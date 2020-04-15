Владимир Путров: С приходом Польховского результаты идут в гору, а слова Тихонова - галиматья

«ТИХОНОВ ПРОРАБОТАЛ ТРЕНЕРОМ ЕДВА ЛИ ГОД»

Владимир Путров в разные годы был личным тренером Юрия Кашкарова, Евгения Редькина и Антона Шипулина.Он помог им (а еще многим другим заслуженным биатлонистам) пройти сложный отрезок спортивной карьеры: от подающих надежды юниоров до члена главной команды страны. Путров – один из тех, кто поставил свою подпись под недавним «письмом ветеранов», призывавшим нынешнего президента СБР Владимира Драчева добровольно уйти в отставку.

- После объявления решения Правления СБР Александр Тихонов высказался резко против. Вы что думаете об этом назначении? - начинаем разговор с Путровым.

- Ориентироваться на мнения и оценки Тихонова работы тренеров и спортивных руководителей может, конечно, только дилетант или глубоко циничный человек, которому важна не правда, а какие-то сиюминутные выгоды. Все здравомыслящие люди биатлона знают Тихонова как самовлюбленного, беспринципного и жадного до славы человека. Все это можно было терпеть пока Тихонов был спортсменом. Он, безусловно, был выдающимся атлетом. Скажу больше, многие неприятные для обычных человеческих отношений качества, реально помогли Тихонову взойти на спортивный Олимп. И, кстати, таких примеров немало и в других видах спорта! Да и среди биатлонных звезд. Разве Фуркад – эталон благородства? Разве Бьорндален всегда и во всем поступал честно и принципиально? Ничего подобного! Так же и Тихонов: сколько некрасивых поступков он совершил, будучи еще спортсменом, ради достижения своих целей!

- И тем не менее у Тихонова большой опыт не только спортсмена, но и тренера, и руководителя федерации.

- Он считает, что всегда и во всем поступал честно и благородно – я и все, кто в разное время работал или выступал с ним в одной команде, вряд ли готовы разделить это мнение. Как вряд ли готовы признать за ним выдающиеся качества тренера и руководителя. Ведь как тренер он проработал едва ли один год. По своему обыкновению, начав свои тренерские опыты он сразу же попросил дать ему под начало сборную. Но время на дворе было советское, руководители были, в целом, мудрые – первой командой рисковать не стали. Ради того, чтобы Тихонов раскрыл свой тренерский талант под него и под Виталия Фатьянова создали экспериментальную команду, куда вошли Жданович, Тропников и другие одаренные спортсмены. Уже после сбора в Бакуриани за командой собралось финансовых нарушений на 600 рублей - приличные для середины 80-х годов деньги, на дворе стояли андроповские времена, вполне и посадить могли. Тихонов сразу же куда-то испарился, а за все эти дела краснеть пришлось Фатьянову и Шитикову (тогдашнему тренеру женской сборной команды).

Это сейчас можно просто вернуть деньги в кассу, а тогда надо было найти и объяснить причину нецелевого расходования средств. В итоге экспериментальная команда закрылась.

- Тихонов и Польховский работали вместе в начале нулевых.

- В 2001 году Тихонов рекомендовал Польховского на пост старшего тренера женской сборной и СБР утвердил кандидатуру. С 2002 по 2006 не было года чтобы наша женская сборная не завоевывала золотых наград на любых соревнованиях, но сам Тихонов быстро переменил свое мнение к Валерию Николаевичу – едва только деньги спонсоров (которых привел Польховский) стали поступать не к нему на личный счет, а целевыми назначениями. Грязь в адрес тренера полилась тут же…

«ИШМУРАТОВА ПРИШЛА В БИАТЛОН С «БАГАЖОМ»

- Не хочется копаться в той грязи, вернемся к нынешнему назначению. Сейчас, кстати, и Светлана Ишмуратова поддержала Тихонова в плане сомнительности методов работы Польховского.

- Сейчас мало кто вспоминает, а надо бы – с каким «багажом» пришла из лыж в биатлон сама Ишмуратова. В юниорском возрасте она имела очень неприятную историю с запрещенными препаратами, из-за которой и ушла в биатлон – в лыжах за ней уже пристально следили. И вот перейдя в биатлон, она с 2002 по 2006 год (время работы Польховским) каждый год завоевывала медали Олимпийских игр или чемпионатов мира, взяла малый Кубок мира. Она всерьез считает, что без Польховского добилась бы этого? Я бы еще понял, когда бы мнение Светы разделяли биатлонистки ее поколения: Медведцева, Ахатова, Черноусова, Богалий, Зайцева, Куклева, Гусева, Мальгина и многие другие, кто завоевывал медали. Но все они испытывают к Валерию Николаевичу самые добрые чувства. Ну и кто не прав?

Думаете, Польховского не пытались поймать на этих самых нечистоплотных методах? Пытались и много раз. И что получилось? Да ничего. Даже тотальное отстранение от соревнований всей сборной Казахстана, в бытность его работы там, ничего не выявило. А в России? Польховского отстранили от работы в декабре 2007 года, после того как женская команда, под его руководством уже проделала всю предсезонную работу и даже выступила на первом этапе Кубка мира. После этого наша женская сборная успешно выступила на чемпионате мира в Эстерсунде, результаты которого никто не опротестовал и все медали которого (Юрьевой, Ахатовой, Слепцовой) считаются законными и заслуженными. Тот успех Александр Тихонов приписывает лично себе (даже не Александру Селифонову, который, после ухода Польховского продолжил работу с командой), но Тихонов почему-то ничего не говорит – что случилось с командой уже в декабре 2008 того же года – когда трое наших биатлонистов были пойманы на допинге. Прохоров и команда пришли в СБР в конце октября. Что же – они в карманах допинг принесли, а экс-президент Тихонов (с октября 2008 года первый вице-президент) ничего об этом не знал?

- Но ваши с ним подписи стоят под одним письмом!

- Это скорее говорит о беспринципности Тихонова. Он, кстати, уже высказался в том духе что «не те» подписались под письмом. Письмо это, кстати, с критикой Драчева, за которого он так агитировал всю зиму и весну 2018 года! А как до этого он разносил Александра Кравцова?! А как – Прохорова?! Сейчас он всячески хвалит Васильева. Полистайте архив «Советского спорта» и вы наверняка найдете - какими словами Тихонов награждал Васильева в 2011-2014 годах, когда Васильев работал в Правлении у Прохорова!

- И все-таки: каково ваше личное мнение о решении с назначением Польховского?

- Даже если отставить в сторону мое мнение о Валерии Николаевиче как о человеке, с которым мы вместе плодотворно работали много лет, есть демократическая процедура – собраны мнения членов тренерского Совета, прошло длительное обсуждение на Правлении, рассмотрены отчеты тех, кто работал со сборными два предыдущих года, заслушана программа Польховского.

То что несет Тихонов, что он «разобьет» любой тренерский штаб в обсуждении их программ – это галиматья рассчитанная непонятно на кого! Тихонов трех предложений в тренерских методиках связать не в состоянии, это знают все и практически все не стесняются говорить ему об этом в лицо. Что касается Польховского, я могу сказать одно: везде где он работал, была прибавка результата. А про то как его выгоняли из Белоруссии и Казахстана – эти сказки придуманы Тихоновым и он же, похоже, единственный кто в них верит.