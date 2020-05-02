Рекорды Бьорндалена и Фуркада – вовсе не вечные. Многие из них скоро побьет Бе - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
02 мая 2020 23:54БиатлонТигай Лев

Рекорды Бьорндалена и Фуркада – вовсе не вечные. Многие из них скоро побьет Бе

После того, как этой весной Мартен Фуркад завершил карьеру, Йоханнес Бе лишился главного конкурента. Может ли он превзойти достижения француза и Уле-Эйнара Бьорндалена?

Навскидку это кажется нереальным. Куда Бе-младшему с его двумя жалкими Кубками мира до семи фуркадовских? А уж до 20 золотых медалей ЧМ и восьми олимпийских титулов Бьорндалена - тем паче. Это легенды, они возвышаются над биатлонной историей двумя недостижимыми громадами.

Так-то оно так – да не совсем. Пусть рекорды Мартена с Уле-Эйнаром действительно потрясают воображение.

Основные достижения Бе, Фуркада и Бьондалена

Йоханнес Бе

Мартен Фуркад

Уле-Эйнар Бьорндален

Дата рождения

16.05.1993 (26 лет)

14.09.1988 (31 год)

27.01.1974 (46 лет)

Дебют в Кубке мира

20.01.2013 (19 лет)

13.03.2008 (19 лет)

18.03.1993 (19 лет)

Последняя гонка в КМ

?

14.03.2020 (31 год)

24.03.2018 (44 года)

Сезоны в Кубке мира

8

13

26

Большие Кубки мира

2

7

6

Малые Кубки мира

6

26

20

Победы в гонках КМ

67 (47)

93 (79)

133 (94)

Чемпионаты мира

5 (2015-2020)

9 (2009-2020)

18 (1995-2017)

Гонки на ЧМ

32 (20)

54 (36)

96 (69)

Победы на ЧМ

10 (4)

13 (11)

20 (11)

Медали ЧМ

20 (10)

28 (18)

45 (26)

Олимпиады

2 (2014-2018)

3 (2010-2018)

6 (1994-2014)

Гонки на Олимпиадах

11 (8)

17 (12)

26 (19)

Победы на Олимпиадах

1 (1)

5 (4)

8 (5)

Медали Олимпиад

3 (1)

7 (6)

13 (9)

В скобках – победы, медали и участия в личных гонках.

КАК СРАВНИВАТЬ ЮНЦА С «ДЕДУШКОЙ»?

Прежде, чем перейти к детальным сравнениям, советую обратить внимание на графу «Победы в гонках Кубка мира». Когда я вплотную занялся этим показателем, то оказалось, что готовые данные из разных источников отличаются друг от друга и доверять ни одному из них нельзя - включая даже официальный сайт Международного союза биатлонистов.

Пришлось с головой погрузиться в самостоятельные подсчеты, по ходу которых обнаружилось немало всяких «засад» и тонкостей. Например, на Олимпиаде-2014 золото Бьорндалена в спринте в зачет КМ не пошло, а его же победа на сочинских Играх, одержанная несколько дней спустя в составе смешанной эстафетной команды, – наоборот. В общем, цифры в этой таблице проверены на совесть, и в них, что бы там кто другой не насчитал, можете не сомневаться.

Хотя полной, ясной картины они все равно не дают. Трудно сравнивать двух норвежцев, один из которых бегает за сборную только восемь лет, а другой отпахал в ней больше четверти века. Но тут я заметил, что и Бьорндален, и Бе, и Фуркад дебютировали в КМ в одном и том же возрасте. Отсюда родилась вторая таблица – с их достижениями на одинаковом этапе карьеры.

Сравнение Бе с Фуркадом и Бьорндаленом, когда они были в его нынешнем возрасте

Бе-2020

Фуркад-2015

Бьорндален-2000

Возраст

26 лет

26 лет

26 лет

Сезоны в Кубке мира

8

8

8

Большие Кубки мира

2

4

1

Малые Кубки мира

6

12

5

Победы в гонках КМ

67 (47)

43 (37)

21 (14)

Чемпионаты мира

5

5

5

Гонки на ЧМ

32 (20)

30 (20)

25 (16)

Победы на ЧМ

10 (4)

6 (6)

1 (0)

Медали ЧМ

20 (10)

15 (9)

8 (4)

Олимпиады

2

2

2

Гонки на Олимпиадах

11 (8)

11 (8)

6 (4)

Победы на Олимпиадах

1 (1)

2 (2)

1 (1)

Медали Олимпиад

3 (1)

4 (4)

2 (1)

ПЕРВЫЙ РЕКОРД У БЕ УЖЕ ЕСТЬ: 21 ПОБЕДА В СЕЗОНЕ

Как видите, здесь все выглядит совершенно иначе. Выясняется, что по графику рыжий Йоханнес идет с существенным опережением своих мультиорденоносных предшественников - при том, что у всех троих за плечами по 8 КМ, по 5 ЧМ и по паре Олимпиад. С Фуркадом у Бе даже совпадает число проведенных гонок! Бьорндален зацепил конец ХХ века, когда дистанций было меньше, но и тут разница невелика: в нынешнем, 9-этапном формате Кубок мира проводится уже больше двадцати лет, аж с сезона-1999/2000, а до конца «нулевых» в нем еще и олимпийские результаты учитывались. Так что сравнивать можно спокойно, без оглядок.

Пусть Бе начал доминировать позже Фуркада (первый Большой хрустальный глобус норвежец взял в 25 лет против французских 22-х) и я сильно сомневаюсь, что он захочет выступать после сорока, как Бьорндален, зато сейчас Йоханнес набрал такой темп, какой тем двоим и не снился. В минувшем, укороченном на треть сезоне (последний этап отменили, еще два Бе пропустил из-за рождения сына) он выиграл 15 гонок, включая 10 личных, а в полноценном предыдущем сделал это 21 и 16 раз соответственно!

Кстати, вот вам и первый рекорд. Отобранный у Фуркада (17 и 14), который три года назад, в свою очередь, отобрал его у Бьорндалена (15 и 12 в сезоне-2004/05).

ЕГО ВРЕМЯ ДОЛЖНО НАСТУПИТЬ В ПЕКИНЕ

Если Бе продолжить грести золото такими мешками, то уже года через полтора-два он неминуемо обойдет француза по победам в гонках КМ и «пробьет сотню». А там и до «133-х имени Далена» рукой подать. Кстати, в чемпионатах мира расклад примерно такой же - пока проигрыш вроде вдвое, но это пока - бьюсь об заклад, что за погоней дело не станет.

Фактически, из всех даленско-фуркадских рубежей труднодостижимыми для Бе сейчас выглядят всего два, самые высокие. Это семь мировых кубков Мартена и восемь олимпийских триумфов Уле-Эйнара.

Насчет первого рекорда делать прогнозы не возьмусь. Уж слишком долгосрочная история. Мы просто не знаем, когда у Йоханнеса появятся новые достойные конкуренты, обойдут ли его стороной серьезные травмы – ну, и не станет ли его жена рожать посреди сезона по ребенку в год, а сам Бе - по-прежнему ездить на эти роды домой, как на службу.

Зато с Олимпиадами, где рыжий норвежец пока добыл лишь одно-единственное золото, история более практическая и конкретная.

Если помните, Бьорндален стал Великим в Солт-Лейк-Сити-2002. Там он выиграл четыре золота из четырех возможных, это была его третья Олимпиада, и он приехал на нее в 28 лет.

Пиковыми Играми для Фуркада стал Пхенчхан-2018. Три титула, опять с попытки №3, 29 лет.

У Йоханнеса Бе «его Олимпиады» пока нет. В Пекине-2022 ему будет 29, самое время. И на тамошней лыжне не ожидается ни Фуркада, ни Бьорндалена. Хотя последний тренирует сборную Китая и рядом с трассой наверняка побежит.

Но - только рядом.

ТЩК-2020. Чего ждать дальше от Косторной, Щербаковой и Трусовой? Закрываем серию статей, посвященных первому «взрослому» сезону трех вчерашних юниорок, с ходу ставших лучшими в России и мире. 30.04.2020 20:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
ISU примет решение о проведении Гран-при не позднее 1 августа Тарасова попросила руководство страны разрешить фигуристам тренироваться на льду Татьяна Тарасова: Тутберидзе не издевается над учениками, они у нее работают больше, чем другие
Коронавирус убил надежды Федерера и Серены. Им уже не светит «Большой шлем» Уимблдон отменен. Непонятно, состоится ли US Open. Это ударит по всем игрокам. Но больше всех – по главным теннисным легендам. 02.04.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
«Вечный» Польховский. Он тренировал еще Драчева с Чепиковым в прошлом веке В понедельник правление Союза биатлонистов России утвердило новый тренерский состав национальной сборной во главе с Валерием Польховским. 21.04.2020 15:00 Биатлон Тигай Лев
UFC 249. Какие бои турнира ни за что нельзя пропустить «Советский спорт» рассказывает о боях турнира UFC 249, которые пройдут в ночь с 9 на 10 мая в США. 01.05.2020 13:30 ММА Усачев Владислав
НХЛ пора смириться с потерей миллиардов долларов: у лиги нет шанса возобновить хоккейный сезон Сегодня и вчера первое и второе лица НХЛ подтвердили то, что автор «Советского спорта» предрекал еще полтора месяца назад. 02.05.2020 22:27 Хоккей Славин Виталий
Алексей Олейник: Некрасиво рассуждать о проблемах в России, находясь в США Российский боец UFC подтвердил, что его бой с бразильцем Вердумом пройдет на турнире, который планируется провести 9 мая в Джексонвилле (США). 30.04.2020 13:00 ММА Усачев Владислав
«Энфилд» и Абрамович без футбола. Англичане выбрали стадионы для завершения сезона Клубы АПЛ решили доиграть чемпионат-2019/20 на нейтральных аренах. Стали известны новые подробности. 02.05.2020 10:34 Футбол Сергеев Иван
Бундеслига ждет ответа Меркель, в НХЛ уезжают еще трое, а у жены Овечкина от вируса умер дед В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера. 02.05.2020 08:30 Футбол Кузнецов Дмитрий
Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше Сильнейший теннисист России стал гостем прямого эфира инстаграма журналистки Марии Командной, рассказав о Смолове и Дзюбе, Надале и Федерере. 29.04.2020 00:00 Теннис Григорьевская Юлия
Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Новости
00:00 ММА Тони Джонсон: Если бы мы снова встретились с Емельяненко, уничтожил бы его
23:46 ММА Тони Джонсон: Хабиб крутой, готов драться с кем угодно
23:28 Футбол Сразу пять легионеров могут покинуть «Краснодар» после завершения сезона
23:15 Футбол Форвард «Краснодара» Берг тренируется вместе с «Гетеборгом»
22:54 Футбол Де Брюйне уйдет из «Манчестер Сити», если клуб проиграет апелляцию и останется без еврокубков
22:34 Футбол «Ливерпуль» может отказаться от трансферов в нынешнем году
22:08 Футбол Футболисты «Пармы» начнут тренироваться по желанию на следующей неделе
21:54 Футбол Официально: «Сассуоло» станет первым итальянским клубом, который возобновит тренировки
21:38 Футбол Влашич выставил футболку с победного матча ЦСКА против «Реала» на благотворительный аукцион
21:21 Шахматы Карлсен победил Дин Лижэня и в финале онлайн-турнира сыграет с Накамурой
21:06 Хоккей Источник: «Авангард» обменяет олимпийского чемпиона Широкова на форварда «Спартака» Хохлачева
20:54 Формула-1 Эдди Джордан: В ближайшие два года «Мерседес» уйдет из «Формулы-1», команду могут продать Строллу
20:37 Футбол Профессиональная лига Франции возьмет кредит у государства, чтобы компенсировать убытки
20:22 Футбол Нобель Арустамян: «Локомотив» продлил контракт с Бариновым
20:19 Футбол Жена футболиста Давыдова, который застрял в Софии: Не можем лететь через Минск, у нас нет Шенгена
20:04 Хоккей Лучший игрок чемпионата Финляндии продолжит карьеру в «Витязе»
19:50 Футбол Минское «Динамо» потерпело первое поражение под руководством Кучука, уступив «Слуцку»
19:31 Футбол Динияр Билялетдинов: Пропускная система во время пандемии оказалась неэффективной
19:31 Хоккей Андрей Миронов: Пугает неопределенность, ужасно, что во всем мире остановился спорт
19:25 Футбол Билялетдинов – о контракте Соболева: А вдруг начнет как из пулемета забивать в стиле Холанда?
Is this a coup d'etat in Kazakhstan? Dariga Nazarbayeva is dismissed
Неделя в Удмуртии: масочный режим, убийство в зоопарке и май без шашлыков
Гримасы коронавируса: за неделю в Башкирии стали чаще думать о жизни после пандемии
Новые данные по коронавирусу: в России – 9623 заражений за сутки, в Приморье – 25
В Тюмени за сутки коронавирус подтвердился еще у 16 человек
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика