Виват, Мартен, виват! Фуркад ушел по-королевски

«МОЖНО ЛИ ВЫИГРАТЬ ГОНКУ И БОЛЬШОЙ ГЛОБУС ПО ЗАКАЗУ?»

Вчера Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры. Для многих это известие стало неожиданным. Казалось великий француз, которому сейчас только 31 год, до Олимпиады в Пекине точно побегает. Не побегает. И не исполнится мечта Карима Халили обыграть самого Фуркада на Олимпийских играх. Но одна мечта нашего молодого биатлониста сегодня в Контиолахти исполнилась – он-таки вышел на старт одной гонки вместе со своим кумиром.

Также вчера руководство Международного союза биатлонистов решило, что сезон пора заканчивать и отменило воскресные эстафеты. Таким образом, сегодняшняя гонка преследования стала для Фуркада последней в карьере. По идее, великий должен и уходить соответственно – красиво, хлопнув дверью. Конечно, выиграть и гонку, и Большой хрустальный глобус одним стартом, это слишком по-голливудски, в реальности так не бывает. Для этого Фуркаду нужно обязательно победить в преследовании, но это условие необходимое, но недостаточное: при этом Йоханнес Бе должен финишировать пятым или ниже. Слишком много условий у этой непростой задачки.

Но, оказалось, что жизнь часто оказываться круче любых фантастических сценариев. Гонку Фуркад выиграл, а до глобуса не хватило совсем немного – всего двух баллов.

«ЭТО БЫЛ НАСТОЯЩИЙ ТРИЛЛЕР»

Это был настоящий триллер, в лучших голливудских традициях. Йоханнес Бе ушел на трассу первым, Фуркад - за ним. И началось это преследование в буквальном смысле слова. Итак, первая стрельба. Оба – без промаха. Не мажут и ближайшие преследователи Кристиансен, Пайффер и Жаклен. А вот наши парни при том же ветре, на том же стрельбище… Матвей Елисеев – три промаха, Александр Логинов – один. Зато Халили стреляет точно. Конкурировать с лидерами ему пока сложно, но все равно приятно.

Вторая «лежка». Фуркад и Жаклен не мажут, Бе-младший - одни промах. А вот Кристиансен мажет трижды и отваливается от лидеров. В результате Фуркад со своим соотечественником уходят в отрыв, Бе из-за штрафного круга отстает от них на 22,7 секунды.

Кстати, для информации: Елисеев на втором рубеже промазал три раза. А вот Халили вновь стрелял точно.

Отметка 6,1 км. Фуркад формальный лидер, Жаклен сидит у него за спиной, а вот Бе приходится напрягаться – отставание от лидеров 21,5 сек. Остальные далеко, например, Пайффер, идущий четвертым, отстает на целую минуту.

Впереди две стрельбы стоя, на них все и решится. Фуркад мажет четвертым выстрелом, Жалкен – пятым! Словно, всевышний оберегает Мартена. Если бы Жаклен отстрелял чисто… Бе – три промаха! Дрогнул норвежский гений, не выдержал напряжения. Тем временем, на третье место выходит Кентен Фийон Майе, правда, отстает от двух беглецов на 42.2.

Последняя стойка. Мартен - дважды в молоко, Жаклен три раза мажет. Фийон Майе допускает лишь один промах, а Бе стреляет точно и возрождает интригу! А вы говорите Голливуд…

«ХАЛИЛИ НАПОМНИЛ ФУРКАДУ ПРО ФОТО»

Тем временем, Фуркад, несмотря на два промаха, продолжает лидировать, и не просто, а отрывается от всех на почтительное расстояние. На отметке 11,1 км Жаклен отстает от Мартена на 21,1 секунду, Бе, догнавший эту группу, на 22,5, Майе – на 23,4. Кстати и Логинов подтянулся. Саша проигрывал после третьей стрельбы 1,34, сейчас уже седьмой с отставанием от лидера 44,4 секунды.

Фуркад бежит к финишу в одиночестве, метрах в ста от него Жаклен, Майе и Бе. Остальных преследователей не видно. Становится ясно, что Бе минимум четвертый, в значит, и Большой хрустальный глобус достается норвежцу. Эх, какой сюжет испортил этот рыжий парень.

После финиша все поздравляют великого Фуркада. Выигравшего, как по заказу, свою последнюю в карьере гонку. Парни из французской сборной поливают его шампанским. Жмет руку французу Логинов, затем Халили, не допустивший ни одного промаха. У Карима 25-е место, а Логинов вклинился в десятку.

Немногим позже комментатор «Матч ТВ» спросил Карима, о чем он говорил с Фуркадом. Оказывается, ровно десять лет назад, когда Фуркад выиграл свою первую гонку здесь же в Контиолахти, Халили удалось сделать с ним совместное фото. Именно об этом Карим и напомнил Мартену. Красивая точка, черт побери!

Кубок мира. 8-й этап. Контиолахти (Финляндия)

Гонка преследования 12,5 км. Мужчины

Старт Стрельба Ход Финиш 1 Мартен Фуркад (Франция) 2 (+21,0) 3 (0+0+1+2) 6 (+19,2) 31.25,4 2 Кентен Фийон-Майе (Франция) 7 (+40,0) 2 (1+0+0+1) 3 (+10,7) +2,9 3 Эмильен Жакелен (Франция) 3 (+22,0) 4 (0+0+1+3) 4 (+11,9) +4,5 4 Йоханнес Бе (Норвегия) 1 (-21,0) 4 (0+1+3+0) 1 (25.57,9) +8,3 5 Арнд Пайффер (Германия) 9 (+48,0) 2 (0+0+1+1) 7 (+19,6) +14,1 …7 Александр Логинов (Россия) 18 (+1.13,0) 2 (1+0+1+0) 9 (+24,3) +24,0 …15 Евгений Гараничев (Россия) 31 (+1.37,0) 1 (0+1+0+0) 19 (+42,6) +1.08,7 …25 Карим Халили (Россия) 42 (+1.55,0) 0 (0+0+0+0) 38 (+1.23,5) +2.00,2 …41 Эдуард Латыпов (Россия) 36 (+1.45,0) 6 (1+1+3+1) 32 (+1.13,1) +3.46,4 …46 Матвей Елисеев (Россия) 14 (+59,0) 11 (3+3+3+2) 29 (+1.04,6) +4.29,8

Сборная России после огневых рубежей

1 (лежа) 2 (лежа) 3 (стоя) 4 (стоя) Логинов 17 (+1.30,8) 17 (+1.40,8) 11 (+1.30,8) 10 (+42,5) Гараничев 20 (+1.35,8) 25 (+2.15,9) 19 (+1.58,8) 14 (+1.19,1) Халили 27 (+2.02,7) 24 (+2.12,8) 23 (+2.10,0) 25 (+1.53,7) Латыпов 30 (+2.04,2) 29 (+2.27,5) 39 (+3.38,6) 40 (+3.35,6) Елисеев 28 (+2.03,3) 39 (+3.11,9) 48 (+4.18,1) 48 (+4.32,4)

Общий зачет Кубка мира. Итог

1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 913

2. Мартен Фуркад (Франция) - 911

3. Кентен Фийон-Майе (Франция) - 843

4. Тарьей Бе (Норвегия) - 740

5. Эмильен Жакелен (Франция) - 726

…7. Александр Логинов (Россия) - 629

...15. Матвей Елисеев (Россия) - 422

…32. Евгений Гараничев (Россия) - 174

…39. Никита Поршнев (Россия) - 130