Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал это решение.

- Видите, какой раздрай в этой команде – даже Драчева не предупредили об этом решении. Ну не смешно?

- Думаю, у них просто нет другого выхода. Правление хочет представить в Минспорта на утверждение кандидатуры Королькевича и Кабукова на должности тренеров женской и мужской команд. Но эти кандидатуры заведомо не проходные.

- Как такое решение появляется на официальном сайте СБР, а президент об этом ничего не знает?

- Он уже ничем не управляет. А правление понимает, что им труба – вот и собирает конференцию. Я разговаривал с двумя членами экспертной комиссии Минспорта, они сказали, что результат работы СБР отрицательный.

- Сейчас карантин. Конференция может пройти только после снятия карантина.

- Сейчас нужно думать, как готовить команду после снятия карантина и на какие деньги. Министерство спорта им ничего не даст. На какие средства отправлять спортсменов на сборы? Спонсоров нет, счет пустой, зарплату никому не платят. Все разбежались. После майских праздников Рочев уволится. Кто там останется – одна секретарша?

- Но дома биатлонисты могут тренироваться. Другое дело, кто им будет давать задания, если новый тренерский штаб не утвержден, а старый закончит работу 31 мая?

- В регионах есть, кому тренировать. Драчев на отчете у министра заявил, что наши юноши завоевывают медали на чемпионатах мира. На что министр ответил: «А вы тут причем. Это регионы подготовили ребят».