 2 1 0 3 4 Россия 1 0 1 2 5 Германия 0 4 1 5 6 США 0 1 0 1 7 Чехия 0 0 2 2 8-9 Австрия 0 0 1 1 8-9 Украина 0 0 1 1

Расписание оставшихся гонок

23 февраля, воскресенье

14.30 (мск). Масс-старт 12,5 км. Женщины

17.00. Масс-старт 15 км. Мужчины