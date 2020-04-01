Александр Тихонов: Претензии к Драчеву? Ни результатов, ни спонсоров, ни денег

– Александр Иванович, какие у вас претензии к Владимиру Драчеву?

– Какие могут претензии к человеку, если он не работал.

– Ну как не работал – он постоянно ездил на этапы Кубка мира, держал руку на пульсе…

– И что? Ни результатов, ни спонсоров, ни денег! Абсолютное отсутствие контакта с командой – со спортсменами и тренерами. Полнейшая неразбериха. Не могу найти ни одного положительного момента в работе Драчева за эти два года, что он возглавляет федерацию. Плюс безграмотные косноязычные интервью. Считаю, он давно должен был подать в отставку.

– Есть положительные моменты: в винтовках поменяны стволы, закуплены новые патроны и шлифмашина накануне чемпионата мира.

– Не смешите! Какие стволы, какие патроны, какая шлифмашина?! Это все должно делаться не перед чемпионатом мира, а летом, перед сезоном. Максимум в июне должны быть решены все подготовительные вопросы: отстреляны все винтовки, подобраны партии патронов и т.д.

– Но в СБР пришли к выводу, что с винтовками и патронами проблемы, уже под ходу сезона, после неудач не этапах Кубка мира.

– Почему так получилось? Потому что тренерский штаб абсолютно безграмотен. Например, Белозеров (старший тренер мужской сборной России. – Прим. ред.) и Истомин (тренер мужской сборной России. – Прим ред.) никогда не работали со спортсменами из спорта высших достижений. Как Истомин может работать со сборной, если он еще только учится тренерской профессии? У человека нет никакого опыта. А Хованцев (главный тренер сборной России. – Прим. ред.) давно себя исчерпал, что показали два последних сезона. Совершенно были непонятны критерии отбора в сборные команды.

Уже немцы написали: уберите Драчева, верните Тихонова. Немцы! Я-то никуда возвращаться не собираюсь. А сейчас что – денег в федерации нет. Думаю, еще возникнут вопросы на счет правильного использования финансовых средств.

Мы с Анатолием Алябьевым (олимпийский чемпион, член Совета СБР. – Прим. ред.) на выборах поддержали Драчева. Он много чего обещал и ничего из этого не сделал. Считаю, что Драчев заслуживает самого сурового наказания.

– Одно из важных обещаний Драчева во время выборной кампании: урегулировать все финансовые проблемы в отношениях с Международной федерацией биатлона. Между тем, штрафы для СБР увеличились за это время кратно и конца края этому не видно.

– Ничего он не мог решить, никто в IBU с ним разговаривать не хочет. Обратите внимание, что на чемпионат мира никого из личных тренеров не аккредитовали. В том числе тренера нашего лидера Саши Логинова Александра Касперовича. Это Драчев дал команду не аккредитовывать Касперовича. Зато аккредитовал трех своих детей. Из-за этого весь скандал в Антхольце и произошел с полицейскими обысками ранним утром. А если президенты 56 федераций привезут на чемпионат мира по трое детей, да там в гостинцах места спортсменам не хватит!

– Знаете, что вам ответят на все это: только критиковать можете. Предложите тогда кандидатуру, которая бы всех устроила.

– Боже упаси! Я живу в Белоруссии и никого предлагать не собираюсь.