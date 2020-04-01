Вопрос дня: Кто может заменить Драчева? Предлагаем пять кандидатов

Мы уже писали о предполагаемом развитии событий. Если Драчев добровольно не уйдет в отставку (а вероятность этого составляет примерно 99 процентов), в начале следующей недели в режиме видеоконференции пройдет заседание Правления СБР. В него помимо Драчева входят девять человек:

Алексей Нуждов, первый вице-президент

Юрий Векшин, вице-президент

Сергей Тарасов, вице-президент

Сергей Чепиков, вице-президент

Владимир Якушев, министр строительства и ЖКХ РФ

Алексей Ермашов, руководитель Союза биатлонистов Республики Карелия

Андрей Левунин, председатель Сахалинской федерации биатлона

Виктор Майгуров, член Правления

Иван Черезов, член Правления

Из этих девяти Драчева безоговорочно поддерживают двое - Тарасов и Чепиков. Не исключено, что за земляка выступит и Ермашов. У остальных к действующему президенту есть серьезные вопросы. Скорее всего, Драчеву в целях сохранения мира и спокойствия в федерации будет предложено подать в отставку. И, скорее всего, предложение опять не будет принято. Не исключено, что до Правления состоится разговор между Драчевым и министром спорта Олегом Матыциным. Однако вряд ли госчиновник решит вмешиваться в ситуацию (в которую он официально вмешиваться не имеет права), тем более, что проблема с биатлоном сейчас не самая животрепещущая.

Тогда остается одно: созывать внеочередную отчетно-выборную конференцию СБР. Это вправе сделать толькочлены СБР, то есть региональные федерации. Допустим, это случится (а у нас нет оснований предполагать, что инициаторы написания открытого письма остановятся на полпути). В таком случае возможны несколько вариантов развития событий.

1. Драчев так просто не сдастся и,не исключено, выставит свою кандидатуру вновь. Славное спортивное прошлое и ряд голосов представителей регионоввсе еще на его стороне.

Вероятность, что он сохранит пост оценим в 20%.

2. Возможно, будет принято решение назначить антикризисного менеджера на ближайшие два года. В таком случае вполне реальной выглядит кандидатура исполнительного директора федерации Сергея Голикова. Он отвечает за финансы в Союзе биатлонистов России плюс имеет хорошие связи в бизнес-среде. Он вполне мог бы привести корабль российского биатлона в тихую гавань, в которой через два года на очередной конференции уже будет принято окончательное решение о первом лице СБР.

Вероятность такого решения - 3%

3.Сильной фигурой выглядит участник предыдущих выборов, проигравший два года назад Драчеву, Виктор Майгуров. За его спиной опыт работы в СБР и IBU, а также поддержка Владимира Якушева, который в 2018-м голосовал против Драчева.

Вероятность победы Майгурова - 25%

4. В этом пункте - маловероятный сценарий. Он предполагает, что будет найден некий олигарх, назовем его Прохором Михайловым, который готов будет поставить на кон свое имя и взяться разгребать авгиевы конюшни в стратегически важном виде спорта. Понятно, что скондачка такие вопросы не решаются. К тому же нельзя выносить за скобки нынешнюю экономическую и эпидемиологическую ситуацию.

Вероятность такого развития событий крайне мала. Максимум - 1%.

5. Самый реальный вариант: Союз биатлонистов России возглавит второй (а по сути первый) человек в федерации - первый вице-президент Алексей Нуждов. В его послужном списке богатый опыт работы и в региональной федерации (Московской области), и в СБР, а такжев совете директоров госкорпорации. У него есть связи в бизнес-среде и в силовых структурах. Мы уже не говорим о том, что последнее время Нуждов поддерживал деятельность СБР из собственных средств.

Если Нуждов решит выставить свою кандидатуру, то он фаворит - 51%.