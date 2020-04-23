Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 апреля 2020 14:25БиатлонВолохов Юрий

Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию

Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции.

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал это решение.

- Видите, какой раздрай в этой команде – даже Драчева не предупредили об этом решении. Ну не смешно?
- Думаю, у них просто нет другого выхода. Правление хочет представить в Минспорта на утверждение кандидатуры Королькевича и Кабукова на должности тренеров женской и мужской команд. Но эти кандидатуры заведомо не проходные.

- Как такое решение появляется на официальном сайте СБР, а президент об этом ничего не знает?
- Он уже ничем не управляет. А правление понимает, что им труба – вот и собирает конференцию. Я разговаривал с двумя членами экспертной комиссии Минспорта, они сказали, что результат работы СБР отрицательный.

- Сейчас карантин. Конференция может пройти только после снятия карантина.
- Сейчас нужно думать, как готовить команду после снятия карантина и на какие деньги. Министерство спорта им ничего не даст. На какие средства отправлять спортсменов на сборы? Спонсоров нет, счет пустой, зарплату никому не платят. Все разбежались. После майских праздников Рочев уволится. Кто там останется – одна секретарша?

- Но дома биатлонисты могут тренироваться. Другое дело, кто им будет давать задания, если новый тренерский штаб не утвержден, а старый закончит работу 31 мая?
- В регионах есть, кому тренировать. Драчев на отчете у министра заявил, что наши юноши завоевывают медали на чемпионатах мира. На что министр ответил: «А вы тут причем. Это регионы подготовили ребят».

«Вечный» Польховский. Он тренировал еще Драчева с Чепиковым в прошлом веке В понедельник правление Союза биатлонистов России утвердило новый тренерский состав национальной сборной во главе с Валерием Польховским. 21.04.2020 15:00 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Драчев назвал решение правления СБР о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции нелегитимным Валерий Польховский: Удивляюсь словам Драчева, у нас были нормальные отношения Владимир Драчев – о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции СБР: Я в этом не участвовал
Владимир Путров: С приходом Польховского результаты идут в гору, а слова Тихонова – галиматья Заслуженный тренер СССР и России Владимир Путров – о назначении Валерия Польховского главным тренером сборной России по биатлону. 15.04.2020 10:00 Биатлон Чикирис Олег
Тактаров попутал. Он никогда не был чемпионом UFC. Доказательства О чем же тогда говорит Олег Николаевич? Давайте разбираться. 18.04.2020 17:00 ММА Ващенко Сергей
Только у нас: все тренеры сборной по биатлону с 1958 года В понедельник Правление СБР утвердило тренерский штаб сборных команд России на будущий сезон. 20.04.2020 19:30 Биатлон Чикирис Олег
Александр Овечкин: До рекорда Гретцки мне как до Китая пешком  Лидер клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» ответил на вопросы известной российской баскетболистки Светланы Абросимовой незадолго до своего онлайн-матча с Уэйном Гретцки. 23.04.2020 09:32 Хоккей Сергеев Иван
Екатерина Боброва: И тогда Жулин влепил мне пощечину…(видео) Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, еще до введения карантина, посетила пресс-центр «Советского сорта». Сегодня мы публикуем вторую часть разговора. 07.04.2020 13:00 Фигурное катание Волохов Юрий, Иванова Дарья, Ключникова Анастасия, Тигай Лев
Мурат Гассиев: Фьюри – самый неудобный для меня соперник Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев рассказал о длительном перерыве в своей карьере и травмах, а также начале боксерской карьеры и планах на будущее. 12.04.2020 11:00 Бокс Усачев Владислав
Александр Тихонов: Мы зададим СБР только один вопрос: где результат двухлетней работы? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал некоторые итоги Правления Союза биатлонистов России. 09.04.2020 16:30 Биатлон Волохов Юрий
УЕФА отменил ультиматум, голландцы – футбол до 1 сентября, а белорусский хоккей поразил вирус В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 22.04.2020 08:09 Футбол Кузнецов Дмитрий
«Он на два года старше, но не ведет вперед». Каким запомнился Михаил Григоренко Нападающий Михаил Григоренко уезжает ради НХЛ. Следующий сезон он проведет в «Коламбусе». Вспомним самые яркие моменты его карьеры, и не только в ЦСКА. 21.04.2020 16:00 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
14:27 Биатлон Драчев назвал решение правления СБР о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции нелегитимным
14:13 Формула-1 «Феррари» опровергает слова Бинотто о возможном уходе из Формулы-1
14:03 Биатлон Валерий Польховский: Удивляюсь словам Драчева, у нас были нормальные отношения
13:45 ММА Александр Шлеменко: В мои планы не входит бой с Емельяненко
13:29 Футбол Полузащитник «Вероны» Дзакканьи вылечился от коронавируса
13:21 Футбол Адриано Галлиани: Топ-клубам Европы грозит банкротство
13:01 Хоккей Алексей Макеев: С низким потолком зарплат мы уже видим, как много ребят уезжает в НХЛ
12:47 Биатлон Владимир Драчев – о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции СБР: Я в этом не участвовал
12:19 Биатлон Правление СБР созывает внеочередную отчетно-выборную конференцию
12:12 ММА Тактаров поздравил мусульман с началом месяца Рамадан (видео)
11:52 Футбол Вадим Евсеев: Держал Зидана зубами и однажды впился в его знаменитую лысину
11:43 ММА Тактаров пообещал разобраться с Емельяненко в темной комнате, чтобы никто не видел
11:27 Футбол Ежи Дудек: Месси был обманщиком и провокатором таким же, как «Барселона» и Гвардиола
11:13 Хроника Число заражений, смертей, выздоровлений от коронавируса. Статистика на 23 апреля
11:11 Футбол Футболистов в Испании начнут тестировать на коронавирус с 28 апреля
10:58 Футбол Юрий Белоус: Клубы, которые рассчитывают только на деньги государства, могут лопнуть в любой момент
10:35 Хоккей Алексей Марченко: Похоже, что выхожу на рынок неограниченно свободных агентов
10:21 Футбол «Спартак» готов предоставить свой стадион для помощи медикам
10:14 Вольная борьба Борец Нухкадиев выиграл «Домашнюю суперлигу» и бросил вызов рекордсмену Книги Гинесса
10:10 Футбол Во Франции могут запретить проведение спортивных соревнований до начала сентября
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Ижевск потерял 1 млрд рублей из-за пандемии коронавируса
Тюменца, подозреваемого в нападении на школу, поместили в психдиспансер
В Минздраве объяснили смерть пятого пациента с коронавирусом на Ставрополье
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика