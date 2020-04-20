Только у нас: все тренеры сборной по биатлону с 1958 года - Советский спорт
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20 апреля 2020 19:26БиатлонЧикирис Олег

Только у нас: все тренеры сборной по биатлону с 1958 года

В понедельник Правление СБР утвердило тренерский штаб сборных команд России на будущий сезон.

Основной состав мужской сборной возглавили Роберт Кабуков, Максим Максимов и Артем Истомин, женской - Владимир Королькевич и Николай Загурский. Интересно, что Владимир Драчев был категорически против кандидатур Кабукова и Королькевича, однако мнение действующего президента СБР сейчас мало значит. Ему бы сохранить свой пост, что будет очень непросто. Правда, ожидавшегося от этого заседания Правления созыва внеочередной отчетно-выборной конференции не случилось. Видимо придется ждать окончания работы ревизионной комиссии, по результатам которой также возможен созыв внеочередной конференции.

Кабукова и Королькевича на должности старших тренеров предложил новый главный тренер Валерий Польховский. При этом понятно, что сам Польховский будет отнюдь не свадебным генералом, как это порой случалось в недавнем прошлом: ясно, что окончательное решение всегда будет за ним, за результат отвечает тоже он.

Что касается старших тренеров, то один нам хорошо известен - Владимир Королькевич в 2014-15 годах работал с женской сборной России. С Робертом Кабуковым, который в минувшем сезоне руководил командой Казахстана, российским биатлонным болельщикам только предстоит познакомиться. Пока же «Советский спорт» при помощи пресс-службы СБР подготовил уникальный список всех тренеров сборных в истории страны. Вот он:

Женская сборная

1984-1989
Евгений Хохлов, Василий Карленко

1989-1992
Александр Голев, Валерий Шитиков

1993-1994
Александр Привалов

1995-1999
Леонид Гурьев, Виталий Фатьянов

2000-2001
Александр Куракин, Леонид Гурьев, Александр Касперович

2002-2007
Валерий Польховский, Александр Селифонов

2008-2010
Александр Селифонов, Сергей Ефимов, Леонид Гурьев

2010-2011
Анатолий Хованцев, Сергей Коновалов

2011-2014
Вольфганг Пихлер, Павел Ростовцев

2014-2015
Владимир Королькевич, Сергей Коновалов

2015-2016
Сергей Ефимов, Сергей Коновалов

2016-2018
Сергей Коновалов, Виталий Норицын

2018-2020
Виталий Норицын, Леонид Гурьев

2020-...
Владимир Королькевич, Николай Загурский

Мужская сборная

1958
Николай Галкин, Иван Гнездилов

1959
Евгений Поликанин, Петр Морозов

1960-1966
Евгений Поликанин, Игорь Булочкин

1966-1974
Александр Привалов, Владимир Иерусалимский

1974-1982
Александр Привалов, Ким Пятало

1982-1984
Виктор Маматов, Владимир Иерусалимский

1984-1987
Александр Привалов, Владимир Иерусалимский

1987-1988
Александр Привалов, Николай Зимятов

1988-1992
Геннадий Раменский, Владимир Барнашов

1992-1998
Анатолий Хованцев, Валерий Польховский

1998-1999
Виталий Фатьянов, Валерий Польховский

1999-2000
Евгений Колокольников

2000-2003
Александр Голев, Андрей Гербулов

2003-2006
Николай Савинов, Андрей Гербулов

2006-2010
Владимир Аликин, Андрей Гербулов

2010-2011
Михаил Ткаченко, Валерий Медведцев

2011-2012
Андрей Гербулов, Николай Лопухов

2012-2014
Николай Лопухов

2014-2016
Александр Касперович

2016-2018
Рико Гросс, Андрей Падин

2018-2019
Анатолий Хованцев, Артем Истомин

2019-2020
Сергей Белозеров, Артем Истомин

2020-...
Роберт Кабуков, Максим Максимов, Артем Истомин

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