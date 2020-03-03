Александр Тихонов: Никому не хочется умирать из-за коронавируса

«В ИТАЛИИ ЗА ДОПИНГ ДАЮТ ПЯТИ ЛЕТ ТЮРЬМЫ»

- Итак, решено этап в Нове-Место провести без зрителей. Даже пошли разговоры, что нам стоит этот этап пропустить из-за коронавируса. Что об этом думаете?

- Ну что, все команды едут и нам нужно ехать. В Италии сейчас все довольно серьезно по поводу коронавируса. Я разговаривал с работниками чешской федерации биатлона, они серьезно опасаются, умирать никому не хочется.

Например, в Минске закрыли целый университет из-за иранского студента, который с коронавирусом вернулся из Тегерана. Я говорил чехам, чтобы организовали специальный пункт для всех команд, где бы проверяли прибывших на этап. Тем более, у спортсменов защитная функция ослаблена.

- И что они ответили?

- Ответили, что это серьезный вопрос, и он не в компетенции биатлонной федерации и даже местного минспорта. Такие вопросы должны решаться на уровне правительства.

- Мы тогда с вами не обсудили инцидент с обысками в расположении сборной России в Антхольце. Что скажете?

- А что тут говорить? В Италии применение допинга – уголовно наказуемое преступление, до пяти лет лишения свободы. К полиции претензий нет – они выполнили свой долг. Поступило заявление, они отреагировали. Виноват IBU.

Когда все это утром произошло, я пришел в ВИП-зону. Там был президент Олле Далин, два вице-президента. Они уговаривали Далина собрать Исполком, а все члены присутствовали на чемпионате мира, и выпустить пресс-релиз, что подобные заявления в полицию впредь необходимо согласовывать с президентом и исполкомом. А эта финка Хаккарайнен ( антидопинговый менеджера IBU. – Прим. ред.), которая вышла замуж за Фуссека, выгнанного из Международной федерации лыжных гонок, сделала это самостоятельно.

Или взять историю с аккредитацией Касперовича (личный тренер Александр Логинова. - Прим. ред.). Как можно было личному тренеру нашего сильнейшего в последние годы биатлониста не сделать аккредитацию на чемпионат мира?! Например, у меня пожизненная аккредитация, потому что я два срока был первым вице-президентом IBU. Это записано в уставе. А личный тренер нашего лидера остался без аккредитации.

«НАШИ ФУТБОЛИСТЫ ДАВНО БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ ИГРАЮТ»

- Каково без зрителей соревноваться. Хотя, с другой стороны, биатлон не футбол – беги себе по лесочку…

- А что футбол? Наши футболисты давно без зрителей играют.

- Ну не совсем…

- И сколько у нас на стадионы ходит?

- В среднем тысяч десять…

- Ну вот, а стадионы рассчитаны на тридцать-сорок. Просто во многих городах больше некуда пойти. Если уж про зрителей говорить, когда биатлон у нас только начинался – в конце 60-х – начале 70-х – мы без зрителей соревновались. Это потом уже болельщики появились.

- Главная новость дня: подписи Григория Родченкова на всех документа - ключевых доказательствах по делу троих российских биатлонисток - являются подделкой.

- Я в это стараюсь не лезть.

- Вы Родченкова знали?

- Я с Гришей пересекался. У нас его с ног до головы обмазали дерьмом. А он ведь один из лучших выпускников МГУ. И здесь возникает вопрос: разве люди бегут от хорошего спортивного руководства? Мы все кричим, что нас душат. А возьмите Шарапову и ее историю с мельдонием - вот вам пример головотяпства и непрофессионализма ее команды. Врач Серены Уильямс обратился за терапевтическими исключением в медицинскую комиссию ВАДА, и ей разрешили принимать некие препараты. Почему же врач Шараповой так не сделал?

- В заключение про Логинова. Отсутствие зрителей – тоже плюс: не будут свистеть Логинову, не будет на него дополнительное давление.

- Ерунда все это! Саша закаленный парень, пусть свистят. На свист нужно отвечать победами.