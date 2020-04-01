Анфиса Резцова: Драчев ничего полезного для биатлона не сделал

– Мне ничего о письме неизвестно, ко мне никто не обращался, – говорит Анфиса Резцова. – Я ни «за», ни «против» Драчева, но за два года, как он возглавил СБР никаких положительных перемен в биатлоне не произошло.

Но здесь нужно комплексно разбираться: и с работой президента, и с работой Совета СБР. Потому что в Совет входят несколько человек, которые просто не имеют отношение к биатлону. А утверждал членов Совета сам Драчев. Например, в Совет СБР входит Большаков. Он вообще лыжник, но так как является другом Владимира Петровича, то работает в биатлоне.

– Какие у вас еще претензии к Драчеву?

– Когда он заступал на пост, обещал, что многое переменится к лучшему. Например, спортсменов в сборную будут отбирать по спортивному принципу. Но этого не произошло: один-два человека, может, и попали в команду по спортивному принципу. И все.

В отношении нашей молодежи политика не изменилась. Кто-то заканчивает со спортом, не видя для себя перспектив, а кто-то вообще уезжает в другие страны. Все, как и было до Драчева, ничего в этом плане не поменялось. Мне кажется, Владимир Петрович со своей большой командой ничего полезного для биатлона не сделал.

– Неужели ничего положительного не было?

– Но я же не работала в СБР, мне трудно говорить о пользе. Но все, о чем я говорила выше, все это лежит на поверхности. Когда Владимир Петрович вместе в Виктором Майгуровым приходили, я сразу сказала, что не вижу, что они что-то смогут сделать. Они были большими спортсменами, но это не значит, что из них получатся хорошие руководители.

– Из претензий к Драчеву, выдвинутых подписантами: он обещал привлечь спонсоров на 500 млн рублей, а привлек только 5 млн. Остальное давал «Газпром», плюс привлекли другие руководители.

– Он подтянул Алексея Нуждова, у того хорошие связи в «Газпроме». Хотя Владимир Петрович является депутатом Госдумы. Имея такие возможности в качестве депутата, он не смог привлечь дополнительных спонсоров. Это серьезное упущение. И мне кажется, он особенно и не пытался.

Когда Драчев давал обещания, видимо, надеялся на бОльшую помощь Министерства спорта. Но, похоже, этой помощи не получил, или она была недостаточной.

– Кто, по-вашему, может возглавить федерацию?

– Я не знаю, мне трудно ответить на этот вопрос. Я только предлагала усилить тренерский штаб – вернуть Валерия Польховского. Он хорошо работал с женской сборной. Женскую команду ему не дали. Вернуть Владимира Аликина, он удачно работал с ребятами. Драчев мог бы его подтянуть. В общем, здесь нужно разбираться во всем, включая тренерский штаб. И не сваливать друг на друга, не за кулисами разбираться, а сказать все гласно и открыто.