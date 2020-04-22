Александр Привалов: Не навязывайте Польховскому компромиссов

– Что думаете о новом штабе сборной? – первый вопрос Привалову.

– Полагаю, что в текущей ситуации – это оптимальное решение. Всем специалистам было совершено очевидно – старая схема просто не могла продуктивно работать. Интервью, которые тренеры сборных давали в течении прошедшего сезона свидетельствуют об их неспособности решить главную проблему – найти причину падения скорости на последнем круге и нехватки силовой выносливости. Не было должного взаимопонимания у Анатолия Хованцева и старших тренеров сборных, не говоря уже о резервных и юниорских командах – отсюда нестабильность результатов, а если говорить о первых сборных, то там имели место и вовсе непростительные просчеты в планировании и проведении базовой подготовки. Норицын и Белозеров – способные тренеры, но заменить их сейчас было нужно, как надо менять в хоккее вратаря после того как он пропустил несколько шайб в течении короткого времени.

– О новом главном тренере Валерии Польховском отзывы диаметрально противоположные. Что скажете?

– Валерий Польховский – авторитетный и грамотный специалист и если он готов выстроить рабочую команду, то надо прислушиваться к его мнению, а не навязывать ему всякие «компромиссные» варианты. Пользы от этого не будет – поверьте моему личному опыту. И Королькевич и Кабуков имеют очень серьезный опыт использования европейских методик и это нам сейчас должно помочь, потому что надо признать – отставание у нас по многим вопросам уже значительное и в регионах мы тренеров с таким опытом просто не найдем. Ведь и Хованцева, уже десятилетия работающего с финнами и другими сборными, именно с таким прицелом приглашали, но у Анатолия Николаевича, увы, не получилось.

– Какая первоочередная задача стоит перед новым тренерским штабом?

– Прежде всего, убедить спортсменов в пересмотре своих взглядов на предстоящую работу. Из своего опыта могу вспомнить: когда мне предложили возглавить сборную, то тренерского опыта у меня на тот момент не было никакого и я не стал изобретать велосипед, а предложил выполнить большой объем работы, и результаты сразу пошли в гору. Еще очень надеюсь что новый тренерский штаб не будет заниматься пустословием – любое слово тренера должно быть на вес золота, а сам тренерский штаб – коллективом единомышленников.

Очень хочется – чтобы Кабуков и Королькевич нашли время для встречи с ветеранами тренерского цеха и личными тренерами ведущих спортсменов-сборников. Этого контакта очень не хватало в предыдущие два года работы. Я уже говорил об этом с Валерием Польховским и Валерий Николаевич мое мнение разделяет. Жду чтобы скорее закончился карантин – пора вживую пообщаться с новым тренерским штабом.