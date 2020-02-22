Ищите женщину. Почему сборная России не справилась с эстафетой - Советский спорт
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22 февраля 2020 18:14БиатлонЧикирис Олег

Ищите женщину. Почему сборная России не справилась с эстафетой

Французы - первые, норвежцы - вторые, немцы - третьи, россияне - четвертые. Таков итог мужской эстафеты на чемпионате мира по биатлону.

Давайте начистоту: конечно, мерзкая история с обыском у лидера нашей сборной Александра Логинова субботним утром не могла не сказаться на выступлении в эстафете. Причем, повлияла она не только на Александра, но и на остальных наших спортсменов. Особенно на Евгения Гараничева, который живет в одном номере вместе с Логиновым, и вместе с Александром вынужден был подняться в 5.50 утра после стука в дверь и слов “Откройте, полиция!”

Спасибо Саре Фуссек-Хаккарайнен, отвечающей за антидопинговую программу в IBU, больное воображение которой заставило ей заподозрить Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в допинговом сговоре. Именно по ее навету полицейские сорвали подготовку россиян к, пожалуй, самой интересной гонке в программе чемпионата мира.

Форс-мажор стал хорошей проверкой на стрессоустойчивость, на наличие настоящего спортивного характера для нашей команды. Проверкой, которую прошли не все.

Прежде всего, не прошел Гараничев, которого спустя длительное время вновь включили в эстафету. Евгений то ли перенервничал, то ли очень хотел отличиться. Факт тот, что опытный спортсмен провалил стартовый этап, вновь заставив говорить о себе, как о некомандном “игроке”. Медленная стрельба и промах на первом рубеже, два промаха на втором и почти минута проигрыша при передаче эстафеты...

Матвей Елисеев начал за упокой, дважды промазав на “лежке”, зато на “стойке”, возможно, пойдя на риск, он отстрелял как из пулемета, и вывел россиян на пятое место с отставанием чуть больше минуты от лидеров. Ими еще с первого этапа были сборные Германии и Франции. Борьба за первые два места почти наверняка должна была развернуться между ними, а вот шансы на бронзу Елисеев сборной вернул - при передаче эстафеты места с третьего по восьмое разделили всего несколько секунд.

Два дополнительных патрона Никиты Поршнева на первой стрельбе стали плохим подспорьем в борьбе за медаль. В такой ситуации “стойку” нужно было отрабатывать идеально. И Поршнев справился! Эх, если бы еще добежал... Никита, скорее, дошел, уступив передавшему эстафету третьим Тарьею Бё 51 секунду.

Отыграть такое отставание у Йоханнеса, конечно, утопия, но Логинов попытался. Безуспешно. На последней стрельбе Бенедикт Долль четырьмя промахами подарил золото французам, а серебро - норвежцам. Нервы. Бывает.

Россияне остались с деревянной медалью.

Чемпионат мира. Антхольц (Италия)

Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

Стрельба

Ход

Финиш

1

Франция

0+4 (0+1 0+0 0+1 0+2)

3 (+58,6)

1:12.35,9

2

Норвегия

1+12 (1+3 0+3 0+3 0+3)

1 (1:04.09,4)

+21,5

3

Германия

1+8 (0+0 0+1 0+1 1+6)

2 (+50,1)

+36,2

4

Россия

0+9 (0+3 0+2 0+2 0+2)

5 (+2.00,2)

+1.44,7

5

Словения

0+8 (0+2 0+3 0+3 0+0)

6 (+2.33,5)

+1.45,8

Сборная России по этапам

1 (лежа)

Место

2 (стоя)

Место

Ход

Финиш

1

Гараничев

0+1

17 (+23,1)

0+2

17 (+50,3)

7 (+26,4)

14 (+56,1)

2

Елисеев

0+2

13 (+1.06,0)

0+0

5 (+1.03,7)

5 (+16,0)

7 (+1.07,4)

3

Поршнев

0+2

8 (+1.23,5)

0+0

5 (+1.28,4)

10 (+51,8)

5 (+2.05,3)

4

Логинов

0+0

5 (+1.55,5)

0+2

5 (+2.01,2)

5 (+29,5)

4 (+1.44,7)

Все медали ЧМ-2020

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1

Норвегия

4

3

2

9

2

Франция

3

1

2

6

3

Италия

2

1

0

3

4

Россия

1

0

1

2

5

Германия

0

4

1

5

6

США

0

1

0

1

7

Чехия

0

0

2

2

8-9

Австрия

0

0

1

1

8-9

Украина

0

0

1

1

Расписание оставшихся гонок

23 февраля, воскресенье

14.30 (мск). Масс-старт 12,5 км. Женщины
17.00. Масс-старт 15 км. Мужчины

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