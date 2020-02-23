Врежет ли Логинов пакостникам из IBU? Сегодня - последний день ЧМ-2020

Списки участников обоих масс-стартов известны уже несколько дней. Правила там такие: сначала право участвовать в гонке получают все призеры ЧМ, потом те, кто входит в топ-15 общего зачета Кубка мира и, наконец, оставшиеся вакансии, чтобы набрать положенные 30 человек, заполняются опять же по результатам текущего первенства планеты.
Медалист у нас в Антхольце пока один - Александр Логинов. В число 15 лидеров КМ кроме него входит только Матвей Елисеев. Плюс непосредственно через чемпионат мира в воскресные гонки отобрались еще два представителя России – Никита Поршнев и Екатерина Юрлова-Перхт. Итого получается четверо. По этому показателю мы делим шестое место с Италией и Чехией, уступая Франции, Германии (лишь эти две страны получили максимальную квоту «4+4»), Норвегии, Швеции и Австрии.
Представительство стран в масс-стартах ЧМ-2020
Мужчины
Женщины
Всего
1-2
Германия
4
4
8
1-2
Франция
4
4
8
3
Норвегия
4
3
7
4
Швеция
4
2
6
5
Австрия
3
2
5
6-8
Италия
2
2
4
6-8
Россия
3
1
4
6-8
Чехия
1
3
4
9
Словакия
1
2
3
10-12
Болгария
1
1
2
10-12
Украина
1
1
2
10-12
Швейцария
1
1
2
13-17
Латвия
0
1
1
13-17
Польша
0
1
1
13-17
США
0
1
1
13-17
Словения
1
0
1
13-17
Финляндия
0
1
1
Всего
30
30
60
Как российские участники масс-стартов на ЧМ бежали эту дистанцию в Кубке мира-2019/20
Логинов
Елисеев
Поршнев
Юрлова-Перхт
22.12.2019
Анси
11 (+2.17,4)
2 (1+0+0+1)
29 (+6.08,0)
0 (0+0+0+0)
18 (+3.18,4)
1 (0+1+0+0)
6 (+1.43,6)
2 (0+0+1+1)
12.01.2020
Оберхоф
17 (+1.25,2)
5 (1+1+2+1)
10 (+59,8)
4 (0+2+0+2)
-
-
26.01.2020
Поклюка
20 (+1.49,9)
4 (1+1+1+1)
11 (+1.11,4)
0 (0+0+0+0)
-
21 (+2.30,4)
3 (1+0+2+0)
Зачеты малого КМ по масс-стартам
Мужчины
1. Мартен Фуркад (Франция) - 140
2. Кентен Фийон-Майе (Франция) - 128
3. Арнд Пайффер (Германия) - 118
4. Йоханнес Дале (Норвегия) - 117
5. Йоханнес Бе (Норвегия) - 108
…13. Александр Логинов (Россия) - 75
…17. Матвей Елисеев (Россия) - 65
…31. Никита Поршнев (Россия) - 23
…34. Кирилл Стрельцов (Россия) - 22
Женщины
1. Кайса Макарайнен (Финляндия) - 132
2. Доротея Вирер (Италия) - 129
3. Тириль Экхофф (Норвегия) - 114
4. Анаис Бескон (Франция) - 114
5. Лиза Виттоцци (Италия) - 111
…20. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) - 58
…27. Светлана Миронова (Россия) - 38
…34. Ирина Старых (Россия) - 21
…39. Лариса Куклина (Россия) - 10
Главная надежда - как всегда на Логинова. Даст бог, успеет он отойти после субботнего безобразия с полицейскими обысками и вместо страдальческих разговоров на тему «раз они хотят, чтобы я закончил карьеру, может так и сделать» закусит удила и нахлобучит своим «доброжелателям» из IBU такую гонку, что тем останется только языки проглотить. Кстати, сегодня Александр выйдет на старт под «говорящим» стартовым номером – первым.
Матвей Елисеев во вчерашней эстафете тоже был хорош, но для него масс-старт – пока еще сложноватая, пожалуй, математика. Не говоря о Никите Поршневе, который пока не доказал, что способен на уровне ЧМ бороться за что-либо более серьезное, чем место во второй десятке. Остается Юрлова, год назад в Эстерсунде добывшая именно в этой гонке сенсационное серебро. Правда, там была такая погода и такое обилие всеобщих промахов, которых от солнечной Италии ожидать вряд ли приходится.
В прямом эфире оба масс-старта транслируют Первый канал и Eurosport. Женская гонка стартует в 14.30, мужская - в 17.00 по московскому времени.
Масс-старты на предыдущем чемпионате мира
Мужчины
Стрельба
Финиш
1
Доминик Виндиш (Италия)
3 (1+1+1+0)
40.54,1
2
Антонен Гигонна (Франция)
3 (2+0+0+1)
+22,8
3
Юлиан Эберхард (Австрия)
4 (0+0+3+1)
+23,3
4
Александр Логинов (Россия)
5 (0+3+2+0)
+27,4
5
Кентен Фийон-Майе (Франция)
4 (1+1+1+1)
+33,2
…13
Йоханнес Бе (Норвегия)
7 (0+0+2+5)
+1.17,8
…16
Евгений Гараничев (Россия)
4 (0+0+0+4)
+1.25,0
…24
Мартен Фуркад (Франция)
5 (1+2+0+2)
+2.28,8
Женщины
Стрельба
Финиш
1
Доротея Вирер (Италия)
2 (0+0+0+2)
37.26,4
2
Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)
2 (0+0+1+1)
+4,9
3
Денизе Херрманн (Германия)
4 (0+1+2+1)
+15,4
4
Ханна Оберг (Швеция)
3 (0+1+2+0)
+52,7
5
Тириль Экхофф (Норвегия)
4 (1+1+1+1)
+57,7
…18
Евгения Павлова (Россия)
4 (1+1+1+1)
+2.13,6
Все медали ЧМ-2020
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
Норвегия
4
3
2
9
2
Франция
3
1
2
6
3
Италия
2
1
0
3
4
Россия
1
0
1
2
5
Германия
0
4
1
5
6
США
0
1
0
1
7
Чехия
0
0
2
2
8-9
Австрия
0
0
1
1
8-9
Украина
0
0
1
1