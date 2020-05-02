Рекорды Бьорндалена и Фуркада – вовсе не вечные. Многие из них скоро побьет Бе

Навскидку это кажется нереальным. Куда Бе-младшему с его двумя жалкими Кубками мира до семи фуркадовских? А уж до 20 золотых медалей ЧМ и восьми олимпийских титулов Бьорндалена - тем паче. Это легенды, они возвышаются над биатлонной историей двумя недостижимыми громадами.

Так-то оно так – да не совсем. Пусть рекорды Мартена с Уле-Эйнаром действительно потрясают воображение.

Основные достижения Бе, Фуркада и Бьондалена

Йоханнес Бе Мартен Фуркад Уле-Эйнар Бьорндален Дата рождения 16.05.1993 (26 лет) 14.09.1988 (31 год) 27.01.1974 (46 лет) Дебют в Кубке мира 20.01.2013 (19 лет) 13.03.2008 (19 лет) 18.03.1993 (19 лет) Последняя гонка в КМ ? 14.03.2020 (31 год) 24.03.2018 (44 года) Сезоны в Кубке мира 8 13 26 Большие Кубки мира 2 7 6 Малые Кубки мира 6 26 20 Победы в гонках КМ 67 (47) 93 (79) 133 (94) Чемпионаты мира 5 (2015-2020) 9 (2009-2020) 18 (1995-2017) Гонки на ЧМ 32 (20) 54 (36) 96 (69) Победы на ЧМ 10 (4) 13 (11) 20 (11) Медали ЧМ 20 (10) 28 (18) 45 (26) Олимпиады 2 (2014-2018) 3 (2010-2018) 6 (1994-2014) Гонки на Олимпиадах 11 (8) 17 (12) 26 (19) Победы на Олимпиадах 1 (1) 5 (4) 8 (5) Медали Олимпиад 3 (1) 7 (6) 13 (9)

В скобках – победы, медали и участия в личных гонках.

КАК СРАВНИВАТЬ ЮНЦА С «ДЕДУШКОЙ»?

Прежде, чем перейти к детальным сравнениям, советую обратить внимание на графу «Победы в гонках Кубка мира». Когда я вплотную занялся этим показателем, то оказалось, что готовые данные из разных источников отличаются друг от друга и доверять ни одному из них нельзя - включая даже официальный сайт Международного союза биатлонистов.

Пришлось с головой погрузиться в самостоятельные подсчеты, по ходу которых обнаружилось немало всяких «засад» и тонкостей. Например, на Олимпиаде-2014 золото Бьорндалена в спринте в зачет КМ не пошло, а его же победа на сочинских Играх, одержанная несколько дней спустя в составе смешанной эстафетной команды, – наоборот. В общем, цифры в этой таблице проверены на совесть, и в них, что бы там кто другой не насчитал, можете не сомневаться.

Хотя полной, ясной картины они все равно не дают. Трудно сравнивать двух норвежцев, один из которых бегает за сборную только восемь лет, а другой отпахал в ней больше четверти века. Но тут я заметил, что и Бьорндален, и Бе, и Фуркад дебютировали в КМ в одном и том же возрасте. Отсюда родилась вторая таблица – с их достижениями на одинаковом этапе карьеры.

Сравнение Бе с Фуркадом и Бьорндаленом, когда они были в его нынешнем возрасте

Бе-2020 Фуркад-2015 Бьорндален-2000 Возраст 26 лет 26 лет 26 лет Сезоны в Кубке мира 8 8 8 Большие Кубки мира 2 4 1 Малые Кубки мира 6 12 5 Победы в гонках КМ 67 (47) 43 (37) 21 (14) Чемпионаты мира 5 5 5 Гонки на ЧМ 32 (20) 30 (20) 25 (16) Победы на ЧМ 10 (4) 6 (6) 1 (0) Медали ЧМ 20 (10) 15 (9) 8 (4) Олимпиады 2 2 2 Гонки на Олимпиадах 11 (8) 11 (8) 6 (4) Победы на Олимпиадах 1 (1) 2 (2) 1 (1) Медали Олимпиад 3 (1) 4 (4) 2 (1)

ПЕРВЫЙ РЕКОРД У БЕ УЖЕ ЕСТЬ: 21 ПОБЕДА В СЕЗОНЕ

Как видите, здесь все выглядит совершенно иначе. Выясняется, что по графику рыжий Йоханнес идет с существенным опережением своих мультиорденоносных предшественников - при том, что у всех троих за плечами по 8 КМ, по 5 ЧМ и по паре Олимпиад. С Фуркадом у Бе даже совпадает число проведенных гонок! Бьорндален зацепил конец ХХ века, когда дистанций было меньше, но и тут разница невелика: в нынешнем, 9-этапном формате Кубок мира проводится уже больше двадцати лет, аж с сезона-1999/2000, а до конца «нулевых» в нем еще и олимпийские результаты учитывались. Так что сравнивать можно спокойно, без оглядок.

Пусть Бе начал доминировать позже Фуркада (первый Большой хрустальный глобус норвежец взял в 25 лет против французских 22-х) и я сильно сомневаюсь, что он захочет выступать после сорока, как Бьорндален, зато сейчас Йоханнес набрал такой темп, какой тем двоим и не снился. В минувшем, укороченном на треть сезоне (последний этап отменили, еще два Бе пропустил из-за рождения сына) он выиграл 15 гонок, включая 10 личных, а в полноценном предыдущем сделал это 21 и 16 раз соответственно!

Кстати, вот вам и первый рекорд. Отобранный у Фуркада (17 и 14), который три года назад, в свою очередь, отобрал его у Бьорндалена (15 и 12 в сезоне-2004/05).

ЕГО ВРЕМЯ ДОЛЖНО НАСТУПИТЬ В ПЕКИНЕ

Если Бе продолжить грести золото такими мешками, то уже года через полтора-два он неминуемо обойдет француза по победам в гонках КМ и «пробьет сотню». А там и до «133-х имени Далена» рукой подать. Кстати, в чемпионатах мира расклад примерно такой же - пока проигрыш вроде вдвое, но это пока - бьюсь об заклад, что за погоней дело не станет.

Фактически, из всех даленско-фуркадских рубежей труднодостижимыми для Бе сейчас выглядят всего два, самые высокие. Это семь мировых кубков Мартена и восемь олимпийских триумфов Уле-Эйнара.

Насчет первого рекорда делать прогнозы не возьмусь. Уж слишком долгосрочная история. Мы просто не знаем, когда у Йоханнеса появятся новые достойные конкуренты, обойдут ли его стороной серьезные травмы – ну, и не станет ли его жена рожать посреди сезона по ребенку в год, а сам Бе - по-прежнему ездить на эти роды домой, как на службу.

Зато с Олимпиадами, где рыжий норвежец пока добыл лишь одно-единственное золото, история более практическая и конкретная.

Если помните, Бьорндален стал Великим в Солт-Лейк-Сити-2002. Там он выиграл четыре золота из четырех возможных, это была его третья Олимпиада, и он приехал на нее в 28 лет.

Пиковыми Играми для Фуркада стал Пхенчхан-2018. Три титула, опять с попытки №3, 29 лет.

У Йоханнеса Бе «его Олимпиады» пока нет. В Пекине-2022 ему будет 29, самое время. И на тамошней лыжне не ожидается ни Фуркада, ни Бьорндалена. Хотя последний тренирует сборную Китая и рядом с трассой наверняка побежит.

Но - только рядом.