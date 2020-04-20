Только у нас: все тренеры сборной по биатлону с 1958 года

Основной состав мужской сборной возглавили Роберт Кабуков, Максим Максимов и Артем Истомин, женской - Владимир Королькевич и Николай Загурский. Интересно, что Владимир Драчев был категорически против кандидатур Кабукова и Королькевича, однако мнение действующего президента СБР сейчас мало значит. Ему бы сохранить свой пост, что будет очень непросто. Правда, ожидавшегося от этого заседания Правления созыва внеочередной отчетно-выборной конференции не случилось. Видимо придется ждать окончания работы ревизионной комиссии, по результатам которой также возможен созыв внеочередной конференции.

Кабукова и Королькевича на должности старших тренеров предложил новый главный тренер Валерий Польховский. При этом понятно, что сам Польховский будет отнюдь не свадебным генералом, как это порой случалось в недавнем прошлом: ясно, что окончательное решение всегда будет за ним, за результат отвечает тоже он.

Что касается старших тренеров, то один нам хорошо известен - Владимир Королькевич в 2014-15 годах работал с женской сборной России. С Робертом Кабуковым, который в минувшем сезоне руководил командой Казахстана, российским биатлонным болельщикам только предстоит познакомиться. Пока же «Советский спорт» при помощи пресс-службы СБР подготовил уникальный список всех тренеров сборных в истории страны. Вот он:

Женская сборная

1984-1989

Евгений Хохлов, Василий Карленко

1989-1992

Александр Голев, Валерий Шитиков

1993-1994

Александр Привалов

1995-1999

Леонид Гурьев, Виталий Фатьянов

2000-2001

Александр Куракин, Леонид Гурьев, Александр Касперович

2002-2007

Валерий Польховский, Александр Селифонов

2008-2010

Александр Селифонов, Сергей Ефимов, Леонид Гурьев

2010-2011

Анатолий Хованцев, Сергей Коновалов

2011-2014

Вольфганг Пихлер, Павел Ростовцев

2014-2015

Владимир Королькевич, Сергей Коновалов

2015-2016

Сергей Ефимов, Сергей Коновалов

2016-2018

Сергей Коновалов, Виталий Норицын

2018-2020

Виталий Норицын, Леонид Гурьев

2020-...

Владимир Королькевич, Николай Загурский

Мужская сборная

1958

Николай Галкин, Иван Гнездилов

1959

Евгений Поликанин, Петр Морозов

1960-1966

Евгений Поликанин, Игорь Булочкин

1966-1974

Александр Привалов, Владимир Иерусалимский

1974-1982

Александр Привалов, Ким Пятало

1982-1984

Виктор Маматов, Владимир Иерусалимский

1984-1987

Александр Привалов, Владимир Иерусалимский

1987-1988

Александр Привалов, Николай Зимятов

1988-1992

Геннадий Раменский, Владимир Барнашов

1992-1998

Анатолий Хованцев, Валерий Польховский

1998-1999

Виталий Фатьянов, Валерий Польховский

1999-2000

Евгений Колокольников

2000-2003

Александр Голев, Андрей Гербулов

2003-2006

Николай Савинов, Андрей Гербулов

2006-2010

Владимир Аликин, Андрей Гербулов

2010-2011

Михаил Ткаченко, Валерий Медведцев

2011-2012

Андрей Гербулов, Николай Лопухов

2012-2014

Николай Лопухов

2014-2016

Александр Касперович

2016-2018

Рико Гросс, Андрей Падин

2018-2019

Анатолий Хованцев, Артем Истомин

2019-2020

Сергей Белозеров, Артем Истомин

2020-...

Роберт Кабуков, Максим Максимов, Артем Истомин