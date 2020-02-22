Ищите женщину. Почему сборная России не справилась с эстафетой

Давайте начистоту: конечно, мерзкая история с обыском у лидера нашей сборной Александра Логинова субботним утром не могла не сказаться на выступлении в эстафете. Причем, повлияла она не только на Александра, но и на остальных наших спортсменов. Особенно на Евгения Гараничева, который живет в одном номере вместе с Логиновым, и вместе с Александром вынужден был подняться в 5.50 утра после стука в дверь и слов “Откройте, полиция!”
Спасибо Саре Фуссек-Хаккарайнен, отвечающей за антидопинговую программу в IBU, больное воображение которой заставило ей заподозрить Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в допинговом сговоре. Именно по ее навету полицейские сорвали подготовку россиян к, пожалуй, самой интересной гонке в программе чемпионата мира.
Форс-мажор стал хорошей проверкой на стрессоустойчивость, на наличие настоящего спортивного характера для нашей команды. Проверкой, которую прошли не все.
Прежде всего, не прошел Гараничев, которого спустя длительное время вновь включили в эстафету. Евгений то ли перенервничал, то ли очень хотел отличиться. Факт тот, что опытный спортсмен провалил стартовый этап, вновь заставив говорить о себе, как о некомандном “игроке”. Медленная стрельба и промах на первом рубеже, два промаха на втором и почти минута проигрыша при передаче эстафеты...
Матвей Елисеев начал за упокой, дважды промазав на “лежке”, зато на “стойке”, возможно, пойдя на риск, он отстрелял как из пулемета, и вывел россиян на пятое место с отставанием чуть больше минуты от лидеров. Ими еще с первого этапа были сборные Германии и Франции. Борьба за первые два места почти наверняка должна была развернуться между ними, а вот шансы на бронзу Елисеев сборной вернул - при передаче эстафеты места с третьего по восьмое разделили всего несколько секунд.
Два дополнительных патрона Никиты Поршнева на первой стрельбе стали плохим подспорьем в борьбе за медаль. В такой ситуации “стойку” нужно было отрабатывать идеально. И Поршнев справился! Эх, если бы еще добежал... Никита, скорее, дошел, уступив передавшему эстафету третьим Тарьею Бё 51 секунду.
Отыграть такое отставание у Йоханнеса, конечно, утопия, но Логинов попытался. Безуспешно. На последней стрельбе Бенедикт Долль четырьмя промахами подарил золото французам, а серебро - норвежцам. Нервы. Бывает.
Россияне остались с деревянной медалью.
Чемпионат мира. Антхольц (Италия)
Эстафета 4х7,5 км. Мужчины
Стрельба
Ход
Финиш
1
Франция
0+4 (0+1 0+0 0+1 0+2)
3 (+58,6)
1:12.35,9
2
Норвегия
1+12 (1+3 0+3 0+3 0+3)
1 (1:04.09,4)
+21,5
3
Германия
1+8 (0+0 0+1 0+1 1+6)
2 (+50,1)
+36,2
4
Россия
0+9 (0+3 0+2 0+2 0+2)
5 (+2.00,2)
+1.44,7
5
Словения
0+8 (0+2 0+3 0+3 0+0)
6 (+2.33,5)
+1.45,8
Сборная России по этапам
1 (лежа)
Место
2 (стоя)
Место
Ход
Финиш
1
Гараничев
0+1
17 (+23,1)
0+2
17 (+50,3)
7 (+26,4)
2
Елисеев
0+2
13 (+1.06,0)
0+0
5 (+1.03,7)
5 (+16,0)
7 (+1.07,4)
3
Поршнев
0+2
8 (+1.23,5)
0+0
5 (+1.28,4)
10 (+51,8)
5 (+2.05,3)
4
Логинов
0+0
5 (+1.55,5)
0+2
5 (+2.01,2)
5 (+29,5)
4 (+1.44,7)
Все медали ЧМ-2020
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
Норвегия
4
3
2
9
2
Франция
3
1
2
6
3
Италия
2
1
0
3
4
Россия
1
0
1
2
5
Германия
0
4
1
5
6
США
0
1
0
1
7
Чехия
0
0
2
2
8-9
Австрия
0
0
1
1
8-9
Украина
0
0
1
1
Расписание оставшихся гонок
23 февраля, воскресенье
14.30 (мск). Масс-старт 12,5 км. Женщины
17.00. Масс-старт 15 км. Мужчины