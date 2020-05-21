Касперович и Норицын, которых мы потеряли. Почему тренеры выбрали Болгарию?

В связи с этой новостью хотелось бы сделать несколько ремарок.

Ремарка первая: в кулуарах об этом говорили еще с марта

Уже в конце марта – начале апреля в биатлонных кулуарах начали активно обсуждать новость о том, что Касперович должен возглавить команду Болгарии. Правда тогда в тандеме с ним не шла фамилия Норицына. Говорили о Сергее Башкирове, других специалистах. Однако, как мы все помним примерно в то же время в Союзе биатлонистов России произошла революция, которая завершилась созывом внеочередной отчетно-выборной конференции. Параллельно произошли перемены в тренерском штабе сборной, и Виталий Норицын потерял место в женской команде, которую он возглавлял с 2016 года. Болгары вовремя подсуетились и увели у нас и второго сильного специалиста.

Ремарка вторая: Дмитрия Васильева конкретно подставили

Притом, что разговоры о возможном переезде Касперовича в Болгарию ходят уже два месяца, руководитель Федерации биатлона Санкт-Петербурга был не в курсе этой темы. Иначе бы он сегодня не назвал эту новость «несусветной глупостью». При этом Касперович заявил, что продолжит работать в питерской федерации. В связи с этим возникает несколько вопросов:

Как это вообще возможно?

Почему Касперович не предупредил Васильева?

Как теперь они будут работать?

Последний вопрос обусловлен тем, что Касперович поставил в неловкое положение не просто руководителя региональной федерации, а одного из реальных претендентов на пост президента СБР. Понятно, что главный кандидат – Виктор Майгуров, однако фигура Васильева выглядит, а точнее выглядела, весьма серьезно. Такая подстава накануне выборов – реальный удар по шансам Васильева, если он, конечно, захочет баллотироваться в президенты.

Виталий Норицын

Ремарка третья: на Логинове переход Касперовича вряд ли как-то скажется

Вопрос о судьбе Логинова – первое, что приходит в голову в связи с новостями о Касперовиче. Тут надо заметить, что мужская сборная Болгарии достаточно сильна: имена Красимира Анева и серебряного призера чемпионата мира прошлого года в индивидуальной гонке Владимира Илиева – на слуху. И, если Александр будет тренироваться с болгарами, это не скажется отрицательно на его готовности. К тому же Логинов уже опытный спортсмен и тренер ему по большому счету не очень нужен. Известно много случаев, когда в других видах возрастные спортсмены записывали личными тренерами жен (и деньги оставались в семье и женам приятно).

Ремарка четвертая: не надо опасаться оттока наших биатлонистов в Болагрию

И для Касперовича, у которого не самые хорошие отношения с нынешним президентом СБР Драчевым, и для Норицына работа в Болгарии – хороший шанс не выпасть из обоймы, получить зарубежный опыт, да и утереть кое-кому нос не помешало бы (в случае успеха, конечно). При этом очевидно, что бедная болгарская федерация – не чета белорусской или корейской: переманивать перспективных биатлонистов ей вряд ли под силу. Так что с этой стороны подвоха ждать не стоит.