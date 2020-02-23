Врежет ли Логинов пакостникам из IBU? Сегодня - последний день ЧМ-2020 - Советский спорт
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23 февраля 2020 09:07БиатлонТигай Лев

Врежет ли Логинов пакостникам из IBU? Сегодня - последний день ЧМ-2020

Чемпионат мира в Антхольце завершается двумя масс-стартами. От России в них побегут Александр Логинов, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Екатерина Юрлова-Перхт.

КТО КАК ВЫСТУПАЛ В ЭТОМ СЕЗОНЕ

Списки участников обоих масс-стартов известны уже несколько дней. Правила там такие: сначала право участвовать в гонке получают все призеры ЧМ, потом те, кто входит в топ-15 общего зачета Кубка мира и, наконец, оставшиеся вакансии, чтобы набрать положенные 30 человек, заполняются опять же по результатам текущего первенства планеты.

Медалист у нас в Антхольце пока один - Александр Логинов. В число 15 лидеров КМ кроме него входит только Матвей Елисеев. Плюс непосредственно через чемпионат мира в воскресные гонки отобрались еще два представителя России – Никита Поршнев и Екатерина Юрлова-Перхт. Итого получается четверо. По этому показателю мы делим шестое место с Италией и Чехией, уступая Франции, Германии (лишь эти две страны получили максимальную квоту «4+4»), Норвегии, Швеции и Австрии.

Представительство стран в масс-стартах ЧМ-2020

Мужчины

Женщины

Всего

1-2

Германия

4

4

8

1-2

Франция

4

4

8

3

Норвегия

4

3

7

4

Швеция

4

2

6

5

Австрия

3

2

5

6-8

Италия

2

2

4

6-8

Россия

3

1

4

6-8

Чехия

1

3

4

9

Словакия

1

2

3

10-12

Болгария

1

1

2

10-12

Украина

1

1

2

10-12

Швейцария

1

1

2

13-17

Латвия

0

1

1

13-17

Польша

0

1

1

13-17

США

0

1

1

13-17

Словения

1

0

1

13-17

Финляндия

0

1

1

Всего

30

30

60

Как российские участники масс-стартов на ЧМ бежали эту дистанцию в Кубке мира-2019/20

Логинов

Елисеев

Поршнев

Юрлова-Перхт

22.12.2019

Анси

11 (+2.17,4)

2 (1+0+0+1)

29 (+6.08,0)

0 (0+0+0+0)

18 (+3.18,4)

1 (0+1+0+0)

6 (+1.43,6)

2 (0+0+1+1)

12.01.2020

Оберхоф

17 (+1.25,2)

5 (1+1+2+1)

10 (+59,8)

4 (0+2+0+2)

-

-

26.01.2020

Поклюка

20 (+1.49,9)

4 (1+1+1+1)

11 (+1.11,4)

0 (0+0+0+0)

-

21 (+2.30,4)

3 (1+0+2+0)

Зачеты малого КМ по масс-стартам

Мужчины

1. Мартен Фуркад (Франция) - 140
2. Кентен Фийон-Майе (Франция) - 128
3. Арнд Пайффер (Германия) - 118
4. Йоханнес Дале (Норвегия) - 117
5. Йоханнес Бе (Норвегия) - 108
…13. Александр Логинов (Россия) - 75
…17. Матвей Елисеев (Россия) - 65
…31. Никита Поршнев (Россия) - 23
…34. Кирилл Стрельцов (Россия) - 22

Женщины

1. Кайса Макарайнен (Финляндия) - 132
2. Доротея Вирер (Италия) - 129
3. Тириль Экхофф (Норвегия) - 114
4. Анаис Бескон (Франция) - 114
5. Лиза Виттоцци (Италия) - 111
…20. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) - 58
…27. Светлана Миронова (Россия) - 38
…34. Ирина Старых (Россия) - 21
…39. Лариса Куклина (Россия) - 10

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ГОНОК

Главная надежда - как всегда на Логинова. Даст бог, успеет он отойти после субботнего безобразия с полицейскими обысками и вместо страдальческих разговоров на тему «раз они хотят, чтобы я закончил карьеру, может так и сделать» закусит удила и нахлобучит своим «доброжелателям» из IBU такую гонку, что тем останется только языки проглотить. Кстати, сегодня Александр выйдет на старт под «говорящим» стартовым номером – первым.

Матвей Елисеев во вчерашней эстафете тоже был хорош, но для него масс-старт – пока еще сложноватая, пожалуй, математика. Не говоря о Никите Поршневе, который пока не доказал, что способен на уровне ЧМ бороться за что-либо более серьезное, чем место во второй десятке. Остается Юрлова, год назад в Эстерсунде добывшая именно в этой гонке сенсационное серебро. Правда, там была такая погода и такое обилие всеобщих промахов, которых от солнечной Италии ожидать вряд ли приходится.

Где смотреть

В прямом эфире оба масс-старта транслируют Первый канал и Eurosport. Женская гонка стартует в 14.30, мужская - в 17.00 по московскому времени.

Масс-старты на предыдущем чемпионате мира

Мужчины

Стрельба

Финиш

1

Доминик Виндиш (Италия)

3 (1+1+1+0)

40.54,1

2

Антонен Гигонна (Франция)

3 (2+0+0+1)

+22,8

3

Юлиан Эберхард (Австрия)

4 (0+0+3+1)

+23,3

4

Александр Логинов (Россия)

5 (0+3+2+0)

+27,4

5

Кентен Фийон-Майе (Франция)

4 (1+1+1+1)

+33,2

13

Йоханнес Бе (Норвегия)

7 (0+0+2+5)

+1.17,8

16

Евгений Гараничев (Россия)

4 (0+0+0+4)

+1.25,0

24

Мартен Фуркад (Франция)

5 (1+2+0+2)

+2.28,8

Женщины

Стрельба

Финиш

1

Доротея Вирер (Италия)

2 (0+0+0+2)

37.26,4

2

Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)

2 (0+0+1+1)

+4,9

3

Денизе Херрманн (Германия)

4 (0+1+2+1)

+15,4

4

Ханна Оберг (Швеция)

3 (0+1+2+0)

+52,7

5

Тириль Экхофф (Норвегия)

4 (1+1+1+1)

+57,7

18

Евгения Павлова (Россия)

4 (1+1+1+1)

+2.13,6

Все медали ЧМ-2020

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1

Норвегия

4

3

2

9

2

Франция

3

1

2

6

3

Италия

2

1

0

3

4

Россия

1

0

1

2

5

Германия

0

4

1

5

6

США

0

1

0

1

7

Чехия

0

0

2

2

8-9

Австрия

0

0

1

1

8-9

Украина

0

0

1

1

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