«Вечный» Польховский. Он тренировал еще Драчева с Чепиковым в прошлом веке - Советский спорт
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21 апреля 2020 15:00БиатлонТигай Лев

«Вечный» Польховский. Он тренировал еще Драчева с Чепиковым в прошлом веке

В понедельник правление Союза биатлонистов России утвердило новый тренерский состав национальной сборной во главе с Валерием Польховским.

ТО ВМЕСТЕ С ХОВАНЦЕВЫМ, ТО ВМЕСТО ХОВАНЦЕВА

Для 66-летнего Польховского это уже четвертое пришествие в нашу национальную команду. Впервые он появился там больше четверти века назад – еще в 1992 году, когда сборная России только-только стала правопреемницей советской после недолгого «объединенного» периода СНГ. В 90-е Польховский шесть лет тренировал мужскую половину команды вместе с Анатолием Хованцевым – тем самым Хованцевым, которого он сейчас сменил на посту «главного». Тогда под их руководством еще побеждали на лыжне нынешние руководители СБР – президент федерации Владимир Драчев и член правления Сергей Чепиков.

В нулевые годы Польховский в течение пяти лет (2002-2007) возглавлял уже женскую сборную, и тоже не без успеха. В олимпийском Турине-2006 российские биатлонистки взяли четыре медали, включая два золота в индивидуальной гонке, которую выиграла Светлана Ишмуратова, а потом и в эстафете.

В 2011-м после очередной отставки бедолаги Хованцева, уволенного прямо по ходу чемпионата мира, президент СБР Михаил Прохоров вновь привлек в сборную Польховского сначала в качестве главного тренера, а затем назначил его своим советником. Их сотрудничество закончилось после Игр в Сочи, когда миллиардер покинул биатлонную федерацию.

Дальше Польховский работал за границей, хотя от России далеко не отъезжал в сборные соседних Белоруссии и Казахстана. В позапрошлом году, когда Драчев возглавил СБР, он сразу хотел отдать женскую команду Польховскому, но тогда не сложилось, и должность досталась Виталию Норицыну. Тем не менее, в январе 2020-го Польховский опять появился в федерации, занял учрежденный специально под него пост вице-президента по обеспечению национальных сборных, и вот теперь снова стал тренером №1 российского биатлона. Сразу после этого он заявил в интервью агентству РИА «Новости», что через два года в олимпийском Пекине «надо дать результат и точка». Мол, у нового штаба просто нет другого выбора.

«СЛОВЕНЕЦ» ИЗ БЕЛОРУССИИ И «НЕМЕЦ» ИЗ КАЗАХСТАНА

Похоже, что кандидатура Польховского в СБР устраивала практически всех. А вот по предложенным им наставникам женской и мужской сборных мнения разделились, и часть правления, включая Драчева, в понедельник голосовала против. Тем не менее, большинство участников заседания, проходившего в удаленном видеоформате, все-таки поддержало предложения Польховского. С 1 июня, когда истечет срок полномочий предыдущих тренеров, у руля женской команды Норицына сменит Владимир Королькевич, а в мужской место Сергея Белозерова займет Роберт Кабуков. Помощники у Кабукова останутся прежними – Максим Максимов и Артем Истомин. Также в число тренеров резерва вошел 32-летний олимпийский чемпион Сочи в эстафете Алексей Волков, на днях объявивший об окончании карьеры спортсмена.

Королькевич уже руководил женской сборной России в сезоне-2014/15, после отставки немца Вольфганга Пихлера. Кроме того, он работал вместе с Польховским в Белоруссии, а Кабуков делал то же самое в Казахстане. Оба новых наставника наших команд родились в СССР, но много тренировали за границей и имеют иностранные гражданства: Королькевич – словенское, Кабуков – немецкое. Каких-то грандиозных успехов у них за плечами нет, однако Польховский и не скрывал, что делает ставку не на громкие имена, а на людей, с которыми хорошо знаком по прежней работе.

Вот полный список тренерского штаба сборной России, принятый правлением СБР 20 апреля и направленный на окончательное утверждение в министерство спорта.

Мужчины: основной состав – Роберт Кабуков, Максим Максимов, Артем Истомин, резерв – Николай Князев, Алексей Волков, Дмитрий Шукалович.
Женщины: основной состав Владимир Королькевич, Николай Загурский, резерв – Сергей Коновалов, Евгений Куваев.

Сборные младших возрастов: старший тренер резерва – Николай Большаков, юниоры Сергей Шестов, Павел Спиридонов, юниорки Александр Андреев, Александр Хлусович, юноши и девушки – Игорь Охотников, Евгений Панков, Евгений Пчелкин.

Это, так сказать, фактическая сторона дела. А о том, что означают эти перемены, и к чему они могут привести, мы с вами поговорим-пофантазируем чуть позже. В следующей статье.

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