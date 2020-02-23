Врежет ли Логинов пакостникам из IBU? Сегодня - последний день ЧМ-2020

КТО КАК ВЫСТУПАЛ В ЭТОМ СЕЗОНЕ

Списки участников обоих масс-стартов известны уже несколько дней. Правила там такие: сначала право участвовать в гонке получают все призеры ЧМ, потом те, кто входит в топ-15 общего зачета Кубка мира и, наконец, оставшиеся вакансии, чтобы набрать положенные 30 человек, заполняются опять же по результатам текущего первенства планеты.

Медалист у нас в Антхольце пока один - Александр Логинов. В число 15 лидеров КМ кроме него входит только Матвей Елисеев. Плюс непосредственно через чемпионат мира в воскресные гонки отобрались еще два представителя России – Никита Поршнев и Екатерина Юрлова-Перхт. Итого получается четверо. По этому показателю мы делим шестое место с Италией и Чехией, уступая Франции, Германии (лишь эти две страны получили максимальную квоту «4+4»), Норвегии, Швеции и Австрии.

Представительство стран в масс-стартах ЧМ-2020

Мужчины Женщины Всего 1-2 Германия 4 4 8 1-2 Франция 4 4 8 3 Норвегия 4 3 7 4 Швеция 4 2 6 5 Австрия 3 2 5 6-8 Италия 2 2 4 6-8 Россия 3 1 4 6-8 Чехия 1 3 4 9 Словакия 1 2 3 10-12 Болгария 1 1 2 10-12 Украина 1 1 2 10-12 Швейцария 1 1 2 13-17 Латвия 0 1 1 13-17 Польша 0 1 1 13-17 США 0 1 1 13-17 Словения 1 0 1 13-17 Финляндия 0 1 1 Всего 30 30 60

Как российские участники масс-стартов на ЧМ бежали эту дистанцию в Кубке мира-2019/20

Логинов Елисеев Поршнев Юрлова-Перхт 22.12.2019 Анси 11 (+2.17,4) 2 (1+0+0+1) 29 (+6.08,0) 0 (0+0+0+0) 18 (+3.18,4) 1 (0+1+0+0) 6 (+1.43,6) 2 (0+0+1+1) 12.01.2020 Оберхоф 17 (+1.25,2) 5 (1+1+2+1) 10 (+59,8) 4 (0+2+0+2) - - 26.01.2020 Поклюка 20 (+1.49,9) 4 (1+1+1+1) 11 (+1.11,4) 0 (0+0+0+0) - 21 (+2.30,4) 3 (1+0+2+0)

Зачеты малого КМ по масс-стартам

Мужчины

1. Мартен Фуркад (Франция) - 140

2. Кентен Фийон-Майе (Франция) - 128

3. Арнд Пайффер (Германия) - 118

4. Йоханнес Дале (Норвегия) - 117

5. Йоханнес Бе (Норвегия) - 108

…13. Александр Логинов (Россия) - 75

…17. Матвей Елисеев (Россия) - 65

…31. Никита Поршнев (Россия) - 23

…34. Кирилл Стрельцов (Россия) - 22

Женщины

1. Кайса Макарайнен (Финляндия) - 132

2. Доротея Вирер (Италия) - 129

3. Тириль Экхофф (Норвегия) - 114

4. Анаис Бескон (Франция) - 114

5. Лиза Виттоцци (Италия) - 111

…20. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) - 58

…27. Светлана Миронова (Россия) - 38

…34. Ирина Старых (Россия) - 21

…39. Лариса Куклина (Россия) - 10

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ГОНОК

Главная надежда - как всегда на Логинова. Даст бог, успеет он отойти после субботнего безобразия с полицейскими обысками и вместо страдальческих разговоров на тему «раз они хотят, чтобы я закончил карьеру, может так и сделать» закусит удила и нахлобучит своим «доброжелателям» из IBU такую гонку, что тем останется только языки проглотить. Кстати, сегодня Александр выйдет на старт под «говорящим» стартовым номером – первым.

Матвей Елисеев во вчерашней эстафете тоже был хорош, но для него масс-старт – пока еще сложноватая, пожалуй, математика. Не говоря о Никите Поршневе, который пока не доказал, что способен на уровне ЧМ бороться за что-либо более серьезное, чем место во второй десятке. Остается Юрлова, год назад в Эстерсунде добывшая именно в этой гонке сенсационное серебро. Правда, там была такая погода и такое обилие всеобщих промахов, которых от солнечной Италии ожидать вряд ли приходится.

Где смотреть

В прямом эфире оба масс-старта транслируют Первый канал и Eurosport. Женская гонка стартует в 14.30, мужская - в 17.00 по московскому времени.

Масс-старты на предыдущем чемпионате мира

Мужчины

Стрельба Финиш 1 Доминик Виндиш (Италия) 3 (1+1+1+0) 40.54,1 2 Антонен Гигонна (Франция) 3 (2+0+0+1) +22,8 3 Юлиан Эберхард (Австрия) 4 (0+0+3+1) +23,3 4 Александр Логинов (Россия) 5 (0+3+2+0) +27,4 5 Кентен Фийон-Майе (Франция) 4 (1+1+1+1) +33,2 …13 Йоханнес Бе (Норвегия) 7 (0+0+2+5) +1.17,8 …16 Евгений Гараничев (Россия) 4 (0+0+0+4) +1.25,0 …24 Мартен Фуркад (Франция) 5 (1+2+0+2) +2.28,8

Женщины

Стрельба Финиш 1 Доротея Вирер (Италия) 2 (0+0+0+2) 37.26,4 2 Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) 2 (0+0+1+1) +4,9 3 Денизе Херрманн (Германия) 4 (0+1+2+1) +15,4 4 Ханна Оберг (Швеция) 3 (0+1+2+0) +52,7 5 Тириль Экхофф (Норвегия) 4 (1+1+1+1) +57,7 …18 Евгения Павлова (Россия) 4 (1+1+1+1) +2.13,6

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