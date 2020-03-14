Виват, Мартен, виват! Фуркад ушел по-королевски

Вчера Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры. Для многих это известие стало неожиданным. Казалось великий француз, которому сейчас только 31 год, до Олимпиады в Пекине точно побегает. Не побегает. И не исполнится мечта Карима Халили обыграть самого Фуркада на Олимпийских играх. Но одна мечта нашего молодого биатлониста сегодня в Контиолахти исполнилась – он-таки вышел на старт одной гонки вместе со своим кумиром.
Также вчера руководство Международного союза биатлонистов решило, что сезон пора заканчивать и отменило воскресные эстафеты. Таким образом, сегодняшняя гонка преследования стала для Фуркада последней в карьере. По идее, великий должен и уходить соответственно – красиво, хлопнув дверью. Конечно, выиграть и гонку, и Большой хрустальный глобус одним стартом, это слишком по-голливудски, в реальности так не бывает. Для этого Фуркаду нужно обязательно победить в преследовании, но это условие необходимое, но недостаточное: при этом Йоханнес Бе должен финишировать пятым или ниже. Слишком много условий у этой непростой задачки.
Но, оказалось, что жизнь часто оказываться круче любых фантастических сценариев. Гонку Фуркад выиграл, а до глобуса не хватило совсем немного – всего двух баллов.
Это был настоящий триллер, в лучших голливудских традициях. Йоханнес Бе ушел на трассу первым, Фуркад - за ним. И началось это преследование в буквальном смысле слова. Итак, первая стрельба. Оба – без промаха. Не мажут и ближайшие преследователи Кристиансен, Пайффер и Жаклен. А вот наши парни при том же ветре, на том же стрельбище… Матвей Елисеев – три промаха, Александр Логинов – один. Зато Халили стреляет точно. Конкурировать с лидерами ему пока сложно, но все равно приятно.
Вторая «лежка». Фуркад и Жаклен не мажут, Бе-младший - одни промах. А вот Кристиансен мажет трижды и отваливается от лидеров. В результате Фуркад со своим соотечественником уходят в отрыв, Бе из-за штрафного круга отстает от них на 22,7 секунды.
Кстати, для информации: Елисеев на втором рубеже промазал три раза. А вот Халили вновь стрелял точно.
Отметка 6,1 км. Фуркад формальный лидер, Жаклен сидит у него за спиной, а вот Бе приходится напрягаться – отставание от лидеров 21,5 сек. Остальные далеко, например, Пайффер, идущий четвертым, отстает на целую минуту.
Впереди две стрельбы стоя, на них все и решится. Фуркад мажет четвертым выстрелом, Жалкен – пятым! Словно, всевышний оберегает Мартена. Если бы Жаклен отстрелял чисто… Бе – три промаха! Дрогнул норвежский гений, не выдержал напряжения. Тем временем, на третье место выходит Кентен Фийон Майе, правда, отстает от двух беглецов на 42.2.
Последняя стойка. Мартен - дважды в молоко, Жаклен три раза мажет. Фийон Майе допускает лишь один промах, а Бе стреляет точно и возрождает интригу! А вы говорите Голливуд…
Тем временем, Фуркад, несмотря на два промаха, продолжает лидировать, и не просто, а отрывается от всех на почтительное расстояние. На отметке 11,1 км Жаклен отстает от Мартена на 21,1 секунду, Бе, догнавший эту группу, на 22,5, Майе – на 23,4. Кстати и Логинов подтянулся. Саша проигрывал после третьей стрельбы 1,34, сейчас уже седьмой с отставанием от лидера 44,4 секунды.
Фуркад бежит к финишу в одиночестве, метрах в ста от него Жаклен, Майе и Бе. Остальных преследователей не видно. Становится ясно, что Бе минимум четвертый, в значит, и Большой хрустальный глобус достается норвежцу. Эх, какой сюжет испортил этот рыжий парень.
После финиша все поздравляют великого Фуркада. Выигравшего, как по заказу, свою последнюю в карьере гонку. Парни из французской сборной поливают его шампанским. Жмет руку французу Логинов, затем Халили, не допустивший ни одного промаха. У Карима 25-е место, а Логинов вклинился в десятку.
Немногим позже комментатор «Матч ТВ» спросил Карима, о чем он говорил с Фуркадом. Оказывается, ровно десять лет назад, когда Фуркад выиграл свою первую гонку здесь же в Контиолахти, Халили удалось сделать с ним совместное фото. Именно об этом Карим и напомнил Мартену. Красивая точка, черт побери!
Кубок мира. 8-й этап. Контиолахти (Финляндия)
Гонка преследования 12,5 км. Мужчины
Старт
Стрельба
Ход
Финиш
1
Мартен Фуркад (Франция)
2 (+21,0)
3 (0+0+1+2)
6 (+19,2)
31.25,4
2
Кентен Фийон-Майе (Франция)
7 (+40,0)
2 (1+0+0+1)
3 (+10,7)
+2,9
3
Эмильен Жакелен (Франция)
3 (+22,0)
4 (0+0+1+3)
4 (+11,9)
+4,5
4
Йоханнес Бе (Норвегия)
1 (-21,0)
4 (0+1+3+0)
1 (25.57,9)
+8,3
5
Арнд Пайффер (Германия)
9 (+48,0)
2 (0+0+1+1)
7 (+19,6)
+14,1
…7
Александр Логинов (Россия)
18 (+1.13,0)
2 (1+0+1+0)
9 (+24,3)
+24,0
…15
Евгений Гараничев (Россия)
31 (+1.37,0)
1 (0+1+0+0)
19 (+42,6)
+1.08,7
…25
Карим Халили (Россия)
42 (+1.55,0)
0 (0+0+0+0)
38 (+1.23,5)
+2.00,2
…41
Эдуард Латыпов (Россия)
36 (+1.45,0)
6 (1+1+3+1)
32 (+1.13,1)
+3.46,4
…46
Матвей Елисеев (Россия)
14 (+59,0)
11 (3+3+3+2)
29 (+1.04,6)
+4.29,8
Сборная России после огневых рубежей
1 (лежа)
2 (лежа)
3 (стоя)
4 (стоя)
Логинов
17 (+1.30,8)
17 (+1.40,8)
11 (+1.30,8)
10 (+42,5)
Гараничев
20 (+1.35,8)
25 (+2.15,9)
19 (+1.58,8)
14 (+1.19,1)
Халили
27 (+2.02,7)
24 (+2.12,8)
23 (+2.10,0)
25 (+1.53,7)
Латыпов
30 (+2.04,2)
29 (+2.27,5)
39 (+3.38,6)
40 (+3.35,6)
Елисеев
28 (+2.03,3)
39 (+3.11,9)
48 (+4.18,1)
48 (+4.32,4)
Общий зачет Кубка мира. Итог
1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 913
2. Мартен Фуркад (Франция) - 911
3. Кентен Фийон-Майе (Франция) - 843
4. Тарьей Бе (Норвегия) - 740
5. Эмильен Жакелен (Франция) - 726
…7. Александр Логинов (Россия) - 629
...15. Матвей Елисеев (Россия) - 422
…32. Евгений Гараничев (Россия) - 174
…39. Никита Поршнев (Россия) - 130