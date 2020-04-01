Вопрос дня: Кто может заменить Драчева? Предлагаем пять кандидатов - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
01 апреля 2020 22:30БиатлонЧикирис Олег

Вопрос дня: Кто может заменить Драчева? Предлагаем пять кандидатов

Сегодня ветераны биатлона обратились к Владимиру  Драчеву с открытым письмом, в котором предложили ему уйти в отставку.

Мы уже писали о предполагаемом развитии событий. Если Драчев добровольно не уйдет в отставку (а вероятность этого составляет примерно 99 процентов), в начале следующей недели в режиме видеоконференции пройдет заседание Правления СБР. В него помимо Драчева входят девять человек:

Алексей Нуждов, первый вице-президент

Юрий Векшин, вице-президент

Сергей Тарасов, вице-президент

Сергей Чепиков, вице-президент

Владимир Якушев, министр строительства и ЖКХ РФ

Алексей Ермашов, руководитель Союза биатлонистов Республики Карелия

Андрей Левунин, председатель Сахалинской федерации биатлона

Виктор Майгуров, член Правления

Иван Черезов, член Правления

Из этих девяти Драчева безоговорочно поддерживают двое - Тарасов и Чепиков. Не исключено, что за земляка выступит и Ермашов. У остальных к действующему президенту есть серьезные вопросы. Скорее всего, Драчеву в целях сохранения мира и спокойствия в федерации будет предложено подать в отставку. И, скорее всего, предложение опять не будет принято. Не исключено, что до Правления состоится разговор между Драчевым и министром спорта Олегом Матыциным. Однако вряд ли госчиновник решит вмешиваться в ситуацию (в которую он официально вмешиваться не имеет права), тем более, что проблема с биатлоном сейчас не самая животрепещущая.

Тогда остается одно: созывать внеочередную отчетно-выборную конференцию СБР. Это вправе сделать толькочлены СБР, то есть региональные федерации. Допустим, это случится (а у нас нет оснований предполагать, что инициаторы написания открытого письма остановятся на полпути). В таком случае возможны несколько вариантов развития событий.

75e68bc4ac7cf39476c7d63f7d12d844

1. Драчев так просто не сдастся и,не исключено, выставит свою кандидатуру вновь. Славное спортивное прошлое и ряд голосов представителей регионоввсе еще на его стороне.

Вероятность, что он сохранит пост оценим в 20%.

2. Возможно, будет принято решение назначить антикризисного менеджера на ближайшие два года. В таком случае вполне реальной выглядит кандидатура исполнительного директора федерации Сергея Голикова. Он отвечает за финансы в Союзе биатлонистов России плюс имеет хорошие связи в бизнес-среде. Он вполне мог бы привести корабль российского биатлона в тихую гавань, в которой через два года на очередной конференции уже будет принято окончательное решение о первом лице СБР.

Вероятность такого решения - 3%

3.Сильной фигурой выглядит участник предыдущих выборов, проигравший два года назад Драчеву, Виктор Майгуров. За его спиной опыт работы в СБР и IBU, а также поддержка Владимира Якушева, который в 2018-м голосовал против Драчева.

Вероятность победы Майгурова - 25%

4. В этом пункте - маловероятный сценарий. Он предполагает, что будет найден некий олигарх, назовем его Прохором Михайловым, который готов будет поставить на кон свое имя и взяться разгребать авгиевы конюшни в стратегически важном виде спорта. Понятно, что скондачка такие вопросы не решаются. К тому же нельзя выносить за скобки нынешнюю экономическую и эпидемиологическую ситуацию.

Вероятность такого развития событий крайне мала. Максимум - 1%.

5. Самый реальный вариант: Союз биатлонистов России возглавит второй (а по сути первый) человек в федерации - первый вице-президент Алексей Нуждов. В его послужном списке богатый опыт работы и в региональной федерации (Московской области), и в СБР, а такжев совете директоров госкорпорации. У него есть связи в бизнес-среде и в силовых структурах. Мы уже не говорим о том, что последнее время Нуждов поддерживал деятельность СБР из собственных средств.

Если Нуждов решит выставить свою кандидатуру, то он фаворит - 51%.

Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
ATP и WTA продлили паузу в соревнованиях из-за коронавируса до 13 июля Джокович пожертвовал 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом в Сербии Организаторы «Уимблдона» рассматривают возможность отмены или переноса турнира
«Вы хотите, чтобы Хабиб проиграл?» Что за дичь происходит с UFC 249 «Советский спорт» продолжает следить за ситуацией с организацией поединка между чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. 31.03.2020 17:30 ММА Усачев Владислав
Большунов, Косторная, Репилов. Кто восхитил больше всего? Зимний сезон в этом году прошел почти полностью и принес нам немало ярких побед. «Советский спорт» подвел итоги в олимпийских видах. И этом материале – речь о наших самых успешных командах. 29.03.2020 22:30 Фигурное катание Мысин Николай, Тигай Лев
Александр Дюков: РПЛ-2020/21 стартует в середине августа или середине сентября Президент РФС прокомментировал итоги Бюро, на котором было, в частности, решено продлить перерыв в чемпионате-2019/20 до 31 мая. 01.04.2020 19:55 Футбол Безъязычный Алексей
Коронавирус сразил «Адмирал» Во вторник появилась информация, которая ставит под угрозу дальнейшее выступление в КХЛ клуба из Владивостока. 31.03.2020 22:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий
«Клэбо в юбке» берется за винтовку. Лучшая спринтерша мира Нильссон переходит в биатлон Сенсация из Швеции: олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Стина Нильссон объявила, что покидает лыжные гонки и будет попробовать свои силы в биатлоне. 23.03.2020 15:00 Биатлон Тигай Лев
Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет после US Open Организаторы заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open. 17.03.2020 21:00 Теннис Мысин Николай
Анфиса Резцова: Драчев ничего полезного для биатлона не сделал Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова – о письме биатлонного сообщества с требованием к главе СБР Владимиру Драчеву покинуть свой пост. 01.04.2020 12:30 Биатлон Волохов Юрий
Из лыж в биатлон-2. Чепиков: «Чтобы хорошо стрелять, нужно два года» Продолжаем начатую вчера тему про переходы в биатлон из лыжных гонок - в мире и, даст бог, в сборной России ближайшего будущего. 01.04.2020 10:00 Биатлон Тигай Лев
Два четверных Акатьевой в Красноярске. Последний турнир зимнего сезона вышел о-го-го На всероссийской школьной Спартакиаде 12-летняя Софья Акатьева с оценками «взрослого» мирового топ-уровня обошла другую ученицу Этери Тутберидзе – Дарью Усачеву. 18.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
23:48 Футбол «Бенфика» пожертвовала 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом
23:37 Футбол В ближайшие два дня в АПЛ рассмотрят перспективы возобновления сезона
23:26 Биатлон Владимир Драчев: Уйду ли я отставку добровольно? Конечно, нет!
23:10 Футбол Златан Ибрагимович: Сам не знаю, что хочу делать дальше
22:57 Баскетбол Хавьер Паскуаль: Трудно представить, что мы сможем сыграть в этом сезоне
22:49 Футбол Футболисты и тренеры «Байера» согласились на сокращение зарплат
22:38 Формула-1 Гран-при Китая может состояться 18 октября
22:20 ММА Хабиб Нурмагомедов подтвердил отмену боя против Тони Фергюсона
22:12 Футбол Артем Дзюба: Я бы хотел играть за «Реал»
21:58 Футбол Гендиректор «Ахмата» Айдамиров: Чемпионат надо заканчивать досрочно
21:50 Футбол «Барселона» собирается обменять Гризманна на Неймара
21:35 Хоккей Минская «Юность» вновь обыграла «Шахтер» в Солигорске и увеличила свой перевес в финальной серии
21:23 Футбол УЕФА перенес на один год молодежный Евро и женский чемпионат Европы
21:06 Футбол Сергей Прядкин: В данный момент мы не планируем досрочно завершать чемпионат
20:53 Футбол Артем Дзюба: В «Зените» ввели штрафы за нарушение карантина
20:44 Футбол Александр Медведев: «Зенит» ведет переговоры с командой и тренерским штабом о сокращении зарплаты
20:36 Теннис Евгений Кафельников: Отмена «Уимблдона» – логичное решение
20:23 Футбол УЕФА даст отсрочку лицензирования участникам еврокубков
20:10 Футбол Омари Тетрадзе: Оценивать работу Тедеско пока рано
20:09 Футбол Николай Комличенко: В Чехии карантин такой же жесткий, как в России
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика