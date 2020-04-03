Фуркад пытается влюбить в себя Россию. И обещает приехать к нам в гости

ПЕРЕМЕНЫ В МАРТЕНЕ

А мы ведь помним, что было три года назад, на чемпионате мира в Хохфильцене. Когда во время мужской эстафеты Мартен сначала умышленно сбил завершившего свой этап Александра Логинова, потом на финише подрезал Антона Шипулина, а после отказался пожимать руку россиянам на подиуме. И даже демонстративно ушел с пьедестала, как только на него поднялись наши ребята (завоевавшие в той гонке бронзу). Правда, тогдашний глава IBU Андерс Бессеберг чуть ли не пинками затолкал француза обратно. Но градус ненависти очевидно зашкаливал. Сначала – со стороны Мартена в адрес россиян. В ответ, соответственно – со стороны всех россиян к Мартену.

И вот то самое громкое «Фуркад, ты – свинья!», прозвучавшее в эфире от Дмитрия Губерниева, очень врезалось в память. Причем, на тот момент с комментатором согласились почти все в стране.

Причина поведения Мартена была на поверхности – он выражал протест против появления Логинова, который только отбыл дисквалификацию за допинг и вернулся в главную команду страны, причем сразу продемонстрировал хорошую форму. Даже на фоне общей ситуации вокруг России в спорте (позже у нас отнимут флаг и гимн на Играх в Пхенчхане, туда же не пустят почти всех лучших российских атлетов в большинстве видов спорта, включая и Александра) это смотрелось некрасиво. Недостойно биатлонной легенды, каковой француз уже был в тот момент. Сам Фуркад-младший рубил воздух ладонями:

- Я уверен, что некоторые ребята в команде чисты. Но не уверен, что это касается всех. Я думал, что в России появилось новое поколение спортсменов, не употребляющих допинг. Но когда поймали Логинова, все изменилось. Сейчас я не уверен ни в чем.

И добавил:

- Меня удивила реакция на мое поведение. Все же я ожидал нулевой терпимости к допингу.

Да-да, Фуркада осудили. Не только россияне, но, видимо, и в родной Франции. Может, негласно, не публично, но ему дали понять, что такое поведение недопустимо. Что свои подозрения нужно держать при себе. И демонстративно выражать презрение к сопернику (да, когда-то уличенному в нарушении правил, но уже отбывшему наказание и допущенному к стартам наравне со всеми) неэтично и просто неправильно.

Очень скоро риторика Мартена в адрес россиян изменилась.

БОЛЬШЕ НЕ «СВИНЬЯ»

Нет, он не стал нам лучшим другом, не стал публично защищать или оправдывать во время новых выпусков сериала под названием «Россия и допинг». Но начал стараться говорить дипломатично. Когда в декабре ВАДА дисквалифицировало нашу страну на 4 года из-за подмены данных Московской лаборатории, француз высказался так:

- Это жесткие санкции. Весь мир чувствует, что в Сочи совершили ошибку. И было дано много шансов, чтобы об этом забыть и двигаться дальше. Но российская сторона отнеслась к этому без уважения. И мы видим итог. Вместе с тем, никто не может быть счастлив, что такая страна, как Россия, будет дисквалифицирована. Мне грустно думать об этом. Но я очень рад, что российские спортсмены смогу выступать на турнирах, если докажут, что они невиновны. У меня много русских болельщиков и они знают, что я их уважаю. Так же как и всех русских соперников, с которыми я соревнуюсь.

Когда на ЧМ в Антхольце возник скандал с обыском в номере Логинова, многие норвежцы, шведы и представители других сборных не упустили случая опять заявить о недопустимости его участия в турнирах (особо гневно выражались Тарьей Бе и главный «кумир» нашей сборной Себастьян Самюэльссон). Но именно Фуркад обошелся без резких движений.

- Я, конечно, расстроен тем фактом, что Александр не стал общаться с прессой на английском после победы в спринте. Не думаю, что это правильно. Но мне и нечего сказать насчет всей остальной критики в его адрес. Логинов держится сам по себе, у нас нет с ним никаких отношений.

Тут, кстати, чистая правда – Александр действительно славится своей «нелюдимостью», почти ни с кем не общается, за пределами своей сборной, и это понятно – бесконечная «травля» со стороны иностранцев не очень-то поспособствовала развитию нормальных отношений. Тем не менее, можно не сомневаться – три года назад в такой ситуации Мартен был в числе первых кричал о том, что Логинова надо выгнать с турнира, что он не заслужил права участвовать в чемпионате и т.д., и т.п.. А теперь просто отмолчался – мол, не мое это дело. Не спрашивайте. И этим, кстати, в числе прочего вернул к себе расположение наших болельщиков. И даже Губерниева. Того самого, который когда-то публично называл его «свиньей».

МАРТЕН, ЖДЕМ В ГОСТИ

И вот на днях, в эфире «Матч ТВ», Фуркад заявил:

- Одно из моих главных разочарований – что мы не могли соревноваться в России в последние два сезона. А ведь даже в Финляндии, на моей последней гонке в карьере, российские болельщики подарили мне столько тепла! Российский биатлон дал мне многое. Свой первый титул чемпиона мира я выиграл в Ханты-Мансийске. Сколько прекрасных воспоминаний осталось о гонках в Москве и Тюмени. Сколько отличных сражений у нас было с Шипулиным! Россия навсегда останется в моем сердце. А российские люди – большая часть мой жизни.

И добавил:

- В России мне дарили портреты, шоколадки, матрешки. Я все это очень ценю. И да – я обязательно приеду в Россию, чтобы отметить вместе с вами мой уход. Не знаю, как. Не знаю, когда. Точно знаю, что не буду участвовать в гонке – свою последнюю я уже пробежал. Но пообщаться с россиянами мне очень хочется. А повод найдется. Вот, вроде бы, Шипулин что-то для детей организовывает…

Пижонит? Возможно. Но что в этом плохого? Всю широту русской души наших болельщиков Мартен действительно ощутил и прочувствовал. И подает пример остальным – прошлое ворошить не стоит. Ссоры и ненависть никому не нужны. А жить надо дружно. Три года назад он об этом не думал. Теперь – осознал.

Возможно, осознают и другие.