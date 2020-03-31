Разыскивается «русская Нильссон». Кто у нас может перейти из лыж в биатлон?

Интерес к теме легко объясним - на фоне только что завершившегося зимнего сезона, где наша лыжная сборная выступила куда мощнее и убедительнее биатлонной. Пока Александр Большунов выигрывал Большой хрустальный «глобус», а Сергей Устюгов с Натальей Непряевой держались среди лидеров общего зачета КМ и регулярно брали медали, в биатлоне за исключением Александра Логинова наших на подиуме, считай, не было.

И в первую очередь - именно из-за низких скоростей на лыжне. О чем говорить, если под конец даже Светлана Миронова, считающаяся самой быстрой в женской команде, проигрывала зарубежным конкуренткам ногами минуту, а то и две?

Казалось бы, дело ясное: отобрать нескольких «русских Нильссон», сунуть им в руки по винтовке – и потом, сидя на диване, подсчитывать победный урожай.

На самом деле все, конечно, сложнее.

Во-первых, на дворе не 37-й год и не 41-й. Строем, по команде никто никуда переходить не станет – нужно, чтобы лыжники сами этого захотели.

Во-вторых, научиться стрелять - не в тире парка развлечений, а посреди гоночной «запарки», да к тому же на скорость – штука непростая и небыстрая. Год уйдет, два, а может и больше - при полном отсутствии гарантий конечного успеха. Спрашивается, ради чего?

Давайте разбираться. Не по верхам, а всерьез, до самого конца.

БОРОДАВКО: У БОЛЬШУНОВА ЕЩЕ В ЛЫЖАХ ДЕЛ ПОЛНО

Для начала – экспертное мнение Юрия Бородавко, старшего тренера сборной России по лыжным гонкам, а также личного наставника Большунова.

- Почему лыжники редко решаются на переход в биатлон?

- Сейчас биатлон уже не тот, что раньше. Это когда-то можно было решать все за счет скорости. А сегодня дистанционный ход в биатлоне тоже здорово подтянулся. Он на достаточно высоком уровне. Значит, при примерном равенстве сил, решающую роль уже играет стрельба, ее скорость и точность. Хотя в женской сборной Норвегии по биатлону вполне успешно работает бывшая лыжница Элин Кристиансен. Они используют методику из гонок, и она дает результат. Уровень команды вырос где-то в три раза.

- Вас удивил переход Стины Нильссон? Лучшая спринтерша в мире, олимпийская чемпионка – и вдруг...

- Она действительно выиграла в лыжах очень много. Вот, решила попробовать биатлон. Да, в этом возрасте не так просто перестроиться на стрельбу, однако есть и масса удачных примеров. Не только в шведской команде, но и в российской. Многие наши лыжницы переходили и показывали выдающиеся результаты - Медведцева, Резцова, Ишмуратова.

- У Большунова не возникало желания сделать то же самое? Мол, возьму-ка я винтовочку и всех там сделаю. Плюс призовые повыше...

- Не знаю, какое слово тут ключевое - «призовые» или «винтовочка» (смеется). Нет, таких разговоров не было. Думаю, Александр пока не до конца реализовал себя в лыжах. У него еще много не одержанных побед, нам не до биатлона.

- А если президент СБР Владимир Драчев позвонит вам и предложит должность тренера в биатлонной сборной?

- Это будет разговор двух профессионалов, и я выскажу свое мнение, хотя… Сейчас у меня великолепная группа, работа с ней доставляет огромное удовольствие. Там есть еще не раскрывшиеся лыжники, которых я очень хочу вывести на самый высокий уровень.

ПРИМЕРЫ ИЗ ПРОШЛОГО: РЕЗЦОВА, МЕДВЕДЦЕВА, ГЕССНЕР, ТЕПЕРЬ - ХЕРРМАНН

Насчет массы удачных примеров, о которых говорит Бородавко: их «масса» вообще-то отнюдь не велика. Понятно, что подавляющее большинство биатлонистов начинали с чистых гонок. Винтовка – это не лыжи с палками, оружие на каждом углу не купишь, в руки всем подряд (особенно детям-начинающим) его не дают и, по идее, биатлон - это сплошные экс-лыжники. Просто мы здесь ведем речь не о всех, а лишь о тех, кто, как Нильссон, решился на переход, будучи уже сложившимся, известным гонщиком.

Причислять к этой категории Светлану Ишмуратову и Ольгу Медведцеву (пусть последняя и брала медали юниорских лыжных ЧМ) – это, мягко говоря, спорно. Во «взрослых» международных лыжах ни та, ни другая не добились ничего существенного. И затем в биатлоне в число быстрейших тоже не входили.

Анфиса Резцова сумела стать олимпийской чемпионкой в обеих ипостасях, однако и здесь есть на что сослаться - на упомянутый Бородавко «прежний биатлон», который и правда был заметно «не тот». В начале 90-х Резцова могла выиграть гонку Кубка мира даже с семью (!) промахами. Сейчас это абсолютно нереально – даже для Нильссон с Большуновым.

Другие примеры? Из ХХI века можно вспомнить Мириам Гесснер, в чьей коллекции есть медали как лыжных, так и биатлонных ЧМ. Правда, она перешла в биатлон довольно рано, в 19, и потом отвлекалась на лыжи лишь изредка. Плюс большинство ее наград завоевано в эстафетах, и в мировую элиту Гесснер ни там, ни сям толком не вошла.

Зато другой немке Денизе Херрманн это удалось. Шесть лет назад она была второй в спринтерском зачете лыжного КМ, через два года взяла в руки винтовку и сейчас - в 31, после долгих мучений со стрельбой - все-таки стала чемпионкой мира и новым лидером биатлонной сборной Германии. Вот он, пример для Нильссон! Свежий, успешный и, возможно, даже уникальный.

Заметьте, все переходы из лыж, перечисленные выше, относятся к женскому биатлону. А что же мужчины? И есть ли аналогичные примеры в других видах спорта?

Ответы - в следующем материале.