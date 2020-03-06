13 промахов на всех, или отсутствие у наших биатлонистов iron balls

«НАШИМ НЕ ХВАТИЛО «IRON BALLS»

На спринт на этапе Кубка мира в Нове-Место мы в душе надеялись. И не только мы, но и комментатор спортивного канала, который несколько раз подчеркивал, что в составе сборной России бежит действующий чемпион мира Александр Логинов. Он стартовал четвертым, по свеженькой трассе. Казалось бы, все условия…

Увы, Саша не смог подтвердить звание сильнейшего спринтера мира. На «лежке» россиянин был точен – пять из пяти. Правда, еще перед второй стрельбой проигрывал лидерам 37 секунд. Оставалась надежда: если на «стойке» наш лидер не смажет, возможно, за подиум зацепится. Нам бы только ход подтянуть. Но с ходом, как показала гонка, тоже у наших парней были проблемы. Но об этом ниже, а пока следим за Логиновым. На «стойке» у Саши 3 (!) промаха. Это все.

Елисеев ушел на трассу девятым. Но на первом же рубеже у Матвея штрафной круг. А вот стартовавшие немногим позже Фийон Майе, Тарьей и Йоханнес Бе и Мартен Фуркад стреляют без промаха. Становится понятно, что между главными фаворитами и развернется борьба за призовые места.

Как выразился все тот же комментатор, нашим не хватило iron balls. Именно так, по-английски, без перевода. Но, уверен, телезрители поняли.

«ЧТО ЖЕ БУДЕТ В ЭСТАФЕТЕ?»

А теперь к нашему бегу. Самым шустрым из наших оказался Эдуард Латыпов – он проиграл лидеру 1,54, но это с учетом двух штрафных кругов. Без штрафа Латыпов уступил Бе-младшему 59 секунд. Как раньше модно было говорить, две трамвайных остановки. Про остальных и говорить нечего: Елисеев проиграл 2.35,7, включая один штрафной круг. Гараничев – 2,44 с двумя кругами. А худшим из наших стал Логинов: 3,41.06 минута отставания с тремя штрафами. В итоге у Александра лишь 65-е место.

И это при том, что в Нове-Место высота под две тысячи метров, снег натуральный, трасса нормальная.

Поэтому и зададимся вопросом: что же ждет нашу эстафетную команду с таким бегом завтра? Ответ узнаем уже меньше, чем через сутки.

Нове-Место (Чехия)

Кубок мира

7-й этап

Мужчины

Спринт

Сборная России после огневых рубежей

Общий зачет Кубка мира

1. Мартен Фуркад (Франция) – 826

2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 766

3. Йоханнес Бе (Норвегия) – 750

4. Тарьей Бе (Норвегия) – 671

5. Симон Дестье (Франция) – 610

… 7. Александр Логинов (Россия) – 570

... 15. Матвей Елисеев (Россия) – 370

… 33. Евгений Гараничев (Россия) – 138

… 35. Никита Поршнев (Россия) – 130

Расписание оставшихся гонок этапа в Нове-Место

7 марта, суббота

16:00 (мск). Эстафета 4х6 км. Женщины

19:00. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

8 марта, воскресенье

13:45. Масс-старт 12,5 км. Женщины

15:45. Масс-старт 15 км. Мужчины